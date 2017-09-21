أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراق

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صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، إن الولايات المتحدة “تعارض بشدة” الاستفتاء المقرر على استقلال أكراد العراق وتحث الزعماء الأكراد العراقيين على الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية بدلا من ذلك.

وأضافت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان ، وفقاً لموقع سكاي نيوز : “تعارض الولايات المتحدة بشدة الاستفتاء على استقلال حكومة إقليم كردستان العراق المقرر في 25 سبتمبر”.

ودعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العراقي، الأربعاء أيضا، إلى إلغاء خطط إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان داعيا إلى إجراء حوار مباشر بدلا منه.

وقال: “أنا أدعو دعوة صادقة إلى إلغاء الاستفتاء، الدخول في حوار مباشر لطرح كل القضايا وتُحل على ضوء الدستور”.

وأكد العبادي استعداده لتغيير الدستور، وقال “ما عندنا شيء مقدس.. الدستور الموجود نلتزم به لأننا أقسمنا على ذلك”.

ويعتزم إقليم كردستان إجراء استفتاء على استقلاله عن العراق يوم 25 سبتمبر على الرغم من تحذير بغداد بأن ذلك مثل “اللعب بالنار” وإعلان الولايات المتحدة أنه يمكن أن يقوض القتال ضد مقاتلي تنظيم داعش.

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