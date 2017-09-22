مواطن يكسر يد معلم بتبوك .. والأخير يكشف السبب الحقيقي للإعتداء
صحيفة المرصد : أسفر تعدي مواطن على أحد المعلمين في ابتدائية البخاري في حي الرحيل بتبوك ، عن كسر في اليد ، الأمر الذي شخصه الأطباء بأنه يحتاج لأكثر من 11 أسبوعاً للشفاء .
وفي التفاصيل كشفت مصادر ، وفقاً لموقع عين اليوم ، أن ولي أمر طالب قام بالاعتداء على وكيل المدرسة لفظياً وجسدياً حيث رشقه بعبوة مياه ، ليتدخل المعلمين ويبعدوه خارج أسوار المدرسة .
وأوضحت المصادر أنه أثناء خروج المعلمين من المدرسة ، قام ولي أمر الطالب بإغلاق المسار أمامهم ، ليطلب منه أحد المعلمين الابتعاد ، ولكن تبدأ مشادة كلامية بينهما قام خلالها المواطن بدفع المعلم ليسقط على رخام باب المدرسة ، وليتنصل من فعلته قام بإبلاغ الدوريات وتم نقل المعلم للمستشفى ، وأثبت التقرير الطبي الأولي أن الشفاء يمتد لـ 11 أسبوعا، مبينة أنه سيجري عملية زراعة عظم بالكوع الأيمن حيث تستغرق مدة الشفاء نحو ستة أشهر”.
من جانبه كشف المعلم المصاب سبب التعدي قائلاً : “سبب التهجم أن الطالب رسب العام الماضي وهو بالصفوف الأولية، حيث أتهمنا ولي أمره بالتقصير وخيانة الأمانة التربوية وأننا لسنا كفوء للتعليم قبل أن يتهجم على”.
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التعليقات
يجب تحليل كل زوج وزوجة قبل الانجاب من جميع النواحي اذا هم مؤهلين للتفريخ أو لا ، اذا عندهم مشكلة ما يتم منعهم من النسل وبكذا نقضي على المتخلفين والمعقدين المريضين نفسيا ومشاكلهم وبلاويهم وجرائمهم
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ياحظه اتخلص من التدريس والطوالير وحصص الاحتياط والنشاط والمناوبه والتحضير والتصحيح و و و و
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في يوم من الأيام حاول ولي أمر الإعتداء عليه داخل المدرسة . ولكن كان ردي أنني ربيته وربيت ولده معه وأمام الجميع. وأخذت حقي وافي بالنظام . الله يحفظك يا خالد الفيصل كنت ناصرًا للمعلم والتعليم ..
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تعليق رقم 1، تراك اشغلتي امنا بكل تعليق ان الرجال ناقصين عقل.. اكبري انتي كم عمرك يامراهقه الظاهر تحتاجين علاج نفسي.
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تعليق مخالف
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من الهمجية نعرف ليش راسب ، اقسم بالله عندنا آباء وأمهات كمية جهل واهمال في التربية والتعليم وفي كل شي ودك تحرقهم
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أصبحنا وأصبح الملك لله . هذا الطالب الراسب سيعلق في يوم من الأيام على خبر عن التعليم بأن المعلم فاشل وراتب وإجازات وشكاء وبكاء . مثله مثل حال من يعلق الأن بهذه الألفاظ . ما سمعنا طالب مميز يستخدمها.
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الشكاؤون البكاؤون 😂😂😂😂
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ما أمدى المدارس تفتح أجل بعد شهر وش بيصير !!!
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المعلم ليس مُنزه فقد يحتاج للتربيه أحياناً !
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المفروض يتم استقدام حراس للمدارس لحماية المعلمين من الصين واليبان من اجل اذا حضر والد طالب وفي راسه حب ماطحن يتم طحنه بواسطه هؤلاء محترفين الفنون القتاليه من كراتيه وكنغ فو حتى يتأدب من بنفسه مرض
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والله الأب من وين له حق دروس خصوصيّة عشان يغطّي على فشلكم ؟! شيء طبيعي بتنبط كبدهـ ..
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هو بياكل السحن والحلد وهو مايشوف الارض وحتي التعويض الغضب من الشيطان بعض الناس عديم اخلاق
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الى تعليق رقم 2 تركي : كلامك غير صحيح ،، المعلمين ليس في حال يرثى له ،، بل العكس صحيح رواتب عااااليه واجازات واغلبهم اصحاب عقار وتجار ،، لكن مشكلتهم مثل ماتفضل الوزير شكاؤون وبكاؤون
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المقروض تعويض للمعلم بمبلغ لا يقل عن 200 الف ريال وعلاج المعلم في اي مستشفى داخل المملكة او خارجه على حساب المجنون ولي الامر مع السجن و الجلد الله يخلف على عياله مجنون بالختم او بيحل التوسط و المناشده
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ت3 انت أولهم 😂
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هناك كثير من الهمج لدينا يذهبون مستشفيات او مدارس وكأنهم في غابه من البهم
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المعلم اصبح في حاله يرثى لها والسبب معروف صاحب المقولة الشهيرة (شكاءون بكاءون)
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الرجال ناقصين عقل
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