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«التعليم» و«الصحة» تصرفان علاوة 1439 لموظفيهما مع راتب شهر محرم
صحيفة المرصد: ذكرت مصادر أن وزارتي التعليم والصحة قررتا صرف علاوة العام 1439هـ، لمنسوبيهما مع راتب شهر محرم القادم، والذي يقابل برج الميزان لشهر سبتمبر 2017 بالتقويم الميلادي، وشرعت الوزارتان في إرفاق قرارات صرف العلاوة.
وأكدت وزارة الصحة أنها اعتمدت منح الموظفين على سلم رواتب الموظفين العام والمستخدمين والعمال بالوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية الذين يشغلون مراتبهم الحالية حتى نهاية ذي الحجة 1439هـ، إضافة إلى اعتماد منح العلاوة للموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية.
بدورها لفتت وزارة التعليم إلى منحها الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية العلاوة السنوية للمستحقين عبر نقلهم إلى الدرجة التالية المثبتين عليها وفق سلم الرواتب اعتباراً من الشهر الحالي.
التعليقات
18 - صبار2017-09-21 10:28:38
هههههه الحقوق صارت تشحذ
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17 - فيصل ............2017-09-21 10:27:27
اهم شي علاوة 1438
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16 - تمازي2017-09-21 10:02:39
يجب ان يفهم العموم ان من علاوته عام 300 وبالتالي السنه3600 هذا المبلغ يذهب كل سنه من معاشك حتى تتقاعد يعني كل سنه تسقط من راتبك وشكرا
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15 -2017-09-21 09:27:08
الحين يجونكم المدرسين يطالبون بعلاوة السنه الي راحت ههههههه ياحبي للبكأًون
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14 -2017-09-21 09:21:38
يعني وش الجديد كل سنة تصرف العلاوة في راتب محرم من كل سنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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13 - بدر2017-09-21 09:16:35
علاوة سنه كامله وين راحت؟؟؟ في شي اسمه تضخم اقتصادي الاسعار ترتفع سواء شعرنا بارتفاع الاسعار او لا بعدين هي حق من حقوقنا يكفي اني سبع سنوات ماترقيت من على وظيفتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 15,566 )12 - ابويوسف
كادر صحى الى المستوى السابع وتقف العلاوه وتطالبون بخدمه ممتازه من موظف محلك راوح
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11 - 1232017-09-21 08:25:21
ضحو من اجل الوطن ياشباب غيركم على الحد يحميكم من الاعداء وانتم على كراسيكم تطالبون بعلاوة سنه فقط وقد تكون مبلغ زهيد
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10 - تركي العلياني2017-09-21 08:19:24
اشكرك على التوضيح أخي تعليق 7
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9 - شابت لحانا مالحقنا هوانا2017-09-21 08:11:14
2 - ابو خالد القحطاني 2017-09-21 07:52:31 وعلاوة 1438 ؟؟؟ يعني طارت ! لا بل اجلت لعام 1439
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8 - بو علي2017-09-21 08:10:35
نتمنى من الاخوان ولاة الامر حفظهم الله و وفقهم لما يحبه ربي ويرضاه ان ينظروا في علاوة ١٤٣٨ وان يردوها لنا متا ما استطاعوا فيعلم الله سبحانه وتعالى اننا في حاجتها ودمتم
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7 - شابت لحانا مالحقنا هوانا2017-09-21 08:10:13
6 - تركي العلياني الدرجه الثانيه عام 39 الثالثه عام 40 الرابعه عام 41 وهكذا
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6 - تركي العلياني2017-09-21 08:04:52
استفسار مثلاً لى على المرتبة الثالثةوالثلاثون الدرجة الأولى في 1437 و 1438المفروض الدرجة الثانية في 1439 تجي الدرجة 3 أم الثانية ولكم الشكر
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5 -2017-09-21 08:03:58
ليش العلاوه ماترجع باثر رجعي حقت العام لانها تفرق في حاجات كثير ومنها التقاعد
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4 - بن بنن2017-09-21 08:02:17
اشبكم انتوو القرار واضح للجميع ايقاف علاوة 38 فقط وترجع باذن الله العزيز الحكيم
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3 - الساهر2017-09-21 07:53:36
المفروض يسوو قفزه وناخذ علاوة ١٤٣٩ كذا راحت علينا سنه كامله تفرق في الترقيه والتقاعد
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2 - ابو خالد القحطاني2017-09-21 07:52:31
وعلاوة 1438 ؟؟؟ يعني طارت !
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1 - زائر2017-09-21 07:45:47
يعني علاوه ١٤٣٨بح راحت علينا علاوه سنه كامله
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بواسطة : صبار
هههههه الحقوق صارت تشحذ...
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