حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو

حجم الخط A A A المرصد 9 3٬018 3 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لمطاردة بين دوريات أمنية وقائد مركبة، توقف فجأة أمام أحد المساجد مترجلاً من سيارته وأطلق النار بسلاحه على رجال الأمن ، وفق ما ذكر النشطاء .

وأظهر الفيديو لحظة القبض عليه بالقوة الجبرية، وذلك في منطقة جسر الملك فهد في الخبر.

فيما كشف مصدر أمني وفقاً لصحيفة “اليوم”،حقيقة المقطع المتداول ، وأوضح المصدر أنه لم تحدث أية مطاردة بين الشرطة وأي مطلوبين في منطقة جسر الملك فهد بالخبر، وهو مشهد تمثيلي (على الأرجح) .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )