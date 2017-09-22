شرطة مكة تكشف تفاصيل القبض على معنف ابنه بـ “الكريك” – فيديو

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صحيفة المرصد : أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن شرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.

وأضاف القرشي أنه بعد تحليل المقطع المتداول تم التوصل لذلك الشخص بعد تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن مسن وأن ابنه يعاني من اعتلال نفسي، مضيفاً أنه تم ضبطه وإحضاره مع ابنه لمركز الشرطة المختص.

وبيّن أن الابن أحيل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الكاملة له، كما تمت إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات .

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