متزوجة تهرب من زوجها وتقفز من النافذة بعدما ضبطها تخونه مع شخص غريب!

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صحيفة المرصد:تعرّضت سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً لإصابات بليغة بعد أن قفزت من نافذة منزلها الذي يقع في الطابق الثاني بإحدى البنايات في الشارقة وتم نقلها إلى مستشفى القاسمي حيث تتلقى العلاج هناك بعد أن تعرضت لكسور ورضوض في أنحاء جسدها.

وادّعت المرأة أن زوجها اعتدى عليها وأن قفزها من النافذة ليس بقصد الانتحار وإنما كانت تحاول الفرار من المنزل لأنه منعها من المغادرة.

الزوج قال إن شجارا حدث بينه وبين زوجته على خلفية مكالمة تلفونية بينها وبين شخص غريب وقد خرج بعد أن أغلق عليها الباب وعندما عاد إلى المنزل، رأى زوجته تقفز من النافذة.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، ذهبت فرق الشرطة والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى موقع الحادث، ووجدت السيدة ملقاة على الأرض، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف الوطني إلى المستشفى، فيمــا تولــت الشرطة التحقيق في الحادث.

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