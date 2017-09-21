بالصور: سقوط ثلاثة مقذوفات حوثية على العارضة .. أحدها على مدرسة بنين !

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صحيفة المرصد – واس : أوضح مصدر رسمي بقيادة التحالف أنه وفي تمام الساعة العاشرة وعشرون دقيقة سقطت ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا على قرية الجبانية في محافظة العارضة في منطقة جازان وقد سقط أحد المقذوفات على مدرسة إبتدائية نتج عنه تلفيات في المبنى ، بينما سقط اثنان منها على منطقة سكنية نتج عنها تلفيات في الممتلكات ولم ينتج خسائر في الأرواح ولا إصابات ولله الحمد .

المصدر أكد أن اطلاق المقذوفات كان من قبل مليشيات الحوثي المسلحة ومن داخل الأراضي اليمنية وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية .

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