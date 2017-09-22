شاهد:لحظة اصطدام سيارة بشاحنة واشتعالها على جسر الملك فهد

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صحيفة المرصد: نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت فيه كاميرات المراقبة بجسر الملك فهد، لحظة اصطدام سيارة مسرعة بشاحنة مما تسبب في اشتعال النار بها.

ويظهر من خلال المقطع مركبة تسير بسرعة كبيرة ولم يتمكن قائدها من تجاوز الشاحنة حيث اصطدم بها من الخلف، مما تسبب في اشتعال النار بسيارته.