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اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير
صحيفة المرصد: شيع اللاعب الدولى السابق خميس الزهرانى نجله نواف إلى مثواه الأخير بمقبرة العباس، بعد أن أدى المشيعون صلاة عصر الثلاثاء الماضي عليه بمسجد العباس بالطائف. وقد شارك فى العزاء لفيف من الرياضين والإعلاميين وكبار رجال الدولة .يذكر أن الفقيد قد توفى إثر صراع مع المرض .
التعليقات
23 - محمدين2017-09-21 10:30:45
اللهم اغفرله ياكريم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك على كل شئ قدير
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22 - ابو يوسف2017-09-21 10:26:46
عظم الله اجركم ...الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة...
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21 - عمرالشيخ2017-09-21 10:16:48
الله يرحمه ويغفر له
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20 - احمد ابو نايف2017-09-21 10:09:23
تعازينا لخميس الزهراني نسأل الله ان يتغمد نواف برحمته ومغفرته والهم ذويه الصبر والسلون
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19 - هادي السرحاني2017-09-21 10:03:11
الله يرحمه ويغفرله تعازينا للاعب الخلوق خميس الزهراني وعظم الله أجركم
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18 - بريال عيش حب2017-09-21 09:55:04
عظم الله أجرك يا خميس وحسن الله عزاكم الله يرحمه ويغفر له
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17 - فتى الجبل 12017-09-21 09:54:33
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ونعزي اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني والله يعظم اجركم .
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16 - مترجم حر2017-09-21 09:53:05
****المثوى الأخير هي الجنة رزقنا وإياكم بها أو النار أعاذنا الله جميعًا منها
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15 - قلم رصاص2017-09-21 09:50:09
تعازينا للكابتن الخلوق خميس الزهراني نسأل الله ان يتغمد نواف برحمته ومغفرته
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14 - الحصيف2017-09-21 09:11:10
رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلون ****
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13 - زائر2017-09-21 09:09:18
الله يرحمه ويصبر اهله ويسكنه الفردوس الأعلى
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12 - غريب2017-09-21 08:46:31
الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله الصبر والسلوان
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11 - عبادي الهلالي2017-09-21 08:39:13
رحمه الله وغفرله والهمكم الصبر والسلوان
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( عدد التعليقات 15,566 )10 - ابويوسف
الله يرحمه ويغفرله ويرحم موتانا وموتاكم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنه انه مجيب الدعاء
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9 - ابوقفل2017-09-21 08:29:04
لاحول ولاقوة الا بالله.الله يرحمه ويغفر له ويربط على قلوب والديه
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8 -2017-09-21 08:21:20
الله يغفر له وبرحمة ويسكنة الجنة وجعل ما اصابه تكفير ورفعة درجات يارب
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( عدد التعليقات 11,138 )7 - العنيد
احسن الله عزاءكم اخي الكريم خميس غفر الله لنواف وجعل ما اصابه رفعة له في الدرجات والهمكم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
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6 - Abu-Rakan2017-09-21 08:16:19
لاحول ولاقوة الا بالله.الله يرحمه ويغفر له ويربط على قلوب والديه
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5 - المُزن2017-09-21 08:08:34
🍃🍁لاحول ولاقوة الا بالله.الله يرحمه ويغفر له ويربط على قلوب والديه 🍁🍃
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4 - ابواحمد2017-09-21 08:07:11
احسن الله عزاء اخينا خميس الزهراني ******
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3 - بخيت الزهراني2017-09-21 08:03:44
تعازينا للأخ العزيز،خميس،في وفات ابنه، تغمدالله الفقيدبواسع رحمته، والهم جميع ذويه الصبروالسلوان
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( عدد التعليقات 1,983 )2 - نبرااس
الله يرحمه,,خميس شخص راقي في الملعب وخارجه الله يصبره ويعينه.
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1 - بندر2017-09-21 08:01:28
من اقسى اللحظات في حياة الاب ان يدفن امتداده الطبيعي لذا فإن فقد الولد طعنة في قلب ابيه لاتندمل ابدا بتقادم السنين والايام. ربي لك الحمد دائما وأبدا
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