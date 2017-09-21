شاهد ما فعله مرابط بالحد الجنوبي مع مصاب حوثي يصارع الموت

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صحيفة المرصد : قام أحد المرابطين بالحد الجنوبي بتلقين مسلح حوثي الشهادة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيره بين يديه، فى الوقت الذى يقوم فيه المرابطين بالحد الجنوبي مع نجران بالتصدى لهجمات الحوثيين .

و أحدث فيديو متداول أخيرًا، ضجة عبر صفحات التواصل الاجتماعى، حيث يقوم فيه الملازم أول مشعل بن فلاح بن حثلين بتلقين الشهادة لمسلح حوثي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بالحد الجنوبي بعد أن أصيب فى المواجهات الدائرة .