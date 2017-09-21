فيديو: ضابط سعودي يصارع أمريكي داخل صالة رياضية في أمريكا..شاهد لمن الغلبة!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله مبتعث سعودي يصارع أمريكي وذلك أثناء اشتراكه في دورة عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع المبتعث السعودي” النقيب محمد الغامدي” يصارع أمريكي داخل صالة رياضية ضمن التدريب في دورة عسكرية .

وأبان “الفيديو” تفوق المبتعث ” الغامدي” رياضياً حيث تمكن من الفوز على منافسه بعد أن أسقطه أرضاً 3 مرات متتالية فيما فشل الأخير في التغلب عليه.

ونال الفيديو استحسان رواد “تويتر” وأشادوا بأداء الغامدي وقدرته على التفوق على منافسه .

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