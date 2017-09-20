بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة ممازحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، لاعبي المنتخب السعودي .

وقال الملك للاعبين: “ موفقين إن شاء الله ، أنا بلعب معكم بعدين” ، ليبتسم الحضور فيقول لهم خادم الحرمين ” كنا لاعبين كورة” .

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين لهم ، و رئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ” بالديوان الملكي في مدينة جدة اليوم قبيل مشاركتهم المقبلة في كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا الصيف المقبل.

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