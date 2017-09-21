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الرئيسية / متزوجة تهرب من زوجها وتقفز من النافذة بعدما ضبطها تخونه مع شخص غريب!

متزوجة تهرب من زوجها وتقفز من النافذة بعدما ضبطها تخونه مع شخص غريب!

متزوجة تهرب من زوجها وتقفز من النافذة بعدما ضبطها تخونه مع شخص غريب!
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المرصد 39 7٬248 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تعرّضت سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً لإصابات بليغة بعد أن قفزت من نافذة منزلها الذي يقع في الطابق الثاني بإحدى البنايات في الشارقة وتم نقلها إلى مستشفى القاسمي حيث تتلقى العلاج هناك بعد أن تعرضت لكسور ورضوض في أنحاء جسدها.

وادّعت المرأة أن زوجها اعتدى عليها وأن قفزها من النافذة ليس بقصد الانتحار وإنما كانت تحاول الفرار من المنزل لأنه منعها من المغادرة.

الزوج قال إن شجارا حدث بينه وبين زوجته على خلفية مكالمة تلفونية بينها وبين شخص غريب وقد خرج بعد أن أغلق عليها الباب وعندما عاد إلى المنزل، رأى زوجته تقفز من النافذة.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، ذهبت فرق الشرطة والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى موقع الحادث، ووجدت السيدة ملقاة على الأرض، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف الوطني إلى المستشفى، فيمــا تولــت الشرطة التحقيق في الحادث.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 -
2017-09-21 15:06:21
وما يدريك لعلها لاتعاني معه من شئ وتظهر الحب والمودة وتطعنه من خلفه يا من تسمي نفسك بالساقط
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38 - YouTube
2017-09-21 15:05:00
صلوحي ساق كريم
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37 -
2017-09-21 14:58:56
لو انه رجال قضبها الباب مايقفله عليه وعليها مره ثانيه
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36 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-21 14:56:25
مدري،كيف الانسان يرخص نفسه ويهينه في شهوات شيطانيه بس صدق القمامه تحوي كل شي
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35 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-21 14:51:43
26 - 🎼 محمد الشهري 🎼 صحراء يا تعليق 24 ****والجفاف والخوف وصفير الريح .
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34 -
2017-09-21 14:45:35
الله ياخذ عمره هالمتصحر خوفها
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33 -
2017-09-21 14:44:01
😷
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32 - كابتن كريم
2017-09-21 14:41:05
اكيد يا **** كريم
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31 - مكرر
2017-09-21 14:40:34
كان صبرت وتفاهمت معه ولا تركته بعد مايطلع وصوتت مع الشباك اذا هو اخذ جوالها الجوال اللي خرب بيوتهن وحاسهن حوس
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30 - معيض
2017-09-21 14:39:25
امحق من مرة وامحق من ريال
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29 -
2017-09-21 14:37:28
على اساس ان الجو ***يدعو للفضيلة 😂
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28 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 14:32:45
الف مرة نعيد ونزيد يابني ادم من تصيد على زوجتك انها تعرف غيرك تأكد انك غير مرغوب فيك فشيل عفشك وضف وجهك طلقها العشرة ماهي بالقوة وبعدين وين كرامتك مجرد ماتحس بتغيرها عليك طلقها وخلك كريم نفس , ورجل حر
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27 -
2017-09-21 14:27:06
الله يعافيها ولا يبلينا يارب
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26 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-21 14:26:41
يا تعليق 24 ***رجال اليوم شبه رجال ؟
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25 - مدهمر
2017-09-21 14:26:32
يمكن خافت من المتصحر يسويها ساندوتش وياكلها
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24 -
2017-09-21 14:19:33
الصورة 😂 وش قال الشيخ امس عن عقولهن 😂
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23 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-21 14:19:14
تعليق 1 فواكه 🍎🍏🍐🍊🍓🍇🍑🍏🍎 فديت عمرك كلامك صحيح والسبب عجز الرجال بعمل الواجب وهذا مشكلة كبيرة الآن يقول شباب هذا الجيل بعد الزفه ليله الدخله يقولون يشاهدون العريس متصل على الوتس ليله دخلته !!
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22 - عبدالله
2017-09-21 14:16:55
لبرالي يحب العلمانية اتق الله كل كتاباتك تدل على حقد دفين داخلك على الاسلام والمسلمين والله لك بالمرصاد وانتظر العاقبة من الله عاجلا واجلا
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21 -
2017-09-21 14:05:55
تعليق مخالف
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20 -
2017-09-21 13:55:26
*****من هذي النوعيه الشاذه بس الله ساتر على الاغلبيه ولا يصل للإعلام إلا القليل زمن تنعدم فيه الثقه من الطرفين إلا ما ندر فليس الإرتباط واجب على الشخص حتى لو تأخر بالعمر أهم شيء راحة النفس
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19 - الى ١٤
2017-09-21 13:52:08
عايدي مو مشكله رايك . لان رايك لنفسك مابيوقف قطار الحياه . شفت الناس جعلتك فخليت الخلايق مثلك ***
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18 - *_*
2017-09-21 13:47:43
لآحول ولاقوة الابالله
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17 -
2017-09-21 13:42:14
اخذت عقابها في الدنيا ... الله لايبلانا
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16 - سعد التميمي
2017-09-21 13:36:30
المحكمة هي اللي تحكم الله يعفو عنا وعنكم
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15 -
2017-09-21 13:35:16
طلقها ياسيد *****
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14 -
2017-09-21 13:34:13
ت5 ماجات صح حتى تكسب دس لايك كثير لازم تكذب كثير شكل محد يهتم فيك
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13 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-21 13:34:09
احمدوا ربكم ان الغالبية **** ههههههه
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12 -
2017-09-21 13:30:14
ت1 المصيبه تدور له النوعيات عذر فعلن الخبيثون للخبيثات ...ومن اصدق من الله قيلا
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11 - زائر
2017-09-21 13:30:11
الله اعلم بما جرى بيتهما فسبحان من لاتخفى عليه الخافية ف ابراء للذمة لاتعليق !!!
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10 - لا يكون مخلف منها يبقى طول العمر كئيب ومشرد الذهن ويشك في اولاده كارثة
2017-09-21 13:27:10
كااااااااااااااااااااااااااااااااااااارثة
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9 - واحد
2017-09-21 13:25:35
وتلومون الشيخ الحجري يوم يقول ان النساء بربع عقل شايفين كيف
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 2,205 )
8 - ابونواف...
2017-09-21 13:23:08
اعوذ با لله من الخيانه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - لا يكون مخلف منها يبقى طول العمر كئيب ومشرد الذهن ويشك في اولاده كارثة
2017-09-21 13:22:59
متزوجة تهرب من زوجها وتقفز من النافذة بعدما ***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 -
2017-09-21 13:21:43
هذه هي حياة الليبراليين والعلمانيين *** ومصائب وفضائح بالدنيا وفي الآخرة نار جهنم
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5 - ايش عرفكم
2017-09-21 13:18:16
الصوره توضح انها محتشمه حتى مغطيه شعرها . وليش الرجل صادق يمكن مسكت عليه شي ***وحاولت الهروب منه فرمت نفسها وهو اتخذها فرصه . ليش الرجل يصدق والمرأه تكذب والاسلام بريء من هذا
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4 -
2017-09-21 13:13:27
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم
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3 - تعليق ١
2017-09-21 13:13:20
قالت جفاف عاطفي حريم اول ماعندهم جفاف عاطفي كان عندهم ايمان بالله وصبر وتحمل واخلاص حق الزوج والمخافة من الله ومسؤولية بيت بلا جفاف بلا كلام فاضي
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2 - كنكت
2017-09-21 13:12:08
طلقها وريح دماغك من السين والجيم والمشاكل إللي لها أول ما لها آخر .
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1 - فواكه أستوائيه
2017-09-21 13:03:54
المشكله انها متزوجه وتعاني من جفاف عاطفي تلك مصيبه
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