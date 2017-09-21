مواطن يدخل مركز”الموفجه” وثيابه ملطخة بالدماء.. والشرطة تكشف التفاصيل!

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صحيفة المرصد:سلم مواطن في العقد الثالث من عمره نفسه إلى الجهات الأمنية في منطقة نجران بعد قتله مواطناً آخر طعنا إثر خلاف سابق بينهما.

وقال الرائد عبدالله بن محمد العشوي، المتحدث الرسمي بشرطة منطقة نجران، إن مواطناً يبلغ من العمر ٣٠ عاماً، دخل مركز شرطة الموفجه، وثيابه ملطخه بالدماء، وأخبر عن قيامه بطعن آخر إثر خلاف بينهما.

وأضاف “العشوي”، أنه تم التحفظ على الجاني في الحال، وبعد لحظات تلقت غرفة العمليات بلاغاً من أحد المراكز الصحية، عن وصول شخص به عدة طعنات برفقة مسعفه ولكنه فارق الحياة فور وصوله.

وقال المتحدث الرسمي بشرطة منطقة نجران، إنه اتخذت كافة الإجراءات بحق الجاني، وعثر على أداة الجريمة “جنبيه”، وأودع المجني عليه ثلاجة الموتى، لحين انتهاء إجراءات التحقيق وأُشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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