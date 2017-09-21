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ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!

ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!
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روسيا اليوم 9 1٬377 2 ساعتين

صحيفة المرصد : يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثارة الدهشة والاستغراب لدى كل من يتابع كلماته العلنية.
فقد أشار ترامب خلال كلمته في الأمم المتحدة أمام زعماء الدول الإفريقية، إلى دولة “نامبيا” غير الموجودة في الواقع.
وذكرت صحيفة The Hill الأمريكية اليومية، أن ترامب كال المديح لهذه الدولة المختلقة، وقال في مجال تعليقه على وضع الرعاية الصحية في دول إفريقيا: “نظام الرعاية الصحية في نامبيا يتحسن وأصبح أكثر اكتفاء واعتمادا على الذات”.
ووفقا لموقع روسيا اليوم نشر نص كلمة الرئيس دونالد ترامب على موقع البيت الأبيض، أكد الأخير أن الحديث دار عن “ناميبيا”.
وفي وقت سابق اختلط الأمر على ترامب، وأعلن عن ضرورة مكافحة الكاكاو، وتبين لاحقا أنه استخدم كلمة “كاكاو” بدلا من كلمة ” الكوكا” – النبتة المخدرة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - عبادي الهلالي
2017-09-21 23:03:04
والله مو منك يا تراب ... هذا افعال كيم اونغ اون خلاك تتخبط يمين وشمال هذا وماضربكم باقي اجل لو يضربكم بصاروخ لعبه يخليك تقول اكريما بدل امريكا ... طس طس بس يالغبي
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8 - ابو عبدالمحسن
2017-09-21 22:16:30
شخص غريب
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7 - عبد الله
2017-09-21 22:10:30
بدئت اتعاطف مع هذا الرئيس ***
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6 -
2017-09-21 22:04:30
ياخسارة مئات المليارات فيك .... الله يعوض صبرنا في الجنه
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5 - زلزله
2017-09-21 21:56:08
ماقلنا لكم هذا رجال مهوي ومنسم ومنتهي ولايدري وين الله حاطه .... وقد تكون حكمة من الله ليكون رئيساً لأمريكا ولتكون نهايتها على يدي هذا المعتوه .....
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4 - أفريقي
2017-09-21 21:52:31
نامبيا غير موجوده ولكنه يقصد ناميبيا وهي دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا. نلتمس لترامب العذر لأنه محب لأفريقيا ومن الحب ما قتل.
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3 - سركيس بااااريس
2017-09-21 21:42:40
تعليق 1 ////// اتوقع الشيخ ترامب ماكلن تفاح خربان مما سبب لة بعض الهذ****ان /// //////////////والله انة تحفة ذا الرئيس وبايعها بتب**ن .
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-21 21:37:29
يأكل برسيم .
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1 - زائر من الكواكب
2017-09-21 21:29:30
أيش ياكل هذا الرجل
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آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري

خروووج...
بواسطة : عمر السميري

جزاه الله خير...
بواسطة : زائر

الظاهر إن *** اخوانجي...
بواسطة : احمد الزهراني

رقع يامرقع حركات اخوان إبليس تغلغلوا في التعليم الله يريحنا منهم ....
كتاب الرأي
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