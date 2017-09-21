لأنها ممثلة مشهورة.. والد الطفلة “ميار” يروي تفاصيل طردها من مدرستها بعد مساومة المديرة لها!
صحيفة المرصد: كشف والد الطفلة ميار (٩ أعوام) تفاصيل ما حصل مع ابنته مطلع هذا الأسبوع بعد عودتها للمدرسة في إحدى مدارس بريدة الابتدائية، ورَفْض المديرة والمرشدة والإدارية استقبالها بحجة أنها مشهورة، وتعالج القضايا الاجتماعية بقوالب كوميدية.
ولفت والد “ميار” إلى أنهما قاما بتهديد الطفلة بترك التمثيل وإلا سيتم فصلها لتبحث عن مدرسة أخرى، موضحًا أن طفلته لديها ميول بالتمثيل وأنها اتجهتْ في الإجازة الأخيرة للتمثيل، ونشر المقاطع في الانستقرام، ووجدت مقاطعها تداولاً واسعًا.
وشدد والد الطفلة، وفقًا لـ “سبق”، أنهم حريصون على ألا تخرج بشكل عارٍ، أو تسجل فيديوهات غير لائقة، معقبًا: نحن أحرص من المدرسة عليها، ونحاول احتواء موهبتها.
وأوضح والد ميار تفاصيل ما تم مع ابنته قائلًا: في بداية العام الدراسي هذا العام ذهبت ابنتي بحماس كعادة الأطفال في بداية الدراسة، وهي – ولله الحمد – متفوقة، لكنها فوجئت باستدعائها من المديرة، ثم تحدثت إليها بشدة، وحذرتها من التمثيل، ثم جاء دور المرشدة، ثم إحدى الإداريات، وتعاملن معها بشكل قاسٍ وغير أخلاقي.
وأضاف: هي ساومنها بين التمثيل ومغادرة المدرسة؛ فرجعت الطفلة للبيت، وحدثتني بما وقع بالتفصيل، وكانت حالتها النفسية سيئة.
واستطرد: “ذهبت زوجتي في اليوم التالي، وتحدثت إليهن، وتدخلت الإدارية، وكادت تتعارك مع زوجتي، وطال الجدال معها، وانصرفت، ورفضت ابنتي الذهاب للمدرسة، وعزفت عن الطعام، بعد أن كانت تتوقع أن يتم تبنيها وتوجيهها التوجيه السليم بدلاً من تنفيرها.
ولفت والد “ميار” إلى أنه تقدم بشكوى لـ(التعليم)،معربًا عن آماله في فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المتسبب.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
الفصل والنقل فقط بخطاب رسمي من الرياض ووومن وزارة التربية والتعليم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يهديك ويصلح بنتك ، واترك عنك خرابيط التمثيل وغيره والمدرسه يدورون مصلحتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
🍃🍁الظلم ظلمات دخلتوا في ذمم المعلمات والمرشدة وقائدة المدرسة وأن لهم توجهات ألا تخشون الله والبنت في صرح تعليمي وليس مسرح تُمارس فيه هواياتهاوتؤثر على زميلاتها الصغيرات🍁🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(( المسألة شائكةومعقدة )) مسألة تربوية ذات أبعاد وجوانب متداخلة ومتشابكة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 63- موجه ل 59 وليس 57 فالمعذره لصاحب التعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المدرسة لتلقي الأدب والعلم. راينا الممثلات يظهرن بلباس النوم على شاشات التلفزيون ولا يقبل بالشئ هذا الا واحد ما عنده غيره والثمرة الفاسدة تفسد باقي الثمر. الشرهه على الام اللي كانت لاهية بمتابعة ستار*
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57- نحن فهمنا مايقوله ولكننا لم نفهم انت ماتقوله لان جميع ماتقوله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سليم لانه ان لم يقضى على المستنقعات فالوباء سينتشر اكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 53 ,,,,نطلع ,,وين ,,,ياعزيزي,,,,,ننتظر إجابتك,,,,,صحيح أهل العقول بنعيم,,,,!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا طلعت لبنتها مقطع او مقطعين في الجوالات الشغاله العالم بنت ممثله مشهوره اذا هي مشهوره وديها معهد الفنون اشغلتونا انتم و بزران كم اي مشهوره واي بطيخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 51,,,,بالله عليك ,,,أنت فاهم اللي تقوله ,,,!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تهدد طفلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اي واحد يشجع هذا الطفله على طريق العفن سوف يحاسب ..لانريد انحلال في بلادنا...الي يبي يطلع من البلد ويسوى الي يبي..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
مشروع "***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماهي اول مدينة في السعودية استوطن بها سرور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فليتق الله كل ولي امر فيمن تحت ولايته خصوصا الاطفال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلما رأوا شمعة سارعوا بإطفائها ؟****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسمع من الطرفين قبل التعليق
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يا أبو ميار لا تكبر السالفه وما تحتاج لكل هذه الشوشره ولا تجعل ابنتك ضحية سجال بين أطراف أنت لاتدري ماهي توجهاتهم فأختصر الموضوع و أنقل ميار لأجل مصلحتها لأنها ستكون أما يوما ما إن شاء الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ما أستغربه !!! كيف صبر علينا ومعنا طيلة هالسنين ؟!!
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قضية خاصة بادارة التعليم ترفع لحل المشكلة وانتهينا الواحد لو عطس وطيّر المنديل من امامه على طول ينشرها في وسائل الاعلام لحلها يااخي راجع دكتور انف واذن وحنجرة وماتشوف الا العافية باذن الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
خاشقجي باعنا برخيص
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
*** الواحد يستر عارة..الرسول صلى الله علية وسلم تزوج امنا عائشة وعمرها تسع سنين.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اسمع من الطرفين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابلع العافية يبو ميار واحفظ بنتك من العين تراك اشغلتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
إشربيها,,,,أيتها ,,,المديييييرى ه,,,,,تحقيق ,,,,وبعدها ,,,,ستنتصر العداله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شوف حبيبي كلام المديرة صحيح وماعليه غبار عليك ان تختار بين التمثيل او التعليم بنتك راح تكون قدوة للاطفال والاغلبية راح يقلدها ويقلبون المدرسة معهد فنون ؛ الواجب تكون احرص من الغريب على تربية ابناؤك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أنا وأنا رجل ,,,لو صار لي ماصار,,,لهذه الطفله,,,لأصابني فقد للشهيه,,,,إخجليس ,,,يا مدييييييرى ه,,,,,هذه طفله صغييييييرى ه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أتخيل ,,,شكل ,,هذه الطفله,,,وهي تسحب ,,,الى ,,,غرفة المدييييييرى ه,,,,وقد أصابة الطفله القشعريره,,,,,لأنها مجرد طفله ,,,,وتأنيب ,,,ورفع للصوت ,,,وتهديد,,,,ثم تذهب ,,,للمرشده اللي تحتاج هي لإرشاد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذي لقافة من المديرة و من معها ، إيش دخلهم ؟ هل هي ولية أمرها ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحين ,,,الوزاره ,,,تحط حصة نشاط,,,للإبداع الغير صفي,,,,من رسم وتمثيل ,,,,وخلافه,,,,وهذه الميييييرى ه,,,,تحطم الطفله المسكينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الفكر ***لازال متغلغل في الكثير من الادارات التعليمية الرسمية الحكومية ولم يتم اقتلاعه منها الى الآن وهو ماأفرز مثل هذا الرفض من قبل المديرة والمساعدات لها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بصراحة محد دراء عنها وبعدين كما تفضل بعض المعلقين على علمها شيء ينفعها وينفعك في ذالك اليوم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بدل ,,,ماتشجعها ,,,المديييييرى ه,,,,على الموهبه بالتمثيل,,,,,وتنشىء ,,,لها مسرح بالدرسه,,,,,تحطم المسكينه ,,,,وتجعلها تبكي ,,,وتنقهر,,,وتنهان أمام زميلاتها,,,وش هذا التعليم والتربيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
****الشهره ما راح تنفعها الله يهدي أهلها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياخي اخجل على دمك كل المشاكل اللي سويتها انت وبنتك عشان تشهرها بالسنابات والتواصل. حركة ركيكة وبايخة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أي مديييييرى ه,,,,أو مدييييير,,,,تظهر ,,,,عليه ,,,,علامااااات التشدد,,,,,فالواجب ,,,وفورا ,,,كف يده,,,,,وإقصاءه عن المدرسه,,,,!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
و يستمر وأد الطفولة و خنق البراءة من خفافيش الظلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انت اب*** ... علم ابنتك على الاخلاق الفاضله وليس على التمثيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المديرة والمرشدة والإدارية👍👋
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ت 19,,,,ليش ماعندك إنتماء,,,للعربيه ,,,,وحاط أحرف أعجميه,,,أما تعرف ,,,أنها ,,,لغة الإفرنجه....!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من المفترض ان تعلمها القيم والاخلاق الاسلاميه تعلمها التمثيل ... حاول تعلم ابنتك على العفه والاخلاق الاسلاميه قبل ان تخسرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى تعليق ١٣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكلك عاجبينك اللي تدافع عنهم الموجودين بزيارة على المجاهيم!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
متى نقول ,,,للمدييييييرى ه,,,,بااااااااي,,,,!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الإبداع ,,,,مطلوب,,,,وحصة النشاط,,,,دليل على إهتمام,,,,الوزاره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بدل ماتعلمها القيمة المفقودة في تربيتها حاليا والاحترام ايها الأب الصورة...تريد صنع روز اخرى تقتحم السوشيال ميديا كما نرى كل يوم....سوريا ولبنان ومصر كانوا هكذا سابقا والنتائج مرئية للعالم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مشهورة !!! من ذي هههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يصلح الحال يااخي اذا كبرت بتصير ممثله والا ايش السالفة كان الله في عونها راجع حساباتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه المديره ,,,,قد بانت وأفصحت عن نفسها,,,,فا لأولى إعفاءها,,,,مثل جامعة الإمام,,,,أعفت اللي لهم صلات بالأخونج
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
واضح ان هاللي تبجل بهم حالياً بزيارة للحاير. ودك تخاويهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابوها وامها يتاجرون بها عني يسترزقون عشان كذا زعلو
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الزاجب ,,,,,إذا ثبت ,,,ذلك,,,,نقل المديييييير ى ه,,,,,,مع خصم راتبها,,,,,,وكذلك,,,,,,,المرشده الطلابيه,,,,,وتعيين فتايات ,,,,واعيات ,,,,يحافظن على الطالبات دون تزمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكرا لمديرة المدرسه والمرشده الطلابيه وإدارتها لحرصهم على مصلحة الطاليه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
مو طيب ذاك يقول ان المرأة بنصف عقل. ولنجاريكم، اذاً هالمديرة و الاداريات معها بنصف عقل فكيف يديرن🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أنا رأيي بالمسأله,,,,هل المدؤسه ,,,ملك للمدييييييرى ه,,,***!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق 6 يكفي البهتان ديدنكم سرورية اخوانية لانكم تريدون الفساد وتحقرون كل مايمت للفضيلة بصلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقول خلوها تتشغل بدراستها بلا كلام فاضي ماراح تفيدكم شهرتها وهالخرابيط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لهؤلاء المعلمات نفخر بهن ارأيتوا لماذا بعض الكتاب يهين المعلمين لانه لايريد خيرا لصلاح ابناء المسلمين،، المعلم هو من يربي من يعلم الفضيلة هو يريد اهانة المعلمين حتى لايؤخذ منهم ماينفع دينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لهؤلاء المعلمات نفخر بهن ارأيتوا لماذا بعض الكتاب يهين المعلمين لانه لايريد خيرا لصلاح ابناء المسلمين،، المعلم هو من يربي من يعلم الفضيلة هو يريد اهانة المعلمين حتى لايؤخذ منهم ماينفع دينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هؤلاء من يقتل المواهب يجب تنظيف التعليم منهم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
انت يافتى ***. علق على الموضوع ***ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الفكر الاخونجي المتلبس بالسرورية🤔
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
يارجال علم بنتك شيء مفيد خلها تدعي لك لاكبرت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اقول لم بنتك وعلمها ماقال الله وقال رسوله. هذا عرضك. بلا تمثيل بلا خرابيط. وشكراً
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
والله لا هي بمشهور ولا شيء,,لكن انت ودك بالهشكوى انها تنشهر,,
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الطفله طلعت قصيميه،،،،،انا مالي علاقه بالقصمان،،،،،هم من صوووررب وانا من صوووووب ثاني،،،،،🤥
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق