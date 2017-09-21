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المحكمة العليا : اليوم الخميس هو غرة شهر محرم لعام 1439هـ

المحكمة العليا : اليوم الخميس هو غرة شهر محرم لعام 1439هـ
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واس 2 146 26 دقيقة

صحيفة المرصد-واس:أعلنت المحكمة العليا أن اليوم الخميس هو غرة شهر محرم لهذا العام 1439هـ .

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه :

بيان من المحكمة العليا
الحمد لله وحده وبعد .. فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم عام 1439هـ مساء يوم الأربعاء 29 / 12 / 1438هـ – حسب تقويم أم القرى -.

وبهذا يكون يوم الخميس الأول من شهر محرم حسب – تقويم أم القرى – هو غرة شهر محرم لهذا العام 1439هـ ، ويوافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر – أيلول – 2017م .

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - ررر
2017-09-21 14:54:33
اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - اللهم أحينا حياة طيبة كما ترضى
2017-09-21 14:46:59
وأعز اﻹسلام والمسلمين كما قدرتك
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