السعودية : مدارس افتراضية تسمح للطلاب الدراسة من منازلهم !
صحيفة المرصد:بات الكثير من الطلاب في المملكة قادرين على متابعة دراستهم عن بعد في منازلهم دون الحاجة للالتزام بدوام يومي في المدارس، بعد إطلاق وزارة التعليم لمبادرة المدارس الافتراضية في إطار المساعي الرسمية للتحول الرقمي.
ويأتي تطبيق المبادرة استكمالًا لاتفاقية وقعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شركة “سيسكو” الأمريكية، بهدف دعم التعليم السعودي من خلال المدارس الذكية.
ووفقاً لصحيفة”الوطن”قال وزير التعليم، أحمد العيسى إن “مبادرة المدرسة الافتراضية تهدف في الدرجة الأولى إلى استفادة طلاب التعليم العام من الكوادر التعليمية المتميزة في المملكة، وهي مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية لبناء الطالب بناءً شاملًا لامتلاك المعرفة والمهارة والقيم الثابتة، من خلال بيئة تعليمية تفاعلية وواحدة من نماذج التعليم المتزامن عن بعد بأحدث تقنيات التواصل الصوتي والمرئي عبر الويب”.
وتحظى المدارس الافتراضية بتأييد شريحة من المواطنين ممن يفضلونها على المدارس التقليدية، لما تتمتع به من إمكانية عدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس، وبقائهم تحت الإشراف المباشر للأهالي، لمتابعة تحصيلهم العلمي.
ويؤكد إعلاميون أن المدارس الافتراضية تحتاج إلى معلمين ذوي خبرة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وحجرات بث مرئي متكاملة، وإنترنت سريع، وجهاز حاسب وملحقاته لكل تلميذ.
ومن المرجح أن تمنح الوزارة صلاحيات لإدارات التعليم في المناطق لإنشاء مدارس افتراضية خاصة بكل مدينة، ومن ثم إدارتها افتراضيًا، عبر حسابات ثلاثة؛ وهي حساب الطالب، وحساب المعلم، وحساب قائد المدرسة.
وقبل يومَين؛ دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ,مشروع مدرسة افتراضية؛ وقال منسق المدرسة، محمد العنزي، إن المشروع يشمل مدرسة ثانوية ضباء بمحافظة ضباء، ومدرسة ثانوية الظلفة للبنات بضواحي تبوك، ومدرسة الثانوية الثانية للبنات بمحافظة حقل.
وأضاف أن “المدرسة الافتراضية هي بيئة تعليمية تفاعلية وهي أحد نماذج التعليم المتزامن عن بعد بأحدث تقنيات التواصل الصوتي والمرئي عبر الويب.. (وهي) مدرسة إلكترونية تقدم حلولا تعليمية افتراضية وبديلة لضمان نشر التعلم واستدامته، وإتاحة فرص التعلم لمن لا يستطيع الوصول إلى المدرسة.. إضافة إلى مواءمتها طبيعة الجيل الحالي الذي يعتمد على التقنية بشكل أكبر من سابقه”
وتتوافر في المدارس الافتراضية جميع خصائص وخدمات أنظمة التعليم، من جهة أداء الواجبات والاختبارات الإلكترونية، والتقارير والإحصاءات، والشهادات الإلكترونية، والمتابعة والدعم التعليمي، إضافة إلى الاستمتاع بمحتوى رقمي تعليمي ضخم صمم خصيصًا للبيئة التعليمية في المملكة.
وتتميز المدارس الافتراضية بالحد من تكاليف الأبنية والقاعات، عبر استخدام عدد محدود من القاعات للتسجيل والبث من المدرسة، كما توفر الكتاب المدرسي الإلكتروني، وتخفض التكاليف الدراسية، وتحث الطالب على الاعتماد على النفس، وتحد من مصاريف أعمال النظافة والصيانة، كما تقلل الأعمال الإدارية.
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التعليقات
ما اكثر من احلامنا ولا الثابت شئ دمار
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العفاريت من الطلاب ما يعجزهم شي .. يجي يوم يخترعون غياب افتراضي .
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سيتوفر على الدوله مبالغ الكتب الباهضه وتستبدل بالسيديهات وكذلك تعيين معلمين ومعلمات جدد وايقاف عقود الايجارات واستبدالها بالمباتي الحكوميه كفتره مسائيه للطلاب وقت الاختبارات
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(((( اجعلوا الترفيه والسياحة افتراضية ... وحافظوا على تعليم الاجيال القادمة انهم امانات أمة )))))
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((( علميا لاينصح بكثرة بقاء صغار الطلاب امام الجهازلساعات طويلة لمافيه مخاطر صحية ونفسية ... والخروج من المنازل الي المدرسة لايعني تعلم على المناهج فقط ... هناك اعمار محددة يمكن تعليمها عن بعد)))
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لإنشاء مدارس افتراضية خاصة بكل مدينة
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وقريبا نسمع دراسه الطب عن طريق الكليات الافتراضيه . وبعد يشرب المريض العلاج من الخريج الجديد على أفتراض أنه سوف ينفعه او يضره . والعمليات كذلك يسلم من المرض أو يموت . فتعليمنا وحياتنا أصبحت أفتراضيه .
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طيب كيف يتم تسجيل الطالب او الطالبه لم يوضح الخبر ألطريقه وهل هي في طور التجربه ام بداءت فعليا.
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التعليم ليس تلقي معلومات فقط وإلا كان كل شيء موجود على النت لكنه نقل تجارب وخبرات وتطبيقات ومشاهدات وممارسات واحتكاك من هذا لم نشاهد الدول المتقدمة تعتمد على مثل هذا النوع من التعليم.
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وين أنتو عن أيامنا طابور صباح وتأخير وفسحه وخمس دقايق وسرحه وروحه وبهذله ، ياليتكم كنتو موجودين كان ادرس وانا مرتاح وكوب الشاهي والروقان وأحلى مذاكره وفهم بدل استاذ عزت واستاذ حمدي إللي كرهونا بأنفسنا
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نفهم بعد كذا لايوجد توظيف اذا كانت التقنية هي التي بتقوم مقام المعلمين ،والطلاب بيجلسوا في الشوارع ليل نهار.
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شي طيب يالله طبقوها .ا
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حلو تمام متى بس التطبيق
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ممدوا الاجازه أفضل بلاشي دراسه.
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في ذمتي لضاع التعليم بهذه الطريقه. ومادام امريكا لها يد في التعليم تعال نشوف وش دروسهم. خصوصاً التوحيد .
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وش هالدلع اللي عايشين فيه وين كل هالأمور يوم كنت ادرس
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والله نتمنى شوفها في وقت قريب جد والله تعبنا من مشاوير الذهاب بالابناء الى مدارسهم بتقل الزحمة وتقل الحوادث وكل شي سيتطور والعمالة ستخرج وحفظ الله وطننا من كل سوء
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المدارس الأفتراضيه من الطرق الحديثه التي تمكن الجميع من تلقي العلم بوسيله منزليه يستفيد منها الكبيروالصغير حتى كبار السن والمرضى والمعاقين والتجارورجال الأعمال بطريقه علميه مميزة فالحمدلله على ذلك ،،
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هذا استعداد لغلاء البنزين . رؤية 2017
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أضف على ذالك إبعاد الطالب عن أفكار بعض المعلمين المتطرفين انا اقول بعض
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بعد إيقاف المنح الدراسية الداخلية يريدون من المواطن يدرس عياله في بيته هذا فيض من غيظ
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اهم شي يعترف بها وقت الوظايف ماهو مثل انتساب الجامعات الحكومية مايفلح بالشهادة الا اشخاص محددين ومفصلة الشهادة على قده
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((((((( سبق للمملكة افتتاح مثل تلك المنصات والمدارس الافتراضية ..... ابان بدء الحرب في اليمن واستقبلت مئات الطلاب اليمنيين ولا نعلم النتائج )))))
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