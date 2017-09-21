بطولة جندى سعودى .. واجه مليشيا الحوثي رغم الإصابة بقنبلة

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صحيفة المرصد: نجا جندى سعودى من قنبلة ألقيت صوبه، أثناء صده لهجوم مجموعة حوثية على حدود البلاد فى سقامة نجران،وأظهر وكيل الرقيب خالد الغامدى بطولة منقطعة النظير عندما واصل دفاعه عن أرض الوطن رغم اصابته بشظايا قنبلة يدوية ألقيت عليه من الجانب الحوثي .

وقال عبد العزيز بن سعفة الغامدى والد الجندى بحسب صحيفة عكاظ ، أن ابنه أصيب أثناء تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي ، أثناء محاولتهم الاعتداء على حدود البلاد فى سقامة نجران ، مشيرًا إلى أنه ورغم إلقاء قنبلة عليه وانفجارها بالقرب منه ما أدى إلى إصابته بشظايا كثيرة إلا أنه واصل مواجهة الحوثيين.

وأكد أن ابنه سيعود بعد تماثله للشفاء لحماية أراضي الوطن من جديد، حيث لاقى الرعاية الطبية اللازمة وغادر المستشفى إلى منزله بأبها بعد أن تحسنت حالته الصحية .

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد أشادوا ببطولة الجندى التى أظهرها مقطعًا مصورًا يظهر فيه بسالة الجندى الذى أكد مواصلته الزود عن أرض الوطن رغم الإصابة.