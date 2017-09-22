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أول ردة فعل من العمل على واقعة ضرب أب لأبنه بـ “كريك” وحبسه في مكة – فيديو

أول ردة فعل من العمل على واقعة ضرب أب لأبنه بـ “كريك” وحبسه في مكة – فيديو
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المرصد 36 3٬114 3 ساعات

صحيفة المرصد : في أول تعليق لها على واقعة تعذيب أب لأبنه في مكة ، قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر متحدثها خالد أبا الخيل : “يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم”.

وكان مقطع فيديو متداول بين نشطاء مواقع التواصل أظهر أب يعنف ابنه بمكة المكرمة، لإجباره على القيام ببعض الأعمال الشاقة، مما تسبب في إصابته بجروح في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده.

ودشن مغردون وسم بعنوان “أب يعنف ابنه بمكة”، نددوا من خلاله بسلوك الأب مع ابنه ومعاملته بهذه القسوة والوحشية، مطالبين وزارة العمل بالتدخل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - الدحلسه
2017-09-22 03:15:36
من بلاد ابك ابك ابك
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35 - الراقي
2017-09-22 03:11:35
العينه هاذي منها كثير للاسف لارحمه في قلوبهم على ابناهم ولكن فيه رب العالمين يكشف افعالهم وينالون العقوبه ٠
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34 - احمد
2017-09-22 03:08:55
صح يا ام فهد
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33 - الفنكوش
2017-09-22 03:03:36
1 - ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله 2017-09-22 01:01:41 علاكم ابه ونصرة الضعيف وعدل العدل . ::::: احد يترجم ياشباب وش يقول هذا معرفة من ماركته غير معرفه
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32 - احمد
2017-09-22 03:03:31
قال الرسول عليه الصلاة والسلام(أنا زعيم ببيت في ربَض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)
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31 - الفنكوش
2017-09-22 03:01:44
اعوذ بالله مستحيل يكون هذا والده مستحيل ايش الكفر هذا
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30 - راكاااان
2017-09-22 02:58:59
الى 26 - احمد >>> راكاااان ليس رجل اخضر او طاغيه راكااان رجل واب ل4 رجال كله رجوله واحساس وعطف ومحبه للناس وقبلها يخشى الله في السر والعن اما انت لايجب ان تكون بين البشر وانما في زربه ويعلف مع اشباهه
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29 - احمد
2017-09-22 02:54:02
تعليق مخالف
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28 - راكاااان
2017-09-22 02:52:29
23 - احمد الله يحرق العلم والثقافه والأسلوب الراقي والحجج الواهيه التي تعرفها اذا تحولني تلك من انسان الى *** دون احساس او مشاعر اوخوف من الله اقارعك بماذابفكرك المريض امثالك ليس له سوى هذا الأسلوب
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27 - أم فهد
2017-09-22 02:51:29
الولد ليش مايساعد ابوه كان يعاند ويرفض العمل اين احترام كلمة الوالد مع ان شكل الولد والله اعلم مش طبيعي فقد يكون معوق او ضعيف شخصية ويخاف فيه حلقة مفقوده الله يصلح الحال
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26 - احمد
2017-09-22 02:50:47
تم احالة القضيه للنيابه والأبن مريض لا تتحول الى الرجل الأخضر ياراكان وتهلكنا هديء من روعك يارجل ياالاهي
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25 - راكاااان
2017-09-22 02:44:28
تمنيت ماشاهدة المقطع والله شيئ يقطع القلب تكوفون ياوزارة العمل انقذوه والله هذا ليس اب .. عندي احساس من نظرات الأبن ان احساسه مات يبدوا انه يعاني من هذا التصرف من الصغر دمر حياة وشباب ولده الله يدمره
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24 - الراقي
2017-09-22 02:43:26
الله المستعان هذا مجرم ولافيه خير يعذب ولده بهذه الوحشية
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23 - احمد
2017-09-22 02:39:24
ياركان الخسه تتبخر من تعليقك العقيم لو كنت متمكن من علمك لما احتجت للألفاظ السوقيه في كلامك ولكن ضعف الشخص يكمن في اسلوبه واستعانه بمستوى كلماته فقارعني بالحجه والبرهان لا بما يدل على ضحالة فكرك
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22 - راكاااان
2017-09-22 02:38:35
18 - احمد ايات رحمه تتحدث عنها ياضال الأب يضربه بالكريك اله حاده على رئسه تقول مافي ارحم من الأب بأبنه وعزة الله وجلاله ومن رفعها بلى عمد لوكنت مكان المصور ومتواجد لجعلت من ذلك الأب عبره لكل اب ظالم
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21 - راكاااان
2017-09-22 02:34:21
اقسم بالله ادمعت عيني يارب يارب يارب شل يديه واطرافه جميعآ اللهم يامنتقم ياجبار عليك به لاوالله لاوالله هذا ليس اب ولا يعرف معنى الأبوه نظرات ابن للكمراء حرقت قلبي يامسلمين تكفون يامسؤلين انقذوه
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20 - احمد
2017-09-22 02:32:28
ياسمر اركدي الأب لم يسقيه مخدرات ولم يدله على معصيه وياداخل بين البصله وقشرتها ماينوبك غير ريحتها في القديم لم يكن احد يدخل بين الأب وابنه وخرجو رجال يعتمد عليهم ليس كشباب النيدو اليوم وفضائحهم
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19 - راكاااان
2017-09-22 02:29:05
الى 7 - احمد روح ياخسيس هذه نفس خلقها الله يعني عشان ابوه يذبحه لوكنت صادق يالخسيس لما تم القصاص من شخص قبل اسبوعين عندما قتل ابنه *** لايجوز تعذيبه فكيف نعذب ابنائنا ايها الضال الفاسد
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18 - احمد
2017-09-22 02:24:26
مافي ارحم من قلب الأب على الأبن ولكن من حقه يأدبه اذا فعل فعل منكر وبسألكم ماذا قدمت حقوق الأنسان في دول الغرب الا مزيدا من الأنفلات والتحرر وتضييع المقامات والأختلافات والتفرقه بين الأسره الواحده
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17 - ابوصالح سكري
2017-09-22 02:17:22
يجب التحلل ياوزارة الصحة كان يبي يقتل الشاب بس انكشف السروالحمدلله
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16 - سمر
2017-09-22 02:16:28
تعليق 7حسبي الله عليك الوالدين لهم حقوق ولابناء لهم حقوق ياجاهل
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15 - Ana wbas
2017-09-22 02:09:05
لاحول ولاقوة الابالله الأب مستحيل يستخدم العنف مع ابنه الا اذا كان مريض نفسي ويضرب بالكريك وبهذه الوحشيه والابن لم يقاوم والده شي غريب جداا الله يرفع عنهم ولا يبلانا
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14 - يوسف العنزي
2017-09-22 02:06:59
بعدين ياتعليق 7 لوا كان ابوه يعمل ببنه كذا *** يحترم مهوا ادمي شب مكتمل عمره مقول إلا الله يهدي الأب ويخليه يندم على فعلته بولده المال والبنون زينة الحيات الدنيا صدق الله العظيم
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13 - ابوصالح سكري
2017-09-22 02:01:47
تعليق 7 الله القوي علا كل ظالم والحكومة قوية علا كل اب ظالم لايخاف الله في اولادة وبناتة واهل بيتة
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12 - يوسف العنزي
2017-09-22 02:01:14
احترامه لوالده خضوعه له يعني ابوه وش يعمل فيه بين الولد مغلوب على امره حتي مقدر انه يتورى عن والده بس لزم حقوق الإنسان تدخل يمكن المسكين الولد مريض نفسي
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11 - الدهمشيه
2017-09-22 01:48:27
الله اكبر عليك ياتعليق 7 ليه علئ كيفه يعذبه واذا كان ابوه "رجال وش كبره يضربه ليه حسبي الله عليك وعلى ابوه
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10 - الوطن غالي
2017-09-22 01:46:28
من ينقذ أهل حي العود في الرياض المجاري طافحة لهاكم شهر في بعض شوارع حي العود قبل الخطريجب الفزعة ياوزارة الصحة
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9 - الشريف
2017-09-22 01:39:49
اتوقع يمني
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8 - زائره
2017-09-22 01:30:52
الرجال ناقصين عقل
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7 - احمد
2017-09-22 01:27:40
ابوه وهو حر فيه ولا احد له سلطه فوق سلطة الأب ومابين الأسرة الواحده من اشكالات واسرار يبقى بينهم حتى لو نحره هذا ولده وهذا مانصت عليه الشريعه الأسلاميه الا شيء واحد وهو معصية الله فلا ولايه ولا طاعه
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6 - هيث
2017-09-22 01:12:14
والله الامراض النفسيه وعلاجها سهل جداا حبوب والله الوالد كان مجرم فينها الله يسامحه جبنا له حبوب وتمام بس بعد 30ةسنه الحمد لله ع كل حال
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5 -
2017-09-22 01:11:41
شكلو يمني من الحوثيين والعفاشيين الجهله المتخلفين ***
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4 -
2017-09-22 01:06:28
معقوله في اباء بهذه الوحشيه والتسلط اعوذ بالله
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3 - المهااااا
2017-09-22 01:03:32
مستحيل يكون ولده،،. ابحثوا واكيد سارقة من كان صغير ليستعبده ،، يجب متابعة الحاله فالولد باين ضعيييف ومغلوب ع أمره
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2 - الموضوع وين ؟
2017-09-22 01:02:21
يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم؟
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله
2017-09-22 01:01:41
علاكم ابه ونصرة الضعيف وعدل العدل .
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