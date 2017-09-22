رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مواطن يكسر يد معلم بتبوك .. والأخير يكشف السبب الحقيقي للإعتداء

مواطن يكسر يد معلم بتبوك .. والأخير يكشف السبب الحقيقي للإعتداء

مواطن يكسر يد معلم بتبوك .. والأخير يكشف السبب الحقيقي للإعتداء
حجم الخط A A A
المرصد 19 993 57 دقيقة

صحيفة المرصد : أسفر تعدي مواطن على أحد المعلمين في ابتدائية البخاري في حي الرحيل بتبوك ، عن كسر في اليد ، الأمر الذي شخصه الأطباء بأنه يحتاج لأكثر من 11 أسبوعاً للشفاء .

وفي التفاصيل كشفت مصادر ، وفقاً لموقع عين اليوم ، أن ولي أمر طالب قام بالاعتداء على وكيل المدرسة لفظياً وجسدياً حيث رشقه بعبوة مياه ، ليتدخل المعلمين ويبعدوه خارج أسوار المدرسة .

وأوضحت المصادر أنه أثناء خروج المعلمين من المدرسة ، قام ولي أمر الطالب بإغلاق المسار أمامهم ، ليطلب منه أحد المعلمين الابتعاد ، ولكن تبدأ مشادة كلامية بينهما قام خلالها المواطن بدفع المعلم ليسقط على رخام باب المدرسة ، وليتنصل من فعلته قام بإبلاغ الدوريات وتم نقل المعلم للمستشفى ، وأثبت التقرير الطبي الأولي أن الشفاء يمتد لـ 11 أسبوعا، مبينة أنه سيجري عملية زراعة عظم بالكوع الأيمن حيث تستغرق مدة الشفاء نحو ستة أشهر”.

من جانبه كشف المعلم المصاب سبب التعدي قائلاً : “سبب التهجم أن الطالب رسب العام الماضي وهو بالصفوف الأولية، حيث أتهمنا ولي أمره بالتقصير وخيانة الأمانة التربوية وأننا لسنا كفوء للتعليم قبل أن يتهجم على”.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 -
2017-09-22 03:56:51
يجب تحليل كل زوج وزوجة قبل الانجاب من جميع النواحي اذا هم مؤهلين للتفريخ أو لا ، اذا عندهم مشكلة ما يتم منعهم من النسل وبكذا نقضي على المتخلفين والمعقدين المريضين نفسيا ومشاكلهم وبلاويهم وجرائمهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - معلم
2017-09-22 03:55:48
ياحظه اتخلص من التدريس والطوالير وحصص الاحتياط والنشاط والمناوبه والتحضير والتصحيح و و و و
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-22 03:53:25
في يوم من الأيام حاول ولي أمر الإعتداء عليه داخل المدرسة . ولكن كان ردي أنني ربيته وربيت ولده معه وأمام الجميع. وأخذت حقي وافي بالنظام . الله يحفظك يا خالد الفيصل كنت ناصرًا للمعلم والتعليم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - اول 1
2017-09-22 03:52:47
تعليق رقم 1، تراك اشغلتي امنا بكل تعليق ان الرجال ناقصين عقل.. اكبري انتي كم عمرك يامراهقه الظاهر تحتاجين علاج نفسي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - شعب متخلف
2017-09-22 03:51:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - شعب متخلف
2017-09-22 03:49:29
من الهمجية نعرف ليش راسب ، اقسم بالله عندنا آباء وأمهات كمية جهل واهمال في التربية والتعليم وفي كل شي ودك تحرقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
13 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-22 03:48:32
أصبحنا وأصبح الملك لله . هذا الطالب الراسب سيعلق في يوم من الأيام على خبر عن التعليم بأن المعلم فاشل وراتب وإجازات وشكاء وبكاء . مثله مثل حال من يعلق الأن بهذه الألفاظ . ما سمعنا طالب مميز يستخدمها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - طالب
2017-09-22 03:46:51
الشكاؤون البكاؤون 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - شعب متخلف
2017-09-22 03:45:56
ما أمدى المدارس تفتح أجل بعد شهر وش بيصير !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - فنزولي
2017-09-22 03:41:02
المعلم ليس مُنزه فقد يحتاج للتربيه أحياناً !
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - الفنكوش
2017-09-22 03:40:32
المفروض يتم استقدام حراس للمدارس لحماية المعلمين من الصين واليبان من اجل اذا حضر والد طالب وفي راسه حب ماطحن يتم طحنه بواسطه هؤلاء محترفين الفنون القتاليه من كراتيه وكنغ فو حتى يتأدب من بنفسه مرض
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
8 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-22 03:35:59
والله الأب من وين له حق دروس خصوصيّة عشان يغطّي على فشلكم ؟! شيء طبيعي بتنبط كبدهـ ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - المر
2017-09-22 03:35:13
هو بياكل السحن والحلد وهو مايشوف الارض وحتي التعويض الغضب من الشيطان بعض الناس عديم اخلاق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - ابو ناصر - ينبع
2017-09-22 03:31:06
الى تعليق رقم 2 تركي : كلامك غير صحيح ،، المعلمين ليس في حال يرثى له ،، بل العكس صحيح رواتب عااااليه واجازات واغلبهم اصحاب عقار وتجار ،، لكن مشكلتهم مثل ماتفضل الوزير شكاؤون وبكاؤون
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
5 - بصاص
2017-09-22 03:20:27
المقروض تعويض للمعلم بمبلغ لا يقل عن 200 الف ريال وعلاج المعلم في اي مستشفى داخل المملكة او خارجه على حساب المجنون ولي الامر مع السجن و الجلد الله يخلف على عياله مجنون بالختم او بيحل التوسط و المناشده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-09-22 03:17:14
ت3 انت أولهم 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - د ماجد
2017-09-22 03:12:40
هناك كثير من الهمج لدينا يذهبون مستشفيات او مدارس وكأنهم في غابه من البهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - تركي
2017-09-22 03:07:12
المعلم اصبح في حاله يرثى لها والسبب معروف صاحب المقولة الشهيرة (شكاءون بكاءون)
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - زائره
2017-09-22 03:06:31
الرجال ناقصين عقل
لا يعجبني(2) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

يجب تحليل كل زوج وزوجة قبل الانجاب من جميع النواحي اذا هم مؤهلين للتفريخ أو لا ،...
بواسطة :

9 - زائر مابيروح يدافع متبطحين بكل زاويه ويتمنون تطول الحرب حتى اللي في اليمن يج...
بواسطة : معلم

ياحظه اتخلص من التدريس والطوالير وحصص الاحتياط والنشاط والمناوبه والتحضير والتصح...
بواسطة : 🙂 ابن القرية 🙂

في يوم من الأيام حاول ولي أمر الإعتداء عليه داخل المدرسة . ولكن كان ردي أنني ربي...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الهجرة النبوية…مناسبة نقف فيها مع أنفسنا!
77 0
mm

مشعل السديري

دبي سنغافورة العرب
261 3
mm

عبدالرحمن الراشد

حكاية الغزو السعودي الإماراتي لقطر!
326 0
mm

محمد الساعد

السعودية جرمت الإخونجية.. وأمريكا لاحقت الشيوعية!
144 1
mm

قينان الغامدي

كيد السرورية واختلاف الرأي والنفاق: اعرف وطنك جيدا
260 7
mm

أ.د.صالح بن سبعان

استقلالية جامعاتنا… كيف و لماذا؟
146 1
mm

سمر المقرن

بيئة النشاط قبل النشاط!
159 0
mm

قينان الغامدي

أتباع التنظيم السروري هم الشتامون: هكذا بدأت رحلة الكشف والشتم
337 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تصور جديد في اتجاه التعليم الشامل.!؟
184 1
mm

علي الجمل

المرجفون و عيال شريفة!
447 19
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
438 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
113 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
523 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
618 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
502 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
800 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
523 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
672 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
506 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
429 8
الاخبار الدولية
بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلاب

بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلاب

 المرصد 20 3٬358 4 ساعات
“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!

“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!

 المرصد 34 6٬687 4 ساعات
ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!

ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!

 روسيا اليوم 20 2٬752 7 ساعات
شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندن

شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندن

 المرصد 5 2٬110 8 ساعات
المرصد الرياضي
واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

 المرصد 6 4٬984 6 ساعات
بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 42 2٬551 5 ساعات
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

 المرصد 48 8٬422 يوم واحد
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

 المرصد 11 2٬820 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

 المرصد 138 20٬549 17 ساعة
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

 المرصد 46 13٬611 يوم واحد
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

 المرصد 28 16٬877 يومين
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 22 11٬037 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

 المرصد 9 2٬943 3 ساعات
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

 المرصد 51 13٬238 16 ساعة
بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني

بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني

 المرصد 52 5٬402 20 ساعة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

 المرصد 56 10٬718 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي

شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي

 المرصد 13 975 48 دقيقة
حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو

حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو

 المرصد 9 3٬020 3 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانيا

بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانيا

 المرصد 9 2٬333 3 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

 المرصد 20 7٬686 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬911 3 أيام
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬306 4 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬750 5 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬790 أسبوعين
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 5 5٬462 9 ساعات
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬232 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬769 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬097 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 136 29٬092 يوم واحد
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬315 3 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬454 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬693 3 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬666 3 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬742 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬653 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬570 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 14٬270 20 ساعة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 41 9٬095 يوم واحد
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

 المرصد 156 13٬397 يوم واحد
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

 المرصد 47 11٬135 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 437 3٬409 18 ساعة