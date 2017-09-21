تغريم سيدة أعمال سعودية 168 ألف ريال لتهريبها قارئ قرآن

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صحيفة المرصد: أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بإدانة سيدة أعمال سعودية “غيابياً” وتغريمها 168 ألف ريال، لتهريبها 100 كرتون قارئ قرآن بدون تصريح.

وقال مصدر مسؤول باللجنة أن مفتشو الجمارك ضبطوا شحنةً مكوّنة من عدد 100 كرتون “قارئ قرآن” غير مصرحة ومخالفة في المملكة وتبين أنها تخص سيدة سعودية تعمل في مجال التجارة.

وأشار المصدر إلى تغيب سيدة الأعمال عن الحضور لجلسات اللجنة الابتدائية؛ مما دعا باللجنة لإصدار حكم ابتدائي بالشروع بالتهرب الجمركي عليها.