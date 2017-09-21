“الأحوال المدنية” تعلن عن خدمة جديدة لزوجات “المعددين”.. وهذا ما يمكن للزوج الحصول عليه!

حجم الخط A A A المرصد 20 4٬358 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أطلقت الأحوال المدنية خدمة للأزواج المعددين تتمثل في إصدار سجل أسرة مستقل لكل زوجة وأبنائها، وذلك للتسهيل على المواطنين.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر، إن سجل الأسرة يعتبر إثباتا للتابعين، وهناك أزواج يرغبون في منح زوجاتهم سجلا خاصا بهن وبأبنائهن، خصوصا إذا كانت زوجته في منطقة أخرى.

وأكد “الجاسر” على إمكانية حصول الزوج على سجل خاص به يشمل جميع الأبناء والزوجات، وفقًا لـ “مكة”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا