اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

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صحيفة المرصد: شيع اللاعب الدولى السابق خميس الزهرانى نجله نواف إلى مثواه الأخير بمقبرة العباس، بعد أن أدى المشيعون صلاة عصر الثلاثاء الماضي عليه بمسجد العباس بالطائف. وقد شارك فى العزاء لفيف من الرياضين والإعلاميين وكبار رجال الدولة .يذكر أن الفقيد قد توفى إثر صراع مع المرض .