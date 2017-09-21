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الرئيسية / بهذه الطريقة يستطيع شيخ ” قبيلة آل مرة وعائلته” مقاضاة الحكومة القطرية بعد سحب جنسيتهم

بهذه الطريقة يستطيع شيخ ” قبيلة آل مرة وعائلته” مقاضاة الحكومة القطرية بعد سحب جنسيتهم

بهذه الطريقة يستطيع شيخ ” قبيلة آل مرة وعائلته” مقاضاة الحكومة القطرية بعد سحب جنسيتهم
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المرصد 11 1٬440 2 ساعتين

صحيفة المرصد : للمرة الثانية، ترخي الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، بظلالها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شهد ضمن فعاليات دورته الـ36 ندوة حملت عنوان «حقوق الإنسان في قطر، الشيخ طالب بن شريم مثالا صارخا»، والتي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.

تعسف النظام القطري في سحب الجنسيات

وخلال فعاليات الندوة، بدا الأسف الشديد حاضرا من خلال تعبيرات المشاركين التي أعربت عن رفضها الشديد لتعسف النظام القطري في قضية حرمان مواطنيه الأصليين من الجنسية القطرية.

وعبر سرحان سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عن بالغ القلق تجاه «قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة “طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم” وعائلته المكونة من 54 شخصاً – من بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانوينة وبشكل تعسفي».

شهادات حية

واستمع المشاركون في الندوة إلى شهادات حية من أبناء عشيرة الغفران الذين تم سحب جنسياتهم منهم دون أية مبررات أو مسوغات قانونية، واتفقوا على أن توصيف ذلك الإجراء بـ«العقاب الجماعي»، موضحين أن نزع جنسية 55 من أفراد العشيرة يعد «تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها وخروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، وخصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون أية مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبني على أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة».

ورأى المشاركون في الندوة بأن قرار سلطات الدوحة والذي شمل عدد من الأطفال والنساء، كان جائرا، وهو نوع من «الانتقام الممنهج»، لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير.

وأبدى الحقوقيون الذين شاركوا في الندوة، قلقهم الشديد لتبعات الإجراءات التي اتخذتها سلطات الدوحة بحق عدد من أفراد قبيلة آل مرة، وما ترتب على ذلك من تشريد وحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على أراضيها.

حق الدول في أن تقرر من هم رعاياها ليس مطلقاً

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والعديد من المشاركين في الندوة التي تم تنظيمها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدوا على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية، لافتين إلى أنه «ينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم».

وأوضحوا أن «القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي».

وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته، مناشدة جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه.

كما أكدت الفيدرالية بأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويعد مساس بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية، موضحة أن تعرض تلك القبيلة وأفرادها لأي خطر هو مسؤولية جميع الأطراف المعنية داخل وخارج قطر وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التي لم تلتفت لهذا الانتهاك وأصبحت مؤخرا تنفذ السياسة القطرية الجائرة وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.

سرعة إلغاء القرار التعسفي

وأخيرا دعت الفيدرالية العربية الحكومة القطرية إلى سرعة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته، إضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها لما يمثله هذا القرار من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة ولما يمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيا، إذ أنهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية، ودعت السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.

وأشار المشاركون في الندوة التي عقدت في القاعة الخامسة عشر، أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما و تحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر)الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية، حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما” ، و “لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”، كما الحال في المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على حق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.

المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل

ومن ضمن المواد التي تجرم التصرف القطري بحق أبناء قبيلة آل مرة، وفق المشاركين في الندوة، المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تحمي هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته، من أي تدخل غير مشروع – وهو حكم يمكن، إذا قُرء بالاقتران مع المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) والمادة 7 (الحق في جنسية) من الاتفاقية، أن يحول دون فقدان طفل ما لجنسيته في سياق إجراءات التبني أو الاعتراف بالنسب أو إثبات النسب أو أية إجراءات أخرى.

وشددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن قرار السلطات القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يعد انتهاكا لنصوص الدستور القطري والذي نص في المادة (18) على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، و أكد في المادة (19) على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، كما نصت المادة (20) من الدستور على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
ولفت الفيدرالية إلى أن القرار القطري الجائر يعد “خروجا صريحا على نص المادة 29 (1) من الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي نص صراحة أن ”لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - كفى كذب
2017-09-21 22:52:27
او يقول الحق ليجد نفسه مرمي بلا هويه ولامال ولا حلال متشرد بلا ذنب الا انه ناصح لحبه لوطنه واهل وطنه . انتهى
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10 - كفى كذب
2017-09-21 22:50:54
تعليق مخالف
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9 - الصحيح
2017-09-21 22:45:26
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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8 - سعد
2017-09-21 22:42:09
الكثير من ال مرة حمدوا وشكروا الله على النعمة وعرفوا مكانها وجلسوا بقطر
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7 - التاريخ شاهد
2017-09-21 22:41:39
رجعت الجنسيه لبن لاهوم شيخ ال مره سوا جلس في قطر او خارج تعتبر اكبر اهانه عرفتها البشريه لتميم كسر كلام الحاكم وإرجاع الجنسيه باالقوه يعني كلمة الشيخ تمشي عليك وعلى ابوك
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6 - ......
2017-09-21 22:14:10
الله يرحم الامير سعود الفيصل......
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5 -
2017-09-21 22:09:09
الجنسيه وانسحبت ، هم مايبونك وانت ماتبيهم ، خلاص اقعد بالحسا واحمد ربك ، وانسى
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4 - عبد الله
2017-09-21 22:02:19
مادام فيها حقوق الانسان ردد ياليل مطولك . اطلب الله في حسن الختام وقدم في حافز .
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3 - زرهان
2017-09-21 22:01:16
ولد سلمان أدب قطر بعد عشرين سنة من التطاول بالقانون كل شى عندة بالقانون شوفو فائدة المناصب حين تمنح لأصحاب التخصص كل شى بالقانون وربى تميم وأبوة وامة تلاقيهم دايخين الحين ما راح احد ينفعهم
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2 - لحظة تامل وتعجب
2017-09-21 21:54:58
حق الدول في أن تقرر من هم رعاياها ليس مطلقاً )) جلست أتأمل في هذي الجملة ولم اعث على اي مسوغ لها !!!!!
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1 - صميدع
2017-09-21 21:47:58
اصلا ابن لاهوم عنده جنسيه سعوديه وقطريه سحبت القطريه وانتبه لاتسحب الاخرى
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آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري

خروووج...
بواسطة : عمر السميري

جزاه الله خير...
بواسطة : زائر

الظاهر إن *** اخوانجي...
بواسطة : احمد الزهراني

رقع يامرقع حركات اخوان إبليس تغلغلوا في التعليم الله يريحنا منهم ....
كتاب الرأي
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