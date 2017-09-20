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بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة ممازحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، لاعبي المنتخب السعودي .
وقال الملك للاعبين: “ موفقين إن شاء الله ، أنا بلعب معكم بعدين” ، ليبتسم الحضور فيقول لهم خادم الحرمين ” كنا لاعبين كورة” .
جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين لهم ، و رئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ” بالديوان الملكي في مدينة جدة اليوم قبيل مشاركتهم المقبلة في كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا الصيف المقبل.
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التعليقات
4 - Saeed2017-09-21 00:42:08
كم انا أحبك ياملكنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الله ينصرك على اعداءك
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3 - رفيق الدرب2017-09-21 00:12:50
الله يحفظك وينصرالامه الاسلاميه
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2 - ...........2017-09-21 00:02:06
( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم )
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1 - أفريقي2017-09-20 23:50:26
الله يعطيك الصحة يابو فهد
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بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
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