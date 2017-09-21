“الجبير” يكشف أسباب إيقاف بعض الدعاة والأكاديميين

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صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية عادل الجبير ردا على سؤال لوكالة بلومبيرغ الأمريكية حول اعتقال مجموعة من أكاديميين ورجال أعمال ورجال دين منتمين لجمعات متطرفة : “عندما نتوقع من الأخرين ألا يكون لهم تسامح مطلقا للتطرف والإرهاب والتحريض نحن أنفسنا سنعيشه.”

وأضاف الجبير في رده على السؤال : “الأفراد الذين أوقفوا كانوا يدفعون إلى أجندة متطرفة. وكانوا يحرضون الناس وهذا لن نقبله ونرفضه”.

وتابع : “وجدنا عددا منهم كانوا يعملون مع بلدان أجنبية ويتلقون تمويلاً من بلدان أجنبية لزعزعة السعودية، وعندما تكتمل التحقيقات سنعلن المعلومات.”

وقال : “ينبغي على قطر وقف دعم الإرهابيين وإيقاف تمويلهم وإيقاف تزويد الناس المتورطين والمطلوبين لتمويل الإرهاب بملاذ آمن”.

واختتم : “إيران بلد في هياج. هي الدولة رقم واحد في رعاية الإرهاب. إيران هي تهديد هائل لنا جميعا في الإقليم وإذا لم تغير من سياستها سيكون إقليمنا مضطرب دائما ” .

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