“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!

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صحيفة المرصد: جمعت الصدفة كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق ما أدى لنشوب مشاجرة دامية بينهما ونتج عن ذلك إصابة إحداهما بجروح خطيرة في وجهها.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية تلقت بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين مواطنتين في أحد الصالونات النسائية، بمنطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية، وفشل العاملات في الصالون في فض الاشتباك بينهما .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة للسيطرة على الموقف وتم فض الاشتباك وتبين أن الفتاتين صديقتان منذ الطفولة لكنهما اختلفتا مؤخرًا بسبب وقوعهما في حب شاب واتضح أن سبب المشاجرة هو تواجدهما صدفة في مكان واحد بعد أن تزوجت إحداهما مؤخرًا بصديق الأخرى قبل أن تصفها بأنها “عانس”وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأضافت الشرطة أن فنيي الطوارئ الطبية قاموا بإسعاف إحدى الشابتين في الموقع بعد أن أصيبت بجروح بليغة في وجهها واصطحب عناصر الأمن المواطنتين للتحقيق معهما في مركز الشرطة لإجراء التحقيقات اللازمة.