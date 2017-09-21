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الرئيسية / لأنها ممثلة مشهورة.. والد الطفلة “ميار” يروي تفاصيل طردها من مدرستها بعد مساومة المديرة لها!

لأنها ممثلة مشهورة.. والد الطفلة “ميار” يروي تفاصيل طردها من مدرستها بعد مساومة المديرة لها!

لأنها ممثلة مشهورة.. والد الطفلة “ميار” يروي تفاصيل طردها من مدرستها بعد مساومة المديرة لها!
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المرصد 69 1٬666 1 ساعة

صحيفة المرصد: كشف والد الطفلة ميار (٩ أعوام) تفاصيل ما حصل مع ابنته مطلع هذا الأسبوع بعد عودتها للمدرسة في إحدى مدارس بريدة الابتدائية، ورَفْض المديرة والمرشدة والإدارية استقبالها بحجة أنها مشهورة، وتعالج القضايا الاجتماعية بقوالب كوميدية.
ولفت والد “ميار” إلى أنهما قاما بتهديد الطفلة بترك التمثيل وإلا سيتم فصلها لتبحث عن مدرسة أخرى، موضحًا أن طفلته لديها ميول بالتمثيل وأنها اتجهتْ في الإجازة الأخيرة للتمثيل، ونشر المقاطع في الانستقرام، ووجدت مقاطعها تداولاً واسعًا.
وشدد والد الطفلة، وفقًا لـ “سبق”، أنهم حريصون على ألا تخرج بشكل عارٍ، أو تسجل فيديوهات غير لائقة، معقبًا: نحن أحرص من المدرسة عليها، ونحاول احتواء موهبتها.
وأوضح والد ميار تفاصيل ما تم مع ابنته قائلًا: في بداية العام الدراسي هذا العام ذهبت ابنتي بحماس كعادة الأطفال في بداية الدراسة، وهي – ولله الحمد – متفوقة، لكنها فوجئت باستدعائها من المديرة، ثم تحدثت إليها بشدة، وحذرتها من التمثيل، ثم جاء دور المرشدة، ثم إحدى الإداريات، وتعاملن معها بشكل قاسٍ وغير أخلاقي.
وأضاف: هي ساومنها بين التمثيل ومغادرة المدرسة؛ فرجعت الطفلة للبيت، وحدثتني بما وقع بالتفصيل، وكانت حالتها النفسية سيئة.
واستطرد: “ذهبت زوجتي في اليوم التالي، وتحدثت إليهن، وتدخلت الإدارية، وكادت تتعارك مع زوجتي، وطال الجدال معها، وانصرفت، ورفضت ابنتي الذهاب للمدرسة، وعزفت عن الطعام، بعد أن كانت تتوقع أن يتم تبنيها وتوجيهها التوجيه السليم بدلاً من تنفيرها.
ولفت والد “ميار” إلى أنه تقدم بشكوى لـ(التعليم)،معربًا عن آماله في فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المتسبب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 - الوطن غالي
2017-09-21 15:07:17
الفصل والنقل فقط بخطاب رسمي من الرياض ووومن وزارة التربية والتعليم
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( عدد التعليقات 913 )
68 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-21 15:06:35
الله يهديك ويصلح بنتك ، واترك عنك خرابيط التمثيل وغيره والمدرسه يدورون مصلحتها
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67 - المُزن
2017-09-21 15:04:57
🍃🍁الظلم ظلمات دخلتوا في ذمم المعلمات والمرشدة وقائدة المدرسة وأن لهم توجهات ألا تخشون الله والبنت في صرح تعليمي وليس مسرح تُمارس فيه هواياتهاوتؤثر على زميلاتها الصغيرات🍁🍃
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66 - أخصائي تربوي مع مرتبة الشرف
2017-09-21 15:03:30
(( المسألة شائكةومعقدة )) مسألة تربوية ذات أبعاد وجوانب متداخلة ومتشابكة
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65 - زائر
2017-09-21 15:01:54
تعليق 63- موجه ل 59 وليس 57 فالمعذره لصاحب التعليق
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64 - ابو محمد
2017-09-21 15:00:06
المدرسة لتلقي الأدب والعلم. راينا الممثلات يظهرن بلباس النوم على شاشات التلفزيون ولا يقبل بالشئ هذا الا واحد ما عنده غيره والثمرة الفاسدة تفسد باقي الثمر. الشرهه على الام اللي كانت لاهية بمتابعة ستار*
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63 - زائر
2017-09-21 14:57:55
57- نحن فهمنا مايقوله ولكننا لم نفهم انت ماتقوله لان جميع ماتقوله ***
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62 - كلام ٥١
2017-09-21 14:57:16
سليم لانه ان لم يقضى على المستنقعات فالوباء سينتشر اكثر
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( عدد التعليقات 22,613 )
61 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:55:31
ت 53 ,,,,نطلع ,,وين ,,,ياعزيزي,,,,,ننتظر إجابتك,,,,,صحيح أهل العقول بنعيم,,,,!!!!
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60 - مفلح
2017-09-21 14:54:53
اذا طلعت لبنتها مقطع او مقطعين في الجوالات الشغاله العالم بنت ممثله مشهوره اذا هي مشهوره وديها معهد الفنون اشغلتونا انتم و بزران كم اي مشهوره واي بطيخ
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( عدد التعليقات 22,613 )
59 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:52:51
ت 51,,,,بالله عليك ,,,أنت فاهم اللي تقوله ,,,!!!!
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58 - بأي حق
2017-09-21 14:52:27
تهدد طفلة
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57 - همام
2017-09-21 14:52:18
اي واحد يشجع هذا الطفله على طريق العفن سوف يحاسب ..لانريد انحلال في بلادنا...الي يبي يطلع من البلد ويسوى الي يبي..
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56 - أفريقي
2017-09-21 14:52:01
مشروع "***
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55 - السؤال
2017-09-21 14:51:28
ماهي اول مدينة في السعودية استوطن بها سرور
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54 - ابوفارس
2017-09-21 14:50:53
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فليتق الله كل ولي امر فيمن تحت ولايته خصوصا الاطفال
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53 - قلم الحقيقة معلمي
2017-09-21 14:50:52
كلما رأوا شمعة سارعوا بإطفائها ؟****
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52 -
2017-09-21 14:50:28
اسمع من الطرفين قبل التعليق
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51 - والد ابراهيم
2017-09-21 14:49:30
يا أبو ميار لا تكبر السالفه وما تحتاج لكل هذه الشوشره ولا تجعل ابنتك ضحية سجال بين أطراف أنت لاتدري ماهي توجهاتهم فأختصر الموضوع و أنقل ميار لأجل مصلحتها لأنها ستكون أما يوما ما إن شاء الله .
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50 - لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة!! لأنهم يتنفسونها !؟؟
2017-09-21 14:49:06
ما أستغربه !!! كيف صبر علينا ومعنا طيلة هالسنين ؟!!
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49 - زائر
2017-09-21 14:48:15
قضية خاصة بادارة التعليم ترفع لحل المشكلة وانتهينا الواحد لو عطس وطيّر المنديل من امامه على طول ينشرها في وسائل الاعلام لحلها يااخي راجع دكتور انف واذن وحنجرة وماتشوف الا العافية باذن الله
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48 - لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة!! لأنهم يتنفسونها !؟؟
2017-09-21 14:48:10
خاشقجي باعنا برخيص
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47 - هتلر...
2017-09-21 14:48:09
*** الواحد يستر عارة..الرسول صلى الله علية وسلم تزوج امنا عائشة وعمرها تسع سنين.
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46 -
2017-09-21 14:47:15
اسمع من الطرفين
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45 - مسعود
2017-09-21 14:47:04
ابلع العافية يبو ميار واحفظ بنتك من العين تراك اشغلتنا
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( عدد التعليقات 22,613 )
44 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:45:36
إشربيها,,,,أيتها ,,,المديييييرى ه,,,,,تحقيق ,,,,وبعدها ,,,,ستنتصر العداله
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43 - قصيمي معتق
2017-09-21 14:44:25
شوف حبيبي كلام المديرة صحيح وماعليه غبار عليك ان تختار بين التمثيل او التعليم بنتك راح تكون قدوة للاطفال والاغلبية راح يقلدها ويقلبون المدرسة معهد فنون ؛ الواجب تكون احرص من الغريب على تربية ابناؤك
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( عدد التعليقات 22,613 )
42 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:43:39
أنا وأنا رجل ,,,لو صار لي ماصار,,,لهذه الطفله,,,لأصابني فقد للشهيه,,,,إخجليس ,,,يا مدييييييرى ه,,,,,هذه طفله صغييييييرى ه
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( عدد التعليقات 22,613 )
41 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:42:15
أتخيل ,,,شكل ,,هذه الطفله,,,وهي تسحب ,,,الى ,,,غرفة المدييييييرى ه,,,,وقد أصابة الطفله القشعريره,,,,,لأنها مجرد طفله ,,,,وتأنيب ,,,ورفع للصوت ,,,وتهديد,,,,ثم تذهب ,,,للمرشده اللي تحتاج هي لإرشاد
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40 - قلم الحقيقة معلمي
2017-09-21 14:40:23
هذي لقافة من المديرة و من معها ، إيش دخلهم ؟ هل هي ولية أمرها ؟
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( عدد التعليقات 22,613 )
39 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:40:02
الحين ,,,الوزاره ,,,تحط حصة نشاط,,,للإبداع الغير صفي,,,,من رسم وتمثيل ,,,,وخلافه,,,,وهذه الميييييرى ه,,,,تحطم الطفله المسكينه
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( عدد التعليقات 28,742 )
38 - قلم الحقيقه
2017-09-21 14:39:33
الفكر ***لازال متغلغل في الكثير من الادارات التعليمية الرسمية الحكومية ولم يتم اقتلاعه منها الى الآن وهو ماأفرز مثل هذا الرفض من قبل المديرة والمساعدات لها .
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37 - صريح
2017-09-21 14:38:55
بصراحة محد دراء عنها وبعدين كما تفضل بعض المعلقين على علمها شيء ينفعها وينفعك في ذالك اليوم .
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( عدد التعليقات 22,613 )
36 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:38:46
بدل ,,,ماتشجعها ,,,المديييييرى ه,,,,على الموهبه بالتمثيل,,,,,وتنشىء ,,,لها مسرح بالدرسه,,,,,تحطم المسكينه ,,,,وتجعلها تبكي ,,,وتنقهر,,,وتنهان أمام زميلاتها,,,وش هذا التعليم والتربيه
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35 -
2017-09-21 14:37:01
****الشهره ما راح تنفعها الله يهدي أهلها
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34 - قصيمي معتق
2017-09-21 14:36:45
ياخي اخجل على دمك كل المشاكل اللي سويتها انت وبنتك عشان تشهرها بالسنابات والتواصل. حركة ركيكة وبايخة
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( عدد التعليقات 22,613 )
33 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:36:27
أي مديييييرى ه,,,,أو مدييييير,,,,تظهر ,,,,عليه ,,,,علامااااات التشدد,,,,,فالواجب ,,,وفورا ,,,كف يده,,,,,وإقصاءه عن المدرسه,,,,!
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32 - قلم الحقيقة معلمي
2017-09-21 14:35:27
و يستمر وأد الطفولة و خنق البراءة من خفافيش الظلام
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31 - خااللد
2017-09-21 14:35:09
انت اب*** ... علم ابنتك على الاخلاق الفاضله وليس على التمثيل
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30 - ابوعتب
2017-09-21 14:34:49
المديرة والمرشدة والإدارية👍👋
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( عدد التعليقات 22,613 )
29 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:34:38
ت 19,,,,ليش ماعندك إنتماء,,,للعربيه ,,,,وحاط أحرف أعجميه,,,أما تعرف ,,,أنها ,,,لغة الإفرنجه....!!!
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28 - نيدو
2017-09-21 14:34:10
من المفترض ان تعلمها القيم والاخلاق الاسلاميه تعلمها التمثيل ... حاول تعلم ابنتك على العفه والاخلاق الاسلاميه قبل ان تخسرها
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27 - يا ت ١٠
2017-09-21 14:34:09
الى تعليق ١٣
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26 - الرد لتعليق 13
2017-09-21 14:33:11
شكلك عاجبينك اللي تدافع عنهم الموجودين بزيارة على المجاهيم!
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( عدد التعليقات 22,613 )
25 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:32:53
متى نقول ,,,للمدييييييرى ه,,,,بااااااااي,,,,!!!
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( عدد التعليقات 22,613 )
24 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:31:09
الإبداع ,,,,مطلوب,,,,وحصة النشاط,,,,دليل على إهتمام,,,,الوزاره
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23 - Gfgf
2017-09-21 14:30:35
بدل ماتعلمها القيمة المفقودة في تربيتها حاليا والاحترام ايها الأب الصورة...تريد صنع روز اخرى تقتحم السوشيال ميديا كما نرى كل يوم....سوريا ولبنان ومصر كانوا هكذا سابقا والنتائج مرئية للعالم
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22 -
2017-09-21 14:30:15
مشهورة !!! من ذي هههههههههههههههههه
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21 - رزقي على الله
2017-09-21 14:30:07
الله يصلح الحال يااخي اذا كبرت بتصير ممثله والا ايش السالفة كان الله في عونها راجع حساباتك
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( عدد التعليقات 22,613 )
20 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:29:04
هذه المديره ,,,,قد بانت وأفصحت عن نفسها,,,,فا لأولى إعفاءها,,,,مثل جامعة الإمام,,,,أعفت اللي لهم صلات بالأخونج
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19 - يا ت ١٠
2017-09-21 14:28:45
واضح ان هاللي تبجل بهم حالياً بزيارة للحاير. ودك تخاويهم
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18 -
2017-09-21 14:28:03
ابوها وامها يتاجرون بها عني يسترزقون عشان كذا زعلو
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( عدد التعليقات 22,613 )
17 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:27:36
الزاجب ,,,,,إذا ثبت ,,,ذلك,,,,نقل المديييييير ى ه,,,,,,مع خصم راتبها,,,,,,وكذلك,,,,,,,المرشده الطلابيه,,,,,وتعيين فتايات ,,,,واعيات ,,,,يحافظن على الطالبات دون تزمت
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16 - حنان
2017-09-21 14:26:46
شكرا لمديرة المدرسه والمرشده الطلابيه وإدارتها لحرصهم على مصلحة الطاليه
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15 - للمتأخونجين
2017-09-21 14:26:01
مو طيب ذاك يقول ان المرأة بنصف عقل. ولنجاريكم، اذاً هالمديرة و الاداريات معها بنصف عقل فكيف يديرن🤔
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( عدد التعليقات 22,613 )
14 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-21 14:25:20
أنا رأيي بالمسأله,,,,هل المدؤسه ,,,ملك للمدييييييرى ه,,,***!!
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13 -
2017-09-21 14:24:49
تعليق 6 يكفي البهتان ديدنكم سرورية اخوانية لانكم تريدون الفساد وتحقرون كل مايمت للفضيلة بصلة
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12 -
2017-09-21 14:24:03
اقول خلوها تتشغل بدراستها بلا كلام فاضي ماراح تفيدكم شهرتها وهالخرابيط
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11 - ابوزيد
2017-09-21 14:22:06
تعليق مخالف
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10 -
2017-09-21 14:22:03
لهؤلاء المعلمات نفخر بهن ارأيتوا لماذا بعض الكتاب يهين المعلمين لانه لايريد خيرا لصلاح ابناء المسلمين،، المعلم هو من يربي من يعلم الفضيلة هو يريد اهانة المعلمين حتى لايؤخذ منهم ماينفع دينهم
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9 -
2017-09-21 14:21:31
لهؤلاء المعلمات نفخر بهن ارأيتوا لماذا بعض الكتاب يهين المعلمين لانه لايريد خيرا لصلاح ابناء المسلمين،، المعلم هو من يربي من يعلم الفضيلة هو يريد اهانة المعلمين حتى لايؤخذ منهم ماينفع دينهم
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8 - معيض يركض بين الزهور
2017-09-21 14:20:51
هؤلاء من يقتل المواهب يجب تنظيف التعليم منهم
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7 -
2017-09-21 14:20:49
انت يافتى ***. علق على الموضوع ***ههههه
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6 - هذا من انتاج
2017-09-21 14:17:39
الفكر الاخونجي المتلبس بالسرورية🤔
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5 - مرزوق
2017-09-21 14:16:20
يارجال علم بنتك شيء مفيد خلها تدعي لك لاكبرت
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4 - نفسيه
2017-09-21 14:15:55
اقول لم بنتك وعلمها ماقال الله وقال رسوله. هذا عرضك. بلا تمثيل بلا خرابيط. وشكراً
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3 - محمد العلي
2017-09-21 14:15:20
والله لا هي بمشهور ولا شيء,,لكن انت ودك بالهشكوى انها تنشهر,,
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( عدد التعليقات 22,613 )
2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 14:11:51
الطفله طلعت قصيميه،،،،،انا مالي علاقه بالقصمان،،،،،هم من صوووررب وانا من صوووووب ثاني،،،،،🤥
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( عدد التعليقات 22,613 )
1 - الفتى الألمعي إنسان منصف
2017-09-21 14:10:19
تعليق مخالف
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