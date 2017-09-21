رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مستشفى بجدة يتسبب بحرمان زوجة فنان شهير من “الإنجاب” .. وهكذا جاء رد المدير الطبي الصادم!

مستشفى بجدة يتسبب بحرمان زوجة فنان شهير من “الإنجاب” .. وهكذا جاء رد المدير الطبي الصادم!

مستشفى بجدة يتسبب بحرمان زوجة فنان شهير من “الإنجاب” .. وهكذا جاء رد المدير الطبي الصادم!
حجم الخط A A A
المرصد 11 3٬280 2 ساعتين

صحيفة المرصد: اتهم فنان شهير مستشفي في جدة بالتسبب في حرمان زوجته من القدرة على الإنجاب إثر خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية قيصرية داخل قسم الولادة بالمستشفى مشيراً إلى ضلوع طبيبة النساء والولادة باستئصال أجزاء (أنابيب) من رحم زوجته، دون علمهما.
وأكد أن زوجته تعيش في وضع نفسي سيّئ للغاية، وتحولت حياتهما لجحيم جراء ذلك، وزادت شكوكها في التخلي عنها والبحث عن أخرى، وهو ما زاد من حالة التوتر والقلق لديها.
وتفصيلاً قال الفنان” أن طبيبة من جنسية عربية، قررت إجراء عملية قيصرية لزوجته في منتصف يناير الماضي في مستشفى (ب. ق.) المعروف في جدة بعد توقيعه على الموافقة.
وأضاف أن زوجته تعرضت لانتكاسة صحية كبيرة فور خروجها من المستشفى نقلت على إثرها لمستشفى آخر، حيث صدم بأن الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة استأصلت أنابيب الرحم. موضحاً أنه توجّه للمستشفى الشهير فور علمه بما وقع على زوجته، ليصدم برد المدير الطبي، الذي أكّد أن الطبيبة وقّعته على نموذج الموافقة بربط الأنابيب.وفقاُ لـ “عاجل”.
وتابع: أنه اكتشف لاحقًا أن المستشفى حاول تدارك ما حدث، بإضافة ما يشير لموافقة الزوجين على ربط الأنابيب على ورقة الموافقة على العملية القيصرية.ووصف ذلك بالجريمة.مشيراً إلى أن الموافقة لم تكن تحتوي على الربط أو الاستئصال عند توقيعه عليها.
وأضاف أنه تقدم بشكوى رسمية للشؤون الصحية بجدة، وقابل مدير صحة، بعد شعوره بمحاباة كبيرة داخل أروقة صحة جدة للمستشفى، إلا أنه صُدم برده حول سلامة إجراءات المستشفى. ما دفعه لتهديده برفع أمره لوزير الصحة مستندًا على تسجيل صوتي لما دار في اللقاء. على حسب تعبيره.
وأردف أن حالة زوجته الصحية الحالية تطلبت الحصول على تقرير طبي من المستشفى الشهير الذي رفض ذلك لوجود دعوى منظورة لدى الجهات المعنية.
وأكد الفنان أنه أحال ملف القضية إلى النيابة العامة للفصل في قضية التعدي على حقه وزوجته في الإنجاب.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - مَتّعبٌ
2017-09-21 02:55:21
لعلها خيره لكن كل خطىء يجب ان يحاسب اللهم شافي مرضاهم والحمدلله ع العافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - الشاعر📝
2017-09-21 02:38:00
اخطاء طبية بالجملة تتكرر دون أن يكون هناك ما يشير إلى التخلص من هذا الاهمال والاستخفاف بالآخرين لعدم وجود عيون ترصد وكأننا بين كماشة جزارين جاءونا من زرائب الماشية لا هم لهم إلا جمع المال وغيره لايهم)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - 77
2017-09-21 01:55:35
مرررره صارت الأرواح رخييييصه ... هذي عقهموها...وذيك شلوها..والثالثه بالإيدز حقنوها..وفيه رابعه بخطأ طبي غيبوها..صارحونا بالله انتم تجيبون دكاتره ولا جزارين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 -
2017-09-21 01:51:08
الله يجبر قلبها ويعوضها خير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 01:49:46
عدم الانجاب هاليومين رحمة لانه لو انجبنا من وين نطعمهم او وين نسكنهم او ماذا نلبسهم اوراق شجر نلبسهم مايجوز فعدم الانجاب افضل
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
6 - الدم اخضر
2017-09-21 01:43:47
مستشفى أغلق كذا مرة .. آيش جابك عنده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-21 01:37:30
تعليق ١ صحيح احسنت
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - زلزله
2017-09-21 01:29:09
تعوض الله ... والله يخلف عليك ... ماحد حولك ... إذا خصمك القاضي فمن تقاضي ... كلنا نعرف أن هناك هوامير كبااااار مشاركين في هالمشاريع ... ولالك ولالنا قيمه أمام مصالحهم ....
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - من هو
2017-09-21 01:07:18
فيني فضول اعرف الفنان واسم المستشفى
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
2 - ابوتركي
2017-09-21 00:56:27
حسبي الله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - راجي رحمه ربه
2017-09-21 00:50:37
الله يعوضكم خير وياجركم ف مصيبتكم ويربط ع قلوبكم بالصبر ويعطيها الصحه والعافيه مااحد عندك والحمد لله ع امر الله الله يأخذ حقك منهم عاجلاً غير اجل ان مو ف الدنيا ف الاخره خانوا الأمانة وماراح يفلتوا 😤
لا يعجبني(1) اعجبني(7)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فيصل

يطبق على المرأة حكم بعدم استطاعتها قيادة السيارة ويستند الى نقص العقل. فحرياً با...
بواسطة : مَتّعبٌ

لعلها خيره لكن كل خطىء يجب ان يحاسب اللهم شافي مرضاهم والحمدلله ع العافيه...
بواسطة : اسرار الكون

ما شاء الله ... حماس من اقوى الشخصيات الله يحفظه...
بواسطة : ولد شقراء

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

استقلالية جامعاتنا… كيف و لماذا؟
40 0
mm

سمر المقرن

بيئة النشاط قبل النشاط!
125 0
mm

قينان الغامدي

أتباع التنظيم السروري هم الشتامون: هكذا بدأت رحلة الكشف والشتم
275 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تصور جديد في اتجاه التعليم الشامل.!؟
158 1
mm

علي الجمل

المرجفون و عيال شريفة!
385 19
mm

عقل العقل

الانفجار السكاني في المملكة
282 7
mm

محمد آل الشيخ

وجاء دور عقلاء قطر
283 2
mm

مشعل السديري

الفيلة والمرأة… سواء بسواء
342 2
mm

عبدالرحمن الراشد

قطر داخل قدر الضغط
318 1
mm

هيلة المشوح

ضاعت فلوسك يا حمد !
213 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
434 7
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
564 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
481 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
760 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
505 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
645 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
479 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
407 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬812 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
715 3
الاخبار الدولية
أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراق

أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراق

 المرصد 3 501 39 دقيقة
ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه

ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه

 رويترز 15 1٬475 8 ساعات
إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

 المرصد 12 2٬337 10 ساعات
بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

 المرصد 26 5٬466 11 ساعة
المرصد الرياضي
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

 المرصد 7 862 60 دقيقة
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

 المرصد 4 1٬690 4 ساعات
الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

 المرصد 10 4٬639 5 ساعات
بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

 المرصد 35 4٬130 7 ساعات
اخبار فنية
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

 المرصد 34 6٬660 5 ساعات
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

 المرصد 28 15٬758 يوم واحد
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 22 10٬811 يومين
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 38 8٬435 يومين
اخبار منوعة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

 المرصد 36 5٬027 4 ساعات
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

 المرصد 90 14٬317 يومين
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

 المرصد 105 18٬066 3 أيام
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬939 4 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. شاهد لحظة اغتيال صديق مغني راب شهير في كندا

بالفيديو.. شاهد لحظة اغتيال صديق مغني راب شهير في كندا

 المرصد 1 547 51 دقيقة
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

 المرصد 11 3٬198 3 ساعات
شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

 المرصد 43 8٬238 9 ساعات
بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

 المرصد 34 6٬439 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬729 يومين
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬281 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬726 4 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬749 أسبوعين
اخبار صحية
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 19 11٬643 15 ساعة
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬716 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬022 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬399 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 116 19٬543 9 ساعات
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬189 يومين
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬435 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬677 يومين
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬344 يومين
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬719 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬635 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬563 3 أسابيع
الاخيرة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 39 7٬425 11 ساعة
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

 المرصد 130 9٬630 9 ساعات
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

 المرصد 44 10٬468 19 ساعة
مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

 المرصد 36 5٬699 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 509 3٬669 17 ساعة