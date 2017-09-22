شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة قيام جندي سعودي بحمل جثمان زميله الشهيد على الحد الجنوبي .

وأظهر الفيديو الجندي محمد عامر الأسمري ، وهو يحمل جثمان زميله الشهيد فيحان مهل البقمي ، رغم إصابته وظل متحاملاً على نفسه حتى لا يترك زميله ، بعد استشهاده في مواجهات مع ميليشات الحوثي بالحد الجنوبي .

ونال الفيديو إعجاب وإشادة النشطاء ، داعين للشهيد بالرحمة والمغفرة .

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