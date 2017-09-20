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الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه
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المرصد 9 3٬587 3 ساعات

صحيفة المرصد: علق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، على توجيه حارس مرمى الفيصلي خالد شراحيلي رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ يشكو فيها تجاهل إدارة المنتخب له في حفل التكريم. قائلاً “أن جميع اللاعبين المكرمين هم ممن شملهم الاختيار خلال مباريات المرحلة النهائية للتصفيات فقط وفقًا للائحة الموضوعة.
وأضاف اتحاد كرة القدم في بيان له، ” أن الاتحاد كرم شراحيلي وزملائه المشاركين في التصفيات الأولى المؤهلة للتصفيات النهائية، حيث تفصل اللائحة المرحلتين عن بعضهما.
وشدد اتحاد كرة القدم على تقديره واعتزازه بإسهامات اللاعب شراحيلي وزملائه مع المنتخب الوطني، مع تأكيده على ضرورة الالتزام باللوائح.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - مستشارك
2017-09-20 23:55:55
ييئة الهلا تخرج لاعبين سيئين وشكايين وراعين مشاكل ولا يستحون اليوم شرحيلي وامس النعيمه يبي المنتخب وقبل سامي طرده الشباب وجالسين شلة بن مساعد يضبطون له بالمنتخب
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8 - اول 1
2017-09-20 23:08:54
لانك غير منضبط والكل يعرف مشاكلك اللي سويتها وبسببها جمدك الهلال وباعك، الاخلاق اولاً واخيراً وقبل المستوى.
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7 - أبو مشاري
2017-09-20 23:06:27
لااله الا الله 🌷🌷 لااله الا الله 🌷🌷 لااله الا الله 🌷🌷 لااله الا الله
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-20 23:04:45
شراحيلي الفقر وعوض خميس من ضمن المكرمين وهم ما شاركوا ولا دقيقة وحدة هههههههه مثل ماقال الفراج وحلف إن آل الشيخ هلالي
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5 - راعي الاوله
2017-09-20 22:40:34
من اول قالوها المكافئه بس للمشاركين في اخر مبارتين لازم تحرج نفسك تحطو نفسكم في مواقف بايخه
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4 - مواطن
2017-09-20 22:30:03
يكرمونك ليه,,.؟ فندق ,.؟ هذا منتخب,,,, يعني نُخبة ..... يعني صفوة ....... يعني الزبدة ,.. انت زبده ..؟ لاحول ولا قوة إلا بالله .. الاتحاد السعودي محترم جدا جدا والدليل هذا الرد على هذا الشخص
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3 - ااااااا
2017-09-20 22:28:48
إنت لا تفضح نفسك عند رئيس الهئية لا يكنسلك من الملاعب يسويها رجع لنا جزء من فيصل بن فهد رحمه الله لذلك اسكت ازيلك لا ينفتح عنده اهبالك بالهلال
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2 - الفنكوش
2017-09-20 22:26:20
يبغى فلوس ***يفكر ان الشغله شحاته اقول من يوم صبغت باللون الذهبي لحيتك وراسك ونت فيك تنسيم
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1 -
2017-09-20 22:26:05
احمد ربك وقل الحمد لله
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آخر تعليق
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

أنا والله تعبت,,,عن جد تعبت,,,,من محاولة ,,,إفهام ,,,الحمقى والمغفلين,,,,,في الن...
بواسطة : ولد شقراء

تعليق مخالف...
بواسطة :

333 هو باقي دول اسلامية ياعلماني هم مثل اسلامك شايفينه...
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