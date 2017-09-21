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الرئيسية / بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!
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المرصد 113 11٬701 4 ساعات

صحيفة المرصد: أثارت صورة نشرتها الفنانة السورية سوزان نجم مع حارسها الشخصي، على حسابها على “إنستغرام تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تعليقاتهم روح التندر والفكاهة.

وأوضحت الصورة الفنانة سوزان نجم برفقة حارسها الشخصي، الذي بدا في الصور المتداولة ضخمًا أكثر من اللازم إلى جوارها.

وعلقت الفنانة على الصور التي شاركتها مع جمهورها، قائلة: “شورأيكن بهالبادي كارد؟ اعتمدوا؟ بس خايفة إذا جاع يفكرني سندويشة وياكلني. صباحكن بسمة ونهاركن فرح”.

والجدير بالإشارة أن النجمة ميريام فارس كانت أثارت الجدل من خلال ظهورها قبل أشهر برفقة حارس خاص ضخم أثناء حفل أحيته في مصر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

113 - اخو شخلا
2017-09-21 15:03:53
يقوم بكل اللوازم والاحتياجاااااااآت
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112 - والد ابراهيم
2017-09-21 15:03:41
هذا البودي قارد من العينات النادره فأكيد يعطى مميزات على ندرته .
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111 - ابراهيم
2017-09-21 14:37:49
**الخاصه
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( عدد التعليقات 28,742 )
110 - قلم الحقيقه
2017-09-21 14:32:51
*** أم حارس شخصي لك.لماذا البعض تضع نفسها في مواقف هي في غنى عنها وكأن سمعتها شيء رخيص لديها.ماذا يعني أن تقفين بجانبه يكاد يحضنك وتحتضنيه.حطمتي كل الخطوط الحمراء بينك وبينه ووضعت نفسك من***
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109 - ابو سمره
2017-09-21 14:21:59
ان كان على الاكل بسيطه تموتي سعيده ***
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108 - مفلح
2017-09-21 14:20:59
الحريم يحبون الرجال المحترم اللي اخلاقه كبيره؟؟ ما يهمهم اللون و لا الشكل
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107 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-21 14:19:59
تعليق مخالف
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106 -
2017-09-21 14:18:42
*** الله يشفيها
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105 - الشمري
2017-09-21 14:18:03
تعليق مخالف
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104 - محمد بن سعد
2017-09-21 14:15:00
والله انك ممثلة عادية ليس لديك تلك النجومية التي تستعينين بها على حارس شخصي ، بس النقص احيانا مشكلة نفسية تبغى تكون مشهورة باي طريقة.
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103 - عبدالرحمن بو كرشه
2017-09-21 14:14:02
تعليق مخالف
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102 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-21 14:13:35
تعليق مخالف
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101 - Gaqulin
2017-09-21 14:12:32
**الحمد لله على نعمة العقل ...
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100 - ابو سلطان
2017-09-21 14:04:11
لذلك هن ناقصات عقل ودين ( وبعضهن ***** )
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99 - محب المرصد
2017-09-21 13:57:46
تعليق مخالف
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98 -
2017-09-21 13:47:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 - -
2017-09-21 13:39:34
ياعيب الشوم..!
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96 - 31 الفايز المطرفى الهذلى من بريدة
2017-09-21 13:38:38
يسعدة
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95 - ميكانيكي
2017-09-21 13:37:47
تعليق مخالف
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94 - فهد12
2017-09-21 13:37:40
الخوف عليه حتى وان ***
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93 - ابومحمد
2017-09-21 13:35:10
موزه 😂موزه
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92 - صقر العروبه
2017-09-21 13:34:31
اصبح ****موضه
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91 -
2017-09-21 13:34:20
هذا مثل الشامبو ثلاثه في واحد حارس و صديق****
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90 - العنزي
2017-09-21 13:33:35
نزار قباني يقول(عجبا للنساء يشكن فقرا وبين ارجلهن كنز ثمين)
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89 -
2017-09-21 13:29:49
يعني تحسدون هذا الحمل الوديع بأن من الله عليه بحب هذه الفنانة على شان اسود وضخم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - واحد
2017-09-21 13:27:33
وتلومون الشيخ الحجري يوم يقول ان النساء بربع عقل شايفين كيف
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
87 - انو
2017-09-21 13:25:37
معجبها طقرااان***75
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
86 - كنكت
2017-09-21 13:22:12
من نظرة الرجال ... أقول لا تسوقينها علينا علمينا الحقيقه وسرك في بير ما راح يعرفه غير العالم العربي فقط لا غير .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 -
2017-09-21 13:16:05
لا يختلف اثنين ان الوضع ابعد من كذذا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
84 - عايد
2017-09-21 13:15:32
حديثة نعمه ماقد شافت خير وعلى طول حارس كور
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
83 - =-=-
2017-09-21 13:13:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - جحدر
2017-09-21 13:12:56
ت76سالم احلام من نفس النوعية الأقطاب المتشابهة تتنافر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - شمخان عاصف
2017-09-21 13:09:25
انا يسمع صوت انتا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - =-=-
2017-09-21 13:06:31
منه حارس شخصي ومنه حارس****
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79 - المتيم
2017-09-21 13:05:34
ليس عليها حرج*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - الى 8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-21 13:05:05
انظر لماضيكم ايه الاسمر
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77 - ساااااااااااااالم
2017-09-21 13:02:44
هالسود بيصيرون موضه عند الفنانات اكيد احلام وغيرها بيقلدونها
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76 - منصف
2017-09-21 13:01:46
تعليق مخالف
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75 - ههههه
2017-09-21 12:59:25
اهم شي يكون ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
74 - صريح
2017-09-21 12:58:27
٦٧ ايه تقصد المنتفخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - و
2017-09-21 12:54:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - الى م 47
2017-09-21 12:53:35
بس ولو بالصوره الاخيره ****د مافيه فايده مالهن عمليات تجميل مثل مانحتت جسمها وشدته **** 🤠
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( عدد التعليقات 4,205 )
71 - سهم
2017-09-21 12:52:09
**** ، فلا اسف على ثقافة أنتم ****
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70 - الى م 47
2017-09-21 12:51:44
الله يخلي عمليات الشفط والنحت والشد تخلي ***غزال وعاد مايحتاج معرفات ببلاد الشام منذو ملطي بعمليات التجميل حتى فيروز مسويه خشمها منذو قرن 🤠
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69 - ابو حسام
2017-09-21 12:50:47
الدنيا كلها *****
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68 - و
2017-09-21 12:49:42
تعليق مخالف
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67 - مواطن مسكين
2017-09-21 12:48:50
شباب شايفين اللي شفته في الصورتين 1و2
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
66 - مواطن مسكين
2017-09-21 12:47:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - .........
2017-09-21 12:46:31
باين إن قلبها أبيض ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - .........
2017-09-21 12:45:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - ملاس
2017-09-21 12:44:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
62 - زائر على الطاير
2017-09-21 12:43:19
لاتتحاقر من الحريم صغيرة ولا من النار شريره احم احم احم الفنانه ****الله يهديها للصواب
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61 -
2017-09-21 12:42:26
حارس **** كلو تمام
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60 - ****
2017-09-21 12:41:21
استغفر الله العظيم إنما الامم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
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59 -
2017-09-21 12:40:42
العنيد أسمر عبر ناويك *****😂😂
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58 - خالد
2017-09-21 12:40:09
لا حول ولا قوة الا بالله
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57 - الخالدي
2017-09-21 12:40:04
تعليق مخالف
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56 - طريخم تركستاني
2017-09-21 12:38:56
واحد عير زي هذا كان بودّي جارد لكيم كرديشان جا واحد نتفه بس قلب وشجاع لطشه وسرق متعلقات كيم المسألة مو بالجسم القلب القلب لو على بعوضة
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55 - فاهم
2017-09-21 12:35:49
ياكلك من فين
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54 -
2017-09-21 12:35:06
شكلة مع رجل ثالثه
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53 - مواطن مسكين
2017-09-21 12:34:58
تعليق مخالف
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52 - 🔴خوخان🔴
2017-09-21 12:29:14
هذا اتباع كله وحريس ونيس ويش ذا الشمات لذنيبة يهولك تنتبه اذا ماخلطها خلطه اخرعني جوف جلدي .
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51 - منتظر السكن والايجار الان ب20الف ريال اي ب1666ريلا سعودي عربي
2017-09-21 12:26:51
ولمنة مشئى بالكعب عالى حد الوركين يشكي من خوية اية نقلد الغرب وحنا مسلمين هذاء عن دبل بتاع النيو تايم في لوندن قملة بين خشاخيش كشة هههههههههههههههه
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50 -
2017-09-21 12:22:57
ما يخوف 12 فولت
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49 -
2017-09-21 12:22:17
حتى السوريات **** ؟ مابالحمض احد
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48 - _
2017-09-21 12:19:20
ايش قدرها في المصيبه ذا
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( عدد التعليقات 22,613 )
47 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 12:18:15
محافظه على صحتها,,,,جسمها ,,,,حلوووووووووو,,,,,طبعا السعويه أحلى ,,,وأكثر رشاقه,,,,ولا فيه سعوديه عندها ترهلات,,,,ولا سعوديه عندها كرش,,,,!!
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46 - _
2017-09-21 12:17:51
السود يحبون البيض ولبيض يحبون السود مدري ايش السر
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45 - محمدين
2017-09-21 12:17:27
ويقولون نحن مسلمون
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44 - krk
2017-09-21 12:15:50
شكله خرطوم حريق
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43 - أهل العقول في راحه
2017-09-21 12:11:26
من وقفتها شكلها متعوده على كل شئ والحريم تفكيرهم غريب وينخدعون بالمظاهر ومايعرفون لاأصل ولانسب ولايعرفون أن أكثر المظاهر خداعه وأكثر الناس من برى الله هلله ومن جوه يعلم الله
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42 - الفنكوش
2017-09-21 12:10:56
رايحه تحميله معاه
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41 - وطني الحبيب
2017-09-21 12:10:04
تذكرت مغاره علي بابا
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40 - الفنكوش
2017-09-21 12:09:54
ليش الحسد اكيد ***
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39 - ناصر
2017-09-21 12:09:04
تعليق مخالف
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38 - محمد
2017-09-21 12:08:47
مبين ميانه مسكت الكتف نيالو
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37 - وطني الحبيب
2017-09-21 12:08:36
وسيعه الدنيا بالمره
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36 - ناصر
2017-09-21 12:08:31
جهلة يطيح عليك ؟
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35 - مواطن مسكين
2017-09-21 12:02:45
لمن يقوم البادي قارد بحراستك انتبهي *****
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34 -
2017-09-21 11:59:02
والله ما يطير وجهك بكف
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33 - القحطاني
2017-09-21 11:58:32
نسال الله ان يستر لحومنا ولحوم المسلمين والله اني ارحمها واللى يتفاخرون يحسبون انهم بيقعدون بالدنيا اخرتها متر في مترين والله لا بودقار ولا انستقرام ولاخريط وسريط ولا مجاهرات بالمعصيه بس عملك
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32 -
2017-09-21 11:52:54
البندي قاردي مهم في حياة كل فنانه
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31 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-09-21 11:51:17
اتقوا الله في ألفاظكم , قال تعالى (( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ))
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
30 - كوكا
2017-09-21 11:50:50
تعليق مخالف
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29 - الحربي
2017-09-21 11:50:11
اذا جاع يحسبك سندويشة ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 - مجرد تعليق
2017-09-21 11:50:05
ماشاء الله افضل شيئ ***عندها
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27 -
2017-09-21 11:49:26
تعليق مخالف
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26 - الصادق
2017-09-21 11:48:07
حارس مجتهد مالومك ماسكها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - حبروك
2017-09-21 11:46:31
أكيد معاه ستشعر بالأمان***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-09-21 11:46:20
لاتعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - سعد
2017-09-21 11:45:36
اجل يفكرني سندويشه وياكلني ها هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - جنب الحيط
2017-09-21 11:44:02
تضطر تستعمل سيارات جيب دفع رباعي فقط .. ظهره ما ينحني 😩 في هاتش باك & السيدان
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21 -
2017-09-21 11:43:50
ت 8 اسمر عبر لاونت الصادق يتلطمون عنك قال كل نساء العالم صح النوم غسل وجهك أنت في حلم أصحى
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20 - مسف
2017-09-21 11:43:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - شششش
2017-09-21 11:42:25
هذا الزمان ويش صار ****.. ماعاد سارو يفكرو بالرومانسيه أهم شي &&&& ...!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - أفريقي
2017-09-21 11:37:20
لا سر ولا يحزنون إبن عمي قال لي كل شي
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( عدد التعليقات 11,142 )
17 - العنيد
2017-09-21 11:36:37
أسمرغبر /// يقول جميع نساء العالم يعشقون الاسمر .. هههههههههه ،، انت ****،،، تعليقك زي وجهك ،، من قالك الكلام هذااا الاثيوبيه تعشق الاثيوبي ممكن اما نساء العالم ياظالم ،، من زين خدودك السمر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
16 - Zzzz
2017-09-21 11:35:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 - ابو فهيد
2017-09-21 11:35:17
الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -
2017-09-21 11:35:07
أسمر عبر مع عنوده 😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
13 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-21 11:33:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - بحر1
2017-09-21 11:33:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - سركيس بااااريس
2017-09-21 11:33:03
ربعنا يتطاولون بالبنيان //// وهذولي يتطاولون بالبودي قارد ///// هذا ماشاء الله جبل احد .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
10 -
2017-09-21 11:32:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - وازماناااااه
2017-09-21 11:32:24
والله قمة*** اعوذبالله. من هالعينات ومرض حب الظهور باي طريقة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-21 11:28:55
جميع نساء العالم يعشقون الرجل الأسمر لما فيه من رجولة وشهامة وفروسية وبنفس الوقت رومانسي وعاشق .. الأسمر يسحر قلوب العذارى
لا يعجبني(19) اعجبني(5)
7 - العربي
2017-09-21 11:27:06
يا ليلها ليلاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - أبو متعب
2017-09-21 11:26:05
نصيحة انفدي بجلدك واضح إنه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 -
2017-09-21 11:25:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - الناصر
2017-09-21 11:24:33
افضل خيمه لك لاحسيتي لهيب الشمس ادخلي تحتها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - @@@@@
2017-09-21 11:23:18
هو ليس ضخم , لكن هي قزمه مقارنة به
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 -
2017-09-21 11:22:24
اللهم لا تشغلنا الا بطاعتك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - مسفر
2017-09-21 11:22:01
استغفر الله العظيم ماودي اتهرج
لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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كتاب الرياضة
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أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
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وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
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أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
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أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
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أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
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أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
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أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
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صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
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عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
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أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
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الاخبار الدولية
شاهد..رئيس الشيشان يتصرف بطريقة غريبة!

شاهد..رئيس الشيشان يتصرف بطريقة غريبة!

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وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!

وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!

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أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراق

أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراق

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لبنانية تدّعي أنها زوجة السيسي “السرية”!

لبنانية تدّعي أنها زوجة السيسي “السرية”!

 المرصد 21 6٬599 9 ساعات
المرصد الرياضي
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

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استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

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الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

 المرصد 21 7٬690 17 ساعة
بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

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اخبار فنية
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

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بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

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لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

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شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

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اخبار منوعة
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

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بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني

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بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

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