بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانيا

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للسفير السعودي في بريطانيا خلال الاحتفاء باليوم الوطني .

وأظهر الفيديو لحظة تفاعل سفير المملكة ببريطانيا الأمير محمد بن نواف ، مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” ، حيث ظهر يصفق مع الجميع محتفلاً بهذه المناسبة ” .

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