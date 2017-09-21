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عبد الرحمن اللاحم: جمال خاشقجي انشق بعدما أيقن أنه وصل لـ “سن اليأس”!

عبد الرحمن اللاحم: جمال خاشقجي انشق بعدما أيقن أنه وصل لـ “سن اليأس”!
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المرصد 39 2٬210 2 ساعتين

صحيفة المرصد: رأى الكاتب السعودي عبد الرحمن اللاحم أن إعلان جمال خاشقجي انشقاقه عن وطنه يؤكد حقيقة بأن كوادر الإخوان المسلمين لا ولاء لهم، وأن ولاءهم الوحيد هو لجماعتهم، وأن بيعتهم لمرشدهم حتى وإن تدثروا بوشاح الوطنية وزايدوا به.

وقال اللاحم في مقال كتبه بعنوان “انشقاق خاشقجي” بـ “عكاظ”، أن الإخوان في كل أزمة تمر بها البلد، يخذلون أوطانهم ويثبتون خيانتهم، معقبًا: لذا تجدهم يتحسسون من المشاعر الوطنية ويعملوا على قتل روحها لدى الناس ويستهدفون إضعاف الولاء للوطن حتى تسهل أدلجتهم وإدخالهم إلى حضيرة الجماعة.

وأكد “اللاحم” أن جمال خاشقجي كان وجماعته منشقين لا شعوريا منذ أن التحقوا بالجماعة وبايعوا مرشدهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، موضحًا أن هذا الانشقاق لم يظهر في حالة السلم، وإنما تكشف في حالة الأزمات التي يقتاتون عليها ويستغلونها للانقضاض على أوطانهم.

ولفت “اللاحم” إلى المقالة التي نشرها المنشق في “الواشنطن بوست”، مبينًا أنه اتضح حقدا دفينا متراكما عبر سنين وليس مجرد موقف لحظي.

وقال “اللاحم”: شاءت الأقدار أن ينفجر ذلك الحقد الأعمى بعد أن رأى القاطرة تمضي بعيدا عنه وعن جماعته، وأيقن أنه وصل إلى سن اليأس بعد أن كان مالئ الدنيا وشاغل الناس بالكذب والتزوير والتدليس.

وأضاف “اللاحم”: قرر أن يمارس تجربة المعارض بعد أن جرب أقنعة عديدة فشل فيها فشلا ذريعا باقتدار، فلم ينجح كصحفي ولا رئيس تحرير ولا رئيس لقناة فضائية، ولم يفلح في تجربة الجهاد بأن يكون جزءا من جماعات الجهاد في الثمانينات، وفشل في مهمته في اختراقهم، ورسب في تجربته الليبرالية.

واختتم “اللاحم” مقاله بقوله: خاشقجي لم يجد في خريف عمره إلا أن يلقي كل تلك الأقنعة ويسفر عن وجهه الحقيقي؛

كادرا مطيعا في جماعة الإخوان المسلمين يتلقى أموالا من دولة معادية ليشتم وطنه الذي تشرف بحمل جنسيته.

وشدد “اللاحم”: لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة، لأنهم يتنفسونها، فهي إكسير الحياة التي يقتاتون عليها، هذا ما يؤكده تاريخ تلك الجماعة الإرهابية وكوادرها وقيادتها عبر التاريخ.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 - غازي بن شبيب
2017-09-21 15:04:29
كم اخواني مثله حاقد لايزال يلبس العديد من الاقنعه في الاعلام والتعليم والجامعات والمساجد والشركات واجهزة الدوله يجب اقتلاعهم مثل مايبتر العضو الفاسد من الجسد مؤلم لكنه ضروري للحياه
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38 - wad
2017-09-21 15:00:41
يعني صار اخواني الان ..؟ ومرتشي هههههههههههاي..الله يستر لايصير بعد انا داعشي والا اخواني عشان انتقد
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37 - لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة!! لأنهم يتنفسونها !؟؟
2017-09-21 14:53:54
ما أستغربه !!! كيف صبر علينا ومعنا طيلة هالسنين ؟!!
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36 - الوطن غالي
2017-09-21 14:53:25
غريبة الفنان يحاسب خارج الوطن والصحفي لا يحاسب خارج الوطن
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35 - لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة!! لأنهم يتنفسونها !؟؟
2017-09-21 14:53:25
خاشقجي باعنا برخيص !!
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34 - قلم الحقيقة معلمي
2017-09-21 14:45:40
سلمت يمينك يا أستاذ عبدالرحمن ، فعلا أسفر عن وجهه الحقيقي بعد أن احترق و انكشف
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33 - لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة!! لأنهم يتنفسونها !؟؟
2017-09-21 14:44:35
ولأنهم يكذبون كما يتنفسون
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32 - فهد بن سعود
2017-09-21 14:44:00
اني اكره هذا اللاحم
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31 - لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة!! لأنهم يتنفسونها !؟؟
2017-09-21 14:43:26
بالعامية (( قليل خاتمة ))
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30 -
2017-09-21 14:42:05
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم أستغفرالله وأتوب اليه
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29 - مسعود
2017-09-21 14:41:43
****امراض الشيخوخة وسن اليأس واخرمتخصص في امراض الباطنية والمعدة القطرية وباقيهم يردد مااطولك ياليل
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28 - لا يمكن للإخوان أن ينفصلوا عن الخيانة!! لأنهم يتنفسونها !؟؟
2017-09-21 14:41:41
زبدة المقال وخاتمة الاخوان !!
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27 - فهد بن سعود
2017-09-21 14:36:11
تعليق مخالف
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26 -
2017-09-21 14:34:07
هكذا هم خوارج إخوان الشياطين مهما تعطيهم الدوله هم وابناؤهم فالخيانه تجري في دماؤهم. شياطين الجن بعض للأحيان يسلمون اذا سمعوا كلام الله ولكن خوارج الإخونج يزيدون نفاقا وخيانه
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25 -
2017-09-21 14:30:38
خوارج الإخونج من يوم جدهم الأكبر ذو الخويصرة في عهد النبي وهم يخرجون علي الولاة والحكام وولاؤهم لمعمميهم واكابر مجرميهم ويخونون وينافقون ويغتالون المسؤولين والمسلمين
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24 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-21 14:29:18
جمال خاشقجي انشق بعدما أيقن انكشاف امره وسقوط قناع الخيانه،،،،!
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23 - مستور
2017-09-21 14:29:11
خلاص والله النشبة ملغت يالاحم
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22 - وطني الحبيب
2017-09-21 14:28:00
تعليق مخالف
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21 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 14:27:06
بصراحة توي اعرف ان جمال خاشقجي انه من الاخوان او ينتمي للاخوان المسلمين صراحة توي ادري
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20 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-21 14:24:45
"انشق بعد ما انكشف امره "،،،، هذا هو العنوان الصحيح !
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19 - المر
2017-09-21 14:20:54
عشان منع من الكتابه في جريده الحياه ينشق ولارقعه ترقعه الاامتللا فلوس راح يبربر ماعلينا منه ماله قيمه
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18 - بندر
2017-09-21 14:16:16
اذا هو بلغ سن اليأس فأنت ****
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17 - جحدر
2017-09-21 14:08:37
حلوه بلغ سن اليأس
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16 -
2017-09-21 14:00:01
الخوف مليح يابو لحمه
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15 - مفلح
2017-09-21 13:59:35
لا قد بلغ سن الياس وسلم الرايه لخير ***
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14 - سنونو
2017-09-21 13:55:30
الإخوان المنافقين و قطيعهم هم شر البرية واكبر خونة للاوطان وماهاذا الخاشقجي الا احدهم صاحب كتاب ربيع الإخوان ولاءهم لحزبهم وبيعتهم لمرشدهم قاتلهم الله
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13 - يلدرم
2017-09-21 13:55:09
اللاحم خبرة في الشؤون النسائية واضطرابات السن. نوع من الاستعداد المبكر
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12 - سماهر
2017-09-21 13:54:57
لم يكن مقنعا في كلمه كان يقولها ونمادى حتى ظن نفسه صانع السياسه الى ان كشر عن ما تبقى له من انياب فمن فشل الى فشل
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11 - الوطن غالي
2017-09-21 13:53:03
وطن لانحميه لا نستحق العيش فيه.......... اللهم عجل بنصرك وانصرنا على اذناب المجوس واحفظ اللهم بلادنا من شر الخونة الانجاس
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10 - الوطن غالي
2017-09-21 13:48:07
قالها الفراعنه
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9 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-21 13:45:37
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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8 - نيدو
2017-09-21 13:45:31
العلمانيين والليبراليين ولائهم للشيطاان
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7 - نيدو
2017-09-21 13:44:55
والعلمانيين والليبراليين ولائهم للشي
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6 - رايد
2017-09-21 13:43:28
دورو على ***وتعرفون ليش خان الوطن
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5 - محمد
2017-09-21 13:40:41
تعليق مخالف
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4 - ali
2017-09-21 13:40:24
المفروض أي شخص يكون خائن لوطنه يعدم وتصادر جميع أمواله وبدون أي مناقشة
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3 - الوطن غالي
2017-09-21 13:40:02
فيه مثل يقول ما يحمي العود الا غلافة والغلاف يعني اللحاء الفبيله هي اساس الوطن ***
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2 - نفسيه
2017-09-21 13:37:52
انشق أجل. ليش شايفه قرطاسه ههه
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1 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-21 13:37:43
اللاحم ركب الموجة .. آسف اقصد ركبوه الموجه .. فهذا ليس من طبع اللاحم ..
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