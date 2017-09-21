بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني
صحيفة المرصد: أثار الداعية الأزهري إيهاب يونس، جدلاً واسعاً في مصر، بسبب أدائه وصلات إنشادية في حفلات ومهرجانات غنائية مرتديًا زي دعاة الأزهر التقليدي.
من جانبه، وصف الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ظهور الداعية إيهاب يونس بالزي الأزهري ليغني أغنية لأم كلثوم أو غيرها بأنه “غير مسموح بل يتنافى مع قيمة وأهمية الرسالة التي يقوم بها وهي الدعوة للإسلام التي لا تعد مجرد وظيفة”.
في المقابل، رأت الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أنه “لا مانع من غناء الشيخ وهو يرتدي الزي الأزهري طالما أنه لم يقل لفظًا خارجًا أو غيره”.
ويقدم الشيخ إيهاب يونس عرضًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية بالزي الأزهري، لكن ظهوره به وغنائه وصلة لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني، الاثنين، كان منطلقاً لمرحلة أوسع من الجدل بشأن تلك الواقعة .
وكانت بداية يونس بعد اكتشاف موهبته من جانب شيخ الكُتاب بمسقط رأسه “بهتيم”، التي أعجب بها أهل قريته وأصبح مطلوباً للإنشاد في الحفلات والمناسبات، وبعد التحاقه بالمركز النموذجي للمكفوفين اكتشف مدرس الموسيقى موهبته وساعده للوصول لحفلات أكبر.
وفكر الشيخ يونس، الذي حفظ القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وتخرج من كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة والإسلامية بالأزهر عام 2006، بالالتحاق بفرق “الإنشاد الديني” إلا أنه طرد من إذاعة القرآن الكريم بحجة عدم امتلاكه للموهبة.
ورد الشيخ إيهاب يونس، على واقعة غنائه أغنية لأم كلثوم خلال أحد البرامج الحوارية، قائلاً إنها “جاءت رداً على طلب من مذيعة البرنامج التي سألته: “هل يمكن أن تغني أغاني عادية؟”، مؤكداً خلال اللقاء أنه “ليس ضد الغناء الهادف” وفقا لموقع إرم .
التعليقات
اكل عيش وخلاص ياعم
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هذا وغيره من شاكلة الداعيه ****يقولون مالايفعلون المرأ في حياتهم وعاء للمعاشره فقط وعندما ينتهي منها في تلك اللحظه يعود لذمها وحتى تعلمون ان كل همهم في المرأه المعاشره الزوجه المتوفاه لم تسلم منهم
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الله يفشله
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تعليق مخالف
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الله يعين مصر والأزهر على بعض شيوخه ، كل يوم والثاني طالع واحد منهم بشيء غريب
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انت ليس ضد الغناء اللي تقول عنه هادف لكن رأي الشرع ياشيخ ميزو 2
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العلماني البرالي مستحيل احد يأخذ فتوى منه لأنه معروف توجهه وماعنده علم وبعيد/لكن المتلبس بالدين من الأحزاب هم ضيعو بعض الشباب بفتاوى مدري من وين طلعت يفتون على هواهم!
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ضيعو الشباب فتاوى آخر زمن اكثر الجهال صارو يفتون وهذا مثال يغني ل ام كلثوم واللي حلل بعض الموسيقى واللي يضع قصه ويرتلها كأنها قرآن واللي يدعو للي بصفحته بالحج وينشر وووووووو من انتم 😭
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البارح استمع لبرنامج ياهلا وانا اسمع العرفج يقول كلنا ننهى عن المنكر هههههه قوية 🤔⛐
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جميع الشطحات التي تحصل من قبل دعاة ومشائخ مصر ليس لها دخل بان مذهبهم شافعي السودان مذهبهم شافعي نفس مصر لكن احترامهم لدين وللعقل تقف لهم احترام
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المذيعات مبسوطات بالذات اللي على يميننا جاء على هواهن افعاله
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يستمع لأم كلثوم ويقول انا شيخ ههههه استغفرالله وبعد عند مذيعات ****!
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بدع وخرافات وتحليل بعض الحرام وتفسير الأحاديث على كيفهم هذه افعال الاخونج والسرورية والصوفية!
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هذه رسالة الى من يريد بلاد المسلمين علمانية مهمة العلمانية تشويه الدين ونشر الفواحش وهعدم الاوطان فى الرذائل
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عمي كلهم
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تحيا مصر
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هزلت ورب الكعبه غناء ومزمار أعوذبالله . في مصر الغناء ثم الغناء ثم الغناء أي شيوخ هؤلاء والله لايمثلوا الأسلام ودعاة الدين .
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هاذي حاجه معروفه مصري يتقلب على كل وجه وكل الامور عنده عاديه ولا فيه من علوم الرجال شي
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أديله فرخةيديلك فتوى
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الله يفتح لك طريق سريع الى قبرك انت وامثالك والله انتهت مصر والازهر على ايدي والسنة هذا وامثاله ومن سكت عنهم انتبهوا يامصريين على مصر ارض الكنانة منهم نعوذ بالله من الضلال بعد الهداية
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ايوه كدا يا وديع ... حال سيدنا الشيخ سيعجب بني رفض وبني ليبرال وعلمان الملحدين وسيمتدحونه كثيراً
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صوت جميل وأداء أجمل وصاحب الناي مميز أيش المشكلة حتى الكلمات فى نطاق الأدب ، بكل أسف لكل منتقد هذول يريدون النفاق ودمار ويكرهون كل ما هو جميل باهذا الحياة اللهم اكفنا شرهم ............🌺🌺
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انا استغرب اذا قيل مصر فيها علماء دين والواحد اذا شافهم رحمهم ورحم الذين ياخذون عنه العلم والفتاوى خاصتاً لهم فتاوي تضحك الحجر من شذوذها مثل مجامعة الزوجة الميته وارضاع زميلة العمل وتحليل الربا
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هههههههههههه الشيخ ساعه لحبي وساعه لربي !! يعني ولاتنسى نصيبك من الدنيا خخخخخخخخخ
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يسعد لي جوك فضيلة الشيخ صوت جميل واغنية جميلة و اداء اجمل ... غناء هذا الشيخ لم يدمر الأوطان ولم يشرد الشعوب كما فعلت خطب ومواعظ الشيوخ الاخونجية قاتلهم الله
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اختلط الحابل بالنابل
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انتهى الازهرولم يعد كما كان بعد ان سيطر علية الصوفية بتاع كلة \ مصر فيها علماء ولكنهم مغيبون \ اما الازهرفقل علية السلام
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انتهى الازهرولم يعد كما كان بعد ان سيطر علية الصوفية بتاع كلة \ مصر فيها علما ولكنهم مغيبون \ اما الازهرفقل علية السلام
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ههههههههه مصري ابو طعميه ابو كشري بياعين كلام عندهم الدين على مزاجهم
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خخخخخخخخخخخخخ اش الهرجه تحيا مصر ياموحده الامه العربيه
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لاحول ولاقوة الابالله شي مضحك موسف قال شيخ قال هذا خراط مشمش
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