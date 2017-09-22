الرئيسية / شرطة مكة تكشف تفاصيل القبض على معنف ابنه بـ “الكريك” – فيديو
شرطة مكة تكشف تفاصيل القبض على معنف ابنه بـ “الكريك” – فيديو
صحيفة المرصد : أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن شرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.
وأضاف القرشي أنه بعد تحليل المقطع المتداول تم التوصل لذلك الشخص بعد تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن مسن وأن ابنه يعاني من اعتلال نفسي، مضيفاً أنه تم ضبطه وإحضاره مع ابنه لمركز الشرطة المختص.
وبيّن أن الابن أحيل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الكاملة له، كما تمت إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
29 -2017-09-22 03:43:58
شئ طبيعي يطلع معه حاله نفسيه دام ابوه يعامله كذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - محمدين2017-09-22 03:34:40
ربنا يشفيه ويرد له صحته وابوه اخبر بيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - احمد2017-09-22 03:30:52
الله يستر على المسلمين اضرتنا العولمه ولم تحل لنا مشاكلنا الأجتماعيه بل زادتها تعقيدا وعمقا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - في الصميم2017-09-22 03:28:17
الى الذين يرددون "المراة ناقصة عقل" انظرو الى هذا الاب الذي لا يملك ذرة من العقل والرحمة والانسانية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
25 - احمد2017-09-22 03:25:46
انا جيت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - بصاص2017-09-22 03:25:24
يحمد الله ان ابنه مريض و لا كان مأكل معه ولا شرب أمس واحد يقول ابني العشرة عافيتي يمكن يكون من هذة العينه ضرب بالكريك هذا قلبه حجر و أشد قد يكون الأب هو المريض وليس الابن الأب ماله نفسيه بالمرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - المر2017-09-22 03:25:08
الله يجزاه خير اللي صور وبلع ليش كذا الولد مريض من القسوه والاهو كبير الظاهر من يوم صغير يضرب لين تعب لكن معتل لكن وصل خلاص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - الفنكوش2017-09-22 03:19:40
فيه مثل يقول كل بيت وفيه دورة مياه وتعليق 10 خالد إحداها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - راكاااان2017-09-22 03:16:21
ومريض نفسي ويعذبه ايضآ هذا خلاص ماعاد في قلبه رحمه وليس اب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - حقيقه2017-09-22 03:13:09
ياليت يفحصون على كل من في بيت هذا الاب يمكن لديه نساء معنفات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - المستشار عادل2017-09-22 03:11:44
الله يجزيك خير يالي صور و نشر الفيديو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - زائر الفجر🌔2017-09-22 03:08:43
نعوذ بالله من قسوة القلب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - القرني[email protected]@2017-09-22 03:07:38
في الغرب عندما ينعتوننانحن العرب بأبشع الألفاظ نقول اعوذباالله وش العنصريةهذي وإذا رجعنابلداننا تراشقنابها ياأمةضحكت من جهلها الأمم🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - االى المصور2017-09-22 03:07:27
الله يوفقك دنيا وآخره ياااااارب انقذت هذا المريض ااي فقد عقله من قسوه ابوه الخبيث لعنه الله عليه من اب يا مسلمين كل اب خاين بلغو عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - االى رقم عشره2017-09-22 03:05:27
اخذو عقلك الولد مريض نفسي الله يهد حيلك ويجعلك من دعاك نصيب انت معتوه واضح الولد مريض اشبك مالت على قلبك القاسي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مجرة التبانة2017-09-22 03:03:43
بلغ دون تصوير سوف تصل لنفس موقفه قبل موتك...قدم البلاغ للجهة المختصة وانتهينا.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - االى رقم عشره2017-09-22 03:03:20
اخذو عقلك الولد مريض نفسي الله يهد حيلك ويجعلك من دعاك نصيب انت معتوه واضح الولد مريض اشبك مالت على قلبك القاسي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - القرني[email protected]@2017-09-22 03:02:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - الإنسانية2017-09-22 03:01:23
ادعو للمرض النفسيين في هذا اليله الشريفه ان الله يشفيهم اللهم اشفي كل مريض نفسي ادعو يا مسلمين يمكن فيه منكم راعي صالح ربي يتقبل دعواته اللهم رد لهم عقولهم وارحم ضعفهم وقله حيلتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - خالد2017-09-22 02:59:05
لقمة العيش !! ابن مستهتر لايقدر ظروف والده الكبير سنالتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمه والولد يبي يسعسع !! من يدفع فلوس الاقامه والمعيشه وهالولد مايبي يشتغل ! وأنت فالح تصور !الله يفضحك دنياواخره !
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
9 - الى السحيم2017-09-22 02:55:20
تري اصلك من سد مارب وانت اكبر لحجي واحمد الله على العافيه اكيد الاب مريض الله يهد قوته ودام الأمر وصل ولاه الامر ازهل الموضوع الله يديم نعمه الامن والامان اللهم عليك بكل ظلم اللهم اشفي هذا المريض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 -2017-09-22 02:55:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - تعليق 62017-09-22 02:54:24
روح نام الله يصلحك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - السحيم2017-09-22 02:47:12
لاحول ولاقوة الابالله وش هذا العنف شكله يمني لحجي او من لحوج*** مافيهم فرق يشبهون لبعض
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
5 - مشاء الله طالما انكم مستعجلين2017-09-22 02:47:00
الى هذا الحد عشان تقولون مواطن . طيب المواطن ليش جالس يشتغل في حفرة ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - م مريض نفسي2017-09-22 02:45:35
الله يعلنه لعنه في قلبه اها كم بكيت كل مريض نفسي في السعودية ابوانهم هم الي مرضوهم ولدي ابوه كان يضربه ضرب مبرح وهو صغير وهو الآن مريض نفسي لعنت الله على كل اب مو قد مسؤولية الابوه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
3 - جون كنيدي اليعربي2017-09-22 02:45:20
الله يستر عليهم ويصلح شأنهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - اول 12017-09-22 02:44:08
الأب بعد يحتاج علاج نفسي.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
1 -2017-09-22 02:42:28
اشكالهم من اليمن السعيد
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : 🙂 ابن القرية 🙂
في يوم من الأيام حاول ولي أمر الإعتداء عليه داخل المدرسة . ولكن كان ردي أنني ربي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلابالمرصد 20 3٬355 4 ساعات
“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!المرصد 34 6٬684 4 ساعات
ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!روسيا اليوم 20 2٬751 7 ساعات
شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندنالمرصد 5 2٬110 8 ساعات
المرصد الرياضي
واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيسالمرصد 6 4٬984 6 ساعات
بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهماالمرصد 42 2٬551 5 ساعات
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجددالمرصد 48 8٬422 يوم واحد
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديدالمرصد 11 2٬820 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!المرصد 138 20٬548 17 ساعة
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليلالمرصد 46 13٬611 يوم واحد
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صورالمرصد 28 16٬877 يومين
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولةالمرصد 22 11٬037 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيالمرصد 9 2٬941 3 ساعات
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!المرصد 51 13٬237 16 ساعة
بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيونيالمرصد 52 5٬402 20 ساعة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيلالمرصد 56 10٬718 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبيالمرصد 13 970 48 دقيقة
حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديوالمرصد 9 3٬017 3 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعوديالمرصد 20 7٬686 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدثالمرصد 30 4٬911 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬750 5 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 5 5٬461 9 ساعات
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬231 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬769 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬097 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 136 29٬092 يوم واحد
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬315 3 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬454 3 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬666 3 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬742 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬653 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬570 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 50 14٬270 20 ساعة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 41 9٬095 يوم واحد
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديوالمرصد 156 13٬397 يوم واحد
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!المرصد 47 11٬135 يومين
كاريكاتير