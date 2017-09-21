شاهد.. أب يعذب ابنه ويضربه على رأسه بالكريك

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله قيام أب بتعذيب ابنه والاعتداء عليه بالضرب ما أدي لإصابته بجروح متفرقة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص في مدينة مكة قيام الأب بتوجيه لكمات لابنه والاعتداء عليه بالضرب بـ ” كريك” ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة وتلطخ رأسه ووجهه بالدماء التى سالت على ملابسه أيضاَ ثم اصطحبه إلى منزل وقاده داخله وأغلق الباب.

وأشار موثق الفيديو إلى أن الأب اعتدى على ابنه بدون رحمة أو شفقة وأن ما فعله لا يرضى الله والرسول مؤكداً أنه وثق الفيديو للإبلاغ عنه .

وأثار الفيديو استهجان المغردون وطالبوا بمحاسبة الأب وفق الإجراءات القانونية .