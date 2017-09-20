الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

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صحيفة المرصد: علق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، على توجيه حارس مرمى الفيصلي خالد شراحيلي رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ يشكو فيها تجاهل إدارة المنتخب له في حفل التكريم. قائلاً “أن جميع اللاعبين المكرمين هم ممن شملهم الاختيار خلال مباريات المرحلة النهائية للتصفيات فقط وفقًا للائحة الموضوعة.

وأضاف اتحاد كرة القدم في بيان له، ” أن الاتحاد كرم شراحيلي وزملائه المشاركين في التصفيات الأولى المؤهلة للتصفيات النهائية، حيث تفصل اللائحة المرحلتين عن بعضهما.

وشدد اتحاد كرة القدم على تقديره واعتزازه بإسهامات اللاعب شراحيلي وزملائه مع المنتخب الوطني، مع تأكيده على ضرورة الالتزام باللوائح.