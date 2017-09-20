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شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل
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المرصد 27 3٬379 2 ساعتين

صحيفة المرصد : رغم كل ما يتصف به المجتمع الأمريكي من تقدم وتنوع في المستويات العلمية، إلا أنه لا يزال يختزن قدرة هائلة على الإيمان بالخرافات وترويجها.

آخر الشواهد على ذلك، هو مقطع فيديو يستنفر الناس لاستقبال يوم القيامة إذ يقول إنها ستحصل في الساعة الثالثة صباح يوم السبت الـ 23 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وحظي هذا الفيديو بما فيه من خرافة بتغطيات من كبريات الصحف وشبكات التلفزة مثل “واشنطن بوست” و”سي أن أن” و”فوكس”، ليصل إلى الصحف البريطانية والأوروبية.

وذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن الجهة التي عممت هذه النبوءة هي موقع “أن سليد” (غير محكم الغطاء) الذي يصدر عن الكنيسة الإنجليكانية.

ووصل عدد مشاهدي هذا الفيديو حتى يوم الثلاثاء، إلى 2.7 مليون مشاهد، لكن النسخ المتعددة التي جرى استصدارها لخدمة هذه النبوءة تجاوز عدد مشاهديها العشرة ملايين شخص والكثير منهم شارك في النقاشات بعقلية المؤمن أو المتقبل لهذه النظرية التي تتجدد في أمريكا بشكل شبه سنوي.

امرأة حبلى ملفعة بالشمس

ويُظهر الفيديو امرأة أسطورية ملفعة بالشمس، والقمر تحت قدميها، فيما هي حبلى بحالة وضع في السماء، حيث تتعرض لهجوم من تنين بـ7 رؤوس.

وتزعم هذه النبوءة أن “صورتين من هذا المشهد ستظهران فوق القدس يوم السبت، قبل أن تنشق السماء وتنهمر منها نيران جهنم على الأرض”.

ويستذكر تقرير “نيوزويك” أن السبت المقبل يأتي بعد 33 يومًا على الكسوف التاريخي للشمس الذي انشغلت به الولايات المتحدة الشهر الماضي، واعتبره بعض المنجمين أنه “علامة شؤم” على شخص الرئيس دونالد ترامب.

وكان باحث أمريكي في علوم الأرقام والموروثات، قال لصحيفة “واشنطن بوست” الأحد الماضي، إن “هذا التسلسل في الأحداث والتواريخ له إشارات توراتية تجمع بين حادث الكسوف الأخير، ثم اليوم رقم 33 الذي يصادف يوم السبت المقبل”.

وأضاف الباحث ديفيد ميري، أن “النبي عيسى عليه السلام عاش 33 عامًا، وأن اسم الرب ورد في الإنجيل 33 مرة”، مشيرًا إلى أنه “بحسب هذه النبوءة فإن جزءاً كبيراً من العالم لن يعود كما هو مع مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل”.

وقال موقع “أن سيلد” الذي نشر النبوءة إن “شبكتي فوكس وسي أن أن قامتا بتشويهها”، لكن صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أن “أحد كبار علماء وكالة ناسا للفضاء، ديفيد موريسون، تعرض لهذه النظرية عن يوم القيامة والمسماة الكوكب إكس ونفاها كليًا”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - وقفة تأمل ،،،،،
2017-09-21 00:42:28
كذبوا والله ، وصدق القائل جل جلاله ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ... الأية
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26 - طبعا لايعلم الغيب الا الله والمقال خزعبلات ولكن كتبت ماكتبت
2017-09-21 00:34:11
لاني اصبحت اليوم مستعجب مما رأيت في المنام وانا بدوي ماعندي تويتر وقول حق نفسي اعلم مين// وتذكرت الرؤية عندما قرأت الموضوع// واهم رؤية رايتها في حياتي النبي والصحابة والنبي يكلمني وكان عليه السلام نور
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25 - مع زاتك
2017-09-21 00:31:59
لا اله الا الله وحده لاشريك له.له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير...وهذا الغرب وأمريكا اللي صاجينا.عن تطورهم..وهذا تفكيرهم..عجبا..عجبا
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24 - السحيم
2017-09-21 00:30:40
***كذابين انتم وخرافاتهم مايعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى
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23 - ابو مشاري المالكي
2017-09-21 00:12:35
مايعلم الغيب غير اللي خلق يابشر*** تنجيمكم ما يصـدق لـو دليله معه*** قرئاننا ماورد به عنه ابـــداًخــبر *** ياكيف أصدق تنبء جابه الأمعه
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22 - العمده
2017-09-21 00:09:40
لعل الناس المصدقه لهذه الخرافات الصادر من الكنيسه ان يتوبو الى الله ويدخلو الاسلام لانه دين الحق والصدق والله على كل شيئ قدير
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21 - هل الحدث سيحدث مع بداية 1439 هـ أو مع بداية 1440 هـ الله أعلم
2017-09-21 00:06:25
ولكن شيء هام ومذهل سيحدث // نسبة صحة الرؤى 97 %// شاهدة رؤيات سابقة على جبل الصفا- أئمة الحرم- النبي والصحابة- خادم الحرمين - ولي العهد- سلطان بن عبدالعزيز وكثير غيرهم - وكلها تحققت وأنا لا ادعي شيء/
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20 - سبحان الله وبحمده
2017-09-21 00:03:05
هههههههههه عالم فاضي بس الفلم اعجبني
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19 - ام ايلين
2017-09-21 00:02:07
ميصدقهم غير خنبوقه الدرويش وربعه
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18 - گُنّ صَدِيقي
2017-09-21 00:01:43
يقول الله تعالى (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا)
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17 - سبحان الله وبحمده
2017-09-21 00:00:55
ههههههههههههه صراحه اعجبني ***
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16 - مواطن
2017-09-20 23:57:35
مايصدقون إلى ضعفاء الدين ***
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15 - الحقباني
2017-09-20 23:57:23
كذابين علم
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14 - ابو مشاري المالكي
2017-09-20 23:45:02
مايعلم الغيب غير اللي خلق يابشر*** تنجيمكم ما يصـدق لـو دليله معه قرئاننا ماورد به عنه ابـــداًخــبر *** ياكيف أصدق تنبء جابه الأمعه
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13 - الحقيقة ليست القيامة ولاكن شئ ما سيحدث في العالم مع بداية العام الهجري
2017-09-20 23:42:58
العام الهجري سيوافق 22 سبتمبر وعند دخول العام الهجري في العالم الاسلامي 12 منتصف الليل ستكون الساعة 3 عصرا في وسط امريكا//هذا ماشهدت في النوم يوم امس وانا لم اطلع على الخبر إلا الأن//شيء ما مذهل سيحدث
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12 - رطب
2017-09-20 23:28:18
ألقيامة قائمة أصلا من زمان من بعد البيجر
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11 - لا حول ولا قوة الا بالله
2017-09-20 23:27:59
يوم قرب صرف حساب المواطن ، خرجو علينا بيوم القيامة ، هذي خزعبلات و***
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10 - مسمار
2017-09-20 23:20:54
من يوم قالو 3 الفجر غسلت يدي منهم فحسب الأحاديث انها تقوم ضحى وهم يلعبون!! الشي الثاني هناك ايات قبل اليوم الموعود لم تظهر .
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9 -
2017-09-20 23:20:22
عندهم ناس يستعدون ليوم القيامه بتخزين الاغذيه والاسلحه وووووو فمثل هذه الاشاعات تزيد اقبالهم على الانفاق فلا تستغربوا كل فترة تطلع اشاعة يوم القيامه
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8 - رفيق الدرب
2017-09-20 23:19:20
احنا الناس تفكر كيف تهدم القدس وع مرء اعيننا واحنا راضين من المتخلف بذمتك
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7 -
2017-09-20 23:18:07
اليهود ربما عندهم علم بضربة نوويه على كوريا او سقوط كويكب لذلك يروجون لهذه الاشاعات
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6 - ساقط ابتدائي
2017-09-20 23:16:40
اكثر من يتكلم عن القيامة ناس دنياويين بالدرجة الممتازة ولا همهم غير جمع المال والعيش في القصور والزيجات المتعددة ويجيك يزعج الناس في امور هو لا يعرفها ولم يجربها عايشين التناقض ومزعجينا
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5 - أبو مشاري
2017-09-20 23:10:41
سبحان الله 🌷🌷 الحمدلله 🌷🌷 الله أكبر 🌷🌷لااله الا الله 🌷🌷 لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم 🌷🌷 سبحان الله وبحمده🌷🌷 سبحان الله العظيم🌷🌷
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4 -
2017-09-20 23:09:27
ويقولون عن نفسهم العالم الأول يمكن في التخلف
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3 - حامد
2017-09-20 23:01:36
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي
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2 - Ymni mahbob
2017-09-20 23:00:36
علمها عند الله والامريكان ذكروني
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1 - البيضفاعي
2017-09-20 22:59:19
القيامه علمها عند الله بنص قراني صريح ولله عيب عليكم نقل مثل هذه الاكاذيب يا احفاد مسيلمه
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آخر تعليق
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

أنا والله تعبت,,,عن جد تعبت,,,,من محاولة ,,,إفهام ,,,الحمقى والمغفلين,,,,,في الن...
بواسطة : ولد شقراء

تعليق مخالف...
بواسطة :

333 هو باقي دول اسلامية ياعلماني هم مثل اسلامك شايفينه...
بواسطة : وقفة تأمل ،،،،،

لا تستعجل يا شيخنا فإن مد الله بأعمارنا سنرى إختلافاً كثيرا...
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