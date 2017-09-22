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الهلال هو المستفيد

الهلال هو المستفيد

بقلم : صالح الهويريني

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كانت جميلة تلك الالتفاتة التي حظي بها منتخبنا الوطني في الشهور الأخيرة (أقصد تحديداً على مستوى الإعلام) وأثمرت عن بلوغه لمونديال 2018م وهذا ما جعلنا نتفاءل أكثر بحقبة زمنية قادمة تكون كلها إشراقاً وتفوقاً لمنتخبنا وللكرة السعودية في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة التي أحدثها رئيس الهيئة الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ.

هذه الالتفاتة (بالمناسبة) طالبنا بها مراراً وتكراراً منذ عدة سنوات حباً للوطن ولكي يعود منتخبنا إلى جادة التميز ولكن للأسف (الإعلام الفضائي المحتقن) كان في كل مرة يتصدى لها بقوة من خلال استمرار تحريضه على المنتخب وهز ثقة الجماهير فيه والتشكيك في إمكانيات أغلب نجومه وبث الشائعات المغرضة عنهم وفق شواهد عديدة ما زالت حاضرة في ذاكرة حتى أصغر المشجعين.. شكراً لمعالي المستشار.

هناك من يحاول أن يرسخ أن الهلال هو المتضرر الأكبر من قرار إلغاء (توثيق البطولات الرسمية).. وهذا اعتقاد خاطئ.. (بالعكس) الهلال ربما كان هو أكثر المستفيدين من هذا القرار، لأن العدد لو اقتصر فقط على (البطولات الرسمية) سيجعل عدد بطولاته (56) وبفارق (22) بطولة عن أقرب منافسيه (بطولياً) الاتحاد.. في حين أن الفارق سيرتفع بينه وبين الاتحاد في حالة احتساب (البطولات الرسمية والودية) إلى (32) بطولة.

الكثير من محبي الهلال (في التويتر) كانوا يتمنون أن يكون (الأهلي) هو المنافس لفريقهم على بطاقة الصعود لنهائي الآسيوية وليس بيروزي الإيراني لأنه – على حد زعمهم – هو أقل صعوبة من بيروزي.. في حين علق أحد محبي الأهلي (زين اللي فريقنا انهزم من بيروزي وخرج من البطولة الآسيوية).. لأن هذا الخروج (أهون) علينا من أن يكون من أمام الهلال.

الجابر غير محظوظ
مشكلة (سامي الجابر) المدرب هو أنه (غير محظوظ) وبالذات بعد تدريبه للشباب (ظروف مادية قاسية.. حارس مرمى يخطئ لمصلحة الخصم ينتج عنه هدف.. ومدافع يسجل في مرماه).. حتى إبان تدريبه للهلال الكثير من العراقيل وقفت ضده (خارج الملعب وداخله).. وإن كان بعضها هو المتسبب فيها وحدثت بعد ظهوره الفضائي الشهير من خلال قناة روتانا.

) يقول المدرب الكبير (مورينهو) أي مدرب يتخلى عنه الحظ (لا يكون محظوظاً) ربما كان الفشل أقرب إليه من النجاح، ومن الأفضل له ألا يستمر في مجال التدريب) وقد ينطبق ذلك على سامي المدرب.

وبعيداً عن (حكاية الحظ).. الذين اغتاظوا إلى حد الاحتقان من نجاحات (سامي الجابر) كلاعب وزوروا التاريخ وعبثوا بأرقامه في محاولة للتقليل من شأنه ومكانته وخدمة لغيره من النجوم السابقين ربما كان أغلبهم هم من وضع العراقيل في طريقه ويحاولون إحباطه في مجال التدريب لكي لا تستمر نجاحاته أيضاً من خلال هذا المجال.

ناصر الشمراني وافق على العودة للشباب من أجل (سامي الجابر) ولكي يلعب أساسياً.. ناصر شارك أساسيا.. والجابر (أقيل) فهل سيستمر الشمراني شبابياً ويرضى بالجلوس على (دكة الاحتياط) فيما لو كانت تلك هي قناعات المدرب الجديد للشباب؟ الله أعلم.

كل الأمنيات بأن يعود الشباب إلى مكانه الطبيعي (داخل دائرة المنافسة) لأنه أحد أضلاع (القوة) في منافساتنا المحلية، فضلاً عن أنه واجهة مشرفة للوطن وللكرة السعودية.. والأمنيات موصولة بأن يستفيد (سامي) من أخطائه في الفترة الماضية، وأن يسلك طريق النجاح في مجال التدريب.

كلام في الصميم
معالي المستشار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أعلنها صريحة في المؤتمر الصحفي عندما قال: كل همي هو رفعة (شعار الوطن).. ولهذا لا داعي لنبش ميوله أو أنه كان يشجع هذا النادي أو ذاك لكي لا تتكرر (سالفة) هلالية الأمير عبدالله بن مساعد بعد أن تم تعيينه رئيساً للهيئة ولأن ذلك لا يخدم الصالح العام للرياضة السعودية.

انضمام الخلوق عمر باخشوين إلى الجهاز الإداري لمنتخبنا نائباً للكابتن ماجد عبدالله خطوة موفقة للغاية.
الإدارات الأخيرة لنادي الاتحاد (تورطت) بديون ناديها وصارت مهمتها مقتصرة في الغالب على (تسديد) هذه الديون.

مباراة الأهلي والنصر (1-1) كانت (فقيرة فنياً) وهي أضعف مباراة في الدوري حتى الآن.. الأهلي يومها كان بإمكانه أن يسجل أربعة أهداف (4-صفر) قبل أن يسجل النصر هدف التعادل، ليس لأن الأهلي كان مميزاً ولكن لأن النصر كان في أسوأ حالاته.

أحياناً بعض المتغيرات والمستجدات تفرض عليك أن تقول ما قاله يوسف الثنيان ذات مساء (كيف الحال!!).
عبارة (تدور شيء ما ضاع لك) كنا قديماً نسمعها من آبائنا وتقال لكل شخص يسأل عن شيء ليس من اختصاصه وأكبر من مستوى إدراكه وفهمه.. (في التويتر) هناك مغردين يكتبون أحياناً على طريقة (تدور شيء ما ضاع لك).. يعني (ما لها داعي!!).

استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله لنجوم منتخبنا المتأهل لمونديال 2018م هو تكريم للرياضيين وتأكيد على أن الملك سلمان يولي اهتماماً كبيراً بكل من يخدم الوطن ويسعى إلى رفعته.

نقلا عن “الجزيرة”

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