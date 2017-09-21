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تغريم سيدة أعمال سعودية 168 ألف ريال لتهريبها قارئ قرآن

تغريم سيدة أعمال سعودية 168 ألف ريال لتهريبها قارئ قرآن
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المرصد 10 2٬578 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بإدانة سيدة أعمال سعودية “غيابياً” وتغريمها 168 ألف ريال، لتهريبها 100 كرتون قارئ قرآن بدون تصريح.
وقال مصدر مسؤول باللجنة أن مفتشو الجمارك ضبطوا شحنةً مكوّنة من عدد 100 كرتون “قارئ قرآن” غير مصرحة ومخالفة في المملكة وتبين أنها تخص سيدة سعودية تعمل في مجال التجارة.
وأشار المصدر إلى تغيب سيدة الأعمال عن الحضور لجلسات اللجنة الابتدائية؛ مما دعا باللجنة لإصدار حكم ابتدائي بالشروع بالتهرب الجمركي عليها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - ليبرالي
2017-09-21 23:03:05
خطوه الى الامام
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9 - الحديث
2017-09-21 22:54:22
عن شفافية الانظمة والقوانين المخفية
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8 - سيم سيم
2017-09-21 22:52:26
الدش ممنوع بس يباع. تعال دخل معاك دش شوف وشو المحضر اللي بيكون. ناس وناس ومحطات البنزين على الطرق السريعة وداخل المدن يوجد فيها تصريح من شركتين بس مسكوت عنهم. حاطينها اذا بغو ينفذونها. احتكار غير معلن
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7 - لحظة
2017-09-21 22:49:45
قارئ قرأن يعني حسب ما فهمت يقرأ ربما بتجويد. وفي الانترنت مواقع كثيرة. بس اللي اعرفه ان تدفع جمارك عليها. تصريح على ايش. مو طيب امنعوا مواقع الانترنت
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6 -
2017-09-21 22:47:12
ما هربت شي محرم المفروض ما تتعاقب القوانين تطبق على ناس وناس تلعب محد يمها حسبي الله ونعم الوكيل
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5 - محمديم
2017-09-21 22:35:16
ليس مهمآً ان تحمل بجيبك القرآن بل المهم ان تكون بأخلاقك آيه
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4 - معيض
2017-09-21 22:16:35
واش هو قاريء القرآن
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3 - عبادي الهلالي
2017-09-21 22:05:51
يعني لو كانت مهربه 100زجاجات خمر ما رفع عليها قضيه . مايتهربب من الامارات الينا كل شهر مائات الالوف من قواير الخمر وغيرها .... ولاعشانه قران شهرتوا بها
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2 - زائر من الكواكب
2017-09-21 21:43:02
أهم شيء ركز على الحبوب
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1 - سلام
2017-09-21 21:32:34
تغريم تستاهل
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آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري

خروووج...
بواسطة : عمر السميري

جزاه الله خير...
بواسطة : زائر

الظاهر إن *** اخوانجي...
بواسطة : احمد الزهراني

رقع يامرقع حركات اخوان إبليس تغلغلوا في التعليم الله يريحنا منهم ....
كتاب الرأي
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