مواطن يدخل مركز”الموفجه” وثيابه ملطخة بالدماء.. والشرطة تكشف التفاصيل!
صحيفة المرصد:سلم مواطن في العقد الثالث من عمره نفسه إلى الجهات الأمنية في منطقة نجران بعد قتله مواطناً آخر طعنا إثر خلاف سابق بينهما.
وقال الرائد عبدالله بن محمد العشوي، المتحدث الرسمي بشرطة منطقة نجران، إن مواطناً يبلغ من العمر ٣٠ عاماً، دخل مركز شرطة الموفجه، وثيابه ملطخه بالدماء، وأخبر عن قيامه بطعن آخر إثر خلاف بينهما.
وأضاف “العشوي”، أنه تم التحفظ على الجاني في الحال، وبعد لحظات تلقت غرفة العمليات بلاغاً من أحد المراكز الصحية، عن وصول شخص به عدة طعنات برفقة مسعفه ولكنه فارق الحياة فور وصوله.
وقال المتحدث الرسمي بشرطة منطقة نجران، إنه اتخذت كافة الإجراءات بحق الجاني، وعثر على أداة الجريمة “جنبيه”، وأودع المجني عليه ثلاجة الموتى، لحين انتهاء إجراءات التحقيق وأُشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.
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التعليقات
سبحان الله السكران لايقتل اي شخص لم يهنة ووولم يسبة ووولم يضربة والسكران ينتقم من اي شخص لة مشكلة مع قريبة او صديقة يجب الحذرمن اي سكران وحذاري من حبوب الهلوسة التي تجي من ايران لليمن والخليج ولبنان
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توهم امس قاصين واحد اللهم جنبنا هذه المشاكل
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خطر خطر يجب الحذر من السكران السكران ينتقم من اي شخص سبق ان اهانة اوسبة اوضربة لايفكر حتى لوكان اغلى الناس ضربة قبل عشراعوام يجب الحذرالسكران معة شيطان لايخاف الله الله يحفظ الجميع
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لوتنحل المشاكل من بدري لم تحدث لكن للاسف ..عدم التحرك وراء تفقم المشاكل.
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ت15 الساقط ابتدائي لاحرج عليك فيما تلمح له وتحاول الإيحاء بمكنونات مرض نفسي وغل قلبك فانت ساقط ابتدائي يعني جاهل لم تاخذ نصيبك من التعليم لذلك تدس السم في العسل ابشرك نحن بخير وليس شرطا الخلاف مادي!!
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يجب الحذروووقت الشدة وحذاري من اي شخص خاصة السكران يمكن ويمكن معة رشاش اومسدس اوجنبية اوسكين والسكران مجرم علاجة الكلمة الطيبة واعدة في افلوس وهج وحذاري لاتسب السكران مجرم لايخاف الله ووبينتقم منك
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شكله خلاف مادي الناس قامت تاكل بعضها بعض
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الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم
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تعليق ٩ مايتحركوا الى اذا فيه تصوير وانتشر في القروبات الشرطه عندهم احصائيات عن الجرائم في كل حي ليه مايتحركوا هذا هو السؤال
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رقم دسعة انت رجل تستطيع تواجه وتشتبك وتناور يعني تنحاش ههه لكن العلماني يبي اخته تسوق وتواجه هؤلاء ومن هم اشد اجرام منهم كيف ستكون النتيجة
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اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم وغلبة الدين وقهر الرجال🔪😡 لاحول ولاقوة الا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون
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هيييياط....
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فكني الله من القتل قبل شهر من شباب في حي غبيرة وفي حي الصالحية في الرياض ووو المشكلة معهم سكاكين بلقوة ياافلوس ياجوال والمصيبة ريحتهم خمروووين عمدة حي غبيرة وووين عمدة حي الصالحية في العاصمة الرياض
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إلى ت1.. نعم بعض الرجال إذا أغواهم الشيطان يصبحون ناقصين عقل ودين .. ولاكن أغلب النساء ناقصين عقل ودين .. اللهم أغفر للمقتول واهدي ضال المسلمين ولاحول ولا قوة إلا بالله ..
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الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وكررها 3 الآن هذا القاتل سوف يقتل قصاص حتى لو كان المقتول هو المخطي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامه الله لا يبلانا.......?
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طيب إيش الخلاف إللي بينهم هل هو عارض أو قديم وما هو سبب الخلاف وعلى إيش الخلاف على أرض على هواش أطفال على هواش نساء وووووووووو
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حالة غضب تودي باحدهم للقبر والاخر للسجن انه الخسران المبين تحلوا بالصبر ياها الناس
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آخر الزمان ياقوم يكثر القتل ويظهر الفساد في البر والبحر والجو.......?
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اللهم أجرنا من شر الأشرار
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الجنبية والذريع والخنجر والشبرية لابد من منعها لأنها أصبحت أداة جريمة وقتل وليس عادات وتقاليد فالشيطان حاضر ما حضرت الجنبية
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الرجال ناقصين عقل
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