الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
92 - المُزن2017-09-21 12:54:06
🍃🍁على ذكر البنادول وأنواعه بشكل عام المسكنات قدر المستطاع التخفيف منها الا عند الضرورة القصوى يعني واحد عنده صداع من قلة النوم، يأخذ كفايته من النوم ويزول الصداع 🍁🍃
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91 - بنت الشيوخ2017-09-21 12:53:49
مساء السعادة بالعام الجديد💖⚘
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90 - بنت الشيوخ2017-09-21 12:50:47
﷽ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ آللّهُمَّ صّلِ وسَلّمْ وبَارِك عَلية.💛
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89 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:48:39
تجي سنة وتروح سنة وبعضنا لم تتحقق له ولا امنية وحده الحمدلله اللي حنا بخير هذا اهم شيء عندما تفكر بأننا لازلنا بخير😎😏الأمنيات تختلف ويمكن تتشابه على حسب كل شخص وامنياته
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88 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 12:45:35
😂😂😂 انسان منصف أعجبتني كلمة انت في نظري اقووول قم بس قم ههههههههههههههه. قشوووط 💛 🌷
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( عدد التعليقات 22,587 )87 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
صلاله ,,,,حلوه وجميله ,,,,,,بس الجو رطب
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( عدد التعليقات 22,587 )86 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أهل ,,,عمان ,,,صحار ونزوى ومسقط عدا ظفار,,,,ما شفت أكرم منهم,,,,ناس والنعم فيهم,,,,,ربي يحييهم,,,,الكرم ينقط منهم
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85 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:44:33
اسمه نوى او حب التمر
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84 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:42:30
الوجع هو ان تجعل همومك بصدرك ولا تتخلص منها عبر بالفضفضة او على الأقل بالبكاء💅 ذكر الله هذا مافيه كلام شيء معروف راحة❤
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( عدد التعليقات 22,587 )83 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
فيه ناس,,,,لما تقلط عنده,,,,يعد الفصم بعدك,,,,,!!!
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( عدد التعليقات 22,587 )82 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
القناص ,,,,مستحيل ,,,,يكون كريم,,,,,أتحدى ,,,,,إذا هو من المنطقه اللي خابرها
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( عدد التعليقات 22,587 )81 - الفتى الألمعي إنسان منصف
قشووووط ,,,,,لا تزعل ,,,,أنت بنظري ,,***,هذا رأيي فيك,,,,فقط
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80 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 12:39:40
ثااااانكس الااااط ماي فريند ابويوسف 🙌.قشوووط 💛 🌷
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( عدد التعليقات 22,587 )79 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
المعلقين ,,,ما أقدر أحكم عليهم ,,,,من ناحية الكرم,,,,,لأن ما هو كل بذل كرم,,,,,,ولا كل إمساك ,,,بخل,,,,,!!
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( عدد التعليقات 22,587 )78 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الكرم ,,,,طبع,,,,ماهو تطبع,,,,,ينولد مع الإنسان,,,,جينات وراثيه
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( عدد التعليقات 15,569 )77 - ابويوسف
وعليكم السلام والرحمه المزن اند قشوط نايس دي
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( عدد التعليقات 22,587 )76 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
من أسماء الله تعالى ,,,,,,الكريم
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75 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:35:47
النية الحسنة عذر التصرف الأحمق 🕊
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74 - المُزن2017-09-21 12:35:16
🍃🍁إذا تأملنا تقدم الطب والعلم ! أستطاعوا زراعة كل شيء إلا الضمير!!🍁🍃
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( عدد التعليقات 22,587 )73 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أكرم الناس ,,,,هو النبي محمد,,,,,ثم أبو بكر ,,,,ثم عمر,,,,ثم عثمان ,,,,ثم علي
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72 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:33:07
خروف اجرب يعدي القطيع 🐑🐏مثل دنمركي!
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( عدد التعليقات 22,587 )71 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الكرم ,,,,,ماهو بس بالأكل والشرب,,,,الكرم ينبع ,,,من الضلوع ,,,كما ينبع القراح من الجبال الصم,,,,,الكرم ,,,, يوزن بميزان حساس,,,لأنه إذا إختل,,,,صار هيااااط
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( عدد التعليقات 15,569 )70 - ابويوسف
هل تعلم ان ركات الادويه كم صنف من البندول وهو مركب واحد اسمه بارستمول حتى البعض يكولك الازرق احسن من العلبه الحمراء بالعاميه والتركيب واحد فهمت الهدف تجارى
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69 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 12:32:09
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قشوووط 💛 🌷
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68 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 12:31:02
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونور وسرور وسعادة للجميع. بكم نسعد وبكم الحياة تجدد ب السعادة يا حبيبي ي شباصات و شنبات المرصد الجميل بسبوسة ب القشطة لكم بمناسبة العام الجديد.قشوووط💛💙🌷
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67 - المُزن2017-09-21 12:29:03
🍃🍁يارب اجعل هاذي السنة ومابعدها أمن وأمان ، وتوفيق لما تُحب وترضى، وتجعلها خالية من الأوجاع والأحزان مليئة بالسعادة وتتبدل فيها الأحوال من حال إلى أحسن حال اللهم آمين.🍁🍃
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( عدد التعليقات 22,587 )66 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
تكرمني ,,,,,,,ما أتوقع ,,,,أبد أبد أبد,,,,,الكرم ,,,,الحين صار,,,,حسب المعرفه فقط,,,,,ماهو أنت فقط ,,,,,الأكثر كذا ,,,,وأنا عاذرهم,,,,,!!
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( عدد التعليقات 22,587 )65 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أنا شفت فيديو ,,,على اليوتيوب,,,,السماء تمطر سمك,,,,,تخيلوا فقط,,,,,لو أمطرت ,,,,مزززز,,,,آآآآآه يا قلبي بس
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( عدد التعليقات 15,569 )64 - ابويوسف
منصف ذتطمن لا احمل لك بقلبى ولو شاهدتك اكرمتك مع انك ماتستاهل
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63 - المُزن2017-09-21 12:22:26
🍃🍁يارب أجعل أيامنا التي مضت ، وأعمالنا التي دونت ، وصحائفنا التي طويت حجة لنا الحجة علينا اللهم أمين 🍁🍃
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62 - المُزن2017-09-21 12:18:51
🍃🍁السلام عليكم ورحمة الل وبركاته 🍁🍃
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61 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:17:50
اشهر اسم بالعالم هو اسم"" محمد ""🌷اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم◽
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( عدد التعليقات 22,587 )60 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
بدأت البت ,,,تتلزق ,,,!!
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59 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:08:45
ابو يوسف انت ماانت مصدق ان فيه حمار بالنفود وكيفك لاتصدق لكن كان الحمار مو بالطعس لا بل بنفود أرض مستويه شفته ورى الطعس يوم كنت طفلة
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58 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 12:04:51
مساء الخير🙄
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( عدد التعليقات 10,554 )57 - بدور
استودعكم الله خروووج 🌹
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( عدد التعليقات 10,554 )56 - بدور
اتمنى لكم عام فرح وسعاه 💕ويكند جميل باْذن الله ودام عزك ياوطن في ظل ابو فهد
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( عدد التعليقات 10,554 )55 - بدور
يارب اجعل عام 39 حافل بالمفاجات اللهم سعادة نبكي من جمالها يارب اجلعها سنة تتطيب بها النفوس يارب اكتب لنا ايام جميلة
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( عدد التعليقات 10,554 )54 - بدور
ماهو ضروري تعرف الناس...قيمتك أنته بقيمة نفسك أدرى......من الناس
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( عدد التعليقات 10,554 )53 - بدور
الشجاعة أهم الصفات الإنسانية لأنها الصفة التي تضمن باقي الصفات. -
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( عدد التعليقات 10,554 )52 - بدور
ضع قلبك وعقلك وذكاءك وروحك في أبسط الأشياء التي تفعلها، فهذا سر النجاح.
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51 -2017-09-21 11:21:15
♡ تعلموا الـصدق و الوفاء قبل العـشق لأن العـبث بالمشاعر .. أسوأ جـريمة 💔
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( عدد التعليقات 10,554 )50 - بدور
لا تبالغ بـ المحبه وتصدمك الظروف ولا تعمق بـ المشاعر وخلك "واقعي
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( عدد التعليقات 10,554 )49 - بدور
ماكنت بـ عيوني " مجرّد عابر " ! كنت الحياه اللي ، عجزت أعبرها
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48 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 11:11:03
خروج 💛 🌷 💙 🌷 💛 قشوووط مع ان شاءالله عاااام جديد.
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( عدد التعليقات 10,554 )47 - بدور
إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص أو بامتلاك شيء محدد فما تلك بسعادة .
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46 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 11:07:36
حياك الله وانت بخير القناص2 😂😂😂.قشوووط💛 🌷. صباحك قشطة.
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( عدد التعليقات 8,930 )45 - المنتصر بالله
آفآ يا بدور خبري فيك أنك لا تقرضين الشعر ومن أهل الرياض وبنت عمووووووو لا زويته البنشري 👀👁👁
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( عدد التعليقات 10,554 )44 - بدور
إخوانَ الصدقِ هم خيرُ مكاسبا الدنيا،هم زينةٌ في الرخاء،وعدةٌ في الشدةِ، ومعونةٌ على خيرِ المعاشِ والمعادِ.فلا تفرطن في اكتسابهم
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43 - القناص22017-09-21 11:06:50
32 المنتصر بالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانت بخير / وفيا السماء نجوم لاعداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر
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42 -2017-09-21 11:06:31
ما اصعب ان تبكي على أمر ليس منه رجاء وان تطلب شيئا هو والنجوم ف البعد سواء وان تحب شخصا يعاملگ بجفاء وانت تضحي ف سبيل شخص لا يعرف معني الوفاء 😢💔
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41 -2017-09-21 11:04:38
لا احتاج ان تقنعنى ان الحب كائن حي ولكن حاول ان تقنعنى ان الوفاء على قيد الحياه..🤗
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( عدد التعليقات 8,930 )40 - المنتصر بالله
يقولون إنها في الرقه الآن في سوريا 👀👁👁👀
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( عدد التعليقات 10,554 )39 - بدور
مفتاح :المنتصر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح النور
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38 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 11:03:24
إذا أكرمك الله ب بسمه جميلة في حياتك ... ف تمسك بهااااا ولا تخصرهاااا.نعم هي الحياة السعيدة. قشوووط 💛 🌷
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( عدد التعليقات 10,554 )37 - بدور
بعض الغلا تنساه ، مع طول الأيام وبعض الغلا يزيد شَرّه مع الوقت !
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36 - القناص22017-09-21 11:01:53
ت29 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانت بخير ياقشوط بدون مفكات
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( عدد التعليقات 8,930 )35 - المنتصر بالله
ذلحين تجيكم زويته البنشري ملجلج مع أبو حفيره
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34 -2017-09-21 11:01:15
🎻 لا شيء يخترق “ القلوب ” كـ لطف_العبارة و بذل_الإبتسامة و لين_الگلام و سلامة_القصد و نقاء_القلب و غض_الطرف عن “ الزلات ”
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( عدد التعليقات 10,554 )33 - بدور
الوقت من دونك .. ؟ تباطا ثوانيه "وكن الدقايق ما تداني بعضها"
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( عدد التعليقات 8,930 )32 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍐🍒🍀🌲🍏💝☘🌱⚘🌿💔🍑🍇💞🌾🌷🌼🌵🍃🍉🍅🍂🌴🌻🌺🌳🍁🍓💝💔💞بشروا متى تعود شيهانه للمرصد 👀👁👁
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31 - القناص22017-09-21 10:57:52
20 الهذلي بلغ هذيل وابلغ من يبلغها عني رسول إن الغي تكذيب وش المكسرات مع الصبح الله يسعدك
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( عدد التعليقات 10,554 )30 - بدور
حتى تكون سعيدا إجعل الفرح شكرا والحزن صبرا والصمت تفكرا والنطق ذكرا والحياة طاعة
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29 - مفتاح علبة قشطه2017-09-21 10:57:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير ونور وسرور وسعادة للجميع...أبتسم العام وايامك الجديدة وعش بسمه تملأ الحياة سعادة. اللهم اجعلة عام خير وبركة.قشوووط 💛💙💛🌷
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( عدد التعليقات 10,554 )28 - بدور
الثقافة هي تلك الإبداعات الإنسانية التي تتجاوز مناهج التعليم الرسمية والتي تغني فكر الإنسان بالتسامح.
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( عدد التعليقات 10,554 )27 - بدور
يقول ابن تيمية رحمه الله : من أحبَّ أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار لينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق.
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26 - القناص22017-09-21 10:53:23
إذا سبني نذلٌ تزايدت رفعة وماالعيب إلا أن أكون مساببه ولو لم تكن نفسي علىّ عزيزة لمكنتها من كل خصم تنازله
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( عدد التعليقات 10,554 )25 - بدور
عش حياتك فخوراً بنفسك قوياً لأجلك .. قنوعاً بقلبك فالحياة لن تكون كما تريد دائماً
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24 - القناص22017-09-21 10:49:55
الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر أما ترى البحر تعلو فوقه الجيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر
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23 -2017-09-21 10:49:35
رجال الانترنت...(اقوال بلا افعال) وبنات الانترنت ...(عواطف بلا عقل) ملخص بسيط لواقع نعيشه🍃
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( عدد التعليقات 10,554 )22 - بدور
لا تخف من المسافة بين الحلم والحقيقة فما دمت استطعت أن تحلم بشيء فبإمكانك تحقيقه
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21 - كل عام وانتم بخير❣️2017-09-21 10:46:34
زوّار ~ قٌراء ~ اعضاء ~ متابعين ~ مشاركين ~ معلقين ~ اكتبوا ما تٌريدون ~ عبّروا عن آراءكم ~ عبّروا عن مشاعركم ~ عبّروا عن خواطركم ~ فضفضوا عن مشاعركم ~ ولكن بدون غيبه ونميمه ~ بدون سب وشتم وسوء ظن❣️
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20 - محمد الهُذلي2017-09-21 10:46:20
صباح الشاي مع المكسرات على كل الأخوة والأخوات واصدق الدعوات مع بداية عام جديد بالخيرات والمسرات ودفع المكروهات والسيئات
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( عدد التعليقات 10,554 )19 - بدور
أتذكر أيامك بـ أدقّ التفاصيل ، انا مع النسيان عندي مشاكل
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18 - القناص22017-09-21 10:44:41
ت 5 اسعدك الله في الدنيا والآخره وكل عام وانت ومن تحب بخير وعافيه
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( عدد التعليقات 10,554 )17 - بدور
لكل الناس الطيبة .. يارب يكون يومكم حلو وموفّق ومليان لحظات سعادة وجمال ..
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16 - القناص22017-09-21 10:39:53
عام جديد كل عام وانتم ومن تحبون بخير أسعد الله أيامكم بكل خير معلقين ومشرفين ومن قرأ أسعدكم الله سعادة تملى أرواحكم
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( عدد التعليقات 10,554 )15 - بدور
بداية يوم جديد تجدد فيه نيتك وتبدأ فيه عملك وتطلب فيه علمك فالبركة في الصباح
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( عدد التعليقات 10,554 )14 - بدور
القناص يارب وانت وجميع أحبابك بخير
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( عدد التعليقات 10,554 )13 - بدور
القناص :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباحك فرح باْذن الله
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( عدد التعليقات 10,554 )12 - بدور
نور الصباح يشرق على القلوب بذكر الله وحسن الظن والتفاؤل اجعل شعارك لكل خبر تسمعه : لعلّه خير
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( عدد التعليقات 10,554 )11 - بدور
صباحٌ طابت الأنسامُ فيهِ وأحــــلامُ المحبّةِ تحتويهِ صباحٌ يملأُ الأرجاءَ عطرا وآمالُ الـتـفـاؤلِ تكتسيهِ
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10 - القناص22017-09-21 10:33:26
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا بدور كل عام وانتِ طيبه ومن تحبين إن شاء الله
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( عدد التعليقات 10,554 )9 - بدور
يارب عودنا على أن نرضى بأقدارك ، بحكمتك ، بفضلك ، بخيرك العظيم الذي لا تراه أعيننا ..
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8 - القناص22017-09-21 10:30:55
عام انتهى وعام جديد / جبر الله قلب من فقد وأمد في عمر من بقي وشفى الله كل مريض اللهم إجعلنا ندرك اياماً قادمه تحت رحمتك ورضاك
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( عدد التعليقات 10,554 )7 - بدور
للذين ينشرون #آلجمآل في هذآ آلعآلم يصنعون أكآليل #آلورد حول قلوبنآ آلذين ينشرون آلحب ، و آلود ، #وآلسلآم لمن حولهم اسعدكم الله
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( عدد التعليقات 10,554 )6 - بدور
#صباح الخيّر : لـ الناس المتفائلة اللي تُدرك أن الصباح فرصه ثانيه لها بالحياة و تبتسم
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5 -2017-09-21 10:27:50
أسأل الله أن يتوج صباحكم .. بقلوبٍ مبتهجة.. وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة.. وأعمال صالحة ودعوات متقبلة .. ..🌸☕️
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4 - القناص22017-09-21 10:27:31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم كالماء العذب يغسل كل مايعكر صفو أيامكم صباحكم رضى الرحمن صباحكم بدايه جميله أمنيات تتحقق وسعاده تملى أرواحكم
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( عدد التعليقات 10,554 )3 - بدور
#صَباح الخير لعِام جديد وابتسموا في بدايته لعلّ الدُنيا تزهر من ثغر ابتسامتكم #السنه_الهجريه_الجديده_١٤٣٩
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( عدد التعليقات 10,554 )2 - بدور
#صباح اول يوم سنة هجرية جديدة اللهم اغفر لنا عامنا الذي مضى ؛- وبارك لنا بهذه السنة الجديدة واحبتنا أجمعين
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( عدد التعليقات 10,554 )1 - بدور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬738 5 أيام
اخبار صحية
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 19 13٬381 يوم واحد
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬737 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬069 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬422 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 132 25٬927 19 ساعة
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬247 يومين
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬446 3 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬510 يومين
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬728 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬644 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬566 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 36 8٬270 5 ساعات
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 41 8٬698 21 ساعة
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديوالمرصد 154 12٬377 19 ساعة
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!المرصد 44 10٬945 يوم واحد
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