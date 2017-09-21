وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!
صحيفة المرصد: اشتعلت معركة عنيفة من الإهانات والكلام الجارح بين الفنانة الإماراتية أحلام والإعلامية المصرية ياسيمن محفوظ، انتهت باعتذار كل منهما للآخر.
وفي التفاصيل، بدأت الإهانات المتبادلة بين الطرفين، عقب نشر الفنانة أحلام تغريدة قالت فيها، كنت أبغي أشتري الآيفون الجديد ولكن البصمة بالوجه، وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي على القمر وفتحه.
استفزت هذه التغريدة الإعلامية ياسمين محفوظ، فردّت بانتقاد ملامح وجه أحلام، مؤكّدة أنها تجري عمليات تجميلٍ بشكل دوري حتى تظهر بهذه الهيئة.
وقالت ياسمين محفوظ في تغريدة اعتبرتها الفنانة أحلام جارحة: أمّال كاثرين زيتا جونز تقول إيه؟! طيب مونيكا بيلوتشي؟! ياسمين صبري تروح تولّع في نفسها؟.
وردّت أحلام على تغريدة ياسمين محفوظ، وذلك بنشر صورة قديمة للإعلامية ظهرت فيها بأنف متضخم، فما كان من الأخيرة إلّا نشرت الصّور القديمة لأحلام قبل جراحات التجميل، وتضامن معها عددٌ كبيرٌ من المصريين بعبارات السخرية الجارحة، ليمتدّ التلاسن لساعةٍ كاملة وانتهى بانسحاب ياسمين، قائلةً دمك يلطش وبطلي بقى تقلبي في صوري.. انتي بس عشان من سنّ أمي مش هرد عليكي.
وانتهت المعركة بينهما بعد 48 ساعة من تبادل السّباب ونشر الصور الجارحة، باعتذارٍ متبادل من الطرفين، وحملةٍ لحذف التغريدات المسيئة بين أنصارهن.
وبادرت أحلام إلى الإعتذار من ياسمين قائلةً: تجاوزتي فتجاوزت معك، أعتذر منك بالرغم أنّك البادية، أعتذر لك وأتمنى أن تسامحيني”، لترد ياسمين في تغريدةٍ مقابلة: ” وأنا كمان بعتذر لك عن تجاوزي، وعفا الله عمّا سلف، والمسامح كريم، وختمت أحلام المصالحة بكلمة شكراً لك “الحمد لله”.
ووجه عدد كبير من رموز الفن المصري منهم الشاعر مدحت العدل الشكر لأحلام ومحفوظ على تغريدات الإعتذار، قائلاً: شكري وامتناني للصديقتين العزيزتين الفنّانة الكبيرة أحلام والصحفية الكبيرة ياسمين محفوظ على مصالحتهما والإعتذار المتبادل فأنتن قدوة للشباب”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
كم انت كبيره يا أحلام وياما ألجمتي الحساد و الحاقدين ليس لأنك أحلام فقط بل و لأنك من أهل الخليج .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مايقول ابن كثير او الطبري لو كانوا معنا الان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايعيبون في الخالق او المخلوق قاتل الله الجهل واهله ناقصات عقل ودين فلا عجب . انتهى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل مخلوق فيه بذرة خير هاكذا علمني ديني . ما من مولود الا يولد على فطره . الخير موجود حتى فيك . اسال الله ان يرضى عنك وعنها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت34 هههههه ناقص تقول احلام رضي الله عنها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
على تجميلكن للآن ما كأنكن عملتن تجميل نفس اول مامن حلى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعتذار كلام لكن ما اتوقع من القلب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أمحق قدوه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
منظورك للناس من منظارك الضيق الذي يتصف باستحقار الغير هو كاشف لسلوكك فإذا قلت من هي فا الحقيقه هي من انت اذا رايت الغير نكره فحقيقتك نكره واذا رايت الغير معدنهم طيب بغض النظر عن التصرف فهذا معدنك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
دراكولا يهدينا اول نسخه من شريطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 بيقول احلام تتعالى مين هي عشان تتعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حريم آآآآآآآآآآآآآخر زمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تقول احلام شو بيضملي لو احد حط موبايلي على القمر***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا اخت احلام نحترمك ونقدرك ولاكن نرجوا منك عدم التعالي فهذا والله مايجوز ولاتسمعي لاحد اسمعي كلام الله فقط ابغاك تقرأي قصة قارون والتفاسير التي فصلت واجملت في قصته . متمنيا لك التوفيق فيما يرضي الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***طقاقات وبلاوي عيب ترفعو ياابناء ابو بكر وعمر وبن الوليد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كبيره الاستاذه ياسمين محفوظ بنت محترمه و متعلمه واضح من اسلوبها المحترم في الكلام وهي تمثل شريحه كبيره للبنت المصريه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
وتلومون الشيخ الحجري يوم يقول ان النساء بربع عقل شايفين كيف
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
ت20 قصدك الاعلاميه المصريه مش الطقاقه ام اعدادي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***في اللي في النص رفعوا متابعين ***، ههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يضحكون علينا هالمشاهير .. وصلة الردح هذي اللي استمرت 48 ساعة زادت من أرصدتهم في حساباتهم البنكية من خلال المزيد من الإعلانات اللي تطلع في حساباتهم السوشلية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وحنا ناقصين مناوشات وتشويه صوره يالله كل وحده فيكن لمطبخها ولا يكثر يكفينا قوينان والقصبي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
والله عالم فاضيه قال صحافيه قال 😆😆😆😆😆😆😆
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المصريه هي اللي بدت بالغلط وبالسخريه والبادي اظلم 😎 لازم تاخذ على راسها ام صره👀
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
م 12،13،14،15 كلها لوافد مصري مقيم يمدح بنت بلده ام خشم مثل برج جنه برج خليفه استفغر الله ابو صره شاد حليه شوي لاينقطع بس😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
م15 هههههههههههه طيب ياوافده واضح من اشكالجن اللي عندنا بالخليج خلينا ساكتين احسن عشان ماتزعلين ياام صره 😆😆😆😆😆😆😆
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
***حريم //// والعنوان ((((( قبل --- وبعد. )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فخار يكسر بعضه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
البنت المصريه لا تقارن بلخليجيه ....البنت المصريه جميله
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
ت11 ليته يتحول لجوال ابو كشاف الا بينحرق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعدين الاعلاميه المصريه قمه التواضع مع انها جميله بس تقول لا ارى نفسي ملكه جمال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بلعكس حلوه صوره الاعلاميه المصريه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
متاكد الجوال الايفن اذا شاف وجه احلام بيتحول جوال كشاف بدون بصمه او رقم سري
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
*** طقاقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابعد عن محدثي النعمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بسم الله الرحمن الرحيم صورة تخرع مستر برونو اللي مع باباي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههههههههه حق الله لو شافك الجوال وشاف وجهك يا حلومة راح فيها الجوال وخرب قبل ما تشترينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حلوة المصرية ياسين محظوظ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بس ينشرون احدث الصور لا تتخرع الناس وخاصة الاطفال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا اخوان هذي أحلام من جد مصدقه نفسها انها جميلة الله يشفي كل مريض انا كنت في الأول متعاطف معاها لانها اماراتية لكن البنت زودتها شوووويه يه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قمة قمة قمة السخافات والسذاجة ****الشرهه ما هوب عليكم الشرهه على اللي يقراء كتباتكم التي تدل على المخزون الداخلي لكم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
عيب وحرام السخرية والاستهزاء بخلقة الله فهي اهانة للخالق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق