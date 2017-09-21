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بعد وصفه المرأة بربع عقل .. أمير عسير يوجه بمنع الداعية “الحجري” من الإمامة والخطابة والمناشط الدعوية

بعد وصفه المرأة بربع عقل .. أمير عسير يوجه بمنع الداعية “الحجري” من الإمامة والخطابة والمناشط الدعوية
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المرصد 116 4٬132 3 ساعات

صحيفة المرصد: وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط.
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد المبلّغ للجهات المختصة ، يأتي تفاعلا مع ماتم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة التي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان ( عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة ) ، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام ، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين .
وأضاف آل ثابت أن الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان ، مؤكدا أن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لاتخدم المصلحة الوطنية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

116 - متأمل
2017-09-21 22:54:35
يجب تنقية المناهج الدينية وبالذات مناهج كليات علوم الدين والفقه من النهج الإخواني .. والنهج الصحوي المتشدد ، فالدين يسر أركانه خمسة من عمل بها دخل الجنة وبلاش فلسفات وتعقيدات وداعيات ودكتورات .. الخ ،
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115 - لم أجد من أبث إليه مشاعري..
2017-09-21 22:48:19
جيل اليوم يختلف عن جيل الأمس وجيل الغد يختلف عن جيل اليوم!...... نرجوا أن تكون واضحة للدعاة وطلبة العلم.. والعلم والعالم كل يوم في تطور..... وربنا يوفقنا لخدمة الدين ثم المليك والوطن وشعبه الحلو..
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114 - ابوسلطان القحطاني
2017-09-21 22:41:31
لابد من محاسبته ومعاقبته
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113 - متأمل
2017-09-21 22:40:03
البعض يصنف المجتمع ويصفه باللبراليين والعلمانيين .. وهذا لا يقل عن وصف الحجري المرأءة بربع العقل .. من أنتم حتى تطلقون هذه الأوصاف على عواهنها وتثيرون النعرات والتصنيفات الاجتماعية والكراهية
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112 - لم أجد من أبث إليه مشاعري..
2017-09-21 22:39:38
طبت وطابت أوقاتك سمو الأمير وكذالك الشيخ سعد...... صدق الرسول الكريم: كم من مريد للخير لم يصبه.. ..... والسؤال؟ كيف وافقت الشؤون الإسلامية على مثل هذا وهي ربما تدري بأنها ربما تثير الرأي العام
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111 - عبيد
2017-09-21 22:39:21
الى علي العمري الفكر الضال والله عند سيدك الجفري وناظم هم أهل الضلالة والبدع اجل يتصل على الرسول بالجوال ولعلمك هذا الدولة تأسست على القران والسنة النبوية واتباع السلف وليس عبادة القبور والضلالة والكذ
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110 - ابو وجدان
2017-09-21 22:37:02
خبر مفرح له احترامه الشيخ لكن للكلام الذي قيل في النساء من الشيخ محزن
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109 - محمد
2017-09-21 22:32:34
يستااااااااهل شيخ ***
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108 - الترفيه
2017-09-21 22:28:41
احسنت ياسمو الامير اريد ان اسئل الحجري هل ترضى ان يوقال عن امك وزوجتك واختك وبناتك ناقصات عقل ولادين لهم يعني تتهم جميع نساء المسلمات انهم غير مسلمين وهاذه التهمه يجب تحاسب عليها وتعزر
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107 - ام سلطان
2017-09-21 22:24:14
هذا نصر الله لكل امرآه قالت حسبي الله ونعم الوكيل
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106 - متأمل
2017-09-21 22:23:51
ت 103 طالما تصف وتصنف المجتمع ****
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105 - متأمل
2017-09-21 22:17:14
قرار حكيم وكان متوقعا فوقع ونسأل الله الهداية للجميع .. كثير ممن يطلقون على أنفسهم ( داعية ) يفتقد الثقافة العامة والمعرفة بالسلوك الاجتماعي ثم يوظف الدين فيما هب ودب .. وبهذا يسئ للدين والمجتمع
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104 - مسمار
2017-09-21 22:14:24
نعم القرار إيقافه فمن يزدري نساء المسلمين وهن الأمهات والأخوات والعمات والبنات لا يستحق أن يلقي في الناس المواعظ ولا الخطابه ولا الامامه بل يحجر عليه ويتم تأديبه لتحريفه النص الشرعي وإخراجه عن سياقه!
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103 - اليوسي
2017-09-21 22:13:50
اللهمّ احفظ ولاة أمرنا ورجال أمننا وقواتنا المسلحة وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللَّهُمَّ اهلك دعاة الفساد في هذه البلاد من العلمانية والليبرالية وخوارج هذا الزمن اللَّهُمَّ انصرنا على اعداء هذا البلد
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102 - مانع القحطاني
2017-09-21 22:12:32
فكأنه يقول ان كلام الرسولﷺ غير صحيح وهذه مصيبه لان الرجل لم يقل الا ماقاله ﷺ الا انه قد يؤخذ عليه الطريقه ولكن الله غالبٌ على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
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101 - مانع القحطاني
2017-09-21 22:11:59
الحكومه دائما تلتمس رضا الرأي العام لانه زي ما تعرفون الزمن هذا زمن الرأي العام والرأي العام الا من رحم ربي مُفتتن بأهل الرذيله ومُحتقن على أهل الفضيله ولا الحجري ما اخطأ ومن قال ان كلامه غير صحيح
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100 - علم صاحب الفتوى
2017-09-21 22:04:47
احسنت ياسمو الامير وبيض الله وجهك. قرار سليم. وفي مكانه ، الحجري وربعه ينتقص نصف المجتمع من اجل قناعاتة الشخصية فقط ، يتاجرون بالدين ويصدقهم البسطاء
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99 -
2017-09-21 22:04:16
السؤال الذي يحتاج الى اجابه منه اذا كانت بربع عقل كيف تكلف شرعاً مثل الرجل في الصيام والصلاة والحج فهل من العدل تكون بربع عقل وتكلف عقل كامل
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98 - مجرد تعليق
2017-09-21 22:01:21
الشيخ ما اخطأ وما قال الا الصحيح لكن البعض يفسر كلام الشيخ على هواه او حاجه في نفسه ولا يستطيع اي انسان ان يمنع اي مخلوق عن الدعوه الى الله
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97 - الزهراني
2017-09-21 22:01:16
احسنت ياسمو الامير وبيض الله وجهك. قرار سليم. وفي مكانه
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96 - مو قلنا
2017-09-21 21:57:54
افكارهم بالمرأة من الكتف للركبة. تفهم ما تفهم بكيفك! 👊
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95 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-21 21:57:46
ها ها الآن قر عقلك وأبصرت تستأهل ماجاك ماذا ما ينطبك وتقول هذا الكلام لو أسكت أبرك لك أخذوك يا امهبل .
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94 - بالمختصر
2017-09-21 21:52:14
حملتك وأنجبتك وربتك وجعلتك في مااانت فيه بعد فضل الله سبحانه وهي بربع عقل كما تقول ماذا لو كانت بعقل كامل !!!
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93 - ليبرالي
2017-09-21 21:46:02
خطوه الى الامام ،، كذا نسير في الاتجاه الصحيح 👍
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92 - ليثاوي
2017-09-21 21:44:22
شكرا يا سمو الامير و جزاك الله الف خير ان هذا و امثاله يعطون صوره سيئه عن الدين الاسلامي الحنيف فكم من السيدات السعوديات اشتهرن علميا في الطب والهندسه و الرياضيات و العلوم
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91 - بعثرة مشاعر
2017-09-21 21:42:11
من اسمه واضحه عقليته ، بعض هذول المشايخ اللي محاضراتهم كلها عن المرأه والتحريض عليها نفسي افهم ايش يستفيدون ؟؟
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90 - كنكت
2017-09-21 21:41:26
الله عليك يا الحجري ياما وياما سمعت محاضراتك ماشاءالله تبارك الله بحر من العلم .
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89 - العشتاري
2017-09-21 21:41:14
يجب القبض عليه واداعه السجن ويقدم للعداله فوراًً
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88 - كل شي
2017-09-21 21:40:21
لايكفي المنع المفروض يتم محاسبته ومسائلة
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87 - فهد12
2017-09-21 21:39:18
هذا الداعية صاحب العشرين مفسدة لو كان قصده الخير والنصيحة فكان الاولى به ان يقصد الامير حفظه الله ويعرض عليه وجهة نظره اما تحشيد الناس وتحريضهم ليقال عنه انه مجاهدبالكلمةفهو الفساد بعينه
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86 - بنت الوطن
2017-09-21 21:38:44
الحمد لله اللهم أحفظ ولاة أمرنا وأجعلهم سند لنا يارب العالمين
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85 - دايم
2017-09-21 21:37:58
بعض الاشخاص عندما يذكر الزوجة او الاخت او الابنة او اي امرأة يقول (اكرمكم الله) فعلا هذا هو الجهل من بعض الناس سواء متعمد اوغير متعمد
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84 - إنها السنن
2017-09-21 21:34:55
((... ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) صدق الله ورسوله
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83 - نبض عابر
2017-09-21 21:34:32
كيف بربع عقل والرسول صل الله عليه وسلم يقول خذوا شطر دينكم من عائشه.؟ كيف بربع عقل وعمر يقول أصابت أمرأة وأخطأ عمر؟ من الذي بربع عقل؟
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82 - فهد12
2017-09-21 21:33:25
امرأة تحب وطنها وتستميت من اجله وهن كثر والحمدلله ورجل اخونجي يخون وطنه ايهما ناقص العقل والدين؟؟؟؟
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81 - فهد12
2017-09-21 21:30:31
اصاب الامير حفظه الله فهذا الداعية كغيره استغل الدين في غير موضعه فنقص العقل هنا له معنى غير ماتكلم به الداعية ويكفينا ان بلقيس ضربت اكبرالامثلةعلى رجاحةعقل المرأة وبشهادة القران الكريم
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80 - إنها السنن
2017-09-21 21:29:40
((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء)) صدق الله ورسوله
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79 - زائر
2017-09-21 21:29:28
يستاهل أكثر
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78 - علي العمري
2017-09-21 21:29:04
افضل شي. الفكر الضال راحته أيامه خلوه. يجلس في بيتهم. افضل. وين مريم وخديجة. وآسيا افضل نسا ء الكون. هذا الشيخ خراف
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77 - خالد
2017-09-21 21:26:18
ههههههههههههه يالبي ياذي الشيخ
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76 - ابو الكواسر
2017-09-21 21:24:58
اتقوا الله في الشيخ ولا تصفوه بالتحريض الشيخ اجتهد واستشهد بأحاديث نبوية لكن استشاده في غير محله في فقرة ناقصة عقل فهي مختصة بالشهادة ولا دخل لسياقة المراة بها اما نقص الدين فقد فصل لا تصغروا المشايخ
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75 - مانع العمري
2017-09-21 21:24:56
الي ايد الشيخ لا تستعجل بكره الشيخ يعتذر وتطلع انت بسواد الوجه .. وبعدين شقائق الرجال الله يخليهم لنا😊
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74 -
2017-09-21 21:18:36
صبر المرأة على تصرفات الرجل.. اشبه بالقوى الخارقه_قوى الطبيعة .. انها عظيمه .. بخلقها وصبرها وتسامحها وقلبها !
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73 -
2017-09-21 21:18:07
ما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل، هو الذي شرعه عز وجل رفقا به
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72 -
2017-09-21 21:18:02
ت65 والله الرجل ناقص دين يتزوج ويلعب بذيله المرأه دايم تصون لكن الرجل الخيانه تسري بدمه
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71 -
2017-09-21 21:16:12
ه: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْر
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70 -
2017-09-21 21:14:30
بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
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69 - XYZ
2017-09-21 21:14:05
السؤال: هل الحجري جدير بأن يكون عضو في فرع رئاسة الإفتاء؟ وهل هو جدير وكفؤ بإدارة الفرع؟ هذه الأسئلة موجهة للمفتي وهو مسؤول أمام الله جل وعلا ثم أمام ولي الأمر وأهالي المنطقة عن قراراته في هذا الخصوص.
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68 -
2017-09-21 21:12:16
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها ؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ قيل: يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصل وتصوم
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67 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-21 21:11:39
انا شخصيا فخور جدآ باولاة أمرنا وعلى راسهمم الوالد ابوفهد التصدي لاهولاء وقطع الطرقات عليهم لإثارة الفتن الطائفية أو التهجم على اشخاص ياخ المرأة هي الأم والزوجة والاخت والآن المرأة تعمل في كل المجالات
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66 - سيف✔💯
2017-09-21 21:11:01
يكفي ان اكثر اهل النار من النساء لم يقل من الرجال او غيرهم بل تم تحديد النساء بالذات لانهن ناقصات عقل ودين وتربيه يعني اغلب النساء للاسف ماعندهن دين وماعندهن مخافه من الله عزوجل .
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65 - الدوسسسسري
2017-09-21 21:09:26
الشيخ يطقطق بأريحيه على الحريم أكيد زوجته مامعها جوال ولا كان في العلوم علوم يجازى بالحق الخاص في البيت مثل ماجازوه بالحق العام في المجتمع الركاده زينه ياشيخ الله يعفو عنا وعنك
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64 - سيف✔💯
2017-09-21 21:08:33
كلامي لن يعجب الغالبيه لكن لا يهمني لانه لدي قناعه واحدة وهي ان المراة مخلوق شيطاني اذا اقتحمت حياتك فسوف تدمرها ويكفي ان اكثر اهل النار من النساء اكثر اهل النار من النساء تتوقعون ليش ???????.
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63 -
2017-09-21 21:06:50
جزاكم الله خيرا وكثر الله من امثال الأمير وحفظ الله ولاة الأمر. لولا الله ثم ولاة الأمر لشعللوا اهل الفتن والتحريض الوطن وافسدوا فيه. ولكن الله ساق لنا ولاة امر حافظين للدين والوطن
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62 - المراقب
2017-09-21 21:06:08
مصلحة بلدنا الغالي خط أحمر . فشكرا يا سمو الأمير على قرارك الحكيم .
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61 - سيف
2017-09-21 21:05:21
اجعل حياتك نظيفه وامنه ومستقرة بدون المراة عمرك سوف يطول باذن الله بدون المراة لان المراة جرثومه اذا دخلت حياتك سوف تتلوث وتقضي عليك العيش وحيدا وبراحه البال افضل من العيش مع ***اسمها امراة .
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60 - احمد عسيري
2017-09-21 21:04:47
احاطت به دعوات من طالب بتعليمهم الاسلام وهم مسلمون من قبل ان يخلقه الله دارت الرحى ياحجري
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59 - شويشان
2017-09-21 21:04:45
س من سمح للمحاضرة بهذا العنوان س من عينه في الافتاء س الم يكن توجهه معروف من اول ام هو الاختراق الاخونجي القوي لكل جهة
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58 - السحيم
2017-09-21 21:04:42
كلامه سليم ماجابه من عنده هذا كلام الدين وغيره يسب العلماء وحر طليق الدنيا موليه مافيها خير
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57 - سيف✔💯
2017-09-21 21:01:58
وراء كل رجل مسجون ومديون ومنحوس ومدعوس امراة الحياة بدون امراة جنه ورفاهيه وما فيه وجع راس والحياة مع امراة نار 🔥 وبراكيين وزلازل اجعل حياتك نظيفه ومستقرة وامنه بدون امراة فعمرك يطول باذن الله بدونها
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56 - الهاشمي
2017-09-21 21:01:51
تعليق مخالف
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55 - زائرة
2017-09-21 21:01:18
يستاهل .. لاتسمحوا بالقيادة لكن لاتقللوا من قيمة المرأة ولا تتهمونا في شرفنا والله المراة لو في راسها شي انها تحط راسك في الطين وهي بوسط بيتك
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54 - النهارى
2017-09-21 21:00:17
لو سألته امه( اذا كانت حيه) هل انا ناقصة عقل فماذا سيكون رده؟ وكيف يخرج عاقل كامل من بطن ذات عقل ناقص ؟ هو والذى يقول قيادة المرأه تؤثر على الانجاب!!!!!!!!!
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53 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-21 21:00:11
تعليق 1 أو 2 كفاية بالكثير 3 تعليقات للزائر المخ هو المخ لا زاد ولا نقص
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52 - الهاشمي
2017-09-21 20:59:49
كلامة سليم هذا كلام الدين نعم ناقصة عقل لانها عاطفية ودين للعادة الشهرية فهذا ليس سخرية
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51 - الى سيف وامثاله
2017-09-21 20:59:26
اذا المرأه بهيمه والله مكرمها فامك بهيمه تعتبرها ، وليه تطارد الحريم وتغزل فيهن وتمدح الاجنبيات؟؟؟ يوم نقص عقلها من حملها فيك وبامثالك من امومتها وحبها لضناها ويوم انت كامل العقل ليه تهين الناقص العقل
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50 - mar
2017-09-21 20:59:09
على راسي وعيني يبن سعود الله يديم عزكم وحكمكم والله لولا الله ثم انتوا ان يشعلوا الفتنه بهذا البلدلاكن الجمد لله ان حفط امن وسلامه البلد بهذا الحكم الرشيد العادل ياخي كان تكلم بموضوع اخر وخلاص
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( عدد التعليقات 1 )
49 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:55:03
المرأه بطبعها ,,,إنفعاليه,,,,في الغالب لا تستطيع التحكم بمشاعرها ,,,,,وهذا هو نقصان العقل لديها,,,أما الذكاء فقد تفوق الرجل
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48 -
2017-09-21 20:54:18
وين مفرح يشوف محامي النساء خخخخخ
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47 - Waleed الوليد
2017-09-21 20:53:54
الحمدلله استجاب الله دعواتي ودعوات الملايين. هذا الرجل لايستحق ان يكون حتى حارس عمارة.
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46 - بدر
2017-09-21 20:52:19
ما أدري ولكن أشم رائحة غير طيبه تجاه الدين مع أني ما احب المطاوعه
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45 - المااااضي
2017-09-21 20:51:56
حرام يطلق لقب دكتور على مثل هذا...لقد شوه كلمة دكتور..اناضد اطلاق لقب دكتور على رجال الدين
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( عدد التعليقات 1 )
44 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:51:30
لا تهينوا النساء,,,,فوالله لا يهين ويحتقر المرأه ,,,إلا لئيم,,,,فإن النبي محمد قال ,,,إستوصوا بالنساء خيرا ,,,,وقال أيضا ,,,خيركم خيركم لأهله
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43 - فاهم الاعيبهم
2017-09-21 20:50:51
تعليقات روافض
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42 - لعل وعسى،الى الامام ياوطن،سترجع انسانيتنا ونصبح مثل البشر،والله ولى التوفيق..
2017-09-21 20:50:17
هو ناقص عقل بكلامه هذا..لقد ظلمنا النساء كثيرا..
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( عدد التعليقات 1 )
41 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:49:51
المرأه مكرمه ,,,,المرأه محترمه,,,,في الدين الإسلامي,,,,,لها حقوق,,,,وعليها واجبات,,,مثلها مثل الرجل,,,إلا فيما استثناه الدين ,,,لحكم عظيمه
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40 - سيف✔💯
2017-09-21 20:49:40
المراة مثل البهيمه لا عقل لها لذلك انا موافق لكلام الشيخ المراة ناقصه عقل ودين وتربيه وحدها المطبخ تقشر البصل والثووووووم ههههههههههه.
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39 - خشنال
2017-09-21 20:48:20
ليس قوله ولكنه قول رسولنا الكريم ولم ينكر سياقة المراه من رأسه بل امر شرعه الله وليس كل ماينشر يتم البت فيه ارضاء للناس بسبب كثرة تداوله بينهم
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( عدد التعليقات 1 )
38 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:48:07
يا ساقط إبتدائي ,,,نقصان عقلها ,,,,فسرها لك ,,,إفريقي بتعليق 29,,,وهذا هو الصحيح,,,,أما ماذكره الشيخ الحجري,,,فمخالف للصواب,,,وإلا لما عوقبت المرأه على إرتكابها للحدود مثلها مثل الرجل
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37 - سيف✔💯
2017-09-21 20:47:16
انا اتفق معك يا شيخ المراة ناقصه عقل ودين وتربيه ولا تستحق اكثر من تقطيع البصل والثوم.
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36 - المااااضي
2017-09-21 20:46:28
المفروض يعتقل ويسجن حتى يكون عبره لاشكاله....لو تهاودنا مع الاخونجي سوف يتمادى...
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35 - فطوم
2017-09-21 20:45:51
ياليت يسجنون اللي عندنا هنا يقولون عن الحريم ناقصات عقل ودين وحدك مطبخ
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34 - عبادي الهلالي
2017-09-21 20:44:26
بالنسبه لي ياشيخي الفاضل يهمني ماقلت من حق ولايهمني ما فعلوا فانت على حق وصواب وهم على باطل
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33 - ابو راكان
2017-09-21 20:42:43
حفظ الله سيدي محمد بن سلمان لن يظهر بعد اليوم الا من يمثل سماحة وعدالة الاسلام
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32 - عبادي الهلالي
2017-09-21 20:41:28
شئتم ابيتم ناقصات عقل ودين ولن تحرفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام .. بارد الله فيك ياشيخ سعد الحجري
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
31 - ابو راكان
2017-09-21 20:41:11
حفظ الله ملكنا ومملكتنا نظفو البلد من القواحش
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30 - ابو راكان
2017-09-21 20:41:10
حفظ الله ملكنا ومملكتنا نظفو البلد من القواحش
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29 - أفريقي
2017-09-21 20:41:04
نقصان عقل المرأة هو النسيان وغلبة العاطفة عليها ولكن هذا الشيخ سلبها عقلها و لم يبقي لها إلا الربع وبالتالي قارب بين عقلها وعقل البهائم التي لا تفقه شيئا. لا تجزعي يا أخية وأصبري وصابري فأنت مأجوره.
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28 - ابو راكان
2017-09-21 20:39:50
كيفناقصه يعني انت اتيت من ****
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27 - المااااضي
2017-09-21 20:39:19
نصيحه لكل بنت ...لاتتزوجي مطوع...العنوسه افضل 1000 مره من الارتباط بمثل هذا الملتحي.
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26 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-21 20:37:28
طبعا عشرون مفسده وعند السائقين ولا مفسده
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25 - نعيد ونكرر @@ إجعلوا المنابر لتفقيه الناس بأمور دينهم
2017-09-21 20:36:42
ومادون ذلك ليكون مكانه خارج المسجد @@ ذاك يتحدث عن كورة وذا يتحدث عن سيارات @@ وللأهمية الجماعة لاتدرك بتسليمة الإحرام بل تدرك بالركوع الإخير@@ فلا داعي التسابق لمن يتسابق قبل يسلم الإمام فلن تدرك شيء
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( عدد التعليقات 1 )
24 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:36:08
هناك ,,,غير هذا الشيخ أيضا,,,,من يستحق الإيقاف,,,,مثل الذي يدعو ,,,لتحجب الرجل
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23 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 20:35:58
16 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅 أسلوبه ,,,هو الخطأ ,,,أما الحديث فثابت,,,,لكن ,,,نقصان عقلها ,,,ليس كما ,,,فسره الشيخ الحجري,,,,وإلا لما كانت العقوبه ,,,متساويه بين الرجل والمرأه{فسرها انت ياعالم}
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22 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-21 20:35:45
اللهم انصر المملكه على أفكار الاخوان والدواعش والمتشددين الراديكاليين
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21 - مشكور سمو الامير
2017-09-21 20:35:24
بعد لو يروح يزور ربعه ماغيرهم على المجاهيم افضل🤗
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( عدد التعليقات 1 )
20 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:34:47
بعض المشايخ ,,,,يسيء للدين ,,,,من حيث ,,,يريد النصيحه,,,,مما يسبب تشكيكا ,,,للناس,,,,فشكرا للأمير على ,,,وقفه من الخطابه والفتيا,,,,فهو يسيء للدين العظيم
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19 - عبدالله
2017-09-21 20:33:41
وقينان الغامدي. ترك له ليمارس إساءاته
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18 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 20:33:39
لو كنت انا من هجوت الشيخ بالكلام فقط لقمتم الدنيا علي لكن انتم هذا طبعكم وستبقون بهذا الطبع كان الله في عونكم
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( عدد التعليقات 1 )
17 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:33:11
فلو كان نقصان عقل المرأه ,,,,يؤثر في تصرفاتها,,,,لما عاقب الله الزانيه بنفس عقوبة الزاني ,,,ولا السارقه بنفس عقوبة السارق
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( عدد التعليقات 1 )
16 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:31:50
أسلوبه ,,,هو الخطأ ,,,أما الحديث فثابت,,,,لكن ,,,نقصان عقلها ,,,ليس كما ,,,فسره الشيخ الحجري,,,,وإلا لما كانت العقوبه ,,,متساويه بين الرجل والمرأه,,,عند إرتكاب الحدود
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-21 20:30:49
المنع لا يكفي ودي انه اخذ له 80 جلده على ضهره وسجن 5 شهور مع التعهد بعدم التكرار .
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14 - نعم
2017-09-21 20:30:11
الاسلام اكرم المراة واعزها ورفع من شآنها ولكن بعض الذكور اهانوها واستحقروها واذلوها وظلموها
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13 - مجرة التبانة
2017-09-21 20:29:36
لابد من اقصائه من منصبه لانه سيظل يعمل بالخفاء وهذا أخطر من العلن.
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12 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-21 20:29:16
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمْرِهمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداً
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11 - ابو وعد
2017-09-21 20:28:13
نقص العقل والدين في هاذا الداعية واضح لأنه نقل ولم ويفر زلم يتفكر واقل شيء يجب في حقه هو ايقافه
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10 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-21 20:27:54
اللهم لك الحمد
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9 - عابر سبيل
2017-09-21 20:27:46
هذه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وليست من اقوال الشيخ ******
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( عدد التعليقات 1 )
8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:26:51
نقصان عقل المرأه,,,,كما هو ثابت بالصحيحين ,,,,,لا يمنعها من ,,,,قيادة السياره
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( عدد التعليقات 1 )
7 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 20:24:35
ثبت بالصحيحين ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها))
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6 - صريح
2017-09-21 20:22:57
مؤيد للقرار. يوجد الكثير من القضايا اللتي يجب عليه و من مثله ان يساعد المجتمع على الوحده و توجيههم للرقي ب اعمالهم وقوالهم لما يتفق مع الشريعة الاسلاميه السمحة و يجب ترك كل ما يختلف فيه و يثير المجتمع
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5 - وطني الحبيب
2017-09-21 20:20:53
كفو يستاهل بيض الله وجهك وهذا اقل شي بحقه
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4 - صريح العبارة
2017-09-21 20:20:41
جميل جداً انة تم ايقافة بسبب اشغال الراي العام
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3 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 20:20:32
المحاضرة الي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان ( عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة ) ، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام ، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين{هل هو من وصف النساء بناقصات عقل؟؟}ام مردد
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2 - ؟
2017-09-21 20:19:54
لماذا البعض يستهين بالمراة ويقلل من قدرها ويستهتر بها ويسخر منها ويستهزىء بها وينظر لها بدونية ويحتقرها وهي التي أنجبته ؟
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1 - ....
2017-09-21 20:18:14
المراة انسان كرمها الاسلام ارتقوا في عباراتكم عن المراة
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بواسطة : عمر السميري

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