قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

حجم الخط A A A المرصد 2 1٬594 1 ساعة

صحيفة المرصد: عانت امرأة أمريكية “أم لطفلين” بعد الإنجاب من زيادة وزنها بشكل كبير وأثر ذلك بشكل سلبي على حالتها النفسية والصحية وأصبحت غير قادرة على السير بشكل طبيعي ودخلت في نوبة من الاكتئاب إلا أنها قررت البحث عن حل لمشكلتها حتى تتمكن من رعاية طفليها وتعود لحياتها السابقة .

وقالت أندريا بارلو الأمريكية أنها فوجئت بزيادة وزتها بعد الإنجاب حتى وصل إلى 170 كيلو جراما وبدأت تبحث عن حل لمشكلتها ووجدت الحل في برنامج يسمى «قوام مثالي في 21 يوماً” لافته إلى أن البرنامج لا يستهدف إنقاص الوزن بشكل سريع كما يبدو من الاسم، بينما يهدف إلى تغيير أسلوب الحياة خلال ثلاثة أسابيع.وفقاً لمجلة “ومانز هيلث”.

وتابعت: حدد البرنامج الوجبات الثلاث من خلال علب لتخزين الطعام مقسمة إلى حصص صغيرة ومتنوعة، تتحدد كمياتها حسب وزن الشخص وعدد الكيلو جرامات التي يرغب الشخص في التخلص منها، بشرط أن تتفق كل الحصص على فكرة التنوع والخلو من أي مصنعات.

وأردفت جاء البرنامج على النحو التالي:

الإفطار:

بيض أوملت بالخضروات مع شريحة توست واحدة مجهزة من القمح الكامل ( أي حصة من البروتين والخضروات والكربوهيدرات).

وجبة

تسلية: كوب من الزبادي مع شرائح الأناناس وملعقة من بذور الشيا ورشة من القرفة.

الغداء:

حصة من السلطة مع صدور الدجاج المشوية، بالإضافة إلى صحن من الخضروات المضاف له ملعقة من الخل البلسمي.

وجبة

تسلية: شرائح الجزر أو حفنة من اللوز

العشاء:

50 جراما من المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة مع 2 شريحة برجر مشوي (بيف أو دجاج).

يمكن استبدال أي حصة من الدجاج بالسمك، أما اللحوم الحمراء فهي في قائمة الممنوعات مثل منتجات الألبان والسكر.

وأضافت أندريا أنها بعد أن تمكنت من إنقاص جزء من الوزن قررت استكمال أسلوب الحياة الجديدة بممارسة الرياضة التي ساعدتها كثيراً على تحقيق نتائج أفضل. مؤكدة أنها تمكنت من خسارة 90 كيلو جراما.

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