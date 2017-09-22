مواطن يكسر يد معلم بتبوك .. والأخير يكشف السبب الحقيقي للإعتداء

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صحيفة المرصد : أسفر تعدي مواطن على أحد المعلمين في ابتدائية البخاري في حي الرحيل بتبوك ، عن كسر في اليد ، الأمر الذي شخصه الأطباء بأنه يحتاج لأكثر من 11 أسبوعاً للشفاء .

وفي التفاصيل كشفت مصادر ، وفقاً لموقع عين اليوم ، أن ولي أمر طالب قام بالاعتداء على وكيل المدرسة لفظياً وجسدياً حيث رشقه بعبوة مياه ، ليتدخل المعلمين ويبعدوه خارج أسوار المدرسة .

وأوضحت المصادر أنه أثناء خروج المعلمين من المدرسة ، قام ولي أمر الطالب بإغلاق المسار أمامهم ، ليطلب منه أحد المعلمين الابتعاد ، ولكن تبدأ مشادة كلامية بينهما قام خلالها المواطن بدفع المعلم ليسقط على رخام باب المدرسة ، وليتنصل من فعلته قام بإبلاغ الدوريات وتم نقل المعلم للمستشفى ، وأثبت التقرير الطبي الأولي أن الشفاء يمتد لـ 11 أسبوعا، مبينة أنه سيجري عملية زراعة عظم بالكوع الأيمن حيث تستغرق مدة الشفاء نحو ستة أشهر”.

من جانبه كشف المعلم المصاب سبب التعدي قائلاً : “سبب التهجم أن الطالب رسب العام الماضي وهو بالصفوف الأولية، حيث أتهمنا ولي أمره بالتقصير وخيانة الأمانة التربوية وأننا لسنا كفوء للتعليم قبل أن يتهجم على”.

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