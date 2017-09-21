ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!

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صحيفة المرصد : يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثارة الدهشة والاستغراب لدى كل من يتابع كلماته العلنية.

فقد أشار ترامب خلال كلمته في الأمم المتحدة أمام زعماء الدول الإفريقية، إلى دولة “نامبيا” غير الموجودة في الواقع.

وذكرت صحيفة The Hill الأمريكية اليومية، أن ترامب كال المديح لهذه الدولة المختلقة، وقال في مجال تعليقه على وضع الرعاية الصحية في دول إفريقيا: “نظام الرعاية الصحية في نامبيا يتحسن وأصبح أكثر اكتفاء واعتمادا على الذات”.

ووفقا لموقع روسيا اليوم نشر نص كلمة الرئيس دونالد ترامب على موقع البيت الأبيض، أكد الأخير أن الحديث دار عن “ناميبيا”.

وفي وقت سابق اختلط الأمر على ترامب، وأعلن عن ضرورة مكافحة الكاكاو، وتبين لاحقا أنه استخدم كلمة “كاكاو” بدلا من كلمة ” الكوكا” – النبتة المخدرة.

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