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الرئيسية / “صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!

“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!

“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!
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المرصد 30 4٬821 2 ساعتين

صحيفة المرصد: جمعت الصدفة كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق ما أدى لنشوب مشاجرة دامية بينهما ونتج عن ذلك إصابة إحداهما بجروح خطيرة في وجهها.
وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية تلقت بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين مواطنتين في أحد الصالونات النسائية، بمنطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية، وفشل العاملات في الصالون في فض الاشتباك بينهما .
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة للسيطرة على الموقف وتم فض الاشتباك وتبين أن الفتاتين صديقتان منذ الطفولة لكنهما اختلفتا مؤخرًا بسبب وقوعهما في حب شاب واتضح أن سبب المشاجرة هو تواجدهما صدفة في مكان واحد بعد أن تزوجت إحداهما مؤخرًا بصديق الأخرى قبل أن تصفها بأنها “عانس”وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.
وأضافت الشرطة أن فنيي الطوارئ الطبية قاموا بإسعاف إحدى الشابتين في الموقع بعد أن أصيبت بجروح بليغة في وجهها واصطحب عناصر الأمن المواطنتين للتحقيق معهما في مركز الشرطة لإجراء التحقيقات اللازمة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - الرجل
2017-09-22 01:38:24
تلقاهن عبدات يتهاوشن على واحد ابيض
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29 - الثقفي
2017-09-22 01:38:01
كثر منهم يتزوجون ايرانيات صفويات ومن حزب الشيطان ***
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28 - الثقفي
2017-09-22 01:37:08
هذا نتيجة ديمقراطيتهم مع الصفويين عندهم و*** الايرانيين 😎🤓😆😆😆😆😆😆
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27 - الثقفي
2017-09-22 01:33:32
المكويت في انحدار بسبب ديمقراطيتهم لدرجة ان نائب محسوب لدوله مجاوره لهم يعلنها صراحة ويتهجم على دولتنا ويسب ويشتم ***ولازال يسرح ويمرح ودخل مره عليهم بمجلس الامه بالكلاشنكوف 🤠
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26 - الثقفي
2017-09-22 01:31:07
اقول للكويت اعيدو النظر في ديمقراطيتكم 🤓
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25 -
2017-09-22 01:23:05
اللي يستهزىء بعقل المراة ؟ ماشفت فديو الشباب الخليجيين اللي تشاجروا عشان فتاة كل واحد يبيها له؟ من يومين كان فيه خبر عن شباب من احدى دول الخليج كانوا يتهاوشون عشان بنت ؟ لا والمصيبه ان الشباب عساكر
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24 - نورا
2017-09-22 01:12:02
أحس الكويتيات في الصالونات ٢٤ ساعه عشان كذا مشاكلهم ومشاجرتهم فيها
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23 - بالمختصر المفيد
2017-09-22 01:11:01
ت19 تقول المراه هي من تفتح المجال للرجال لملاحقتها والسعي وراها___الرجل العاقل المحافظ المتدين كامل العقل والدين لن يفعل ذلك ابدا___لان الرجل المسلم يمنعه دينه واخلاقه وتربيته ورجولته من ملاحقت النساء
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22 -
2017-09-22 00:53:29
ت19 فيه *‘*كبير
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21 -
2017-09-22 00:51:29
ذابحين عمرهم على شي ما يسوى الله يعافيهم ولا يبلانا يَ رب
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20 - عبادي الهلالي
2017-09-22 00:48:53
هذا ولو تسوق عندنا وش بيصير توقف السياره بالطريق العام وتنزل تضارب وحده عشان واحد كان رفض ان يتزوجها ... فعلا ناقصات عقل دين وخلق وكرامه وقناعه .. لله درد ياشيخ سعد الحجري
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19 - عبادي الهلالي
2017-09-22 00:45:46
ت17المراه هي من تفتح المجال للرجال لملاحقتها والسعي وراها ولو كل وحده احتشمت وجلست في بيت ابوها مالحقها ولا درى عنها احد وقديما قالوا(امسكوا عنزكم عن تيسنا) لذا فحق عليهن لقب ناقصات عقل ودين بامتياز
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18 -
2017-09-22 00:40:25
اي قصة حب تكتمل بالزواج اعرفوا ان وراها رجل اثبت رجولته.
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17 - اهم تعليق
2017-09-22 00:36:22
14 - كويتي وافتخر >>> تبي الصراحة؟ انا مع كلام الاخت زائرة لكن بدون تعميم، فلو تلاحظ تصرفات (بعض) الرجال كالمفحط والغزلنجي والسارق والعاق والجرائم الذي يرتكبها بعض الرجال يجعلني أؤيدها فيما قالت رقم7
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16 -
2017-09-22 00:29:27
فيه ناس تشوف الحب انه اتصالات وسوالف خمبقه وشهوه اخر الليل ترا الحب اطهر من كذا يااللي شوهتوا سمعت الحب 💦✋🏻
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15 - مراد
2017-09-22 00:23:53
شيءيؤسف له ان تحصل العلاقه المحرمه وتنخدع البنات والرجل يضحك عليهن بعد طمسهن
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14 - كويتي وافتخر
2017-09-22 00:16:53
قد لاحظت عدة مرات من المعلق رقم ٧ والذي يرمز لاسمه بزائر انه يحرف في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بقلب حديث ان النساء ناقصة عقل و دين ويفلبها على الرجال وهذا ***
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13 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-22 00:13:56
اكيد متضاربين عشان شخص اسمر .. هذا طبع الحريم اذا شافوا اسمر يتضاربون عشانه
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12 - راشد
2017-09-22 00:11:48
الشيخ الحجري أهان أمي وأختي وزوجتي .. فاذا كانت أمك وأختك ناقصات عقل فما ذنب نساؤنا .. فأنا لا أرضى بأن يٌقال عن أمي ناقصة عقل .. فهذه إهانة بحق والدتي التي ربتني وعلمتني وزوجتني .. الله يطولي بعمرها
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11 - المتيم
2017-09-21 23:59:42
اذا لماذا يلام الشيخ الحجري حينما قال انهن بربع عقل اذا خرجوا. فهذا هو الصحيح لله درك ياشيخ واذا ساقوا يصبحون بلا عقل
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10 - صقر العروبه
2017-09-21 23:56:53
الحب والحنان غذاء للروح وفقدانه الم يضر بالناس ويجعلهم يقاتلون علشانه
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9 - المتيم
2017-09-21 23:56:11
اذا لماذا تلومون الشيخ الحجري حينما قال ان النساء ناقصات عقل ودين وانهما يعيشان بربع عقل حينما يخرجون وهذا صححهم لله درك ياشيخ
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
8 - في غاية الأهمية
2017-09-21 23:53:47
يقوم بعض الرّجال بالإساءة للمرأة وامتهانها مستخدمين حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( النّساء ناقصات عقل ودين ) نظراً لجهلهم بالمعنى الصحيح والحقيقي لهذا الحديث الشريف.
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7 - زائره
2017-09-21 23:44:45
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
6 - نصراوي
2017-09-21 23:42:47
العشق الممنوع هو الذي اجبر صديقتك بالزواج من عشيقك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - عابر
2017-09-21 23:41:56
هذه نفس القصه اللي مثلوها بمسلسل كويتي اسمه *** نفس القصه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - عبادي الهلالي
2017-09-21 23:39:50
ياشيخ سعد الحجري .... هذا الدليل على انهن ناقصات عقل ودين واخلاق وقناعة بما كتبه الله لهن ... بارك الله فيك ياشيخ سعد الحجري اتى الجواب منهن بسرعه
لا يعجبني(5) اعجبني(8)
3 - عبيد
2017-09-21 23:39:45
فخار يكسر بعضه حيلهم بينهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - صديق اجل
2017-09-21 23:37:59
لاحول ولاقوة الا بالله صديق اجل استغفر الله العلي العظيم والبنت لحد الان مصدقه نفسها انها تتعرف على شاب وتكلمه وتطلع معه انه راح يفكر اصلن انه بيتزوجها فتره يسلي نفسه ويحصل على الي يبيه هم يسحب عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - وشك وشك
2017-09-21 23:36:23
بتذابحون علشان رجال...ناقصات عقل..واجد عليهم... ربع عقل...خخخخخ
لا يعجبني(7) اعجبني(6)

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آخر تعليق
بواسطة : الشريف

اتوقع يمني...
بواسطة : التشدد والتنطع !! لا علاقة له بمذاهب أهل السنة والجماعة والأربعة

140 - علي العمري ،، وكل المذاهب ترى بعضها البعض على الحق كل أخذ بالرأي الذي يراه...
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اللهم عافنا واعف عنا...
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