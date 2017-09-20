بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

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صحيفة المرصد : تداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكويتية المثيرة للجدل مونيا في حوار مع المتابعين.

ورداً على سؤال عن عدد زيجاتها أجابت أنها لا ترغب في الإفصاح عن هذا العدد، مكتفية بالقول إنها تزوجت مرات عدة.

وكشفت أن أحد أزواجها كان وزيراً وآخر كان نائباً في مجلس الأمة ، وأضافت أن كلاً منهما قدم لها مهراً وصل إلى 200 ألف دينار كويتي بناء لطلبها.

كذلك أشارت إلى أن كلاً الزوجين السابقين أشارا عليها بعدم العمل في مجال التمثيل وعدم الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنها احترمت رغباتهما.

وصدمت مونيا المتابعين بقولها إنها هي من قامت بتطليق زوجيها وخلع كل منهما، مقدمة وثيقة كدليل على ذلك.

ويُذكر أن الممثلة الكويتية أثارت أخيراً الجدل من خلال نشرها عبر صفحتها على “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بحركات مثيرة وتتعمد الإغراء.

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