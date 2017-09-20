استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

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صحيفة المرصد: تقدم محمد بن عبدالملك آل الشيخ “اليوم” باستقالته من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية السعودية الدعوات لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية (٢٠١٧ – ٢٠٢٠م)

وسيتم بشكل عاجل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ومواعيد فتح وإقفال باب الترشّح لمن تنطبق عليهم الشروط؛ وفقاً لأحكام القواعد المنظّمة للعملية الانتخابية لمجلس إدارة اللجنة .

يشار إلى أن آل الشيخ فاز برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية السعودية بالتزكية، خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة، والتي عقدت يوم 8/6/2017م .