بعد وصفه المرأة بربع عقل .. أمير عسير يوجه بمنع الداعية “الحجري” من الإمامة والخطابة والمناشط الدعوية
صحيفة المرصد: وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط.
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد المبلّغ للجهات المختصة ، يأتي تفاعلا مع ماتم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة التي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان ( عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة ) ، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام ، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين .
وأضاف آل ثابت أن الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان ، مؤكدا أن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لاتخدم المصلحة الوطنية.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
يجب تنقية المناهج الدينية وبالذات مناهج كليات علوم الدين والفقه من النهج الإخواني .. والنهج الصحوي المتشدد ، فالدين يسر أركانه خمسة من عمل بها دخل الجنة وبلاش فلسفات وتعقيدات وداعيات ودكتورات .. الخ ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جيل اليوم يختلف عن جيل الأمس وجيل الغد يختلف عن جيل اليوم!...... نرجوا أن تكون واضحة للدعاة وطلبة العلم.. والعلم والعالم كل يوم في تطور..... وربنا يوفقنا لخدمة الدين ثم المليك والوطن وشعبه الحلو..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لابد من محاسبته ومعاقبته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
البعض يصنف المجتمع ويصفه باللبراليين والعلمانيين .. وهذا لا يقل عن وصف الحجري المرأءة بربع العقل .. من أنتم حتى تطلقون هذه الأوصاف على عواهنها وتثيرون النعرات والتصنيفات الاجتماعية والكراهية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
طبت وطابت أوقاتك سمو الأمير وكذالك الشيخ سعد...... صدق الرسول الكريم: كم من مريد للخير لم يصبه.. ..... والسؤال؟ كيف وافقت الشؤون الإسلامية على مثل هذا وهي ربما تدري بأنها ربما تثير الرأي العام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى علي العمري الفكر الضال والله عند سيدك الجفري وناظم هم أهل الضلالة والبدع اجل يتصل على الرسول بالجوال ولعلمك هذا الدولة تأسست على القران والسنة النبوية واتباع السلف وليس عبادة القبور والضلالة والكذ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
خبر مفرح له احترامه الشيخ لكن للكلام الذي قيل في النساء من الشيخ محزن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يستااااااااهل شيخ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احسنت ياسمو الامير اريد ان اسئل الحجري هل ترضى ان يوقال عن امك وزوجتك واختك وبناتك ناقصات عقل ولادين لهم يعني تتهم جميع نساء المسلمات انهم غير مسلمين وهاذه التهمه يجب تحاسب عليها وتعزر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا نصر الله لكل امرآه قالت حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت 103 طالما تصف وتصنف المجتمع ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قرار حكيم وكان متوقعا فوقع ونسأل الله الهداية للجميع .. كثير ممن يطلقون على أنفسهم ( داعية ) يفتقد الثقافة العامة والمعرفة بالسلوك الاجتماعي ثم يوظف الدين فيما هب ودب .. وبهذا يسئ للدين والمجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نعم القرار إيقافه فمن يزدري نساء المسلمين وهن الأمهات والأخوات والعمات والبنات لا يستحق أن يلقي في الناس المواعظ ولا الخطابه ولا الامامه بل يحجر عليه ويتم تأديبه لتحريفه النص الشرعي وإخراجه عن سياقه!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اللهمّ احفظ ولاة أمرنا ورجال أمننا وقواتنا المسلحة وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللَّهُمَّ اهلك دعاة الفساد في هذه البلاد من العلمانية والليبرالية وخوارج هذا الزمن اللَّهُمَّ انصرنا على اعداء هذا البلد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فكأنه يقول ان كلام الرسولﷺ غير صحيح وهذه مصيبه لان الرجل لم يقل الا ماقاله ﷺ الا انه قد يؤخذ عليه الطريقه ولكن الله غالبٌ على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
الحكومه دائما تلتمس رضا الرأي العام لانه زي ما تعرفون الزمن هذا زمن الرأي العام والرأي العام الا من رحم ربي مُفتتن بأهل الرذيله ومُحتقن على أهل الفضيله ولا الحجري ما اخطأ ومن قال ان كلامه غير صحيح
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
احسنت ياسمو الامير وبيض الله وجهك. قرار سليم. وفي مكانه ، الحجري وربعه ينتقص نصف المجتمع من اجل قناعاتة الشخصية فقط ، يتاجرون بالدين ويصدقهم البسطاء
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
السؤال الذي يحتاج الى اجابه منه اذا كانت بربع عقل كيف تكلف شرعاً مثل الرجل في الصيام والصلاة والحج فهل من العدل تكون بربع عقل وتكلف عقل كامل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الشيخ ما اخطأ وما قال الا الصحيح لكن البعض يفسر كلام الشيخ على هواه او حاجه في نفسه ولا يستطيع اي انسان ان يمنع اي مخلوق عن الدعوه الى الله
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
احسنت ياسمو الامير وبيض الله وجهك. قرار سليم. وفي مكانه
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
افكارهم بالمرأة من الكتف للركبة. تفهم ما تفهم بكيفك! 👊
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ها ها الآن قر عقلك وأبصرت تستأهل ماجاك ماذا ما ينطبك وتقول هذا الكلام لو أسكت أبرك لك أخذوك يا امهبل .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حملتك وأنجبتك وربتك وجعلتك في مااانت فيه بعد فضل الله سبحانه وهي بربع عقل كما تقول ماذا لو كانت بعقل كامل !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
خطوه الى الامام ،، كذا نسير في الاتجاه الصحيح 👍
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
شكرا يا سمو الامير و جزاك الله الف خير ان هذا و امثاله يعطون صوره سيئه عن الدين الاسلامي الحنيف فكم من السيدات السعوديات اشتهرن علميا في الطب والهندسه و الرياضيات و العلوم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
من اسمه واضحه عقليته ، بعض هذول المشايخ اللي محاضراتهم كلها عن المرأه والتحريض عليها نفسي افهم ايش يستفيدون ؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
الله عليك يا الحجري ياما وياما سمعت محاضراتك ماشاءالله تبارك الله بحر من العلم .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
يجب القبض عليه واداعه السجن ويقدم للعداله فوراًً
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
لايكفي المنع المفروض يتم محاسبته ومسائلة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هذا الداعية صاحب العشرين مفسدة لو كان قصده الخير والنصيحة فكان الاولى به ان يقصد الامير حفظه الله ويعرض عليه وجهة نظره اما تحشيد الناس وتحريضهم ليقال عنه انه مجاهدبالكلمةفهو الفساد بعينه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الحمد لله اللهم أحفظ ولاة أمرنا وأجعلهم سند لنا يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بعض الاشخاص عندما يذكر الزوجة او الاخت او الابنة او اي امرأة يقول (اكرمكم الله) فعلا هذا هو الجهل من بعض الناس سواء متعمد اوغير متعمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((... ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) صدق الله ورسوله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كيف بربع عقل والرسول صل الله عليه وسلم يقول خذوا شطر دينكم من عائشه.؟ كيف بربع عقل وعمر يقول أصابت أمرأة وأخطأ عمر؟ من الذي بربع عقل؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
امرأة تحب وطنها وتستميت من اجله وهن كثر والحمدلله ورجل اخونجي يخون وطنه ايهما ناقص العقل والدين؟؟؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
اصاب الامير حفظه الله فهذا الداعية كغيره استغل الدين في غير موضعه فنقص العقل هنا له معنى غير ماتكلم به الداعية ويكفينا ان بلقيس ضربت اكبرالامثلةعلى رجاحةعقل المرأة وبشهادة القران الكريم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء)) صدق الله ورسوله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يستاهل أكثر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
افضل شي. الفكر الضال راحته أيامه خلوه. يجلس في بيتهم. افضل. وين مريم وخديجة. وآسيا افضل نسا ء الكون. هذا الشيخ خراف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ههههههههههههه يالبي ياذي الشيخ
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
اتقوا الله في الشيخ ولا تصفوه بالتحريض الشيخ اجتهد واستشهد بأحاديث نبوية لكن استشاده في غير محله في فقرة ناقصة عقل فهي مختصة بالشهادة ولا دخل لسياقة المراة بها اما نقص الدين فقد فصل لا تصغروا المشايخ
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
الي ايد الشيخ لا تستعجل بكره الشيخ يعتذر وتطلع انت بسواد الوجه .. وبعدين شقائق الرجال الله يخليهم لنا😊
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
صبر المرأة على تصرفات الرجل.. اشبه بالقوى الخارقه_قوى الطبيعة .. انها عظيمه .. بخلقها وصبرها وتسامحها وقلبها !
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
ما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل، هو الذي شرعه عز وجل رفقا به
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت65 والله الرجل ناقص دين يتزوج ويلعب بذيله المرأه دايم تصون لكن الرجل الخيانه تسري بدمه
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
ه: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
السؤال: هل الحجري جدير بأن يكون عضو في فرع رئاسة الإفتاء؟ وهل هو جدير وكفؤ بإدارة الفرع؟ هذه الأسئلة موجهة للمفتي وهو مسؤول أمام الله جل وعلا ثم أمام ولي الأمر وأهالي المنطقة عن قراراته في هذا الخصوص.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها ؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ قيل: يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصل وتصوم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
انا شخصيا فخور جدآ باولاة أمرنا وعلى راسهمم الوالد ابوفهد التصدي لاهولاء وقطع الطرقات عليهم لإثارة الفتن الطائفية أو التهجم على اشخاص ياخ المرأة هي الأم والزوجة والاخت والآن المرأة تعمل في كل المجالات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يكفي ان اكثر اهل النار من النساء لم يقل من الرجال او غيرهم بل تم تحديد النساء بالذات لانهن ناقصات عقل ودين وتربيه يعني اغلب النساء للاسف ماعندهن دين وماعندهن مخافه من الله عزوجل .
لا يعجبني(29) اعجبني(2)
الشيخ يطقطق بأريحيه على الحريم أكيد زوجته مامعها جوال ولا كان في العلوم علوم يجازى بالحق الخاص في البيت مثل ماجازوه بالحق العام في المجتمع الركاده زينه ياشيخ الله يعفو عنا وعنك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كلامي لن يعجب الغالبيه لكن لا يهمني لانه لدي قناعه واحدة وهي ان المراة مخلوق شيطاني اذا اقتحمت حياتك فسوف تدمرها ويكفي ان اكثر اهل النار من النساء اكثر اهل النار من النساء تتوقعون ليش ???????.
لا يعجبني(22) اعجبني(1)
جزاكم الله خيرا وكثر الله من امثال الأمير وحفظ الله ولاة الأمر. لولا الله ثم ولاة الأمر لشعللوا اهل الفتن والتحريض الوطن وافسدوا فيه. ولكن الله ساق لنا ولاة امر حافظين للدين والوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
مصلحة بلدنا الغالي خط أحمر . فشكرا يا سمو الأمير على قرارك الحكيم .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
اجعل حياتك نظيفه وامنه ومستقرة بدون المراة عمرك سوف يطول باذن الله بدون المراة لان المراة جرثومه اذا دخلت حياتك سوف تتلوث وتقضي عليك العيش وحيدا وبراحه البال افضل من العيش مع ***اسمها امراة .
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
احاطت به دعوات من طالب بتعليمهم الاسلام وهم مسلمون من قبل ان يخلقه الله دارت الرحى ياحجري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
س من سمح للمحاضرة بهذا العنوان س من عينه في الافتاء س الم يكن توجهه معروف من اول ام هو الاختراق الاخونجي القوي لكل جهة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلامه سليم ماجابه من عنده هذا كلام الدين وغيره يسب العلماء وحر طليق الدنيا موليه مافيها خير
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
وراء كل رجل مسجون ومديون ومنحوس ومدعوس امراة الحياة بدون امراة جنه ورفاهيه وما فيه وجع راس والحياة مع امراة نار 🔥 وبراكيين وزلازل اجعل حياتك نظيفه ومستقرة وامنه بدون امراة فعمرك يطول باذن الله بدونها
لا يعجبني(18) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يستاهل .. لاتسمحوا بالقيادة لكن لاتقللوا من قيمة المرأة ولا تتهمونا في شرفنا والله المراة لو في راسها شي انها تحط راسك في الطين وهي بوسط بيتك
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
لو سألته امه( اذا كانت حيه) هل انا ناقصة عقل فماذا سيكون رده؟ وكيف يخرج عاقل كامل من بطن ذات عقل ناقص ؟ هو والذى يقول قيادة المرأه تؤثر على الانجاب!!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
تعليق 1 أو 2 كفاية بالكثير 3 تعليقات للزائر المخ هو المخ لا زاد ولا نقص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلامة سليم هذا كلام الدين نعم ناقصة عقل لانها عاطفية ودين للعادة الشهرية فهذا ليس سخرية
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
اذا المرأه بهيمه والله مكرمها فامك بهيمه تعتبرها ، وليه تطارد الحريم وتغزل فيهن وتمدح الاجنبيات؟؟؟ يوم نقص عقلها من حملها فيك وبامثالك من امومتها وحبها لضناها ويوم انت كامل العقل ليه تهين الناقص العقل
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
على راسي وعيني يبن سعود الله يديم عزكم وحكمكم والله لولا الله ثم انتوا ان يشعلوا الفتنه بهذا البلدلاكن الجمد لله ان حفط امن وسلامه البلد بهذا الحكم الرشيد العادل ياخي كان تكلم بموضوع اخر وخلاص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المرأه بطبعها ,,,إنفعاليه,,,,في الغالب لا تستطيع التحكم بمشاعرها ,,,,,وهذا هو نقصان العقل لديها,,,أما الذكاء فقد تفوق الرجل
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
وين مفرح يشوف محامي النساء خخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمدلله استجاب الله دعواتي ودعوات الملايين. هذا الرجل لايستحق ان يكون حتى حارس عمارة.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
ما أدري ولكن أشم رائحة غير طيبه تجاه الدين مع أني ما احب المطاوعه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
حرام يطلق لقب دكتور على مثل هذا...لقد شوه كلمة دكتور..اناضد اطلاق لقب دكتور على رجال الدين
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
لا تهينوا النساء,,,,فوالله لا يهين ويحتقر المرأه ,,,إلا لئيم,,,,فإن النبي محمد قال ,,,إستوصوا بالنساء خيرا ,,,,وقال أيضا ,,,خيركم خيركم لأهله
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
تعليقات روافض
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
هو ناقص عقل بكلامه هذا..لقد ظلمنا النساء كثيرا..
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
المرأه مكرمه ,,,,المرأه محترمه,,,,في الدين الإسلامي,,,,,لها حقوق,,,,وعليها واجبات,,,مثلها مثل الرجل,,,إلا فيما استثناه الدين ,,,لحكم عظيمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المراة مثل البهيمه لا عقل لها لذلك انا موافق لكلام الشيخ المراة ناقصه عقل ودين وتربيه وحدها المطبخ تقشر البصل والثووووووم ههههههههههه.
لا يعجبني(27) اعجبني(1)
ليس قوله ولكنه قول رسولنا الكريم ولم ينكر سياقة المراه من رأسه بل امر شرعه الله وليس كل ماينشر يتم البت فيه ارضاء للناس بسبب كثرة تداوله بينهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يا ساقط إبتدائي ,,,نقصان عقلها ,,,,فسرها لك ,,,إفريقي بتعليق 29,,,وهذا هو الصحيح,,,,أما ماذكره الشيخ الحجري,,,فمخالف للصواب,,,وإلا لما عوقبت المرأه على إرتكابها للحدود مثلها مثل الرجل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
انا اتفق معك يا شيخ المراة ناقصه عقل ودين وتربيه ولا تستحق اكثر من تقطيع البصل والثوم.
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
المفروض يعتقل ويسجن حتى يكون عبره لاشكاله....لو تهاودنا مع الاخونجي سوف يتمادى...
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ياليت يسجنون اللي عندنا هنا يقولون عن الحريم ناقصات عقل ودين وحدك مطبخ
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
بالنسبه لي ياشيخي الفاضل يهمني ماقلت من حق ولايهمني ما فعلوا فانت على حق وصواب وهم على باطل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
حفظ الله سيدي محمد بن سلمان لن يظهر بعد اليوم الا من يمثل سماحة وعدالة الاسلام
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
شئتم ابيتم ناقصات عقل ودين ولن تحرفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام .. بارد الله فيك ياشيخ سعد الحجري
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
حفظ الله ملكنا ومملكتنا نظفو البلد من القواحش
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حفظ الله ملكنا ومملكتنا نظفو البلد من القواحش
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
نقصان عقل المرأة هو النسيان وغلبة العاطفة عليها ولكن هذا الشيخ سلبها عقلها و لم يبقي لها إلا الربع وبالتالي قارب بين عقلها وعقل البهائم التي لا تفقه شيئا. لا تجزعي يا أخية وأصبري وصابري فأنت مأجوره.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
كيفناقصه يعني انت اتيت من ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نصيحه لكل بنت ...لاتتزوجي مطوع...العنوسه افضل 1000 مره من الارتباط بمثل هذا الملتحي.
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
طبعا عشرون مفسده وعند السائقين ولا مفسده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ومادون ذلك ليكون مكانه خارج المسجد @@ ذاك يتحدث عن كورة وذا يتحدث عن سيارات @@ وللأهمية الجماعة لاتدرك بتسليمة الإحرام بل تدرك بالركوع الإخير@@ فلا داعي التسابق لمن يتسابق قبل يسلم الإمام فلن تدرك شيء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هناك ,,,غير هذا الشيخ أيضا,,,,من يستحق الإيقاف,,,,مثل الذي يدعو ,,,لتحجب الرجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅 أسلوبه ,,,هو الخطأ ,,,أما الحديث فثابت,,,,لكن ,,,نقصان عقلها ,,,ليس كما ,,,فسره الشيخ الحجري,,,,وإلا لما كانت العقوبه ,,,متساويه بين الرجل والمرأه{فسرها انت ياعالم}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم انصر المملكه على أفكار الاخوان والدواعش والمتشددين الراديكاليين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
بعد لو يروح يزور ربعه ماغيرهم على المجاهيم افضل🤗
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بعض المشايخ ,,,,يسيء للدين ,,,,من حيث ,,,يريد النصيحه,,,,مما يسبب تشكيكا ,,,للناس,,,,فشكرا للأمير على ,,,وقفه من الخطابه والفتيا,,,,فهو يسيء للدين العظيم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
وقينان الغامدي. ترك له ليمارس إساءاته
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
لو كنت انا من هجوت الشيخ بالكلام فقط لقمتم الدنيا علي لكن انتم هذا طبعكم وستبقون بهذا الطبع كان الله في عونكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فلو كان نقصان عقل المرأه ,,,,يؤثر في تصرفاتها,,,,لما عاقب الله الزانيه بنفس عقوبة الزاني ,,,ولا السارقه بنفس عقوبة السارق
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أسلوبه ,,,هو الخطأ ,,,أما الحديث فثابت,,,,لكن ,,,نقصان عقلها ,,,ليس كما ,,,فسره الشيخ الحجري,,,,وإلا لما كانت العقوبه ,,,متساويه بين الرجل والمرأه,,,عند إرتكاب الحدود
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
المنع لا يكفي ودي انه اخذ له 80 جلده على ضهره وسجن 5 شهور مع التعهد بعدم التكرار .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الاسلام اكرم المراة واعزها ورفع من شآنها ولكن بعض الذكور اهانوها واستحقروها واذلوها وظلموها
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
لابد من اقصائه من منصبه لانه سيظل يعمل بالخفاء وهذا أخطر من العلن.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمْرِهمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداً
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نقص العقل والدين في هاذا الداعية واضح لأنه نقل ولم ويفر زلم يتفكر واقل شيء يجب في حقه هو ايقافه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اللهم لك الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وليست من اقوال الشيخ ******
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
نقصان عقل المرأه,,,,كما هو ثابت بالصحيحين ,,,,,لا يمنعها من ,,,,قيادة السياره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ثبت بالصحيحين ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مؤيد للقرار. يوجد الكثير من القضايا اللتي يجب عليه و من مثله ان يساعد المجتمع على الوحده و توجيههم للرقي ب اعمالهم وقوالهم لما يتفق مع الشريعة الاسلاميه السمحة و يجب ترك كل ما يختلف فيه و يثير المجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كفو يستاهل بيض الله وجهك وهذا اقل شي بحقه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
جميل جداً انة تم ايقافة بسبب اشغال الراي العام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
المحاضرة الي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان ( عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة ) ، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام ، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين{هل هو من وصف النساء بناقصات عقل؟؟}ام مردد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لماذا البعض يستهين بالمراة ويقلل من قدرها ويستهتر بها ويسخر منها ويستهزىء بها وينظر لها بدونية ويحتقرها وهي التي أنجبته ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
المراة انسان كرمها الاسلام ارتقوا في عباراتكم عن المراة
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
أضف تعليق