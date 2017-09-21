الرئيسية / بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!
صحيفة المرصد: أثارت صورة نشرتها الفنانة السورية سوزان نجم مع حارسها الشخصي، على حسابها على “إنستغرام تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تعليقاتهم روح التندر والفكاهة.
وأوضحت الصورة الفنانة سوزان نجم برفقة حارسها الشخصي، الذي بدا في الصور المتداولة ضخمًا أكثر من اللازم إلى جوارها.
وعلقت الفنانة على الصور التي شاركتها مع جمهورها، قائلة: “شورأيكن بهالبادي كارد؟ اعتمدوا؟ بس خايفة إذا جاع يفكرني سندويشة وياكلني. صباحكن بسمة ونهاركن فرح”.
والجدير بالإشارة أن النجمة ميريام فارس كانت أثارت الجدل من خلال ظهورها قبل أشهر برفقة حارس خاص ضخم أثناء حفل أحيته في مصر.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
113 - اخو شخلا2017-09-21 15:03:53
يقوم بكل اللوازم والاحتياجاااااااآت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
112 - والد ابراهيم2017-09-21 15:03:41
هذا البودي قارد من العينات النادره فأكيد يعطى مميزات على ندرته .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
111 - ابراهيم2017-09-21 14:37:49
**الخاصه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,742 )110 - قلم الحقيقه
*** أم حارس شخصي لك.لماذا البعض تضع نفسها في مواقف هي في غنى عنها وكأن سمعتها شيء رخيص لديها.ماذا يعني أن تقفين بجانبه يكاد يحضنك وتحتضنيه.حطمتي كل الخطوط الحمراء بينك وبينه ووضعت نفسك من***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
109 - ابو سمره2017-09-21 14:21:59
ان كان على الاكل بسيطه تموتي سعيده ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
108 - مفلح2017-09-21 14:20:59
الحريم يحبون الرجال المحترم اللي اخلاقه كبيره؟؟ ما يهمهم اللون و لا الشكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
107 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-21 14:19:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
106 -2017-09-21 14:18:42
*** الله يشفيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
105 - الشمري2017-09-21 14:18:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
104 - محمد بن سعد2017-09-21 14:15:00
والله انك ممثلة عادية ليس لديك تلك النجومية التي تستعينين بها على حارس شخصي ، بس النقص احيانا مشكلة نفسية تبغى تكون مشهورة باي طريقة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - عبدالرحمن بو كرشه2017-09-21 14:14:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-21 14:13:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
101 - Gaqulin2017-09-21 14:12:32
**الحمد لله على نعمة العقل ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
100 - ابو سلطان2017-09-21 14:04:11
لذلك هن ناقصات عقل ودين ( وبعضهن ***** )
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
99 - محب المرصد2017-09-21 13:57:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
98 -2017-09-21 13:47:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 - -2017-09-21 13:39:34
ياعيب الشوم..!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
96 - 31 الفايز المطرفى الهذلى من بريدة2017-09-21 13:38:38
يسعدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - ميكانيكي2017-09-21 13:37:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
94 - فهد122017-09-21 13:37:40
الخوف عليه حتى وان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - ابومحمد2017-09-21 13:35:10
موزه 😂موزه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - صقر العروبه2017-09-21 13:34:31
اصبح ****موضه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 -2017-09-21 13:34:20
هذا مثل الشامبو ثلاثه في واحد حارس و صديق****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - العنزي2017-09-21 13:33:35
نزار قباني يقول(عجبا للنساء يشكن فقرا وبين ارجلهن كنز ثمين)
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
89 -2017-09-21 13:29:49
يعني تحسدون هذا الحمل الوديع بأن من الله عليه بحب هذه الفنانة على شان اسود وضخم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - واحد2017-09-21 13:27:33
وتلومون الشيخ الحجري يوم يقول ان النساء بربع عقل شايفين كيف
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
87 - انو2017-09-21 13:25:37
معجبها طقرااان***75
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
86 - كنكت2017-09-21 13:22:12
من نظرة الرجال ... أقول لا تسوقينها علينا علمينا الحقيقه وسرك في بير ما راح يعرفه غير العالم العربي فقط لا غير .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 -2017-09-21 13:16:05
لا يختلف اثنين ان الوضع ابعد من كذذا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
84 - عايد2017-09-21 13:15:32
حديثة نعمه ماقد شافت خير وعلى طول حارس كور
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
83 - =-=-2017-09-21 13:13:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - جحدر2017-09-21 13:12:56
ت76سالم احلام من نفس النوعية الأقطاب المتشابهة تتنافر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - شمخان عاصف2017-09-21 13:09:25
انا يسمع صوت انتا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - =-=-2017-09-21 13:06:31
منه حارس شخصي ومنه حارس****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
79 - المتيم2017-09-21 13:05:34
ليس عليها حرج*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - الى 8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-21 13:05:05
انظر لماضيكم ايه الاسمر
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
77 - ساااااااااااااالم2017-09-21 13:02:44
هالسود بيصيرون موضه عند الفنانات اكيد احلام وغيرها بيقلدونها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
76 - منصف2017-09-21 13:01:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - ههههه2017-09-21 12:59:25
اهم شي يكون ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
74 - صريح2017-09-21 12:58:27
٦٧ ايه تقصد المنتفخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - و2017-09-21 12:54:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - الى م 472017-09-21 12:53:35
بس ولو بالصوره الاخيره ****د مافيه فايده مالهن عمليات تجميل مثل مانحتت جسمها وشدته **** 🤠
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 4,205 )71 - سهم
**** ، فلا اسف على ثقافة أنتم ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
70 - الى م 472017-09-21 12:51:44
الله يخلي عمليات الشفط والنحت والشد تخلي ***غزال وعاد مايحتاج معرفات ببلاد الشام منذو ملطي بعمليات التجميل حتى فيروز مسويه خشمها منذو قرن 🤠
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
69 - ابو حسام2017-09-21 12:50:47
الدنيا كلها *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
68 - و2017-09-21 12:49:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - مواطن مسكين2017-09-21 12:48:50
شباب شايفين اللي شفته في الصورتين 1و2
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
66 - مواطن مسكين2017-09-21 12:47:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - .........2017-09-21 12:46:31
باين إن قلبها أبيض ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - .........2017-09-21 12:45:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - ملاس2017-09-21 12:44:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
62 - زائر على الطاير2017-09-21 12:43:19
لاتتحاقر من الحريم صغيرة ولا من النار شريره احم احم احم الفنانه ****الله يهديها للصواب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 -2017-09-21 12:42:26
حارس **** كلو تمام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - ****2017-09-21 12:41:21
استغفر الله العظيم إنما الامم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 -2017-09-21 12:40:42
العنيد أسمر عبر ناويك *****😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
58 - خالد2017-09-21 12:40:09
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 - الخالدي2017-09-21 12:40:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
56 - طريخم تركستاني2017-09-21 12:38:56
واحد عير زي هذا كان بودّي جارد لكيم كرديشان جا واحد نتفه بس قلب وشجاع لطشه وسرق متعلقات كيم المسألة مو بالجسم القلب القلب لو على بعوضة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
55 - فاهم2017-09-21 12:35:49
ياكلك من فين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
54 -2017-09-21 12:35:06
شكلة مع رجل ثالثه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
53 - مواطن مسكين2017-09-21 12:34:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - 🔴خوخان🔴2017-09-21 12:29:14
هذا اتباع كله وحريس ونيس ويش ذا الشمات لذنيبة يهولك تنتبه اذا ماخلطها خلطه اخرعني جوف جلدي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - منتظر السكن والايجار الان ب20الف ريال اي ب1666ريلا سعودي عربي2017-09-21 12:26:51
ولمنة مشئى بالكعب عالى حد الوركين يشكي من خوية اية نقلد الغرب وحنا مسلمين هذاء عن دبل بتاع النيو تايم في لوندن قملة بين خشاخيش كشة هههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -2017-09-21 12:22:57
ما يخوف 12 فولت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 -2017-09-21 12:22:17
حتى السوريات **** ؟ مابالحمض احد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
48 - _2017-09-21 12:19:20
ايش قدرها في المصيبه ذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,613 )47 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
محافظه على صحتها,,,,جسمها ,,,,حلوووووووووو,,,,,طبعا السعويه أحلى ,,,وأكثر رشاقه,,,,ولا فيه سعوديه عندها ترهلات,,,,ولا سعوديه عندها كرش,,,,!!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
46 - _2017-09-21 12:17:51
السود يحبون البيض ولبيض يحبون السود مدري ايش السر
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
45 - محمدين2017-09-21 12:17:27
ويقولون نحن مسلمون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
44 - krk2017-09-21 12:15:50
شكله خرطوم حريق
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
43 - أهل العقول في راحه2017-09-21 12:11:26
من وقفتها شكلها متعوده على كل شئ والحريم تفكيرهم غريب وينخدعون بالمظاهر ومايعرفون لاأصل ولانسب ولايعرفون أن أكثر المظاهر خداعه وأكثر الناس من برى الله هلله ومن جوه يعلم الله
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
42 - الفنكوش2017-09-21 12:10:56
رايحه تحميله معاه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
41 - وطني الحبيب2017-09-21 12:10:04
تذكرت مغاره علي بابا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - الفنكوش2017-09-21 12:09:54
ليش الحسد اكيد ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - ناصر2017-09-21 12:09:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - محمد2017-09-21 12:08:47
مبين ميانه مسكت الكتف نيالو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - وطني الحبيب2017-09-21 12:08:36
وسيعه الدنيا بالمره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
36 - ناصر2017-09-21 12:08:31
جهلة يطيح عليك ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - مواطن مسكين2017-09-21 12:02:45
لمن يقوم البادي قارد بحراستك انتبهي *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -2017-09-21 11:59:02
والله ما يطير وجهك بكف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - القحطاني2017-09-21 11:58:32
نسال الله ان يستر لحومنا ولحوم المسلمين والله اني ارحمها واللى يتفاخرون يحسبون انهم بيقعدون بالدنيا اخرتها متر في مترين والله لا بودقار ولا انستقرام ولاخريط وسريط ولا مجاهرات بالمعصيه بس عملك
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
32 -2017-09-21 11:52:54
البندي قاردي مهم في حياة كل فنانه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
31 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-09-21 11:51:17
اتقوا الله في ألفاظكم , قال تعالى (( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ))
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
30 - كوكا2017-09-21 11:50:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - الحربي2017-09-21 11:50:11
اذا جاع يحسبك سندويشة ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 - مجرد تعليق2017-09-21 11:50:05
ماشاء الله افضل شيئ ***عندها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -2017-09-21 11:49:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - الصادق2017-09-21 11:48:07
حارس مجتهد مالومك ماسكها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - حبروك2017-09-21 11:46:31
أكيد معاه ستشعر بالأمان***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -2017-09-21 11:46:20
لاتعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - سعد2017-09-21 11:45:36
اجل يفكرني سندويشه وياكلني ها هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - جنب الحيط2017-09-21 11:44:02
تضطر تستعمل سيارات جيب دفع رباعي فقط .. ظهره ما ينحني 😩 في هاتش باك & السيدان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
21 -2017-09-21 11:43:50
ت 8 اسمر عبر لاونت الصادق يتلطمون عنك قال كل نساء العالم صح النوم غسل وجهك أنت في حلم أصحى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - مسف2017-09-21 11:43:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - شششش2017-09-21 11:42:25
هذا الزمان ويش صار ****.. ماعاد سارو يفكرو بالرومانسيه أهم شي &&&& ...!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - أفريقي2017-09-21 11:37:20
لا سر ولا يحزنون إبن عمي قال لي كل شي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 11,142 )17 - العنيد
أسمرغبر /// يقول جميع نساء العالم يعشقون الاسمر .. هههههههههه ،، انت ****،،، تعليقك زي وجهك ،، من قالك الكلام هذااا الاثيوبيه تعشق الاثيوبي ممكن اما نساء العالم ياظالم ،، من زين خدودك السمر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
16 - Zzzz2017-09-21 11:35:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 - ابو فهيد2017-09-21 11:35:17
الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -2017-09-21 11:35:07
أسمر عبر مع عنوده 😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
13 - سعود القحطاني مرعبهم2017-09-21 11:33:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - بحر12017-09-21 11:33:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - سركيس بااااريس2017-09-21 11:33:03
ربعنا يتطاولون بالبنيان //// وهذولي يتطاولون بالبودي قارد ///// هذا ماشاء الله جبل احد .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
10 -2017-09-21 11:32:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - وازماناااااه2017-09-21 11:32:24
والله قمة*** اعوذبالله. من هالعينات ومرض حب الظهور باي طريقة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-21 11:28:55
جميع نساء العالم يعشقون الرجل الأسمر لما فيه من رجولة وشهامة وفروسية وبنفس الوقت رومانسي وعاشق .. الأسمر يسحر قلوب العذارى
لا يعجبني(19) اعجبني(5)
7 - العربي2017-09-21 11:27:06
يا ليلها ليلاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - أبو متعب2017-09-21 11:26:05
نصيحة انفدي بجلدك واضح إنه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 -2017-09-21 11:25:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - الناصر2017-09-21 11:24:33
افضل خيمه لك لاحسيتي لهيب الشمس ادخلي تحتها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - @@@@@2017-09-21 11:23:18
هو ليس ضخم , لكن هي قزمه مقارنة به
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 -2017-09-21 11:22:24
اللهم لا تشغلنا الا بطاعتك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - مسفر2017-09-21 11:22:01
استغفر الله العظيم ماودي اتهرج
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : بلادي زوينا
وخذ واسطات من المصرين و اليمنين سامحه دا ضعيف المهم تنازلت عن اخد الفلوس الذي وع...
بواسطة : الوطن غالي
الفصل والنقل فقط بخطاب رسمي من الرياض ووومن وزارة التربية والتعليم...
بواسطة : عبدالله بن محمد
الداعم الكبير لجماعة الاخوان وادواتها قطر وغيرها هم الامريكان من جورج بوش جونيور...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد..رئيس الشيشان يتصرف بطريقة غريبة!المرصد 11 4٬499 3 ساعات
وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!المرصد 35 3٬229 8 ساعات
أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراقالمرصد 21 4٬793 13 ساعة
لبنانية تدّعي أنها زوجة السيسي “السرية”!المرصد 21 6٬599 9 ساعات
المرصد الرياضي
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجددالمرصد 43 7٬424 13 ساعة
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديدالمرصد 11 2٬669 16 ساعة
الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمهالمرصد 21 7٬690 17 ساعة
بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيكالمرصد 43 5٬875 19 ساعة
اخبار فنية
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!المرصد 113 11٬701 4 ساعات
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليلالمرصد 45 12٬331 17 ساعة
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صورالمرصد 28 16٬527 يومين
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولةالمرصد 22 10٬956 3 أيام
اخبار منوعة
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!المرصد 42 7٬665 3 ساعات
بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيونيالمرصد 44 4٬135 8 ساعات
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيلالمرصد 55 9٬561 16 ساعة
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!المرصد 90 14٬418 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعوديالمرصد 19 7٬082 15 ساعة
شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !المرصد 51 10٬112 22 ساعة
شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسرالمرصد 33 6٬942 يومين
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدثالمرصد 30 4٬847 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬741 5 أيام
اخبار صحية
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 19 13٬612 يوم واحد
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬743 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬075 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬430 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 132 26٬995 21 ساعة
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬264 3 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬448 3 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬562 3 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬734 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬646 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬567 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 39 10٬663 7 ساعات
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 41 8٬860 23 ساعة
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديوالمرصد 154 12٬723 21 ساعة
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!المرصد 47 11٬046 يوم واحد
كاريكاتير