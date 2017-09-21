لأنها ممثلة مشهورة.. والد الطفلة “ميار” يروي تفاصيل طردها من مدرستها بعد مساومة المديرة لها!

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صحيفة المرصد: كشف والد الطفلة ميار (٩ أعوام) تفاصيل ما حصل مع ابنته مطلع هذا الأسبوع بعد عودتها للمدرسة في إحدى مدارس بريدة الابتدائية، ورَفْض المديرة والمرشدة والإدارية استقبالها بحجة أنها مشهورة، وتعالج القضايا الاجتماعية بقوالب كوميدية.

ولفت والد “ميار” إلى أنهما قاما بتهديد الطفلة بترك التمثيل وإلا سيتم فصلها لتبحث عن مدرسة أخرى، موضحًا أن طفلته لديها ميول بالتمثيل وأنها اتجهتْ في الإجازة الأخيرة للتمثيل، ونشر المقاطع في الانستقرام، ووجدت مقاطعها تداولاً واسعًا.

وشدد والد الطفلة، وفقًا لـ “سبق”، أنهم حريصون على ألا تخرج بشكل عارٍ، أو تسجل فيديوهات غير لائقة، معقبًا: نحن أحرص من المدرسة عليها، ونحاول احتواء موهبتها.

وأوضح والد ميار تفاصيل ما تم مع ابنته قائلًا: في بداية العام الدراسي هذا العام ذهبت ابنتي بحماس كعادة الأطفال في بداية الدراسة، وهي – ولله الحمد – متفوقة، لكنها فوجئت باستدعائها من المديرة، ثم تحدثت إليها بشدة، وحذرتها من التمثيل، ثم جاء دور المرشدة، ثم إحدى الإداريات، وتعاملن معها بشكل قاسٍ وغير أخلاقي.

وأضاف: هي ساومنها بين التمثيل ومغادرة المدرسة؛ فرجعت الطفلة للبيت، وحدثتني بما وقع بالتفصيل، وكانت حالتها النفسية سيئة.

واستطرد: “ذهبت زوجتي في اليوم التالي، وتحدثت إليهن، وتدخلت الإدارية، وكادت تتعارك مع زوجتي، وطال الجدال معها، وانصرفت، ورفضت ابنتي الذهاب للمدرسة، وعزفت عن الطعام، بعد أن كانت تتوقع أن يتم تبنيها وتوجيهها التوجيه السليم بدلاً من تنفيرها.

ولفت والد “ميار” إلى أنه تقدم بشكوى لـ(التعليم)،معربًا عن آماله في فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المتسبب.

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