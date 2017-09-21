الجهات الأمنية تباشر تجمع 90 طالبة أمام بوابة «أم القرى»..وسط صراخ وإغماء إحداهن!
صحيفة المرصد: تعرضت طالبة إلى حالة إغماء بعد تجمع أكثر من 90 خريجة حصلن على بكالوريوس في مختلف التخصصات، أمام البوابة الرئيسية لجامعة أم القرى في مكة المكرمة أمس «الأربعاء»، طالبن بقبولهن في دبلوم الإعداد التربوي، رافضات ما يسمى اشتراط اجتيازهن لاختبار القدرات.
وباشرت الجهات الأمنية التجمع الذي اعتراه الكثير من الصراخ، بعدما رفضت إدارة الجامعة السماح بدخول الطالبات، كما نقل الهلال الأحمر حالة الإغماء إلى أحد المستشفيات.
وبحسب صحيفة عكاظ ذكرت عدد من الطالبات أن الأزمة بدأت باستحداث وزارة التعليم في رمضان الماضي شرطين جديدين للقبول يشملان اجتياز اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 65%، إضافة إلى شرطين سابقين وهما اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، وأن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد جداً في التخصصات النظرية (2.75/4)، وبتقدير لا يقل عن جيد للتخصصات العلمية وتخصص اللغة الإنجليزية (1.75/4).
وقالت الطالبة (ع، ف) أن المشكلة لا تكمن في القرار بحد ذاته ؛ بل لإصداره بعد نزول أسماء المقبولات في الدبلوم، وقالت «فوجئنا بأنه يجب لقبولنا نهائيا اجتياز اختبار القدرات، مما يفوت على غالبية خريجات العام الماضي فرصة التقديم، خصوصا أنهن لم يجتزن الاختبار».
وأكدت الطالبات أنهن طالبن إدارة الجامعة باستثناء الدفعة بأكملها من شرط اختبار القدرات، لأن «أي قرار جديد كان يجب صدوره في بداية العام، وليس نهايته»، لافتات إلى أن شهادة البكالوريوس التي حصلن عليها لا تساوي شيئا دون شهادة الإعداد التربوي، لأنهن لن يتمكن من الحصول على فرص في التدريس أو حتى مواصلة دراستهن العليا.
وذكرت الطالبات أنهن راجعن إدارة الجامعة ورئيسة قسم التربية، لكنهن أخبروهن أن القرار صادر من الوزارة، وعليهن التقدم بشكواهن لمدير الجامعة، الذي التقى سبع طالبات منهن ودعاهن إلى تحرير خطاب لرفعه للوزارة -حسب قولهن-، وأشرن إلى أن معدلاتهن العالية لم تشفع لهن بإجراء المقابلات الشخصية (الثلاثاء) الماضي، فيما اكتفت عمادة القبول والتسجيل بالتأكيد على أن القرار صدر ويجب تنفيذه.
التعليقات
ياجماعة الخيرهذا استحداث للقبول كثرة المتقدمات لهذا الدبلوم التربوي يجب أن يتم وضع بعض الشروط مثل أختبار القياس والمقابلات الشخصي وهذا موجود في جميع الجامعات السعوية لإختيار الأفضل منهم ليش الهمجية
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الله يهديكم لوهي شمس كانت امس ا*** طيب ايش رأيكم نسكر الجامعات ارشاد وإصلاحات ونحطها في الترفيه
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دهاءالطالبات الممزوج بالصراخ لم ينطلي على مسؤلي الجامعة فمن تتباهى بأنهاتحمل أعلى المعدلات فهذا ليس مقياساًً يؤخذ به في هذا الوقت الذي تبحث فيه الوزارة عن الجودة لا عن الكمية التي تعرقل مسيرة التعليم)
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يعني الصراحة راحة قولوا من يجي الطالب يقدم على الدراسة ان الوظائف بح ولا تعجزون خلق الله بالشروط !!
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بيس المطالب بالتمنى ... ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
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مالم يحدث في العالم كله يحدث عندنا الكل يهرب من الفقر ولن يهرب
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اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين وحسبنا الله على من يشق على شباب وبنات الوطن
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التجمهر وخلق الفوضى لاتسمح به الأنظمة كما ان ذلك ليس الوسيلة الصحيحة للمطالبة بغض النظر عن الموضوع، الأمر له علاقة مبشرة بنضج الفكر وهذا يؤكد أن المجموعة التي قامت بالتجمهر تحتاج إلى إعادة تأهيل فكري
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وين الاجانب مزامحينكم في كل مكان؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ كان الله بعونكم
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خافو الله بالتلاعب بمستقبل الطالبات اوالطلاب والتفنن في وضع العراقيل لهم معناة سنوات ترتبط بمزاجية مسؤول اذا لديكم انظمة جديده تطبق قبل اي عام دراسي بوقت كاف الايكفى المرحلة الثانوية والفوضى فيها
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موضوع اختبارات القياس صعب والمفروض يلغى عن المتقدمات لانه صعب عليهن والناس بالبركه ماشيين
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متزوج ويبحث عن الثانية وانت منتف حتى تزيد المشاكل وتخلف عاهات مثلك وترمي هذا اذا ماطلقت وحده منهن او كلهن وتخليها تشحذ وتقدم على الضمان و
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(((((( من حقهن التعبير في هذا الزمن ..................والتحقيق مع المسئولين في فرض اشتراطات لم تكن موجودة)))))
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اتسائل ماهذا الوزير الذي كان قبل توليه المنصب يمتدح بالمعلمين ويطلب زيادة رواتبهم والان وكأن قراراته ****
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بسبب تلك الشروط التعجيزيه والتخا في القرارات وسوء التوقيت تعج جامعاتنا وكلماتها بالوافدات بينما بنات الوطن
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مفروض ان ولي امرهم يطلبون للتحقيق على التجمهر , هذا يخالف منهج الدولة ويحاسب من يفعله
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والله كلها عراقيل في وجه الطلاب والطالبات ؟؟؟؟؟؟ و****
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ت 6 طبال بن مطبل عقليه اشكالك سبب فقر وعطاله ومشاكل المواطن****
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لا للغوغائيه لا للفوضى ،، يجب التعامل معهم بصرامه
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الحمد الله الدولة الله يجزأها كل خير درستهم وعلمتهم والان يجب ان يكون جاهزات للحياة الحقيقية للزواج والاهتمام بالعائلة وتربية الابناء لتكون خير مربية اجيال ورجال ، انتم تبونها لمتى تدرس وتقلون عنوسة
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اختبار القدرات واجتياز المقابلة الشخصية والتحريرية هي المحصلة النهائية التي من خلالها يكتشف الأجدر والأقدر بمزاولة مهنة التعليم ولايمكن للوزارة إلقاء قراراتها الإلزامية من باب تطبيق النظام على الجميع)
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طالبات علم واصحاب حق ومواطنات,يتم التعامل معهم بكل تعالي بدون خروج مسؤول او مسؤوله لامتصاص غضبهن ومعرفة رغبتهن,قمة الاستهتار,والمفروض يتحاسبو كل المسؤولين.
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اعوذ بالله*** وش المشكلة خلهم يكملو اعداد توبوي هؤلاء متخرجات ويردن تكمله الاعداد التربوي فلماذا الامتناع حسبي الله ونعم الوكيل
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درسوهن زين وخلو الشروط التى تعكس نتاجكم اذا مستواهن ضعيف فهذا نتاج تعليمكم الوحده لاهى الا تخرجت ولاهى الى توضفت والقطار بيعى وهى اما منتظره تعيين او اجتياز قدرات او تصنيف وزاره مثل تصنيف الصحه
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لاجديد مسلسل التخبط مستمر متى آخر حلقه
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ت 6 يا اخ طبال بن مطبل وازيدك ماهي ملزمه بشي ابد الا برفع الاسعار واستحداث الرسوم وجبايه الاموال منها مع الثروات
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الجامعات بصراحه اصبحت صعبه التسجيل فيها من كثر الواسطه والمحسوبيات
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هذي هي نتايج التجنيس الغلبيه مجنسين اب عن جد وهذا هو الحال والاوضاع مدحدره للاسوا
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الوضع من جرف الى دحديره.
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« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ »
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قلت من السابق وﻻ زلت اقول ،، اذا نزل المسئول الى الشارع العام فإنه سيجد الكثير من الحلول للمشاكل التي كانت ﻻ حلول لها عندما كان قابعا في مكتبه ، بكالوريوس بدون دبلوم ﻻ يساوي شئ من الذي وضع النظام ؟؟؟؟
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يكثرون الشروط ع يتعبون عشرات السنين هم واهلهم انتظر ارحمو الناس شان يخففون من الخريجات كانهم بيعينوهم يعطونهم شهاده
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وين احترام المرأة الذي ازعجنا من سنوات .ولا مختصر ومسهل لقيادة السياره. واشراكها في إعداد الطعام بالمطام والاختلاط. هذا الحريصين عليه فقط.
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*** حتى الانتساب الغاه وهو بفلوس ،نفيه شيئ جالس يحصل غير مفهوم!؟
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عليكم الرفع لوالد الجميع ومليك العزم وباذن الله ما تلقون الى الخير باذن الله
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يتبع ما قبله : مع ان الدوله حرسها الله وادام عز حكامها ال سعود الميامين ليست ملزمه بتوظيف نصف ما يزيد على ٢١ مليون انسان على الاقل في التوظيف ولها ان تختار الافضل لخدمه البقيه بجداره عن طريق الاعلان
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يوجد خلل ما من صنع الانسان ولعله يكمن في(الالتزام الممارساتي بالتوظيف وان لم يبرمج بقرار تنظيمي) ثم عقد الامال عليه والعمل على الوصول اليه بعيدا عن حريه الاختيار والممارسه مسبوقا بالتشجيع والمساعده
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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جامعة ام القرى للأسف غير عن جميع الجامعات في العالم
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**** ليش الشروط التعجيزية وين تبيهم يروحون الله يسلط عليك اعرف واحد نسبة ٩٩والله لا كليات ولاجامعات قبلته ليش مدري وش السبب
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السنه هذي للاسف الجامعات رفضت قبول حتى الطلاب انا ابني ولا جامعه قبلته ... حسبنا الله ونعم الوكيل
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