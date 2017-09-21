المطلوب الأمني محمد المزرع يسلم نفسه بالمنطقة الشرقية

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صحيفة المرصد : أوضحت مصادر أن المطلوب للأجهزة الأمنية محمد المزرع سلم نفسه للجهات المختصة في المنطقة الشرقية وذلك بعد تسليم عدد من المطلوبين أنفسهم خلال الأشهر الماضية ، وفقاً لموقع “عين اليوم”.

وكان المطلوب الأمني للأجهزة الأمنية في العوامية قد حوكم غيابيا طوال الفترة الماضية وصدر ضده حكم بالسجن عامين قبل أن يقرر تسليم نفسه للأمن، ويأتي ذلك مواكبا لعدة أشخاص مطلوبين سلموا أنفسهم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن شقيق المزرع (عباس) مدرج على قوائم المطلوبين وقبض عليه إثر عمل أمني مميز نفذته الأجهزة الأمنية في 8 صفر 1433 (2 يناير 2012)، وذلك بعد توفر معلومات عن تواجده و 8 أشخاص آخرين من المطلوبين في قضايا تهريب وترويج المخدرات في أحد المنازل ببلدة العوامية حيث تمت مداهمتهم وفق خطة أمنية محكمة والقبض عليهم، وتعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف من مثيري الشغب وذلك للحيلولة دون القبض على المطلوبين والتعامل مع الموقف وفق ما تطلبه ولم ينتج عن تبادل إطلاق النار أي إصابات.

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