وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

حجم الخط A A A المرصد 42 7٬669 3 ساعات

صحيفة المرصد: اشتعلت معركة عنيفة من الإهانات والكلام الجارح بين الفنانة الإماراتية أحلام والإعلامية المصرية ياسيمن محفوظ، انتهت باعتذار كل منهما للآخر.

وفي التفاصيل، بدأت الإهانات المتبادلة بين الطرفين، عقب نشر الفنانة أحلام تغريدة قالت فيها، كنت أبغي أشتري الآيفون الجديد ولكن البصمة بالوجه، وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي على القمر وفتحه.

استفزت هذه التغريدة الإعلامية ياسمين محفوظ، فردّت بانتقاد ملامح وجه أحلام، مؤكّدة أنها تجري عمليات تجميلٍ بشكل دوري حتى تظهر بهذه الهيئة.

وقالت ياسمين محفوظ في تغريدة اعتبرتها الفنانة أحلام جارحة: أمّال كاثرين زيتا جونز تقول إيه؟! طيب مونيكا بيلوتشي؟! ياسمين صبري تروح تولّع في نفسها؟.

وردّت أحلام على تغريدة ياسمين محفوظ، وذلك بنشر صورة قديمة للإعلامية ظهرت فيها بأنف متضخم، فما كان من الأخيرة إلّا نشرت الصّور القديمة لأحلام قبل جراحات التجميل، وتضامن معها عددٌ كبيرٌ من المصريين بعبارات السخرية الجارحة، ليمتدّ التلاسن لساعةٍ كاملة وانتهى بانسحاب ياسمين، قائلةً دمك يلطش وبطلي بقى تقلبي في صوري.. انتي بس عشان من سنّ أمي مش هرد عليكي.

وانتهت المعركة بينهما بعد 48 ساعة من تبادل السّباب ونشر الصور الجارحة، باعتذارٍ متبادل من الطرفين، وحملةٍ لحذف التغريدات المسيئة بين أنصارهن.

وبادرت أحلام إلى الإعتذار من ياسمين قائلةً: تجاوزتي فتجاوزت معك، أعتذر منك بالرغم أنّك البادية، أعتذر لك وأتمنى أن تسامحيني”، لترد ياسمين في تغريدةٍ مقابلة: ” وأنا كمان بعتذر لك عن تجاوزي، وعفا الله عمّا سلف، والمسامح كريم، وختمت أحلام المصالحة بكلمة شكراً لك “الحمد لله”.

ووجه عدد كبير من رموز الفن المصري منهم الشاعر مدحت العدل الشكر لأحلام ومحفوظ على تغريدات الإعتذار، قائلاً: شكري وامتناني للصديقتين العزيزتين الفنّانة الكبيرة أحلام والصحفية الكبيرة ياسمين محفوظ على مصالحتهما والإعتذار المتبادل فأنتن قدوة للشباب”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

















