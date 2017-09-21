الرئيسية / “الحصيني”: تغير في المناخ بدءاً من السبت المقبل.. وهذا ما حذر منه!
“الحصيني”: تغير في المناخ بدءاً من السبت المقبل.. وهذا ما حذر منه!
صحيفة المرصد: توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في المناخ، حدوث تغير في الأجواء من السبت القادم يشمل انخفاضاً في الحرارة يتراوح من ثلاث إلى أربع درجات مئوية على معظم المناطق.
وقال الباحث بالمناخ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم بداية الانخفاض من الشمالية فالوسطى ثم باقي المناطق وهناك رياح مثيرة للغبار خاصة خارج المدن”، محذرًا من الزكام وأمراض الحساسية جراء عدم خفض مؤشر التبريد.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
9 - ساقط ابتدائي2017-09-21 17:53:24
ياليت تنحفض الحرارة شوي ونستغني عن التكييف الفواتير نار وحنا نسينا طعم اللحم كله رايح ع الفواتير
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
8 - اسمرعبرالملكـــي2017-09-21 17:35:22
الزكام جايكم غصب تشرب ليمون تشرب حلتيت تشرب سحلب جايك جايك إلا اذا رحت العيادة وأخذت إبرة **** ضد أمراض الانفلونزا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 -2017-09-21 17:29:02
2 - 2017-09-21 15:56:17 يغلى الزنجبيل مع ليمون أبو زهيره في ابريق لمدة 10 دقائق. يحلى بالعسل ويشرب وهو دافي. وشكراً >>>>>>>>>> ايش مفعوله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - بوعلي🎈2017-09-21 16:08:06
دام القطو نايم على كبوت السياره باقى الحر واذا كان القطو نايم تحت السياره يعنى برد والله اعلم هذا الصحيح وبلا توقعات اغلبها غير حقيقيه كلام فاضى
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
5 - لا والله توقعاتكم غلط2017-09-21 15:59:55
والله الرياض حر مرتفع جدا . والله اعلم لن يتم انخفاض الحرارة غير بعد أسبوعين على الأقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-09-21 15:58:34
ت 1 . سوف يذهب بك لطريق الهلاك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - قلم الحقيقة سواقي2017-09-21 15:57:30
وش هو
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 -2017-09-21 15:56:17
يغلى الزنجبيل مع ليمون أبو زهيره في ابريق لمدة 10 دقائق. يحلى بالعسل ويشرب وهو دافي. وشكراً
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
1 - قلم الحقيقة معلمي2017-09-21 15:53:35
عارفين ، حتى جدة جدتي عارفة هذا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
يوه قوي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندنالمرصد 2 471 43 دقيقة
“الحصيني”: تغير في المناخ بدءاً من السبت المقبل.. وهذا ما حذر منه!المرصد 9 4٬150 5 ساعات
شاهد..رئيس الشيشان يتصرف بطريقة غريبة!المرصد 16 6٬970 8 ساعات
وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!المرصد 39 3٬669 13 ساعة
المرصد الرياضي
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجددالمرصد 47 8٬029 18 ساعة
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديدالمرصد 11 2٬770 21 ساعة
الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمهالمرصد 22 7٬975 22 ساعة
بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيكالمرصد 44 6٬034 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!المرصد 128 16٬910 9 ساعات
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليلالمرصد 45 12٬985 22 ساعة
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صورالمرصد 28 16٬717 يومين
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولةالمرصد 22 10٬990 3 أيام
اخبار منوعة
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!المرصد 48 11٬042 9 ساعات
بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيونيالمرصد 49 4٬784 13 ساعة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيلالمرصد 56 10٬154 21 ساعة
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!المرصد 90 14٬438 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعوديالمرصد 20 7٬463 21 ساعة
شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !المرصد 51 10٬360 يوم واحد
شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسرالمرصد 33 6٬952 يومين
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدثالمرصد 30 4٬883 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬746 5 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 2 1٬591 1 ساعة
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 13٬982 يوم واحد
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬756 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬085 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 135 28٬078 يوم واحد
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬295 3 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬452 3 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬598 3 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬740 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬651 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬570 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 43 12٬752 12 ساعة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 41 9٬015 يوم واحد
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديوالمرصد 156 13٬048 يوم واحد
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!المرصد 47 11٬106 يومين
كاريكاتير