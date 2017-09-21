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شاهد “بأعجوبة” مواطن ينقذ حياة طفل من موت محقق داخل أحد المراكز التجارية بحائل
صحيفة المرصد : استطاع المواطن خالد السويدي إنقاذ حیاة طفل ذو جنسیة عربیة من موت مؤكد بأحد المراكز التجارية بحائل.
ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، فبينما كان الطفل متمسكا بأحد أطراف السلم المتحرك، الذي سحبه لأعلى، وسط ذعر المتواجدين، تمكن المواطن من الإمساك به من أعلى السلم في الوقت المناسب قبل أن يسقط على الأرض.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفیديو على نطاق واسع، معربين عن تقديرھم لردة فعل المواطن وسرعة تحركه لإنقاذ الطفل.
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التعليقات
( عدد التعليقات 17,900 )18 - عمر السميري
تصبحون ع خير
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( عدد التعليقات 17,900 )17 - عمر السميري
خروووج
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( عدد التعليقات 17,900 )16 - عمر السميري
جزاه الله خير
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15 - اخلاقك علوك2017-09-21 22:53:19
عيب السلم المتحرك زاويته قصيره للطفال من عمر ست ودون مما يسهم ان يتمسك به الطفل ويرتفع والخوف المفاج يجعله يتمسك به قبل ان يرا انه ارتفع فيظل ماسك الا اذا سلمه الله الحل يجب زوايا السلم تكون مرتفعه
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14 - كويتي وافتخر2017-09-21 22:48:53
ماهذا الحنان وهذه العاطفة اسأل الله ان يرزقك صلاح الابناء
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13 - فنزولي2017-09-21 22:47:49
ترقبوا قريبا شيله عن الحدث
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12 - اخلاقك علوك2017-09-21 22:45:15
على وزارة التعليم ان ترسل لجنه بعض المباني الدرج فيها قصير زي الي طاح الطالب بجده بمبنى مدرسه اهليه والسلم لابد الدفاع المدني النظر بخطورته بجميع المولاة فورن لان اصبح خطير للطفال ان لم يظعو سلامه
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11 - الزعيم2017-09-21 22:43:02
بطل والله لازم يكرم هذي النماذج اللي لازم الاعلام يركز عليها
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10 - محب المرصد2017-09-21 22:39:17
الله يجزاك الجنه ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا هذا الشعب السعودي فيض من غيض
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9 -2017-09-21 22:31:41
بطل جزاه الله خير
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8 - مواطن مخلص2017-09-21 22:28:00
ونعم ياشمري بيض الله وجهك
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7 - زرهان2017-09-21 22:20:19
بطل ولاحظ احتضانه لطفل وهذة الرحمة يحبها الله وبإذن الله سوف تحتظنة جنات الخلد لرحمتة وإنقاذة لهذا الطفل
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6 - ام سلطان2017-09-21 22:16:19
بيض الله وجهه دنيا واخره
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5 - مسافر2017-09-21 22:02:22
الله يجزيه الجنه واضح حرصه جزاه الله خير هذا هو الزمن الجميل
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4 -2017-09-21 21:58:28
والام ****همها تدرج عيونها جعلها الفقع
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3 - ...2017-09-21 21:37:33
رجل بمعنى الكلمه لونه واحد ثاني تحصله يصور ينتضره يطيح الله يجزاك خير وياليت يكافؤنه يستاااهل .
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2 -2017-09-21 21:16:01
الله يجزاه بالخير ويوفقه ويسعده اللهم أمين
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1 -2017-09-21 21:12:39
اهمال الأهل يضيع الأطفال عساه يكون درس لأمه المهمله الحمد لله على سلامته ومنقذ الطفل جزاه الله خير
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آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري
تصبحون ع خير...
بواسطة : عمر السميري
خروووج...
بواسطة : عمر السميري
جزاه الله خير...
بواسطة : زائر
الظاهر إن *** اخوانجي...
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