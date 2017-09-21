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شاهد.. أب يعذب ابنه ويضربه على رأسه بالكريك
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله قيام أب بتعذيب ابنه والاعتداء عليه بالضرب ما أدي لإصابته بجروح متفرقة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص في مدينة مكة قيام الأب بتوجيه لكمات لابنه والاعتداء عليه بالضرب بـ ” كريك” ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة وتلطخ رأسه ووجهه بالدماء التى سالت على ملابسه أيضاَ ثم اصطحبه إلى منزل وقاده داخله وأغلق الباب.
وأشار موثق الفيديو إلى أن الأب اعتدى على ابنه بدون رحمة أو شفقة وأن ما فعله لا يرضى الله والرسول مؤكداً أنه وثق الفيديو للإبلاغ عنه .
وأثار الفيديو استهجان المغردون وطالبوا بمحاسبة الأب وفق الإجراءات القانونية .
التعليقات
36 - الشاعر📝2017-09-22 01:08:31
الذي صور المشهد وعلق عليه لماذا لم يجعل نفسه مكان هذا الأب الذي تكالبت حوله المصائب حتى أثقلت كاهله فمن يرضى أن يعذب إبنه ويقسو عليه وهو بهذه الحالة المرضية دون وجود مبررات قوية حالت بينه وبين علاجه)
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35 - اسامه2017-09-22 01:00:15
المقطع في مكه الشايب *** وهذا ولده ومعروف في مكه اخذته الشرطه اكثر من مره ولا في فايده
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34 - قلم جاف2017-09-22 00:58:49
يجب أن يعاقب هذا الاب اي كانت جنسيته اذا كان المقطع صحيحا
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33 - شيء ﻻيرضي الله إن هو فعﻻ صحيح2017-09-22 00:51:24
ويكفي من المصور أن حلف بالبﻻغ عليه والتبليغ عنه .
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32 - الهيثم العربي2017-09-22 00:31:38
اقسم بالله بكيت قهر عليه. واضح انه مريض نفسي الله يشفيه ويشفي كل مرضان. ويسلط ع الظالمين
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31 - -2017-09-22 00:26:11
هذا يمني
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30 -2017-09-22 00:10:07
لابرماوي ولا يمني هذا شبه اليمني افهمها امه ممكن يمنيه او شبه يمنيه الله واعلم
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29 -2017-09-22 00:00:57
أقول هذولي من برماوية مكه أو من اللي حجوا وبلطو ...
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28 - ساقط ابتدائي2017-09-21 23:56:00
الفقر سبب كل الامراض النفسية والعنف الاسري المنتشرة هذه الايام
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27 -2017-09-21 23:54:45
أهدموا هالعشوائيات مناظر تفشل وساكنيها متخلفين
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26 -2017-09-21 23:52:46
ويلي هذا بالسعودية حسبته باليمن ولا بمصر
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25 - الساري2017-09-21 23:50:36
مصور المقطع يبيله علقه بالكريك واتمنى ان يحاسب اولا
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24 - العنزي2017-09-21 23:36:13
دام يعذب ولده قدامك يالسلقه ليه مافزعت بدل التصوير
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23 - زائر2017-09-21 23:30:55
هذا ولده وهذا ليس يمني لاحول ولاقوة الابالله اطهر بقاع الارض اكثر عقوق واكبر عقوق في الشرق الاوسط ***لاكن هذا الاب جبار اسأل الله ان لايبلانا
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22 - فهد2017-09-21 23:26:43
اتوقع انه ***
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21 - قلبي حزين2017-09-21 22:59:22
وين حقوق الانسان عنه .. انقذوه وانقذوا كل من في البيت .. الله العالم هذا كيف معيّش اهل بيته
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20 - سوط الحق2017-09-21 22:54:25
إلى اليمنية رقم 9 وش فيك ****
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19 - المتيم2017-09-21 22:51:25
ودك حد يجلده كما جلد ولده حتى يحس بالعذاب والمعاناة
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18 - الدهمشيه2017-09-21 22:48:59
مااقول الا حسبي الله ونعم الوكيل والله دمعت عيوني وانا اشوف المقطع "حسبي الله ونعم الوكيل الوكيل"الولد شكله ضاع عقله من الضرب تدخلو ياجماعه وفكوه تكفوون باسرع وقت
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17 - ضب حر2017-09-21 22:48:41
الرجال والنساء. ناقصين عقل. الرجال يصيدونا والحريم يطبخونا. والدرباويه ياكلونا. سحقا
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16 - الفارس2017-09-21 22:43:43
يجب زيادة الدعوة بالمساجد والأماكن العامة بتحريم الضرب
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15 - سلاااااااااااام2017-09-21 22:42:39
الشايب يمني والعامل اعتقد انه هندي
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14 - سلاااااااااااام2017-09-21 22:41:43
اليمنه خطيرين حتى على اولادهم فتش اي يمني نلاقي معه سكين في جيبه
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13 - شجاع2017-09-21 22:40:41
لاحول ولا قوة الا بالله ماهذا الظلم لهذا الابن المسكين يجب ان يعاقب الاب وان يتم الكشف على حالتة النفسية والعقلية وقد يكون من في البيت يعانون اشد من هذا الابن اللهم لاشماتة نسأل الله ان يهدية
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12 -2017-09-21 22:40:17
يمني
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11 -2017-09-21 22:36:55
يامن تدعون نقص عقل المرأه هذا رجل منكم كامل العقل انظروا ماذا فعل بابنه فاين انتم منً كمال العقل؟؟
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10 -2017-09-21 22:32:41
عليك **الله
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9 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-09-21 22:29:22
طيب لو افرضنا سبعة مليون يمني بالسعودية فهذي حالة فردية وتمثل صاحبها وممكن مش ولده والمصور يكون متجني فالحكم صعب قبل التحقق والتثبيت😗😗😗😗😗😗
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8 - محمديم2017-09-21 22:27:06
حسبي الله ونعم الوكيل
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7 - كنق الطائف2017-09-21 22:24:32
حلوه تعليق رقم وحده بوحده والبادي أظلم إن كيدهن لعظيم
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6 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-21 22:20:53
بس تحس أن الأبن مريض عقلينا والدليل نظراته عند التصوير وعدم دفاعة عن نفسة اما الجنسية فأعتقد والله أعلم أنه يماني
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5 - زائر من الكواكب2017-09-21 22:20:42
***ضرب مع العلم أن الولد كبير
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4 - شكله مش مواطن2017-09-21 22:18:02
يمكن مش اببنه أتوقع هذا يمني مستقوي على واحد من أبناء جلدته
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3 - محمدين2017-09-21 22:17:15
خلاص وزاره العمل ماعاد تتحمل نص الشعب يعذبون ابناءهم ومراكز الايواء امتلأت لوفيه اتفاقيه مع الصومال يكون افضل ويرحل اي واحد يعذب ابنه لمده 5 سنوات ليعرف معنى الحياه
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2 - السحيم2017-09-21 22:15:43
الله يهبيك من اب لحجي تضرب رجال كبرك اعوذ بالله
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1 - زائره2017-09-21 22:13:43
الرجال ناقصين عقل
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