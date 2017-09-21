بالفيديو..مواطن: نصف العالم عاقين لآبائهم.. ولهذا السبب أنا مبسوط بعقوق أبنائي العشرة لي!

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمواطن يشكو عقوق أبنائه العشرة له، مُرجعًا السبب إلى سابق عقوقه لأبيه.

وأكد المواطن في مقطع الفيديو الذي وثقه لنفسه، أن أبناءه العشرة يتفنون في التنكيت عليه وفي عقوقه، قائلًا: “أنا مبسوط، وكل ما عاقني الواحد فيهم بكون مبسوط، لأني ما كنت طيب مع أبي”.

ورأى المواطن أن نصف العالم عاقين لوالديهم، موجهًا نصيحة للشباب بقوله: “مثل ما تسوون في آبائكم يسوون فيكم عيالكم”، مضيفًا: “والله مثل ما سويت مع أبي سوى معي أولادي على عشرة أضعاف”.

وأضاف: أنصح جميع الشباب بأن يكونوا طيبين مع أبائهم، معقبًا: “والله العظيم العقوق عقوبتها تكون في الدنيا، ولو يرجع أبوي والله لأحب الأرض اللي يمشي عليها”.

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