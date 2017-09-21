شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندن

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صحيفة المرصد : أظهرت لقطات فيديو، التقطت من بناية سكنية جنوبي لندن، عملية سطو صادمة ارتكبها مجرمون بحق سيدتين، بهدف سرقة مجوهراتهما.

ونشر موقع صحيفة “ديلي ميل” الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر 4 رجال، مسلحين بسكاكين، أثناء الهجوم على السيدتين بمنطقة كرويدون، عصر الأربعاء.

وحاول عدد من المارة، بينهم كهل، مواجهة المجرمين مستخدمين أكياس تسوق.

لكن جهود هؤلاء لم تثن المجرمين الأربعة عن استكمال الهجوم، وسرقة 4 قلائد من عنقي السيدتين، اللتين لم تتوقف صراخاتهن.

ووصف سكان بالمنطقة الجريمة بـ”المؤسفة” و”غير العادية”، ربما بالنظر إلى طبيعتها، وعدد منفذيها، وتوقيتها.

وقالت الشرطة إنها تطارد مرتكبي الاعتداء، وهم 3 رجال من أصحاب البشرة البيضاء، وواحد من البشرة السمراء.

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