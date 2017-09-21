3 ملايين ريال غرامة على شاحنة حطمت جسر مشاة بجدة

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صحيفة المرصد: قالت مصادر بأمانة جدة،أنه تم تحميل تكلفة إصلاح جسر المشاة أمام سوق المساعدية بطريق المدينة، والتى بلغت 3 ملايين ريال على سائق الشاحنة التى تسببت في سقوطه قبل 11 شهرًا .

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إغلاق طريق المدينة النازل والطالع باتجاه الشمال إلى الجنوب، والجنوب إلى الشمال، من جسر التحلية حتى جسر فلسطين لإعادة وتركيب جسر مشاة أمام سوق المساعدية. وفقا لـ ” المدينة”

وحددت الأمانة مدة الإغلاق ليوم واحد السبت القادم الثاني من المحرم المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك من الساعة الثانية ليلا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وطالبت الأمانة وإدارة المرور قائدي المركبات الالتزام بمسار التحويلة على المخطط والسرعة المحدودة، لحين الانتهاء من الإصلاحات اللازمة.

يشار إلى أن الشاحنة اصطدمت بالجسر بطريق المدينة باتجاه الجنوب أمام المساعدية بجدة، صباح يوم السبت 19 صفر 1438 الموافق 19 نوفمبر 2016 م، وأسفر الحادث يومها عن إلحاق أضرار بالجسر وتعطل الحركة المرورية.