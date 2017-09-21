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المحكمة العليا : اليوم الخميس هو غرة شهر محرم لعام 1439هـ
صحيفة المرصد-واس:أعلنت المحكمة العليا أن اليوم الخميس هو غرة شهر محرم لهذا العام 1439هـ .
جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه :
بيان من المحكمة العليا
الحمد لله وحده وبعد .. فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم عام 1439هـ مساء يوم الأربعاء 29 / 12 / 1438هـ – حسب تقويم أم القرى -.
وبهذا يكون يوم الخميس الأول من شهر محرم حسب – تقويم أم القرى – هو غرة شهر محرم لهذا العام 1439هـ ، ويوافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر – أيلول – 2017م .
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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التعليقات
2 - ررر2017-09-21 14:54:33
اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
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1 - اللهم أحينا حياة طيبة كما ترضى2017-09-21 14:46:59
وأعز اﻹسلام والمسلمين كما قدرتك
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