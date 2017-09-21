الرئيسية / شاهد ما فعله مرابط بالحد الجنوبي مع مصاب حوثي يصارع الموت
شاهد ما فعله مرابط بالحد الجنوبي مع مصاب حوثي يصارع الموت
صحيفة المرصد : قام أحد المرابطين بالحد الجنوبي بتلقين مسلح حوثي الشهادة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيره بين يديه، فى الوقت الذى يقوم فيه المرابطين بالحد الجنوبي مع نجران بالتصدى لهجمات الحوثيين .
و أحدث فيديو متداول أخيرًا، ضجة عبر صفحات التواصل الاجتماعى، حيث يقوم فيه الملازم أول مشعل بن فلاح بن حثلين بتلقين الشهادة لمسلح حوثي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بالحد الجنوبي بعد أن أصيب فى المواجهات الدائرة .
التعليقات
25 - ابو طلق العمري2017-09-21 07:43:26
يا مسمار هذولا عدوا ...والله لو يحصلون درب عليه وعليك ان يذبحونا مثل دجاج ...بعدين ذولا اذناب ايران يعني شيعه ...ليش يلقيه الشهاده ...ما هو عمله..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - أبو الدحم2017-09-21 07:36:21
ليس الأمر بغريب فجنودنا البواسل في كافة مواقعهم هم أهل المبادىء الخلاقة إينما كانوا وتحت كل الظروف، اللهم أنصرهم واحفظهم وسدد رميهم...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - الله ينصركم جيشنا السعودي2017-09-21 07:34:49
ما اطيبكم وما اطيب اخلاقكم يا احفاد الصحابه "
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 -2017-09-21 07:32:54
اتقو الله بعض تعلقات تقل النار له يتصرف فيه على كيفه اتقو الله اتقو الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - مسمار2017-09-21 07:24:19
ت19 ليست فلسفه بقدر ماهو اتباع لهدي الحبيب المصطفي ووصاياه في الحروب والاسرى والدين المعاملة فلانتظر للناس بعين طبعك هناك أناس نسأل الله أن لانكون مثلهم وهم من قال فيهم ويلا للقاسية قلوبهم!هل فهمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,942 )20 - برق _ الحرم
((((((اثار صيد المقاتلات _الكواسر .............وما أكثرهم مبثوثين جثث متنفخة في الجبال وبطون الوديان ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ابو طلق العمري2017-09-21 07:14:17
مسمار مافيها اصل او دين ولا حد يتفلسف... هذا عدوا ... يندعس ع وجه ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - مسمار2017-09-21 07:04:41
كل واحد يعمل بأصله وبما يمليه عليه دينه وخلقه وجودنا أصلهم طيب يخافون الله ويتقبونه ماستطاعو ولانزكي على الله احدا واجرهم على الله!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
17 - ابو طلق العمري2017-09-21 06:57:47
يا اخي هذا عدوا حاربني وحارب وطني...الله لا يرحمه ومثواه النار والي مثله ...ليش تالقيه الشهاده ...****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - محمد الجعيد2017-09-21 06:50:50
حط في راسه طلقه قبل تطلع روحه ابن الكلب وبلاش نتعامل مع العدة بطيب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - فهد2017-09-21 06:27:22
ماهو حولك جالس تلقنه الشهادة!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - دعبادي2017-09-21 06:26:33
ياغبي تري حن نمشي لكم ولا نفهم اكثر منكم ....بامكاني اخليك تخيس انت وكفراتك وتشيلها من وقتك بس علشان ماجرح مشاعرك ..لا وكل محل بنشر مسوي ختوم الوكيل ..انقلع الشرهه علي من بعد شراء من محلات البنشر..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - مشكل2017-09-21 06:26:08
موته في القايله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - دعبادي2017-09-21 06:20:13
مشكلتي أني غشيم في الحياة وذكي في الدراسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - سرطان2017-09-21 06:18:16
الحرب دمائها الضعفاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - دعبادي2017-09-21 06:17:12
اليمنين طيبين لكن في البيع والشراء مايعرف اخوه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - أشغث2017-09-21 06:16:59
موته بين الصخور و العظام تكسرت ارحوموني من الألم بطلقه في الرأس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - بوعلي🎈2017-09-21 06:16:22
ادعس عليه بالبسطار وبعدها نظف بسطارك من نجاسة اليمنى الزيدى الحوثى كلاب ايران هذا مصيركم تموتون مثل الجرذان على الحدود بس مفتاح الجنه معه او ناسيه فى البيت هههه حماقه عند اليمنى الزيدى الحوثى وغباء
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
7 - دعبادي2017-09-21 06:13:11
اعطيته صرافتي و الرقم السري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - صلبوخ2017-09-21 06:12:31
**********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - دعبادي2017-09-21 06:07:57
نصيجحه لاحد يشتري كفر الا من الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - دعبادي2017-09-21 06:07:16
شريت امس من يماني كفر والله لعب علي وكسب 100 ريال بكل كفر ...تري اغلب الكفر بالمحلات مضروب حتي لو ماركه مشهوره يصنعونها في الصين ويضربون شعار الماركة تكلفهم تصنيع مية ريال ويبيعونها ب500ريال نصيحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - عز وفخر2017-09-21 06:06:45
للتصحيح اللي يلقنه الشهادة يحي الفيفي اللواء الرابع وهو من اشجع الرجال اللي عملنا معهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - سعود العتيبي2017-09-21 05:56:41
لاتلقن أحد شهاده اذبحه ودعس عليه برجلك الله يعزك
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
1 - ولوو2017-09-21 05:53:47
الله يتقبله من الشهداء اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن والحروب ومن شر كل ذي شر
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : (( بعقل )) أو ¾ ½ ¼ أو (( بلا عقل ))
تجدها في الرجال وفي النساء...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!المرصد 8 563 29 دقيقة
أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراقالمرصد 18 3٬464 6 ساعات
لبنانية تدّعي أنها زوجة السيسي “السرية”!المرصد 9 2٬726 2 ساعتين
ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفهرويترز 16 1٬643 13 ساعة
المرصد الرياضي
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجددالمرصد 25 4٬295 6 ساعات
الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمهالمرصد 11 5٬968 10 ساعات
بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيكالمرصد 40 4٬855 12 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليلالمرصد 39 9٬103 10 ساعات
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صورالمرصد 28 15٬951 يومين
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولةالمرصد 22 10٬847 يومين
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!المرصد 38 8٬449 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيونيالمرصد 2 342 14 دقيقة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيلالمرصد 43 7٬206 9 ساعات
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!المرصد 90 14٬336 يومين
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!المرصد 105 18٬094 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعوديالمرصد 15 5٬113 8 ساعات
شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !المرصد 47 9٬065 14 ساعة
شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسرالمرصد 33 6٬869 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدثالمرصد 30 4٬754 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬728 4 أيام
اخبار صحية
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 19 12٬499 20 ساعة
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬718 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬038 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬404 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 120 22٬196 14 ساعة
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬201 يومين
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬437 يومين
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬379 يومين
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬720 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬637 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬563 3 أسابيع
الاخيرة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 41 8٬048 16 ساعة
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديوالمرصد 138 11٬020 14 ساعة
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!المرصد 44 10٬704 يوم واحد
مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصورالمرصد 36 5٬708 يومين
كاريكاتير