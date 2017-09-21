“الحصيني”: تغير في المناخ بدءاً من السبت المقبل.. وهذا ما حذر منه!

حجم الخط A A A المرصد 9 4٬150 5 ساعات

صحيفة المرصد: توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في المناخ، حدوث تغير في الأجواء من السبت القادم يشمل انخفاضاً في الحرارة يتراوح من ثلاث إلى أربع درجات مئوية على معظم المناطق.

وقال الباحث بالمناخ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم بداية الانخفاض من الشمالية فالوسطى ثم باقي المناطق وهناك رياح مثيرة للغبار خاصة خارج المدن”، محذرًا من الزكام وأمراض الحساسية جراء عدم خفض مؤشر التبريد.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا