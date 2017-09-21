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بطولة جندى سعودى .. واجه مليشيا الحوثي رغم الإصابة بقنبلة

بطولة جندى سعودى .. واجه مليشيا الحوثي رغم الإصابة بقنبلة
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المرصد 32 3٬045 2 ساعتين

صحيفة المرصد: نجا جندى سعودى من قنبلة ألقيت صوبه، أثناء صده لهجوم مجموعة حوثية على حدود البلاد فى سقامة نجران،وأظهر وكيل الرقيب خالد الغامدى بطولة منقطعة النظير عندما واصل دفاعه عن أرض الوطن رغم اصابته بشظايا قنبلة يدوية ألقيت عليه من الجانب الحوثي .

وقال عبد العزيز بن سعفة  الغامدى والد الجندى بحسب صحيفة عكاظ ، أن ابنه أصيب أثناء تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي ، أثناء محاولتهم الاعتداء على حدود البلاد فى سقامة نجران ، مشيرًا إلى أنه ورغم إلقاء قنبلة عليه وانفجارها بالقرب منه ما أدى إلى إصابته بشظايا كثيرة إلا أنه واصل مواجهة الحوثيين.

وأكد أن ابنه سيعود بعد تماثله للشفاء لحماية أراضي الوطن من جديد، حيث لاقى الرعاية الطبية اللازمة وغادر المستشفى إلى منزله بأبها بعد أن تحسنت حالته الصحية .

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد أشادوا ببطولة الجندى التى أظهرها مقطعًا مصورًا يظهر فيه بسالة الجندى الذى أكد مواصلته الزود عن أرض الوطن رغم الإصابة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,950 )
32 - برق _ الحرم
2017-09-21 10:23:39
(((((9 - Rima ريما🗨°•🙇....ايه ندري انها موثوقه مدام منك يابرق انت تعطينا المصدر ليه...... الله يهديك ويهدينا ..... مسخر الجند والعبادين الموحدينا ..... الاخبار يسوقها الله لي مادري يسوقني حيث هي))))
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31 -
2017-09-21 10:21:40
25 علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بقصيدة بالاءزد عدة أبيات ومعاني ومنها اصل الشئ النطفه نطفة الانسان أصل الشئ جرثومة اصل الشئ تعبيرعن الاصالةبالاءزدالقحطانه وقال باءحدابياته الله يكلاءهم من حيث ماذهبو
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30 - برق
2017-09-21 10:15:32
كفو ياابن الوطن
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29 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-21 10:15:02
ايه ندري انها موثوقه مدام منك يابرق انت معروف بدفاعك عن بلادنا لكن ماتبي تعطينا المصدر ليه 😂
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28 -
2017-09-21 10:10:48
25 تكمله عن الاءزد القحطانيه المنتشره بالسعوديه والخليج وبلاد العرب ومنهم غامد وزهران يقول على ابن ابي طالب ب22بيت قصيده منها* لايحجمون ولايدرون ما الهربو*اي يواصلون القتال والهرب ليس في قاموسوهم *
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( عدد التعليقات 28,950 )
27 - برق _ الحرم
2017-09-21 10:03:14
((((((( المليشيات تستعرض بمركبات كانت مسلمة للمقاومة في الجيش اليمني الوطني وما حافظت عليها )))))
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( عدد التعليقات 28,950 )
26 - برق _ الحرم
2017-09-21 09:59:51
(((((23 - Rima ريما🗨°•🙇.....حياك الله ((برق الحرم)) وش مصدر اخبارك الله يعطيك العافية..... الله محييك واخباري من عدة مصادر_ موثوقة )))))
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25 -
2017-09-21 09:55:20
يقول الخليفه أميرالمؤمنين على ابن ابي طالب رضي الله عنه حينما استعان بقبيلة الاءزدالقحطانيه ضدخصومه وضدالسحره وأهل الخزغبلا وغامد وزهران فرع من الاءزد القحطانيه اءزد بتسكين السين اسود شجعان تكمله
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24 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-21 09:54:09
كفو كفو ابطال الله يحفظكم
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23 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-21 09:53:05
حياك الله ""برق الحرم"" وش مصدر اخبارك الله يعطيك العافية
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22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-21 09:51:29
اللهم احفظ جنودنا واشف المصابين وارحم الشهداء واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة آمين 💚
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21 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-21 09:48:33
"صوبه" لو قايلين "اتجاهه"
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( عدد التعليقات 28,950 )
20 - برق _ الحرم
2017-09-21 09:48:06
((((((عـــــــــــــــــــاجل ......منظومة _الدفاع .....تنجح في اعتراض ((صاروخ _بالستي)) في سماء مأرب وتفجره ..... والمقاتلات تنجح في تدمير منصة الاطلاق بمن كان في محيطها )))))
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19 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-21 09:44:24
تحية وإجلال لهذا البطل الذي كان سدا منيعا في وجوه الروافض المجوس نسأل الله ان يحفظه وجميع جنودنا المرابطين في كل مكان وعجل بنصر هم على الروافض الصفويين واكبد عدوهم واجعل النصر حليفهم اللهم آمين
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( عدد التعليقات 28,950 )
18 - برق _ الحرم
2017-09-21 09:42:47
((((((عــــــــــاجل ........نيران ((الجيش _الملكي _السعودي)).......تصرع..........قائد مجميع المليشيات والمدعوس الهالك (((عبدالرحمن مطهر عامر))) في (((الحثــــــــيرة )) والعشرات من العناصر)))))
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( عدد التعليقات 28,950 )
17 - برق _ الحرم
2017-09-21 09:37:30
https://www.youtube.com/watch?v=-UFHZE6xOxY
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16 - السحيم
2017-09-21 09:36:24
نحيه وتقدير واحترام للبطل الشجاع الغامدي ونعم الرجال كل ابناءنا كفوا يدافعون عن بلاد الحرمين بيض الله وجيهكم جميعاً أفراد وضباط
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15 -
2017-09-21 09:15:51
ويقولون السعودي مايحب الشغل بس الاجانب اللي يشتغلون
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14 - واو
2017-09-21 09:12:21
والله والنعم فيك بالغالمدي و في جميع جنودنا ابطال الوطن.
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13 -
2017-09-21 09:12:00
تعليق مخالف
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12 -
2017-09-21 09:10:46
ابناء عمومتي ماتو دفاع عن الوطن *****
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11 - جنوبي
2017-09-21 09:08:45
تعليق مخالف
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10 - الصقر1
2017-09-21 08:58:59
تحية واجلال لهذا البطل الذي صمد امام الحوثيون الروافض في سبيل حماية وطنه مع العديد من الابطال الاخرين المرابطين بالحد الجنوبي حماية لارض الوطن نسال الله لهم النصر والثبات وان يسدد رميهم .
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9 - برق _ الحرم
2017-09-21 08:55:59
(((((عــــــــــــــــــاجل .....((((الان)))) .....تحليق مكثف ومنخفض جدا ....لمقاتلاتنا _الكواسر .. في سمــــاء _صنـــــعاء ومحيطها وفتح حاجز الصـــــوت والنــــــــار معـــــاً ))))))
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8 -
2017-09-21 08:48:38
هذا والله البطل مهوب البطل الي يواجه كوره
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7 - عاقل
2017-09-21 08:48:27
كفو والله هذه العالم اللي تستاهل ملايين وشهره واهتمام لكن نحن نعيش عكس ملايينا للاعبين والشهره لمغفلي السناب وغيره
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6 - منصور
2017-09-21 08:34:05
الله يعطيه ألعافيةويدحرالحوثيةالروافض اذناب المجوس.لكن السؤآل اللي يطرح نفسه كيف وصل الانجاس للحدودورمي
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5 - صبحي
2017-09-21 08:31:43
غامد اهل الشجاعة والحروب
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4 -
2017-09-21 08:22:48
الله ينصركم على العفاشيين والحوثيين زبالت العرب
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3 - وطن بن وطن
2017-09-21 08:21:42
ماهي غريبه عرفنا الجندي السعودي مايهاب الصعاب حبه لدينه ثم للملك والوطن شئ طبيعي شفاه الله وعافاه
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2 - حماك الله ياوطني
2017-09-21 08:21:12
كفو ياجنودنا البواسل وكفو يالغامدي بارك الله فيكم جميعا
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( عدد التعليقات 28,740 )
1 - قلم الحقيقه
2017-09-21 08:17:28
الله ينصر قواتنا السعودية المسلحة على الحد الجنوبي ويرحم شهدائهم الأبطال ويسكنهم فسيح جناته ويتم شفائه العاجل على مصابينهم وجرحاهم ويحفظ على هذا الوطن العزيز أمنه واستقراره في ظل حكومتنا الرشيدة.
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