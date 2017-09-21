مستشفى بجدة يتسبب بحرمان زوجة فنان شهير من “الإنجاب” .. وهكذا جاء رد المدير الطبي الصادم!

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صحيفة المرصد: اتهم فنان شهير مستشفي في جدة بالتسبب في حرمان زوجته من القدرة على الإنجاب إثر خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية قيصرية داخل قسم الولادة بالمستشفى مشيراً إلى ضلوع طبيبة النساء والولادة باستئصال أجزاء (أنابيب) من رحم زوجته، دون علمهما.

وأكد أن زوجته تعيش في وضع نفسي سيّئ للغاية، وتحولت حياتهما لجحيم جراء ذلك، وزادت شكوكها في التخلي عنها والبحث عن أخرى، وهو ما زاد من حالة التوتر والقلق لديها.

وتفصيلاً قال الفنان” أن طبيبة من جنسية عربية، قررت إجراء عملية قيصرية لزوجته في منتصف يناير الماضي في مستشفى (ب. ق.) المعروف في جدة بعد توقيعه على الموافقة.

وأضاف أن زوجته تعرضت لانتكاسة صحية كبيرة فور خروجها من المستشفى نقلت على إثرها لمستشفى آخر، حيث صدم بأن الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة استأصلت أنابيب الرحم. موضحاً أنه توجّه للمستشفى الشهير فور علمه بما وقع على زوجته، ليصدم برد المدير الطبي، الذي أكّد أن الطبيبة وقّعته على نموذج الموافقة بربط الأنابيب.وفقاُ لـ “عاجل”.

وتابع: أنه اكتشف لاحقًا أن المستشفى حاول تدارك ما حدث، بإضافة ما يشير لموافقة الزوجين على ربط الأنابيب على ورقة الموافقة على العملية القيصرية.ووصف ذلك بالجريمة.مشيراً إلى أن الموافقة لم تكن تحتوي على الربط أو الاستئصال عند توقيعه عليها.

وأضاف أنه تقدم بشكوى رسمية للشؤون الصحية بجدة، وقابل مدير صحة، بعد شعوره بمحاباة كبيرة داخل أروقة صحة جدة للمستشفى، إلا أنه صُدم برده حول سلامة إجراءات المستشفى. ما دفعه لتهديده برفع أمره لوزير الصحة مستندًا على تسجيل صوتي لما دار في اللقاء. على حسب تعبيره.

وأردف أن حالة زوجته الصحية الحالية تطلبت الحصول على تقرير طبي من المستشفى الشهير الذي رفض ذلك لوجود دعوى منظورة لدى الجهات المعنية.

وأكد الفنان أنه أحال ملف القضية إلى النيابة العامة للفصل في قضية التعدي على حقه وزوجته في الإنجاب.