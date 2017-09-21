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بالصور: سقوط ثلاثة مقذوفات حوثية على العارضة .. أحدها على مدرسة بنين !
صحيفة المرصد – واس : أوضح مصدر رسمي بقيادة التحالف أنه وفي تمام الساعة العاشرة وعشرون دقيقة سقطت ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا على قرية الجبانية في محافظة العارضة في منطقة جازان وقد سقط أحد المقذوفات على مدرسة إبتدائية نتج عنه تلفيات في المبنى ، بينما سقط اثنان منها على منطقة سكنية نتج عنها تلفيات في الممتلكات ولم ينتج خسائر في الأرواح ولا إصابات ولله الحمد .
المصدر أكد أن اطلاق المقذوفات كان من قبل مليشيات الحوثي المسلحة ومن داخل الأراضي اليمنية وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية .
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التعليقات
19 -2017-09-21 19:47:58
واحد يقول قواعد إشتباك ...؟؟؟ ليه شايفها حلبة مصارعه مسوره بالحبال ؟؟؟ ذي حرب يافندم ماتعرف حدود ولا قواعد ...
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18 - منقاش2017-09-21 19:31:47
اي خطأ لدينا غير مقصود في ضربهم يوصلونه للأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية .. وعندنا يجب عندما تنضرب مدارسنا خاصة والأحياء السكنية عامة أن يكون هناك تصعيد للموضوع فورا للمنظمات الدولية
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17 - الجنرال2017-09-21 19:19:05
أبغي أسأل برق الحرم اللي كل شوي مطلع لنا أخبار. (((ماهو الصيد الثمين؟))). (((هل هو رأس زعيم الحوثيين مثلا أو المخلوع صالح؟))). (((ومن ذا الذي يسرب لك مثل هذه الأخبار التي تعتبر مخابراتية؟))).
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16 - تعليق 132017-09-21 18:41:08
لا تنقل اخبار مغلوطة ومن نسج خيالك ، معلوماتك هذي انتبه توديك عند الشمس ، ومن قالك ان فيه صيد ثمين او من قالك ان مقاتلاتنا تحوم في هذي المنطقة . انتبه لنفسك الله يصلحك
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15 - ت 142017-09-21 18:28:12
عندنا 6 مليون يمني وتقول خونه مندسين و 26 مليون وافد وتقول يمكن ، حياتنا اليوميه كلها وافدين اغلبهم للاسف ماهمه عمل ولا دين ولا همه شي جاي يفسد ويسرق ويمكن يعمل جاسوس
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14 - محامي2017-09-21 17:57:23
أكيد فيه خونه مدسوسين يوجهون المجرمين لمدارس الاطفال
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( عدد التعليقات 28,973 )13 - برق _ الحرم
((((((عــــــــــــــــــاجل ...........غارة _نوعية _دقيقة ............. لمقاتلاتنا _الكواسر ..... ترصد وتباغت (((صـــــــيد_ثمين ))))في آل _الزماح ....بباقم _صعــــــــــدة ))))
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( عدد التعليقات 28,973 )12 - برق _ الحرم
((((( صــــــــــــــــــيد _ثمــــــــــــــــــين ))))
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11 - ياحيف والله ؟؟؟2017-09-21 17:30:25
تعليق مخالف
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10 - مسمار2017-09-21 17:27:22
أين لجان تحقيق قواعد الاشتباك لتحقق في انتهاك الحوثي بظرب المدرسه كما يفعلون معنا ام أنها فقط تحقق مع التحالف وكانها لحماية الحوثي من بطش التحالف اين المتشدقين بحقوق حماية المدنيين العزل؟!تبا لهم
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9 -2017-09-21 17:23:22
ت 2. واليهود ليش ماتدعين عليهم. ولا حبايبك
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8 - الوطن غالي2017-09-21 16:47:02
لحرق جماعة الحوثي وحزب الفتن والمشاكل في قطر ولبنان واليمن وسورياوالبحرين يجب منع شعب ايران من زيارة النجف
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( عدد التعليقات 28,973 )7 - برق _ الحرم
((((((( لن تستطيع الاوغــــــــــــــاد .....نقل صور ماحدث في لحيــــة _ الحــــــــــــديدة.....قبل قليل ))))))
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6 - حمد لله على سلامتكم ياابنا وطني2017-09-21 16:45:13
ايضا لابد من استهداف مزارع القات بالكيماوي فهو من يجعللهم نشطين ولاى هابون التعب والخوف فلابد من احراق تلك المزارع
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( عدد التعليقات 28,973 )5 - برق _ الحرم
((((((ابشــــــــــــــــــروا ............بالمجـــــــــــــــــازر والشمـــــــــــــــوس)))))
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4 - حمد لله على سلامتكم ياابنا وطني2017-09-21 16:42:03
والله ان يثتلونه وينقلبون عليه لانه اخرجهم من النعيم الى جحيم اليمن
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3 - حمد لله على سلامتكم ياابنا وطني2017-09-21 16:40:47
اللهم لك الحمد ولك الشكر ياارحم الراحمين والله لا ينفع مع هؤلاء الهمج الا الكيماوي واخراج اليمنيين لكي ينقلبو على الحوثي ويعرفون لنهم كانو في نعيم ويشترط عليهم اذا تبون ترجعون اقتلو الحوثي وذيله عفاش
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2 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-21 16:40:04
الله يحفظ وطنا السعودية_ وينتقم من إيران وقطر والحوثي
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1 - بوعلي🎈2017-09-21 16:33:27
الحمد لله على سلامة الطلاب وهذا قمة الذل والجبن من اليمنى الزيدى الحوثي ؟ لعنة الله عليكم ياكلاب الفرس ياخونه وكم عندنا يمنى زيدى حوثى متعاون معهم ويعطيهم احداثيات الخيانه تمشى بدمهم انتبهو منهم
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يوه قوي...
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