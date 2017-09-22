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حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لمطاردة بين دوريات أمنية وقائد مركبة، توقف فجأة أمام أحد المساجد مترجلاً من سيارته وأطلق النار بسلاحه على رجال الأمن ، وفق ما ذكر النشطاء .
وأظهر الفيديو لحظة القبض عليه بالقوة الجبرية، وذلك في منطقة جسر الملك فهد في الخبر.
فيما كشف مصدر أمني وفقاً لصحيفة “اليوم”،حقيقة المقطع المتداول ، وأوضح المصدر أنه لم تحدث أية مطاردة بين الشرطة وأي مطلوبين في منطقة جسر الملك فهد بالخبر، وهو مشهد تمثيلي (على الأرجح) .
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التعليقات
9 - الشاعر📝2017-09-22 03:27:53
كل يوم يثبت وزير الداخلية أنه الرجل المناسب لهذا المنصب الذي اختير له،وقد حرص سموه على العمل الدؤب وإذكاء روح المثابرة والتحدي مع النفس وهذاهو ديدن رجل الأمن السعودي المحب لمليكه والمخلص لوطنه ولأمته)
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8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-22 02:45:54
الإرهابي نزل وهو كاشخ بعقاله .. واضح انه تمثيل والا كان الدوريات طيروه بالصدام قبل لا يوقف
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7 - ابونواف 992017-09-22 02:27:52
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6 - ابو عايد2017-09-22 01:50:21
مشهد عام1439هـ هوليود الخليج
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5 - انو2017-09-22 01:44:13
مشهد *** يجي منهم
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4 - خلك بعيد حبك يزيد2017-09-22 01:36:11
مشهد***
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3 - ***2017-09-22 01:08:59
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2 -2017-09-22 00:55:02
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1 - زائر2017-09-22 00:53:03
شكلهم يصورون مسلسل لرمضان القادم
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بواسطة : 🙂 ابن القرية 🙂
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