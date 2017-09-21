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بالفيديو..مواطن: نصف العالم عاقين لآبائهم.. ولهذا السبب أنا مبسوط بعقوق أبنائي العشرة لي!

بالفيديو..مواطن: نصف العالم عاقين لآبائهم.. ولهذا السبب أنا مبسوط بعقوق أبنائي العشرة لي!
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المرصد 96 5٬005 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمواطن يشكو عقوق أبنائه العشرة له، مُرجعًا السبب إلى سابق عقوقه لأبيه.

وأكد المواطن في مقطع الفيديو الذي وثقه لنفسه، أن أبناءه العشرة يتفنون في التنكيت عليه وفي عقوقه، قائلًا: “أنا مبسوط، وكل ما عاقني الواحد فيهم بكون مبسوط، لأني ما كنت طيب مع أبي”.

ورأى المواطن أن نصف العالم عاقين لوالديهم، موجهًا نصيحة للشباب بقوله: “مثل ما تسوون في آبائكم يسوون فيكم عيالكم”، مضيفًا: “والله مثل ما سويت مع أبي سوى معي أولادي على عشرة أضعاف”.

وأضاف: أنصح جميع الشباب بأن يكونوا طيبين مع أبائهم، معقبًا: “والله العظيم العقوق عقوبتها تكون في الدنيا، ولو يرجع أبوي والله لأحب الأرض اللي يمشي عليها”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

96 - عموري
2017-09-21 12:44:35
والله من رداك واب تستاهل العقوق
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95 - احمد
2017-09-21 12:34:21
لاحول ولاقوة الا بالله والله يصلحهمةويرزقك برهم
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94 -
2017-09-21 12:32:50
نعم حمد بن خليفه ال ثاني والملقب كومار هو اقذع وابشع صورة عقوق عرفها التاريخ عاق لاسرته ولوطنه ولاخوانه بالخليج كسر الله خططه وانتقم منه
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93 -
2017-09-21 12:31:37
شكرا لك أنهم أكثرهم يستخدمون**** فإن فضحهم أحسن ولو تشتكي بالمحكمة سجن الين ماتجي انت تطلعهم خله يخيس حتى يعرف قدر النعمه اللى هو فيها
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92 -
2017-09-21 12:31:26
العقوق يذكرني بعراب التفكك الاسري و سيد العقوق فالعالم الخاين حمد بن خليفه كيف غدر بوالده واستولى على الحكم وقتله قهرا وقتل اخوه وسجن شرفاء قطر وسلم دولته لاسرائيل وبنى قاعدة الامريكان لقتل المسلمين
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91 - راكاااان
2017-09-21 12:17:35
الله لايبارك في*** البشراخس على اشباه الرجال
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90 -
2017-09-21 12:16:58
استكمال تعليق 65 .. بل ان تعجيل عقوبة عاق الوالدين في الدنيا هذه ليست عليها نصوص انما هي تقديرات الله عز وجل قد يجري على العاق عقاب دنيوي او يأجله للاخرة اذا لم يتوب طبعا
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89 - المُزن
2017-09-21 12:15:48
🍃🍁لاحول والقوة إلا بالله .. الله يتوب علينا وعلى كل مسلم بر الوالدين لاينتهي بوفاتهم ،التصدق عنهم وصلة رحمهم، أصدقائهم ، الدعوة لهم ،اعمال البر كثيرة🍁🍃
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88 - راكاااان
2017-09-21 12:15:41
والله ماصدقت نصف العالم عاقين العاقين ***اشباهك
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87 - بصاص
2017-09-21 12:15:08
كلام لا أساس له طيب اذا الأب عاش و تربا يتيم و عياله عقوق بكون الأب عق اب الجيران طاعه الوالدين من طاعه الله و عصيانهم من هواء النفس و الشيطان و الكثرة من التدليل و مرافقه جلساء السو والهادي الله
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86 - زائرة
2017-09-21 12:14:47
فضح نفسه وفضح عياله وشكله كان عاق لابوه وقاسي على ابناءه ولذلك قسوا عليه ماحد ربنا يستره يقوم يفضح نفسه وينشر غسيل بيته ع وسائل التواصل يعني بالله ايش استقدت
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85 - Saad
2017-09-21 12:14:43
ستره الله وفضح نفسه واسرته اذا هو صادق فيما يقول يعني زواج لاولادك وبناتك مافيه ( عاصين ) الله المستعان
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84 - عمر
2017-09-21 12:14:37
حرام انك مريض ولاعندك سالفه
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83 - راكاااان
2017-09-21 12:14:14
لاومبسوط الغضيب العاق يارجل استح على وجهك المفروض كان سترت نفسك لكن الغضيب دائمآ مفضوح عندالله وخلقه
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82 - سعد
2017-09-21 12:13:42
الكلام انه راز نفسه في جيب لكززومسوي فضايح في نفسه بعقوق ابوه ايستغفرالله من ذنوبنا
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81 - سعد
2017-09-21 12:12:53
الكلام انه راز نفسه في جيب لكززومسوي فضايح في نفسه بعقوق ابوه ايستغفرالله من ذنوبنا
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80 - حمد
2017-09-21 12:09:09
الله سمانفسه الستار
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79 - 9999
2017-09-21 12:08:38
اعتقد قصد بذلك تنبيه الأخرين لأنه لايمكن بهذا العمر ولديه عشرة أولاد
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78 - حمد
2017-09-21 12:08:00
ليتك تركت الفضايح لاولاد وخاصه من يعرفك استرافضل الله لايبلانا
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77 - هنطش
2017-09-21 12:07:42
ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربي انت تعلم كل شي سبحانك حكم عدل
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76 - مواطن مسكين
2017-09-21 12:07:16
لازال امامك متسع من الوقت لتبر ابوك وهو ميت يمكنك بناء مسجد له او صدقة جارية او تبر اصدقاءه وهكذا ابواب البر مفتوحة عسى الله ان يصلح اولادك ويردهم اليك بارين طائعين
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75 - نقاش الحقيقه
2017-09-21 12:06:41
على أي أساس يقول إن نصف العالم عاقين لأبائهم !! كونك وأباك عانيتم من العقوق لايجعلك تنظر للعالم بصورة سوداويه !!! الأمر الاخر حتى الوالد يجب أن يتعامل مع أبنائه وأهله بصورة محببه وليس فقط إصدار أوامر
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74 -
2017-09-21 12:00:49
العقوق عقوبته بالدنيا والاخرة
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( عدد التعليقات 1 )
73 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 11:59:17
يستره الله ,,,,وهو يفضح نفسه,,,,,!!!
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72 - سركيس بااااريس
2017-09-21 11:56:14
صعب التعليق لكن مااقول الا الله يهدينا ويهديك ويهدي جميع ابناءك وجميع ابناء المسلمين وعليك بالبر عن والديك بالصدقة والدعاء لهم وصلة الرحم /// واكثر من هذا الدعاء ((( اللهم اصلح نيتي وذريتي)))
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71 - A.awad
2017-09-21 11:53:16
السبب الرئيسي لعقوق الأبناء هو ((( الـتـدليع ))) الزايد، ولم ارى في حيات أبناء دللوهم والديهم بارين لهم ،العكس الصحيح أشوف أبنا لقّنوهم والديهم أنواع الشقاءوالعذاب والحرمان وأبنائهم يبوسون أقدامهم..!
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70 - خالد
2017-09-21 11:52:38
كنت اختلف مع والدي رحمه الله في بعض الامور وكان السبب حرصي على مصلحته وليس عقوق ولكن قد نتناقش بشكل يظن البعض انه عقوق والحمدلله ابنائي اجد منهم البر وحسن المعاملة
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69 - واحد صريح
2017-09-21 11:46:27
ناس تحب الفضائح الله لايبلانا ويثبتنا على دينه
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68 -
2017-09-21 11:44:30
استكمال للتعليق 65 ... ليس بالضروة من عق والديه عقه ابناءه وكذلك ليس بالضرورة من بر والديه بره ابناءه .. هكذا قال الشيخ عثمان الخميس في مقطع فيديو
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67 - الصادق
2017-09-21 11:43:05
عشرة وعاقين فيك هذا والله من رداك لاحول ولاقوة الا بالله كما تدين تدان
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66 - غفر الله لك
2017-09-21 11:37:38
اسال الله ان تكون لك توبة نصوحا والمعترف بالذنب كان لاذنب له.والله يصلح لك اولادك والله الله بالصدقات عن ابوك والدعاء له وزيارة احبابه والله كريم . ماذكرك الله بذنبك الا لاجل ان تتوب اليه ليغفر لك .
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65 -
2017-09-21 11:36:46
هناك فهم خاطىء ومنتشر وهو ان عقوبة العاق لوالديه في الدنيا هو ان الله يبتليه بأبن عاق فقط هذه ليست آية او انه حديث نبوي انما هي قصص من السلف شاهدوها قد يعاقب الله العاق بطريقة ثانية مو شرط ابن عاق
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64 -
2017-09-21 11:34:22
كما تدين ندان
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63 - مسمار
2017-09-21 11:32:12
ت61 برو اباؤكم تبركم ابناؤكم!!لاتقلي مو صحيح فالعقوق سلف ودين ولابد من سداده ولو لا عظيم فضلهم لما قرن الله رضاه برضاهم!! ويمكن ان نبرهم حتى بعد الموت بصلة اصدقائهم وهذا دليل وجوب برهم وشؤم عقوقهم.
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62 - كاتب
2017-09-21 11:31:23
الان هو عق بوالده وأبناءه عقو فيه. وأبناء ابناءه بيعقون في ابنائه لانهمرعقو فيه وبيصير الموضوع سلسلة ما تنتهي من العقوق ... اقول بلا نصب علينا
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61 - مزاجي كذا
2017-09-21 11:25:15
ليس صحيح احد الانبياء ابنة رفض نصيحت أبية وهو نبي هل النبي لم يسمع نصح والديه عندنا من عق والديه والان ابنائة يقبلون رأسة ويدة حسب زرعك يطلع بذرك ذكر بالقران فلا تقل لهم اف ولم. يذكر في ا
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60 - ناصر عبدالله
2017-09-21 11:24:37
العنيد تعليقاتك عجيبة تفشل
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59 - ابو. بدر.
2017-09-21 11:22:30
يا. زين الإعتراف. بالحق. وهذه. اجمل وأحسن ما سمعت عن العقوق.ما سويت يسوى بك. لعلها. تكون تكفير. عما فعلت. بوالدك. وأسأل الله أن يتوب عليك وعلى الجميع.ادع لهم بالهداية. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا
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58 - @@@@@
2017-09-21 11:21:58
معقول فيه احد مبسوط من عقوق ابنائه له ؟!! ايش ***هذا من وين يطلعون هالعينات
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57 - إنسان صريح
2017-09-21 11:19:02
كلامه صحيح 100% كما تدين تدان وهذا الشيء معروف قديما
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56 - غورباتشوف
2017-09-21 11:16:35
باين من شعرك انك عاق يا راجل انت تتنفس عقوق منقطع النظير
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55 - 👍🏻
2017-09-21 11:15:54
حقك وما جاك استغفر الله وأتوب اليه
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54 - صقر العروبه
2017-09-21 11:13:46
كيف نصف العالم عاقين ويوجد منهم كفار لا يدينون الاسلام استغفر وتب الى الله وادع لأبناءك بالهدايه والبر
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53 -
2017-09-21 11:12:58
بعض المسلسلات كانت تصور للناس بمثل هالشكل! واحد عاق والديه وماتوا وهم غاضبين عليه ابتلاه الله بأبن عاق! والنتيجة كيف يجيك واحد يسحب على الدين يقول خلاص انا بعق والدي ﻷن ابوي عق والديه!فهم خاطىء
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52 - عبدالله
2017-09-21 11:11:39
تعليق مخالف
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51 - مفقود
2017-09-21 11:11:33
اخطأ في كل شيء فعله, هذا ****, انصح دون ان تسقط على ابناؤك
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50 -
2017-09-21 11:07:01
شهره لا اكثر
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( عدد التعليقات 11,141 )
49 - العنيد
2017-09-21 11:02:44
قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( كل امتي معافى الا المجاهرين ) ..ياللعجب جاهر بمعصيته وفضح ابنائه . والظاهر ان العاقل بيعرف اين الخلل .. اللهم لا شماته ..
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48 -
2017-09-21 11:00:54
لازلت في فسحة من امرك ابوك محتاج الان في قبره ومحتاج برك اكثر من الدنيا فقد انقطع عمله وانت امله ادع له وترحم عليه وتصدق عنه وتقرب الى الى بالطاعات عنه وان استطعت ان تضع له وقف خيري
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( عدد التعليقات 11,141 )
47 - العنيد
2017-09-21 10:59:45
الله يدفع البلاء لااحد بشمت حتى لايبتلى قهر الرجال مصيبه زرع فلم يحصد خسر في استثماره لكن يؤخذ عليه بإشهار ذلك على الملأ والله مايندرى وين الخيره...
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46 - العاشق
2017-09-21 10:58:07
رحم الله امي وابي وغفر لهم واموات المسلمين والله ان الانسان مايحس بمكانة والديه الا اذا فقدهم فبرو بوالديكم قبل فوات الاوان لا احد يسد مكان الام والأب
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45 - ابوصالح سكري
2017-09-21 10:55:52
كلامك خطير احمد الله عندك اولاد والحياة مزرعة ازرع خير للغالين تجدخير من الغالين لك والحمدلله صدق رسول الله الخير في أمتى حتى قيام الساعة ومصيبة من يعذب ابية وامة بيجون اولادك وبناتك يجعلوهالك اشدعذاب
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44 - محماس
2017-09-21 10:54:35
سم يا (يوبه) **** تسمعها لو نشرت مئة مقطع مثل هذا في اشياء مستحيل يعالجها الزمن
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43 -
2017-09-21 10:52:31
ينبغي فيمن مات ابواه عنه ان يستغفر لهما ويدعو لهما ﻷن بر الوالدين لا ينقطع بمجرد موتهما صحيح ان هناك فرق و ميزه عمن بر بوالديه احياء واموات لكن يجب ان يتوب ويعلم ابناءه اهمية بر الوالدين
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42 - القحطاني
2017-09-21 10:51:58
نسال اللله اللي بلاك يعافيك ولايبتلينا ودي سترت نفسك وحطيت هذا الهم بينك وبين رب العباد عندك عشرين الف اعمال خيريه لابوك في قبره وربي وربي ودي انك ماتكلمت وخليت هذا الهم بينك وبين رب العباد
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41 - تختور نفساني درجه اولى فاخر
2017-09-21 10:51:13
نصيحه لا احد يصور وهو حزين صورو و انتم منهارين انهيار تام مثل خوينا هذا
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40 - محمد العلي
2017-09-21 10:51:05
يه فرق بين القطيعه بين الاب والابن,,بسبب عقوق الابن,,او بسبب تعنت الاب وظلمه للبعض من اولاده,,انا ابوي مات ولا صليت عليه ومات ولنا اكثر من 20 سنه لم نتكلم مع بعض,,ومع ذلك اولادي بارين بي,,والحمد لله,,
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39 - 1111
2017-09-21 10:50:13
هذا مريض نفسي ... شكله يسمع كثير حتى وسوس .. انتبهوا احيانا تضرب الفيوزات . بالله تخيلوا نفسية ابنائه وهم يشاهدون اباهم يقول قدام الناس هالكلام .. هذا مستحيل يكون يحب ابنائه
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38 - أبو بِس
2017-09-21 10:49:10
إذا أبوي عاق لأبوه (لجدي)، إيش ذنبي صرت عاق لأبوي؟ وهل علي شرهة وإلا على أبوي؟
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37 -
2017-09-21 10:48:53
عقوق الوالدين من الكبائر وعقابها في الدنيا واﻵخرة والام هذه غضبها يالله كأنها نار جهنم غضبها هو النار بعينها الام شي عظيم يا اخوة لذلك الحرص كل الحرص بالابتعاد عن ما يغضب الله وعدم اليأس فرحمته واسعه
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36 -
2017-09-21 10:45:41
هذا صاير مثل الي يخلي الشيطان يلعب فيه ويوهمه بغلق ابواب التوبة في وجهه ويدخل في قلبه اليأس ويترك حتى الواجبات والعياذ بالله الانسان طالما يتنفس الهواء ويعيش في الارض لا يدخله اليأس من رحمة الله
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35 - مشرد
2017-09-21 10:45:21
اصير لك ابن بار يا راعي اللكزس و الفخامه
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34 - أحمد
2017-09-21 10:43:41
كلامه يدل على حرقة بالقلب وحسره ولكن الله يهديه مو بالطريقة هذي تعبر عن مشاعرك , ربي ساتر عليك وانت فضحت نفسك عند البشر وغير فضيحتك فضيحة عيالك اللي ممكن انهم يتأذوا بالكلام اللي قلته عنهم
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33 -
2017-09-21 10:42:49
تعليق مخالف
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32 - صالح
2017-09-21 10:40:59
اللكزس للبيع بالطيب
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31 -
2017-09-21 10:39:27
من العقوق في هذا الزمن : إحدى المٌسنات لديها زوج وابناء ومع ذلك حينما تتعب يحملها السائق الى المستشفى💔
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30 - خالد
2017-09-21 10:38:43
وش تبي توصله نشفق عليك ***
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( عدد التعليقات 28,954 )
29 - برق _ الحرم
2017-09-21 10:38:31
(((( ينقطع عمل ابن آدم الا من ثلاث ...والابن البار بوالديه منها فأدخر من العشرة اليوم ... وأحرص على ماتحتاجه غدا ولاتركن على ما انت عليه في عدم الحاجة لهم دعوة الله يرحم من جابك خير من الاخرى ))))
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28 - حمدالربياوي
2017-09-21 10:37:57
الله يعينك ويسترعليك ولكن كما تدين تدان الوالدان جنة في الارض يجب برهم اما ان نعق والدينا ونبغى اولادنا يبرونا هذه مستحيل
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27 - Xx5halidxX
2017-09-21 10:37:36
انا من الجبيل واهل ابوي بالخبر كل يومين ينزل لهم يسلم ويجلس عندهم ويرجع غير الويك اند اللي لازم يكون فيه عندهم الله يرزقني بره زي ما يبر في امه وابوه
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26 - قلق
2017-09-21 10:36:35
يا رجال أنت فضيحه خلاص مجالس الرجال بتتقفل في وجهك يا فضيحه
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25 -
2017-09-21 10:35:22
يفترض انك سترتهم ودعيت لهم بالهداية وتبت واستغفرت من ذنبك لعل الله يعفو عنا وعنك والنصيحة واجبة بين المسلمين نسئل الله العافية وكلنا مقصرين نستغفر الله ونتوب اليه
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24 - قصدير
2017-09-21 10:34:37
يا رجال اتقبل النصيحه من يهودي و لا اتقبلها منك
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23 - مخاوي الليل
2017-09-21 10:34:31
هذا من طيبك تنشر المقطع
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22 -
2017-09-21 10:33:39
تستاهل ياعاق والديك أكثر من كذ أقسم بجلالة الله العظيم انني أتمنا من الله ان أولادك العشرة إلي تقول عنهم أنهم *****
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21 - سحبوا علي من بعد ما وريتهم القمر وين ينام
2017-09-21 10:33:38
اكبر كذبه بر في ابوك يبرونك اولادك الموضوع يعتمد على تربيتك وقربك من اولادك
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20 - مخاوي الليل
2017-09-21 10:33:29
بعض الأ باء لا يعين ابناءه على البر به
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19 - محمدين
2017-09-21 10:33:15
المثل يقول (اعمل ويعمل لك) الى الله المشتكى
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18 -
2017-09-21 10:32:52
😂😂😂 ويش دخل اللكزس في العقوق قلوب محرومه
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17 -
2017-09-21 10:32:12
اذا بليتم فاستتروا
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16 - ...
2017-09-21 10:31:21
راكب لكزس و تتذمر من عقوق اولادك
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15 - صبار
2017-09-21 10:30:04
باين عليك تتطلب من اولادك اكثر مما اعطيتهم
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14 -
2017-09-21 10:28:49
يارجل تنصح ولا ماتنصح الجيل هذا من الأولاد أخذو قرارهم الأول ولأخير بعقوق والديهم بل نكلوهم أخس تنكيل ولاعاد ينفع معاهم ان تنصح ولا ماتنصح فيهم إلا من هداه الله ومع كل الأسف 2%100
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13 - غارق
2017-09-21 10:27:52
اللي يصوره بنقالي
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12 -
2017-09-21 10:27:09
اعوذ بالله من العقوق والله شي مؤلم ومحزن في مجتمع مسلم..والمشكلة تلقاهم مع الغريب قمة في اللطف والادب والاحترام والكرم والهياط والفزعة..ومع ابوهم اللي رباهم تلقاهم عاااقين وينكتون عليه ويطقطقون عليه😔
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11 - كاتشب
2017-09-21 10:26:32
تسوقها علينا باين انك عاق في اولادك اكثر من ابوك و تستاهل ما يجييك
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10 - -
2017-09-21 10:26:11
عسى الله يرحمنا برحمته
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9 - غييييوووورررر
2017-09-21 10:25:49
قديكون نيته النصح والاعتبار ولكن اخطأ في الاسلوب والله عز وجل قرن بر الوالدين بالتوحيد ولكن هذا الرجل تسبب في التشهير بابناءه فكيف يتعامل ابناءه مع مجتمعهم
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8 - فنزولي
2017-09-21 10:24:47
الموضوع نسبي ويختلف في اي مجتمع لكن الاغلب يملك اقل شي وهو احترام الوالدين هذا ممكن تحسس من موقف معين وكبر الموضوع
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7 - بو راشد
2017-09-21 10:24:40
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-21 10:24:01
سبحان الله العظيم كما تدين تدان هذي الدنيا سلف ودين مثل ما تعامل والديك يجي يوم ويعاملونك أبناءك بالمثل
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5 - بعبر
2017-09-21 10:23:09
ما ألومهم
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4 - عاق لأبوي
2017-09-21 10:21:59
ماراح اتزوج من بعد ما شفت أن الوحده زينه بمرها و حلوها
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3 - النادر
2017-09-21 10:21:32
يا اخي ما هكذا تورد الإبل . ياليت تتصدق عن والدك وتعمل عنه أعمال حسنه ويتوب الله عليك . اما ابنائك فا دعوا لهم في صلواتك ان الله يصلحهم ويهديهم .
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2 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-21 10:20:51
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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1 - عادل الوحش
2017-09-21 10:20:08
بصراحه حركته ماعجبتني ادعي لهم بالهدايه انت الحين فضحتهم وفضحت نفسك استغفر ربك على اللي سويته بوالدك واذا اولادك عاقيين فيك يارجل اهجرهم وحقك بتاخذه عند رب العالمين ماتدري يمكن ربي يهديهم ويبرونك
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