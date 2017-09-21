“الجبير” يكشف أسباب إيقاف بعض الدعاة والأكاديميين
صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية عادل الجبير ردا على سؤال لوكالة بلومبيرغ الأمريكية حول اعتقال مجموعة من أكاديميين ورجال أعمال ورجال دين منتمين لجمعات متطرفة : “عندما نتوقع من الأخرين ألا يكون لهم تسامح مطلقا للتطرف والإرهاب والتحريض نحن أنفسنا سنعيشه.”
وأضاف الجبير في رده على السؤال : “الأفراد الذين أوقفوا كانوا يدفعون إلى أجندة متطرفة. وكانوا يحرضون الناس وهذا لن نقبله ونرفضه”.
وتابع : “وجدنا عددا منهم كانوا يعملون مع بلدان أجنبية ويتلقون تمويلاً من بلدان أجنبية لزعزعة السعودية، وعندما تكتمل التحقيقات سنعلن المعلومات.”
وقال : “ينبغي على قطر وقف دعم الإرهابيين وإيقاف تمويلهم وإيقاف تزويد الناس المتورطين والمطلوبين لتمويل الإرهاب بملاذ آمن”.
واختتم : “إيران بلد في هياج. هي الدولة رقم واحد في رعاية الإرهاب. إيران هي تهديد هائل لنا جميعا في الإقليم وإذا لم تغير من سياستها سيكون إقليمنا مضطرب دائما ” .
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التعليقات
ننتظر تعليق رحاااال
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ت 7/***
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بدلا من ايران تعمل كذا وكذا لماذا لانعامل ايران بمثل مايعاملوننا لماذا لانحدث القلاقل في بلدهم لماذا ولماذا اشياء كثيره ممكن عملها لجعلهم لايفكرون بأذيتنا
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(عندما نتوقع من الأخرين ألا يكون لهم تسامح مطلقا للتطرف والإرهاب والتحريض نحن أنفسنا سنعيشه)والذين ليس لهم تسامح من يقول بأن ايران مجوس وبأن الشيعه ليسو مسلمين وهم كبار عنا
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فعلا فتن ***
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اللهم أنصر من نصر الدين واذل من اراد بكيد للإسلام والمسلمين
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اسال الله الكريم ان يعز الاسلام واهله
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خلهم يخسون بالسجن باعو بلادهم برخص
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اللهم أحفظ بلدنا وولاة أمرنا واهدي شبابنا وشباتنا ودمر أعدئنا واعداء الامه الاسلامية وأجعل من يريد الشر لنا تدبيرة تدميره ورد شره في نحره يا رب العالمين
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الله وأكبر ولا الاه إلا الله الله هم أعز دينك وانصر من يسعى لعزة الإسلام ونصرته
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كلام من ذهب من رجل راااائع واتمنى ان تلغى كلمة التسامح ويحل محلها الويل كل الويل لخونة الوطن ولكل متعاطف معهم
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هذي الإعتقالات والإتهامات لهؤلاء المعتقلين فيها إدانه دامغه لبلدنا برعاية الإرهاب ... أين العقلاء ؟؟؟؟؟؟
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والله إنها فتنه ستعصف بمجتمعنا ... الله يبلي من أشعلها ودخل بلدنا في أتونها ...... فمشعليها لايريدون لبلدنا الخير ...
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وتابع : “وجدنا عددا منهم كانوا يعملون مع بلدان أجنبية ويتلقون تمويلاً من بلدان أجنبية لزعزعة السعودية، وعندما تكتمل التحقيقات سنعلن المعلومات.”
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سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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من يدعو الى التسامح ****
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قد سمعت ب***
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طيب والربع وش يسوون عندنا .... حاجين وإلا معتمرين ...
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كلام الجبير يصلح ***
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الله يكون بعون المسلمين المؤمنين.
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أَلَا فِي الْفِتنَةِ سَقَطُواْ
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استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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عاش الجبير
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حفظ الله المملكه العربيه السعوديه ,,,من كيد الكائدين,,,,,,وأعزالله خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز,,,,وولي عهده الأمين محمد بن سلمان,,,,,آآآآآآمين
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