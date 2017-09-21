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“الأحوال المدنية” تعلن عن خدمة جديدة لزوجات “المعددين”.. وهذا ما يمكن للزوج الحصول عليه!
صحيفة المرصد: أطلقت الأحوال المدنية خدمة للأزواج المعددين تتمثل في إصدار سجل أسرة مستقل لكل زوجة وأبنائها، وذلك للتسهيل على المواطنين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر، إن سجل الأسرة يعتبر إثباتا للتابعين، وهناك أزواج يرغبون في منح زوجاتهم سجلا خاصا بهن وبأبنائهن، خصوصا إذا كانت زوجته في منطقة أخرى.
وأكد “الجاسر” على إمكانية حصول الزوج على سجل خاص به يشمل جميع الأبناء والزوجات، وفقًا لـ “مكة”.
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التعليقات
20 - الفنكوس2017-09-21 15:03:40
طيب هذا المفروض يعني اخترعتم صاروخ
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19 - المونديالي2017-09-21 14:55:33
واضحة يبغونا نعدد في الزوجات لكن ماحولك أحد وحدة وورطانيين فيها عاد تبغاني اتزوج الثانية كثر منها
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18 - ساقط ابتدائي2017-09-21 14:35:02
حقيقة قمة التكنلوجيا
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17 - بدر2017-09-21 14:30:33
وش صار على تجديدات واستخراج البطاقاتالوطنيه اللي تقعد 3 سنوات واصحابها لا يستطيعون استلامها ومنع اولادهم من التسجيل بالجامعات والكليات والاختبارات لعدم وجود بطاقة الهويه واسباب ذلك هل تم شيء والا طنش
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16 - بدر2017-09-21 14:28:39
اتركونا من الكلام عذا وعلمونا التحقيقات والفساد الاداري الكبير بالاحوال المدنيه وتدخل نزاهه وماتم نشره من الجهات المختصه بالتحقيق وش صار عليها والا بعد اختفت وينهى امرها كما اراد اللي قبل كم يوم
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15 - ابراهيم2017-09-21 14:24:49
تعليق مخالف
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14 - وين الروح2017-09-21 14:11:46
طيب يعني كذا اتزوج مرتي ماتدري حلو اتزوج التانيه واسويله كرت عائلي اضمه بعده يجيني اطفال كرت تاني يعني زوجته ماتدري طيب يمكن انفضح من خدمه ابشر لانه عندي خدامه
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13 - ..2017-09-21 13:56:41
كل هذي التسهيلات *** طيب والمواطنة زوجة الاجنبي اش وضعها ماهي مواطنة ***ولاممنوع تزوجين
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12 - محب المرصد2017-09-21 13:55:03
من اربع سنوات القرار ذا وين
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11 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-21 13:48:10
سبحان الله وبحمده -
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10 - زائره2017-09-21 13:38:11
مادام اصدروا قرار ان كل زوجه عندها كرت عائله اكيد ***🤣
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9 - وطني الذي عشت وتربيت فوق أرضه وجاء الغريب وغربني2017-09-21 13:34:06
خرابيط..اللهم يصلح الحال ..كلا الطرفين في هذا الزمن يتهم الآخر بالتقصير والتعنت..والضحية ثمرة الزواج من الذرية..والله يرحم ضعفهم ويتمهم وابا أهم أحيا وهم أموات احساس...
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8 - عاااقل2017-09-21 13:26:24
انتو عطو المعدد راتب اضافي وعطو الزوجتان اللي زوجهم معدد راتب تحفيزي وتشوفو سنه وحدة ونقضي على العنوسه والزوجات بعد الراتب هم اللي بيخطبو لنا شو راي الشباب والبنات في المرصد
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7 - الى العنيد2017-09-21 13:23:02
دعم المعددين مادياً **** بطرق جديده ههههههههههههههههه اذا منت كفو للتعدد اهجد واترك الفرصه لغيرك من المقتدرين المشكله مايعدد الا المحتاجين الله يخلف عليكم
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6 - واحد من الناس2017-09-21 13:17:38
طيب سؤال بريء أذا كانت الزوجه الأولى وعيالها معهم هويات مستقله (بطاقات) تأخذ كرت عائله برضه والا يكتفى بحصولهم على هويات مستقله ؟؟؟
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( عدد التعليقات 11,142 )5 - العنيد
هذا تسهيل جميل من الدولة للراغبين في التعدد لاحل للقضاء على العنوسة الابالتعدد يجب على الدولة ان تقوم بحملة اعلامية دينية كبيرة للحث على التعدد وبيان محاسنه ودعم المعددين ماديا . تحصين المرأه واجب
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4 - Memo2017-09-21 12:57:41
مانبا ولايه الامر تحت سيطرت الرجل الغوها
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3 - ههههه2017-09-21 12:57:13
ممتاز الواحد الحين يقدر يتزوج الثانية بدون ماتدري الاولى
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2 - المتيم2017-09-21 12:55:31
ابي افهم يعني راح تصير المراه رجل والرجل امراه
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1 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-21 12:55:29
مو كأن الأحوال بيقولوا أنت بس أصمل وخذ الثانيه وأحنا نضبط أمورك 😀
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