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وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!
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المرصد 42 7٬669 3 ساعات

صحيفة المرصد: اشتعلت معركة عنيفة من الإهانات والكلام الجارح بين الفنانة الإماراتية أحلام والإعلامية المصرية ياسيمن محفوظ، انتهت باعتذار كل منهما للآخر.

وفي التفاصيل، بدأت الإهانات المتبادلة بين الطرفين، عقب نشر الفنانة أحلام تغريدة قالت فيها، كنت أبغي أشتري الآيفون الجديد ولكن البصمة بالوجه، وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي على القمر وفتحه.

استفزت هذه التغريدة الإعلامية ياسمين محفوظ، فردّت بانتقاد ملامح وجه أحلام، مؤكّدة أنها تجري عمليات تجميلٍ بشكل دوري حتى تظهر بهذه الهيئة.

وقالت ياسمين محفوظ في تغريدة اعتبرتها الفنانة أحلام جارحة: أمّال كاثرين زيتا جونز تقول إيه؟! طيب مونيكا بيلوتشي؟! ياسمين صبري تروح تولّع في نفسها؟.

وردّت أحلام على تغريدة ياسمين محفوظ، وذلك بنشر صورة قديمة للإعلامية ظهرت فيها بأنف متضخم، فما كان من الأخيرة إلّا نشرت الصّور القديمة لأحلام قبل جراحات التجميل، وتضامن معها عددٌ كبيرٌ من المصريين بعبارات السخرية الجارحة، ليمتدّ التلاسن لساعةٍ كاملة وانتهى بانسحاب ياسمين، قائلةً دمك يلطش وبطلي بقى تقلبي في صوري.. انتي بس عشان من سنّ أمي مش هرد عليكي.

وانتهت المعركة بينهما بعد 48 ساعة من تبادل السّباب ونشر الصور الجارحة، باعتذارٍ متبادل من الطرفين، وحملةٍ لحذف التغريدات المسيئة بين أنصارهن.

وبادرت أحلام إلى الإعتذار من ياسمين قائلةً: تجاوزتي فتجاوزت معك، أعتذر منك بالرغم أنّك البادية، أعتذر لك وأتمنى أن تسامحيني”، لترد ياسمين في تغريدةٍ مقابلة: ” وأنا كمان بعتذر لك عن تجاوزي، وعفا الله عمّا سلف، والمسامح كريم، وختمت أحلام المصالحة بكلمة شكراً لك “الحمد لله”.

ووجه عدد كبير من رموز الفن المصري منهم الشاعر مدحت العدل الشكر لأحلام ومحفوظ على تغريدات الإعتذار، قائلاً: شكري وامتناني للصديقتين العزيزتين الفنّانة الكبيرة أحلام والصحفية الكبيرة ياسمين محفوظ على مصالحتهما والإعتذار المتبادل فأنتن قدوة للشباب”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 - والد ابراهيم
2017-09-21 15:00:04
كم انت كبيره يا أحلام وياما ألجمتي الحساد و الحاقدين ليس لأنك أحلام فقط بل و لأنك من أهل الخليج .
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41 - منتحي
2017-09-21 14:16:36
مايقول ابن كثير او الطبري لو كانوا معنا الان
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40 - كفى كذب
2017-09-21 13:56:48
ايعيبون في الخالق او المخلوق قاتل الله الجهل واهله ناقصات عقل ودين فلا عجب . انتهى
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39 - الى ٣٨
2017-09-21 13:48:25
كل مخلوق فيه بذرة خير هاكذا علمني ديني . ما من مولود الا يولد على فطره . الخير موجود حتى فيك . اسال الله ان يرضى عنك وعنها
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38 -
2017-09-21 13:40:01
ت34 هههههه ناقص تقول احلام رضي الله عنها
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37 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-21 13:37:34
على تجميلكن للآن ما كأنكن عملتن تجميل نفس اول مامن حلى
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36 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-21 13:35:29
اعتذار كلام لكن ما اتوقع من القلب
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35 - رايق
2017-09-21 13:32:42
أمحق قدوه
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34 - الى ٣٢
2017-09-21 13:25:16
منظورك للناس من منظارك الضيق الذي يتصف باستحقار الغير هو كاشف لسلوكك فإذا قلت من هي فا الحقيقه هي من انت اذا رايت الغير نكره فحقيقتك نكره واذا رايت الغير معدنهم طيب بغض النظر عن التصرف فهذا معدنك
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33 - ....
2017-09-21 13:20:00
دراكولا يهدينا اول نسخه من شريطه
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32 - .
2017-09-21 13:16:17
29 بيقول احلام تتعالى مين هي عشان تتعالى
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31 - زائر
2017-09-21 13:15:17
حريم آآآآآآآآآآآآآخر زمن
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30 - .
2017-09-21 13:14:03
تقول احلام شو بيضملي لو احد حط موبايلي على القمر***
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29 - الى الاخت احلام من هذا المنبر الصريح
2017-09-21 13:09:54
يا اخت احلام نحترمك ونقدرك ولاكن نرجوا منك عدم التعالي فهذا والله مايجوز ولاتسمعي لاحد اسمعي كلام الله فقط ابغاك تقرأي قصة قارون والتفاسير التي فصلت واجملت في قصته . متمنيا لك التوفيق فيما يرضي الله
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28 - asd
2017-09-21 13:09:31
***طقاقات وبلاوي عيب ترفعو ياابناء ابو بكر وعمر وبن الوليد
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27 -
2017-09-21 13:05:40
كبيره الاستاذه ياسمين محفوظ بنت محترمه و متعلمه واضح من اسلوبها المحترم في الكلام وهي تمثل شريحه كبيره للبنت المصريه
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26 - واحد
2017-09-21 13:00:18
وتلومون الشيخ الحجري يوم يقول ان النساء بربع عقل شايفين كيف
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25 -
2017-09-21 12:58:28
ت20 قصدك الاعلاميه المصريه مش الطقاقه ام اعدادي
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( عدد التعليقات 4,205 )
24 - سهم
2017-09-21 12:55:24
***في اللي في النص رفعوا متابعين ***، ههههههههههههه
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23 - طل القمر
2017-09-21 12:45:50
يضحكون علينا هالمشاهير .. وصلة الردح هذي اللي استمرت 48 ساعة زادت من أرصدتهم في حساباتهم البنكية من خلال المزيد من الإعلانات اللي تطلع في حساباتهم السوشلية .
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22 - زائر
2017-09-21 12:41:29
وحنا ناقصين مناوشات وتشويه صوره يالله كل وحده فيكن لمطبخها ولا يكثر يكفينا قوينان والقصبي
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21 - الثقفي
2017-09-21 12:39:05
والله عالم فاضيه قال صحافيه قال 😆😆😆😆😆😆😆
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20 - الثقفي
2017-09-21 12:37:43
المصريه هي اللي بدت بالغلط وبالسخريه والبادي اظلم 😎 لازم تاخذ على راسها ام صره👀
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19 - خليجية
2017-09-21 12:35:57
م 12،13،14،15 كلها لوافد مصري مقيم يمدح بنت بلده ام خشم مثل برج جنه برج خليفه استفغر الله ابو صره شاد حليه شوي لاينقطع بس😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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18 - خليجية
2017-09-21 12:32:57
م15 هههههههههههه طيب ياوافده واضح من اشكالجن اللي عندنا بالخليج خلينا ساكتين احسن عشان ماتزعلين ياام صره 😆😆😆😆😆😆😆
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17 - سركيس بااااريس
2017-09-21 12:30:16
***حريم //// والعنوان ((((( قبل --- وبعد. )))))
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16 - خالد
2017-09-21 12:25:54
فخار يكسر بعضه
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15 -
2017-09-21 12:16:35
البنت المصريه لا تقارن بلخليجيه ....البنت المصريه جميله
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14 -
2017-09-21 12:11:56
ت11 ليته يتحول لجوال ابو كشاف الا بينحرق
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13 -
2017-09-21 12:10:42
بعدين الاعلاميه المصريه قمه التواضع مع انها جميله بس تقول لا ارى نفسي ملكه جمال
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12 -
2017-09-21 12:08:54
بلعكس حلوه صوره الاعلاميه المصريه
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11 - بصاص
2017-09-21 12:06:54
متاكد الجوال الايفن اذا شاف وجه احلام بيتحول جوال كشاف بدون بصمه او رقم سري
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10 - محمد
2017-09-21 12:06:51
*** طقاقه
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9 - عيصو
2017-09-21 12:06:26
ابعد عن محدثي النعمه
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8 - loovivool
2017-09-21 12:05:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-09-21 12:05:20
بسم الله الرحمن الرحيم صورة تخرع مستر برونو اللي مع باباي
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6 -
2017-09-21 12:03:36
ههههههههههه حق الله لو شافك الجوال وشاف وجهك يا حلومة راح فيها الجوال وخرب قبل ما تشترينه
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5 - معيض
2017-09-21 12:03:19
حلوة المصرية ياسين محظوظ
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4 - ما يحتاج 🤗
2017-09-21 12:02:50
بس ينشرون احدث الصور لا تتخرع الناس وخاصة الاطفال
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3 - مواطن مسكين
2017-09-21 11:58:46
يا اخوان هذي أحلام من جد مصدقه نفسها انها جميلة الله يشفي كل مريض انا كنت في الأول متعاطف معاها لانها اماراتية لكن البنت زودتها شوووويه يه
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2 -
2017-09-21 11:56:26
قمة قمة قمة السخافات والسذاجة ****الشرهه ما هوب عليكم الشرهه على اللي يقراء كتباتكم التي تدل على المخزون الداخلي لكم
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1 - الله المستعان
2017-09-21 11:55:49
عيب وحرام السخرية والاستهزاء بخلقة الله فهي اهانة للخالق
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