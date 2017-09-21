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لبنانية تدّعي أنها زوجة السيسي “السرية”!

لبنانية تدّعي أنها زوجة السيسي “السرية”!
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المرصد 9 2٬728 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أثار تحقيق إخباري نشرته صحيفة “واشنطن بوست” حول سيدة تدعى جيزيل يازجي، مقيمة في أمريكا، وتقول إنها من أصول لبنانية، شكوكًا حول زواجها السري من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وعدد من رجال المال والأعمال ، وفقاً لموقع إرم نيوز.

ونقلت الصحيفة عن بعض سكان أحد الأبراج الفاخرة بمنطقة “تشيفي تشيس”، في ولاية ميريلاند الأمريكية، قولهم إنهم صدقوا جارتهم جيزيل يازجي عندما كانت تتفاخر بأنها الزوجة السرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليس هذا وحسب، بل كانت أيضًا الزوجة السابقة للزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز كما تدعي.

واعتبر جيران جيزيل أن من السهل تصديق قدرتها على الوصول إلى مراكز القوة في الولايات المتحدة، وقدرتها على تحويلهم إلى أغنياء حسب ما أوهمتهم، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للتقرير، استخدمت جيزيل مكانتها في المجتمع الفنزويلي للاحتيال على الأثرياء ورجال الأعمال من حولها، ورغم أن بعض قصصها صعبة التصديق، إلا أنها تمكنت من إقناع أحد ضحاياها بأنها الزوجة السرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجة سابقة للرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز.

ويذكر تقرير “واشنطن بوست” أن جيزيل يازجي عرضت على جارها بوب أندروود في العام 2005 فرصة استثمارية وصفتها بأنها “فريدة”، وهي الصفقة التي أوضح بيتر سيلفا محامي بوب، في مقابلة مع الصحيفة، أنها عبارة عن (بيع قمصان تي شيرت إلى الجيش الفنزويلي).

وكانت مجلة تحمل اسم “سيمانا” نشرت في مطلع تسعينيات القرن العشرين سلسلة تقارير عن امرأة اسمها “جالير جبّور” أو “لامونا” (أي الشقراء) استخدمت جاذبيتها للاحتيال على الجيش الكولومبي والبنوك الكولومبية.

واعترفت جيزيل في مقابلة مع القناة الكولومبية الأولى “كانال أونو” أنها انتحلت اسم وشخصية شقيقتها “رولا جالير” للحصول على عقود مع الجيش الكولومبي وبيعه الكثير من البضائع الجيدة.

وعندما عرضت “واشنطن بوست” شريط الفيديو هذا على بوب أندروود وجيرانه قالوا جميعًا إن “لامونا” هذه ليست سوى المرأة التي عرفوها باسم جيزيل.

وتقول الصحيفة الأمريكية إنها اتصلت هاتفيًا بجيزيل يازجي للتعرف على حقيقة شخصيتها وما يدور حولها من قصص، موضحة أن الأخيرة أصرت على إنكار أنها “لامونا” من كولومبيا، كما أنكرت مزاعمها السابقة بأنها كانت زوجة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو زوجة هوغو تشافيز، في حين أوضحت الصحيفة أن جيزيل ومحاميها رفضا دعوتها لإجراء مقابلة تلفزيونية مصورة.

وأنكرت أيضًا أنها تفاخرت أمام الآخرين بأنها تزوجت الرئيس السيسي في السر، وأنها قامت بترتيب مكالمة بين الرئيس المصري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تجنبت التعليق على مزاعم جيرانها في ميريلاند الذين قالوا إنها احتالت عليهم.

وقالت جيزيل : “لقد وضعت رقمه (السيسي) على زر الاتصال السريع.. اتصلت به ثم ناولت الهاتف لترامب. كانت تلك محادثتهما الأولى”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 -
2017-09-21 07:36:38
تعليق مخالف
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8 -
2017-09-21 07:31:29
لو ده الكلام صحيح يعتبر ****ولو اني اتوقعها من سيد ***
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7 - فهد12
2017-09-21 07:19:49
من حقك تحلم فكل اللبنانيات يحلمن بشخصية كالسيسي حفظه الله ونصره على اعداء الامة وباذن الله نحتفل في مصر قريبا بمقتل وزوال اخر اخونجي في مصر
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6 -
2017-09-21 07:12:09
تخرب بيتك ياسيسي اتخرب بيتك ياسيسي اتخرب بيتك ياسيسي اتخرب بيتك ياسيسي هههههههههههههههههههههههههههههههه
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5 - أم فهد
2017-09-21 06:45:49
طيب كانت متزوجة السيسي عادي على سنة الله ورسوله لاتحطون من الحبة قبة ومن حقه اربع نساء
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4 - ياسمين 🌸
2017-09-21 06:11:19
أفااا يالسيسي .. طلعت مظلوم
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3 - أجبني الفلم
2017-09-21 06:04:19
فلم من باب الوء او شارع محمد علي يجنن ياقدع ههههههههههههههههه
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2 - ولوو
2017-09-21 05:56:41
هاذي تقضي حاجتهم بس لأحد يروح فكره بعد على سنة الله ورسوله مثل الدكتور اللي قبل كم يوم
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1 -
2017-09-21 05:44:19
وعدد من رجال المال والأعمال
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آخر تعليق
بواسطة : sar-al-sa

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