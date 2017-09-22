أول ردة فعل من العمل على واقعة ضرب أب لأبنه بـ “كريك” وحبسه في مكة – فيديو

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صحيفة المرصد : في أول تعليق لها على واقعة تعذيب أب لأبنه في مكة ، قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر متحدثها خالد أبا الخيل : “يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم”.

وكان مقطع فيديو متداول بين نشطاء مواقع التواصل أظهر أب يعنف ابنه بمكة المكرمة، لإجباره على القيام ببعض الأعمال الشاقة، مما تسبب في إصابته بجروح في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده.

ودشن مغردون وسم بعنوان “أب يعنف ابنه بمكة”، نددوا من خلاله بسلوك الأب مع ابنه ومعاملته بهذه القسوة والوحشية، مطالبين وزارة العمل بالتدخل.

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