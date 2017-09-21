شاهد “بأعجوبة” مواطن ينقذ حياة طفل من موت محقق داخل أحد المراكز التجارية بحائل

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صحيفة المرصد : استطاع المواطن خالد السويدي إنقاذ حیاة طفل ذو جنسیة عربیة من موت مؤكد بأحد المراكز التجارية بحائل.

ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، فبينما كان الطفل متمسكا بأحد أطراف السلم المتحرك، الذي سحبه لأعلى، وسط ذعر المتواجدين، تمكن المواطن من الإمساك به من أعلى السلم في الوقت المناسب قبل أن يسقط على الأرض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفیديو على نطاق واسع، معربين عن تقديرھم لردة فعل المواطن وسرعة تحركه لإنقاذ الطفل.

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