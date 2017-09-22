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كاتبة كويتية: الأخلاق بلا تدين أفضل بكثير من التدين بلا أخلاق

كاتبة كويتية: الأخلاق بلا تدين أفضل بكثير من التدين بلا أخلاق
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المرصد 14 974 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تناولت الكاتبة الكويتية الدكتورة ابتهال الخطيب في مقال لها العلاقة بين التدين والأخلاق مستشهده بمقال للأديب المصري الدكتور علاء الأسواني.

وقالت الكاتبة في مقال لها منشور في صحيفة القدس العربي بعنوان ” التدين الإجرائي ” كتب الدكتورعلاء الأسواني في مقال له بعنوان «التدين الشكلي» حول إشكالية سبق لي أن تناولتها في هذه الزاوية وفي زوايا صحافية أخرى، تدور حول السؤال المهم الذي صاغه في مقاله: «كيف يمكن أن نكون الأكثر تدينا والأكثر انحرافا في الوقت ذاته؟» يرى الدكتور أن مجتمعاتنا تعاني من «انفصال العقيدة عن السلوك» أو «انفصال التدين عن الأخلاق» وهي الظاهرة التي أجدها الأكثر إبهارا وغموضا بين الظواهر الإنسانية العامة، حيث تستدعي هذه الظاهرة تساؤلا عن معنى وطبيعة شعور الخوف في النفس الإنسانية والكيفية التي يحور بها الإنسان هذا الشعور للحصول على مبتغاه في النهاية. فالإنسان الذي يؤمن حقيقة بالوجود الإلهي، بوجود نظام عقوبة وإثابة يتجليان في «موقعين حقيقيين» هما موقعا الجنة والنار، كيف يستطيع أن ينفصل عن النظام الأخلاقي من دون أن يتملكه خوف شللي مما قد ينتظره من عذاب أو حرمان حارقين؟.

أمثله للتناقض الديني الأخلاقي

وتابعت: يضرب الأسواني أمثلة عدة لهذا التناقض الديني الأخلاقي لا تبتعد كثيرا عما نختبره جميعنا في حياتنا اليومية: شبان يتحرشون بالسيدات صباح يوم العيد بعد صيامهم رمضان، شرطة يعذبون الأبرياء، أطباء وممرضات يسيؤون معاملة المرضى والفقراء، طلبة يمارسون الغش الجماعي، وأضيف أنا لأمثلة: مؤمن ملتح يشغل وساطاته ليتعدى بها على حقوق الآخرين، محجبة ورعة تذل العاملة في منزلها، مسلم مخلص يستخرج ورقة مرضية مزورة ليتغيب بها عن عمله، ملتزمة منقبة توسط نائبا في البرلمان ليصلها راتبها من دون أن تضع قدما في مقر عملها. لا يكاد يمر يوم من دون أن تتوالى هذه الصور علينا حتى باتت صور مكررة طبيعية من حياتنا اليومية، حيث تشكل طبيعية هذه الصور اللاأخلاقية أشد درجات الخطورة على مجتمعاتنا وأكثرها تهديدا لأمننا واستقرارنا الإنسانيين.

سبب تفسير الظاهرة

وأردفت: يفسر الأسواني هذه الظاهرة بقوله: إن «قراءة الدين المنتشرة الآن إجرائية أكثر منها سلوكية. بمعنى أنها لا تقدم الدين باعتباره مرادفا للأخلاق، وإنما تختصره في مجموعة إجراءات إذا ما أتمها الإنسان صار متدينا». وقد قرأت سابقا تحليلا مثيرا يفيد بأنه لربما التدين بحد ذاته كسلوك يشجع البعد عن الأخلاق، من دون ذنب للدين نفسهن ولكن بسبب من طبيعة النفس البشرية، حيث يشعر الإنسان أن تدينه وإنتظامه في الإجراءات التعبدية يعزلانه عن الإثم ويحميانه من العقوبة، كما لو أن التدين كفيل وحده بمحو بقية الآثام، كما لو أن المؤمن المتدين معفي من الحساب. لذا ولأن المتدين يشعر برفعته عن بقية العالم وبقرب من وعلاقة خاصة مع الخالق، أشبه بالوساطة، فهو يعتقد أن مخالفاته اغير الإجرائية، سيتجاوزها الله من دون أن تقع ويقع هو معها تحت طائلة العقوبة الإلهية. أتذكر موقفا شخصيا لي مع قريبة ملتزمة دينيا، حريصة فرائضيا، دار بيني وبينها حوار حول الانتخابات التي كانت هي تساند إبانها قريبا لنا تعلم كلانا عن عدم مناسبته للمنصب، وحين سألتها الا تخاف الله وهي تصوت لمن لا يستحق، أتذكر تماما ردها المختصر: وما علاقة الله بالموضوع؟

الأخلاق بلا تدين ربما هي الأفضل

وأضافت يختم مقاله بقوله: إن «الأخلاق بلا تدين أفضل بكثير من التدين بلا أخلاق» وأضيف أنا: إن الأخلاق بلا تدين لربما هي الأفضل والأكثر حقيقية بالمطلق. فالإنسان الذي يمارس حياته بأخلاقية لا بواعز من تدينه أو من خوفه من عقاب أو من رغبته بثواب لابد أنه أكثر حقيقية وأكثر إخلاصا للمبدأ الأخلاقي من نظيره المدفوع برغبة أو بخوف. لا أدعي هنا أن التدين متناقض والأخلاق، ولكنني أقول إن الأخلاق التي تنبع من التدين وحده وما يصحبه من مشاعر الرغبة والخوف هي أخلاق مهزوزة يمكن أن تتطوع وتتشكل بل وتختفي بفتوى أو بتفسير، فالمؤمن الذي يمتنع عن السرقة مثلا إلى أن تأتيه فتوى تسمح له بالنيل من أموال الغرب على اعتبار أنها أموال كفار قد طوع أخلاقياته المطاطية التي تتجاوب ومخاوفه ورغباته، فسمح لنفسه بكسر المبدأ الأخلاقي من منطلق ديني. وعليه فإن المتدين صاحب الأخلاق الحقة هو الذي تتعدى أخلاقه الحيز الديني الخاص به إلى الحيز الإنساني العام، فتكون أشمل من منطلقاته الدينية وأبعد من طموحه في الثواب وخوفه من العقاب. يمكن للتدين بحد ذاته إذا أن يكون تحديا كما هو مساعدا أخلاقيا، ويبقى على المتدين أن يطوع حتى تدينه ثباتا على الأخلاقيات العامة، وبذلك فقط، بتقديم الأخلاق على التدين، تكتمل الصورة الإنسانية وتستتب الحياة الأخلاقية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - ابتسام
2017-09-22 03:47:46
كلام معاد معلوك و لا استفدنا منه مثله مثل الوعاظ الذين يعلكون القصص ذاتها .. الدين قوانين و حدود تبغون تتبعونها اهلا و سهلا ما تبغون مع السلامه و انتهينا من هالسفسطه اللي مالها نهايه .
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13 - شقآإإآوي
2017-09-22 03:45:17
قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ، قالت : ( كان خلقه القرآن) صحيح مسلم.
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12 - ام ايلين
2017-09-22 03:40:42
الليبرالين يكرهون دين الله كره اي شي يقاررنونه بالدين يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)
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11 -
2017-09-22 03:04:03
ت 8 الشاعر وانت ليه ماتصير قدوة وانت كل ماشفت صورة لفنانة او لممثلة او لعارضة ازياء قمت تمدحها وتتغزل فيها
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10 - فهد12
2017-09-22 02:59:38
المهم الاخونجية مالهم كلام عليها لانها حسب قولهم بربع عقل
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9 - نجاة محمد
2017-09-22 02:48:25
كلام درر ربي يحفظك
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8 - الشاعر📝
2017-09-22 02:45:01
عندما تتحدث المرأة عن الانحراف دون حياء فهذا يدل على أن المفاهيم السلوكية والأخلاقية انغلبت رأساً على عقب فمن ينتظرمنها الخجل تجردت من خجلها وعرت مكنونها وأهانت أنوثتها في زمن نتطلع فيه للمرأة القدوه)
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7 - Saeed
2017-09-22 02:43:08
كلام من ذهب
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6 - sar-al-sa
2017-09-22 02:41:14
ماقاله الاسواني في مجتمع حرلايكره فيه على مالايريد وغالبيه التظاهر بالدين لامورنفعيه دنيويه كالرباءوالختان للجنسين واظهار الجلن واحياء الموالد وتاجير القراء لقراءه القران ودفن الموتى وعقود الكاح وعكسه
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5 - لنتختصر الموضوع ونقول الدين الاسلامي الصحيح الوسطي مع
2017-09-22 02:16:29
الاخلاق هو الصح . لكن المشكلة اما يكون متشدد او متدين بدون اخلاق . فنضرب مثل البنقالي والهندي والباكستاني . عند اطرف مشكلة يقول انا مسلم وفي داخله غير ذلك . طيب الفلبيني مسيحي وافضل منهم 1000 درجه
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4 - 🖕
2017-09-22 02:12:44
الى رقم (٢) والو. تراك اجنبي مسوي مواطن لك تعليق سابق بعدين روح أحتم في مشاكل بلدك
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( عدد التعليقات 12,040 )
3 - اللامي
2017-09-22 01:55:50
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ))
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2 - ولوو
2017-09-22 01:49:34
كلامك هذا ينطبق على مجتمعنا في مواقع التواصل كأنهم ملائكة وفي الواقع شياطين تدب على الأرض
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1 -
2017-09-22 01:48:31
تناقض زي اللي يمدح بالاجنبيات الكاشفات ولاشاف وحدة من بنات بلده كاشفة قام يسب ويشتم ويتكلم عن الحياء والحشمة
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