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شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندن

شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندن
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المرصد 2 474 43 دقيقة

صحيفة المرصد : أظهرت لقطات فيديو، التقطت من بناية سكنية جنوبي لندن، عملية سطو صادمة ارتكبها مجرمون بحق سيدتين، بهدف سرقة مجوهراتهما.
ونشر موقع صحيفة “ديلي ميل” الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر 4 رجال، مسلحين بسكاكين، أثناء الهجوم على السيدتين بمنطقة كرويدون، عصر الأربعاء.
وحاول عدد من المارة، بينهم كهل، مواجهة المجرمين مستخدمين أكياس تسوق.
لكن جهود هؤلاء لم تثن المجرمين الأربعة عن استكمال الهجوم، وسرقة 4 قلائد من عنقي السيدتين، اللتين لم تتوقف صراخاتهن.
ووصف سكان بالمنطقة الجريمة بـ”المؤسفة” و”غير العادية”، ربما بالنظر إلى طبيعتها، وعدد منفذيها، وتوقيتها.
وقالت الشرطة إنها تطارد مرتكبي الاعتداء، وهم 3 رجال من أصحاب البشرة البيضاء، وواحد من البشرة السمراء.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - مواطن كادح
2017-09-21 20:13:20
يعني ما راح نتمشى بلندن خلاص برجع للبحرين آمن وارخص😎😆🚗🌷🍺🍻🍾🍷
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1 -
2017-09-21 19:45:28
اكيد من عرب الله اللي يستعرضون ساعاتهم ومجوهراتهم الثمينه وسياراتهم المذهبه في شوارع وأحياء لندن ,,,,,,
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بواسطة : ....

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أحبتنآآآ في المرصد ..نضطررر للخررروج ولناااا عووده إن وجدنا فرصه ..استودعكم الله...
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