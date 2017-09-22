شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة المرصد : تداول عدد كبير من جمهور الفنان المصري عمرو دياب، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهرت فيها فتاة عشرينية تحمل ملامح كبيرة منه ، ما أثار حالة من الجدل بينهم.

جمهور عمرو دياب أبدى إعجابه الشديد بالفتاة التي تشبه فنانهم كثيرًا، معربين عن انبهارهم بالصدفة التي جمعت هذا الشبه الكبير بين “دياب” وتلك الفتاة.

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