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فيديو: ضابط سعودي يصارع أمريكي داخل صالة رياضية في أمريكا..شاهد لمن الغلبة!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله مبتعث سعودي يصارع أمريكي وذلك أثناء اشتراكه في دورة عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع المبتعث السعودي” النقيب محمد الغامدي” يصارع أمريكي داخل صالة رياضية ضمن التدريب في دورة عسكرية .
وأبان “الفيديو” تفوق المبتعث ” الغامدي” رياضياً حيث تمكن من الفوز على منافسه بعد أن أسقطه أرضاً 3 مرات متتالية فيما فشل الأخير في التغلب عليه.
ونال الفيديو استحسان رواد “تويتر” وأشادوا بأداء الغامدي وقدرته على التفوق على منافسه .
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التعليقات
41 - عبيد2017-09-21 22:42:56
الى 32 اسمحلي العقدة فيكم والجيش السعودي لا ينظر لمرضي زيكم لديهم نقص وتحاول الترزز بهم والموضوع عادي مافي بطولة ولا تحرير القدس
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40 - الوافي ؟2017-09-21 22:42:12
*** ماشاء الله عليه...
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39 - .........2017-09-21 22:07:15
انعم واكرم بغامد الهيلا و بكل القبائل العربية
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38 - كنكت2017-09-21 21:46:57
قوووووي ولدنا قوي وبطل وطرزان وسوبرمان ولا اسمع احد يقول ربع كلمه ولدنا لحاله يقدر يخبط عشره من هالحمر اصصصصصصص ولا حرف
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37 - .لن.2017-09-21 21:34:34
يا ليل مطولك هذا ليس مقياس عادي ممكن يغلب شخص شخص لكن ابتعدوا عن لغة التعميم في الخير والشر كل شي تعميم ما يجيبنا الا الهياط وحنا وحنا وكانا ماسكين الكرة الأرضية باصبع فينا الجبان وفينا الشجاع ..
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36 - الملكي2017-09-21 21:28:32
من كلامك انته اخونجي
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35 - الملكي2017-09-21 21:28:23
من كلامك انته اخونجي
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34 - ابو وليد2017-09-21 21:26:15
شخبوط 👍🏻
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33 -2017-09-21 21:21:33
الى 29 و28 هو يمثل الجيش السعودي المسلم فهمت هياطكم بالديرة وليس عندنا اركد ولا يكثر عاد مسختوها
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32 -2017-09-21 21:21:23
23وش تحس فيه تراء الغوامد الطيارين وجميع زملاءهم من مكونات السعوديه شاركو بحرب الخليج انت ماشفت اعقدطايره معقده الاكترونين جداجداموكل واحد يقدريقودهاجابها اللواء عبدالله الغامدي من امربكاء بدون توقف
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31 - هنطش2017-09-21 21:16:28
انا مضرب عن الطعام والشراب كيف يصير هذا اكيد فيه شي غلط من صغري حتى كبرت أن لامريكي محد قده في كل شي مايصير أبد نو نو ابشرب كلوركس مع أسيد كل شي ولامربكا
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30 -2017-09-21 21:15:08
13أذكر الله
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29 - الملكي2017-09-21 21:12:42
23من ناحية الافعال على الجبهه ترى نحن السعوديين نشتري الموت السعوديين نشامى قلوبهم مستميته اثناء المعركه وتذكرو كلمة صدام حسين عندما راء السعوديين يوم المعركه في حرب الخليج نحن مانطعن في الظهر يامندس
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28 -2017-09-21 21:09:51
الي الإمام غامد والقلب جامد الي الأمام باغامدي غامد الهيلاء ولاتهون القبائل عامه بالسعوديه عامه ماشاء الله لاءله الا الله وتنفقك عين الحسوووود والغاير الحسووود
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27 -2017-09-21 21:07:52
الي الإمام غامد والقلب جامد الي الأمام باغامدي غامد الهيلاء ولاتهون القبائل عامه بالسعوديه عامه ماشاء الله لاءله الا الله وتنفقك عين الحسوووود والغاير الحسووود
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26 - Waleed الوليد2017-09-21 21:06:04
هل لاحظتم التشجيع والتحفيز وبدون انحياز او قبلية من لدن المدرب او الزملاء. امانة في اداء العمل
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25 -2017-09-21 21:04:13
بيض الله وجهك يالغامدي والله جعلت الأمريكي مضحكة وكالدجاجة المصروعة
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24 -2017-09-21 21:04:01
رجاءاحتياط واحترازلايدخل علينا مندسين من أذناب إيران او يدخل عليناحاقدون اجانب اومرضى قلبيين مرض حسدوحقد وليس مرض عضوي او يدخل علينا مشككين أجانب مايعرف يقراءاسمه اي مندس إشطبو تعليقه ماشاءالله تبا
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23 -2017-09-21 21:03:37
ماعلينا من المطارحه فوق البسط ... يهمنا الأفعال على الجبهه
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22 - العمده2017-09-21 21:01:56
نفس ألقوه والاصرار من سعودى فى أمريكا تحداه امريكى يلعب حديد ومواظب على التمارين وبنيته قويه جدا وكمال اجسام كذلك رلاكن الله نصر السعودي عليه عدة مرات فى تحدى شد اليد على الطاوله والحمدالله.🇸🇦✌
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21 - المعلم2017-09-21 20:55:08
ونعم يالغامدي علقه برجله زي الشاه هههههههه
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20 -2017-09-21 20:50:03
ماشاءالله تبارك الله قولو ماشاء الله عمت عين الحسود ياوطناياوطناعمت عين الحسود عسى من يحسدك ياغامدي تعمى عيونه الي الإمام يااحفاد الصحابي ابوظبيان الاءعرج الغامدي والصحابي سفيان ابن عوف الغامد
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19 - الفيصل2017-09-21 20:43:20
الامريكي ماهو صامل
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18 - كنعان2017-09-21 20:32:22
ابيض وجه الغامدي انشهد إنك ترفع الراس
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17 - العتيبي2017-09-21 20:30:48
بيض الله وجهك يا ولد غامد وكفو
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16 - الصحيح2017-09-21 20:28:31
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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15 -2017-09-21 20:24:34
غامد والقلب جامد
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14 - الملكي2017-09-21 20:18:52
تعليق 1 وتعليق رقم 6 وشفيكم مرتبكين من السعودي نحن مانظر احد الا اذاكان واحد ي علينا
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13 -2017-09-21 20:15:04
يوه قوي
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12 - الشاعر📝2017-09-21 20:14:55
العزيمة والاصرار دائماًً ما تمد الإنسان بطاقة قوية تنبعث من خلال عقله الباطن وهي الدافع الحقيقي لمن أراد التفوق ولا ننكر أساس التغذية لأن الجسم يكتسب بها بنية صحيحة وسليمة....)
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11 - saad2017-09-21 20:11:37
أفراد القوات السعودية عندما يشاركون في دورات خارجية يلقون الثناء والإعجاب من نظرائهم
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10 - راجعو حسابكم2017-09-21 20:10:16
والله ونعم الغمدكلهاكفووثقة وجراءة
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9 -2017-09-21 20:06:28
تعليق مخالف
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8 - شخبوط2017-09-21 20:05:11
الانسان العربي عموماً و الخليجي خاصة انسان قوي البنيه قوي الذاكره كل ما ينقصهم ليصبحو اسياد العالم حب العمل و الممارسه و الاخلاص واختيار الاجدر
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7 - خااللد2017-09-21 20:04:05
السعودي في كل مكان يرفع الرأس .
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6 - ...........2017-09-21 20:04:03
تعليق مخالف
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5 - 🌺 ندى 🌺2017-09-21 20:02:43
كلهم أوزانهم زايده المفروض العسكري يكون جسمه رياضي ومتناسق.
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4 -2017-09-21 20:01:53
تعليق مخالف
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3 - سلمان الرويلي2017-09-21 19:56:15
عفيه عليك يا ذيب غامد
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2 - راجع قدام2017-09-21 19:51:55
والنعم بغامد الهيلا ولا يهونون باقي القبايل
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1 -2017-09-21 19:50:40
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آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري
خروووج...
بواسطة : عمر السميري
جزاه الله خير...
بواسطة : زائر
الظاهر إن *** اخوانجي...
بواسطة : احمد الزهراني
رقع يامرقع حركات اخوان إبليس تغلغلوا في التعليم الله يريحنا منهم ....
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